DHA YURT BÜLTENİ-3

1)25 BİN SURİYELİ, BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 25 bin oldu. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 15\'inci günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 25 bin olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

2)OTOMOBİLİN TAVANINA OTURUP, ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ: \"PİŞMANIM, KİMSE BÖYLE BİR HATA YAPMASIN\"

KONYA\'da, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek, araç kullanan Süleyman Çiçekçi, \"Bir anlık gaflet deyin, cahillik deyin. Boş ve trafiğin olmadığı bir alandı. Yaptık bir hata, bedelini ödüyoruz.\" dedi. Çiçekçi\'yi polis tarafından 2 bin 158 lira para cezası uygulanmıştı. Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi\'nde meydana geldi. Süleyman Çiçekçi, 42 CSE 94 plakalı otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek, araç kullandı. Çiçekçi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, bir süre otomobili böyle sürdü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından polis hareke geçti. Otomobilin plakasından sürücünün Süleyman Çiçekçi olduğu belirledi. Çiçekçi\'ye \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek\', \'saygısızca araç kullanmak\', \'seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak\' ve \'araç dışına yolcu bindirmek\' suçlarından 2 bin 158 liralık idari para cezası uygulandı.

Akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınması istendi.

PİŞMANIM, KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM

Dün Trafik Ekipler Amirliği\'ne giderek akıl sağlığıyla ilgili rapor gelene kadar el konulan ehliyetini teslim eden Çiçekçi, o şekilde araç kullandığı için pişman olduğunu belirtti. Aracın babasına ait olduğunu belirten Çiçekçi, şöyle konuştu:

\"Bir anlık gaflet deyin, cahillik deyin. Boş ve trafiğin olmadığı bir alandı. Yaptık bir hata, bedelini ödüyoruz. Tasvip etmiyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum, ben pişmanım. İnşallah kimse de böyle bir hata yapmaz. Para cezası aldım, ehliyetime el konuldu. Kimse yapmasın, denemesin. Denemesi bile sakıncalı bir hareket. Hala bugün niye yaptığımı ben de bilmiyorum; ama yaptık bir hata. Adaletin kestiği parmak acımaz. Bedelini ödeyeceğiz\"

3)KENDİSİNE HAYAT VEREN İNGİLİZİN AİLESİNİ MİSAFİR ETMEK İSTİYOR

ANTALYA\'da kronik böbrek yetmezliği hastası Cemalettin Koyun (58), tatilde denizde boğularak yaşamını yitiren İngiliz Neil James Mercer\'in böbreğiyle yaşama tutundu. İngiliz turistin ailesine minnettar olduğunu belirten Koyun, “Bizim İngiltere\'ye gidecek gücümüz yok ama onlar Antalya\'ya tekrar geldiklerinde misafir etmek istiyorum\" dedi.

Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi\'nde ailesiyle tatil yapan İngiliz Neil James Mercer, 26 Temmuz\'da denize girdi. İskeleden atladığı sırada boyun travması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Mercer, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülüp yoğun bakıma alınan Mercer\'in 31 Temmuz\'da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Mercer\'in kalp, karaciğer ve böbreklerini bağışladığını açıkladı. İngiliz turistin karaciğeri ve iki böbreği 3 hastaya umut oldu.

\'ŞANS BANA GÜLDÜ\'

İngiliz turistin karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören Ahmet Kahraman\'a (70), bir böbreği aynı hastanede tedavisi süren kronik böbrek hastası Hilal Yılmaz\'a (32) nakledildi. İngiliz turistin böbreklerinden birinin nakledildiği Antalyalı çiftçi Cemalettin Koyun, 2 yıldır diyabete bağlı kronik böbrek yetmezliği çektiğini belirterek, “1994 yılından bu yana şeker hastasıyım. 1 yıl 8 aydır da şekere bağlı böbreklerim bozulduğu için diyalize giriyordum. Çok şükür uygun böbrek çıktı ve ameliyatla sağlığıma kavuştum\" dedi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından organ nakli ameliyatı yapılan Koyun, “Çok mutluyum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun\" dedi.

\'ARTIK SU İÇMEKTEN KORKMUYORUM\'

Diyalize girdiği için doya doya su içemediğini, su içmekten korktuğunu söyleyen Koyun, “Su içerken karnım şişiyordu. Suyu atamıyordum. Ama şimdi rahatlıkla içebiliyorum. Artık korkmuyorum. İdrarımı da rahatlıkla atabiliyorum\" dedi.

