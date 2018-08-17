DHA YURT BÜLTENİ 3

1)ADIYAMAN ŞEHİTLERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

ADIYAMAN’da, dün PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan’ın cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Adıyaman\'da, dün öğle saatlerinde, operasyon için merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçta bulunan 1 asker yaralandı. Olay sırasında yaralı askeri sivil araçla hastaneye götürmek isteyen 3 asker ise güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle yaralandı. Bölgeden tahliye edilerek, hastaneye götürülen yaralı askerler Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit askerler için bugün Adıyaman il Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman milletvekilleri ve şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Tören alanındaki acılı aileler, Bakan Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istediklerini söyledi. Soylu ise gerekenin yapılacağını söyledi ve tören boyunca şehit yakınlarının yanında durarak, dua etti. Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, terörle mücadelenin daha da şiddetlenerek, sürdürüleceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından Astsubay Başçavuş Aydın Özer\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep’in Nizip ilçesine, Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz’ın cenazesi Diyarbakır’a, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in cenazesi Osmaniye’ye, Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi ise Ağrı’ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şehitlerin morktan alınması

- Konvoy oluşturulması

- İl Jandarma Komutanlığına getirilmesi

- Şehitlerin yakınları tabutlara kapanarak ağlaması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cenaze alanına gelmesi

- Şehit yakınılırına sarılması

- Dua edilmesi

- Şehitler cenaze araçlarına konulması

- Şehit cenazeleri ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

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2)17 AĞUSTOS\'UN YIL DÖNÜMÜNDE DİYARBAKIR\'DA NEFES KESEN DEPREM TATBİKATI

DİYARBAKIR\'da, Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve sağlık ekiplerinin katımıyla ADAF il müdürlüğünde dün gece deprem tatbikatı düzenlendi. Marmara depreminin 19\'uncu yıldönümü nedeniyle yapılan tatbikatta, meskun bir binada deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin ortaklaşa yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Tatbikatta, depremin oluşmasının ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangını kontrol altına almasının ardından bu kez, AFAD ve UMKE ekipleri bina çevresinde arama çalışmaları başlattı. Arama köpeğinin de katımıyla yapılan çalışmada enkaz altına bir kişiye ulaşıldı. Yaralı bir kişinin enkazda kaldığı tespit edilmesiyle, AFAD ekiplerinin kullandığı sedye yüklü 8 tekerlekli amfibik araç bölgeye sevk edildi. Yapılan kısa süreli çalışmada, enkazdan çıkarılan yaralı amfibik araçla ambulansa götürülerek, hastaneye sevk edildi.

AFAD Diyarbakır Arama Kurtarma Birlik müdürü Davut Doğan, tatbikattı Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle yaptıklarını ifade ederek, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini aktardı. Doğan, \"AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla kentsel arama kurtarma tatbikatı icra ettik. Takbikatı yapmamızın sebebi, ekiplerin ortak hararet etmelerini görmek, birlikte nasıl çalıştıklarını, enkaza nasıl müdahale ettiklerini görmektir. Bu hususta moral ve motivasyon çok önemli. Özellikle gece tatbikatını yapmamızda en büyük fayda personelin gece tatbikattında moral ve motivasyonlarını görmektir\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikatta katılanlar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-AFAD ekiplerinin arama çalışmaları

-Arama köpeğinin enkazda yaralıyı bulması

-Enkaz altındaki yaralıdan görüntü

-Yaralının enkazdan çıkarılması

-Doğan\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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3)LİSİNİA DOĞA, TAYVAN EXPO\'SUNDA TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDECEK

BURDUR\'da Karakent köyünde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa Projesi, Tayvan\'da yapılacak bahçecilik temalı Expo\'ya katılacak. Proje koordinatörü Öztürk Sarıca, \"Seçilmiş 10 bahçeden birisi olarak keçi, kartal ve insan temalı üç heykeli Tayvan\'a göndereceğiz\" dedi.

Lisinia Doğa Proje Koordinatörü Öztürk Sarıca, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Tayvan\'ın Taichung kentinde yapılacak \'bahçecilik\' temalı Expo\'ya katılacaklarını ve Türkiye\'yi temsil edeceklerini açıkladı. Expo\'ya katılacak seçilmiş 10 bahçeden birisinin Lisinia Doğa olduğunu belirten Sarıca, Taichung Belediye Başkanı Chia-Lung Lin tarafından kendilerine davet mektubu gönderildiğini söyledi. Öztürk Sarıca, Expo\'da sergilenmesi için keçi, kartal ve kurumuş insan temalı üç heykel yapmaya başladıklarını, tamamlandığında Tayvan\'a göndereceklerini kaydetti.

Öztürk Sarıca, keçi heykelinin Türkiye\'nin su tüketmeyen, doğasından et ve süt üretebilen bir hayvanı, kartalın yaban hayatını, kurumuş insan heykelinin ise hızla kaybedilen suyu temsil ettiğini söyledi. Tayvan\'da Lisinia Projesi\'nin minyatürünü oluşturacaklarını ve 6 ay boyunca tüm olanaklarıyla Türkiye\'yi tanıtacaklarına değinen Sarıca, \"Türkiye\'de doğa anlamında çalışmalar yapıldığını, doğasının çok güzel olduğunu, yaşanabilir bir ülke olduğunu ve eko-turizm konusunda gezilebilecek yerler arasında çok önemli bir yer olduğunu anlatmaya çalışacağız. Burdur\'u ve ülkemizi tanıtmaya çalışacağız\" dedi.

KAMU DESTEĞİ YOK, TEK BAŞINAYIZ

Projeyi, Lisinia Doğa olarak tek başlarına sürdürdüklerine değinen Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

\"Bu konuda kamu ya da herhangi bir kurumun maddi desteği yok. Yarışmadan kazandığımız parayla bu projeyi Tayvan\'da gerçekleştireceğiz. Biz isterdik ki ülkemiz ve Burdur\'umuz orada kendisini tanıtsın. Ancak biz yine de tanıtım için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Devletimiz bu konuda bir adım atmış olsaydı, inanıyorum ki 15 milyon kişinin ziyaret edeceği düşünülen Expo\'da Türkiye ve Burdur çok daha güzel tanıtılabilirdi.\"

Öztürk Sarıca, Tayvan Expo\'sunda Lisinia Doğa alanında iki kule yapılacağını, burada Lisinia, Burdur ve Türkiye\'ye ilişkin bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

Görüntü Dökümü

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-Heykel yapımı

-Lisinia Genel Görünüm

-Öztürk Sarıca ile röp.

-Kuruyan insan heykeli

-Öztürk Sarıca açıklamaları

-Detay

3,37\"-220 mb

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4)İNSÜLİNE RAĞMEN DÜŞMEYEN ŞEKERE VE AŞIRI KİLOYA CERRAHİ ÇÖZÜM

ANTALYA\'da emekli bankacı Hacer Filiz (64), diyabet hastalığı nedeniyle aldığı aşırı kilolar ve kullandığı insüline rağmen düşmeyen şekeri nedeniyle tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatının 6\'ncı gününde insülinden kurtulan Filiz, hem sağlığına kavuşmanın hem de kilo vermeye başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Banka emeklisi Hacer Filiz, veremediği kilolar ve insülin kullanmasına rağmen düşmeyen şeker hastalığı nedeniyle tüp mide ameliyatı olduğunu söyledi. 9 yıldır diyabet hastası ve 86 kilo olduğunu söyleyen Filiz, \"İnsülin kullanıyorum ancak bir türlü şekerimi düşüremedik. Endokrinoloji uzmanı doktorumun da önerisiyle bu ameliyatı oldum\" dedi. Hastalığı nedeniyle insülin kullanmaya başladıktan sonra kilo da almaya başladığını aktaran Filiz, \"Hem kilo alıyordum hem şekerim düşmüyordu. Ameliyat olalı 6 gün oldu. Şu anda çok iyiyim. Çok rahatım\" dedi.

AMELİYATIN 6\'NCI GÜNÜNDE İNSÜLİNE İHTİYACI KALMADI

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği\'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç, \"Morbid obezitenin getirdiği şeker hastalığı ve insülin kullanımıyla bize başvurdu. Hastayı değerlendirdikten sonra ameliyatını yaptık. Şu an gayet iyi. Beslenme düzeni gayet iyi gidiyor. Ameliyattan sonra 6\'ncı gün olmasına rağmen şu an insüline ihtiyacı kalmamış durumda. Zaman içinde kilo vermeye başlayınca insülin ihtiyacı artık tamamen ortadan kalkacak\" dedi.

YILDA ORTALAMA 500 AMELİYAT

Tüp mide ameliyatının amacının hem kilo kaybını hem de kiloya bağlı sorunların ortadan kalkmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, şunları söyledi:

\"Bu tip ameliyatların riskleri sanıldığı kadar çok yüksek değil. Biz tüm hastalara bu riskleri anlatıyoruz. Ancak riskler kabul edilebilir orandadır ve deneyimli merkezlerde yapıldığı zaman çok daha iyi sonuçlarla yapılır. Başarı oranı yüksek. Bu ameliyat sayesinde hastalarımız fazla kilolarının yüzde 70\'ini verebiliyor. Kiloya bağlı hipertansiyon, diyabet ve eklem sorunları gibi sorunlar ameliyat sonrası düzeliyor. Ve biz bunu mutlulukla izliyoruz. Bazı hastalara ise by-pass dediğimiz yöntemleri uygulayabiliyoruz. Tabi hastanın da seçimi doğrultusunda yapıyoruz. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz ve ortalama yıllık 500 civarında bu ameliyatları yapıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Hastane dış plan

- Hastane genel görüntü

- Röp: Hacer Filiz

- Röp: Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç,

- Detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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5)TIR\'IN AÇILAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

ANTALYA\'da yükünü boşalttıktan sonra sürücüsünün dönüşe geçtiği TIR\'ın açılan damperi üst geçide çarptı. Kopan damper üst geçitte asılı kaldı. Dampere bakmak isteyen iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya Serik Karayolu\'nda meydana geldi. Hüseyin Bayır, yönetimindeki 07 UY 885 plakalı damperli TIR\'la, şantiyeye yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Yolda bir anda açılan ve sürücünün fark etmediği damper üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR ve üst geçitte hasar meydana geldi.

TIR\'ın kopan damperi üst geçitte asılı kalırken dorsesi 20 metre ileride durabildi. Kaza sonrası TIR\'ın damperine bakmaya çalışan iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Hüseyin Bayır, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR\'ın kopan damperi ise gecenin ilerleyen saatlerinde bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Damper ve üst geçit görüntüsü

Araç trafiğinden görüntü

Polis araçlarının görüntüsü

Damperin görüntüsü

Üst geçit görüntüsü

Detaylar

144 MB --- 01.18 /// HD

(Haber-Kamera:Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