\'MİSAFİRİM OLSUNLAR\'

Böbrek nakli için 2 yıla yakın süredir bekleme listesinde olduğunu belirten Koyun, “Uygun böbrek çıkmayınca artık eşim böbrek vermeye karar vermişti. Ancak kadavradan böbrek çıkınca çok mutlu oldum\" dedi. İngiliz Mercer\'in böbreğiyle yaşama yeniden tutunan Koyun, “Allah rahmet etsin. Aileden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizim gücümüz olmadığı için onların yanına, İngiltere\'ye gidemeyiz ama onlar tekrar Türkiye\'ye, Antalya\'ya geldiklerinde misafir etmek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞI GAYET İYİ

Ameliyatın gerçekleştirildiği Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekipte yer alan Genel Cerrah Doç. Dr. Arif Aslaner, Cemalettin Koyun\'un 1 yıldır organ nakli için bekleme listesinde olduğunu belirterek, “31 Temmuz\'da dış merkezde çıkan bir kadavradan alınan böbreği naklettik. Hastamız artık taburcu aşamasına geldi. Kreatin değerleri geriledi. Yaklaşık 1000 litrenin altında idrarı vardı şu anda 5-6 litre idrar yapar duruma geldi. Sağlığı yerinde. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz\" diye konuştu.

4)OTELLERDE AKRABA, EŞ, DOSTA DA YER YOK

DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili 18 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 26 Ağustos Pazar günü sona erecek. Ege\'den Akdeniz\'e pansiyonlardan beş yıldızlı otellere doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. İç turizmde 1.5 milyon kişinin seyahatinin düşünüldüğü bayram için otellerin patron ve genel müdürleri, kendi eş, dost ve akrabalarına dahi yer bulamadıklarını açıkladı.

Yurtdışı turizmi açısından da tarihinin en iyi dönemini yaşayan turizm sektörü, bu döneme denk gelen bayram nedeniyle yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Otellerde yer bulmak mümkün değilken, son kalan çok az sayıdaki odaların fiyatları yüzde 100\'ün üzerinde artış gösterdi. Otelciler kendi eş, dost, akrabasının dahi yer talebini karşılayamadıklarını açıkladı.

ERKEN REZERVASYON YAPAN ŞANSLI

IC Hotel Genel Müdürü Nihat Tümkaya, ağustos ayında dolulukların yüzde 97\'yi bulduğunu belirtti. Tümkaya, “Bölgesel doluluklarımız da aynı şekilde. Nitekim bizi bugün arayan arkadaşlarımız, dostlarımız veya eski misafirlerimize maalesef Kurban bayramı süresince yer veremiyoruz. Bunun için diğer otelci arkadaşlarımız, dostlarımızı da aradığımız zaman onlar da yer olmadığını belirtiyor. Bayram haftamız yüzde 100\'e ulaştı. Bayram döneminde misafir segmenti açısından baktığımızda yüzde 25 oranında Türk, yüzde 75 oranında yabancı misafirlerimiz olacak. Öncelik sırasına göre Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Rusya, İngiltere ve Ortadoğu ülkeleri olarak sıralayabiliriz. Bayram döneminde bölgemizin en ufak pansiyondan yani en küçük imkanlardan en yüksek imkanlara kadar dolu olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir talep var, hem yurtiçi hem yurtdışından. Erken rezervasyon yapan misafirlerimiz için şanslı diyebiliriz\" diye konuştu.

İÇ PAZARDA EN İYİ YILLARDAN BİRİ

The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, dolulukların en yüksek seviyeye ulaştığını ve bayram tatilinin erken açıklanmasının da önemli katkı sağladığını açıkladı. Pehlivan, \"Onun öncesinde de yüksek doluluklar vardı. İç pazar dışındaki pazarlarda Antalya bu sene en iyi yıllarından birini yaşıyor. Ocak-temmuz rakamlarına baktığımızda da bunu zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Bayramda yüzde 100\'e ulaştık. Biz artık turizmde sayılardan daha çok nitelikle ilgilenmeliyiz. Ocak-temmuz rakamları son 5 yılın en iyi rakamları olmasına rağmen öncelikli hedefimiz nitelikli misafire ulaşmak, ürün ve pazar çeşitliliğini geliştirmek. Antalya\'nın hak ettiği değeri alması için önemli nokta bu. Bayramda yer arayan kendi eş, dost, yakınlarımız için de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, fakat her yer şu an doldu. O doluluk çerçevesinde makul olan yerlere rezervasyon yaptırmaya çalışıyoruz ama çok zor\" dedi.

HER YER YÜZDE 100 DOLACAK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, bu yıl turizmin zaten çok başarılı olduğunu ve sezonun çok hareketli geçtiğini anlattı. Duran, “Bayram tabi iç pazarı hareketlendirecek. Şu anda Avrupa olsun, Rusya olsun çok hareketli ve ciddi rakamlarla gelmeye devam ediyor. Bayramın tam sezonun ortasına gelmesi, iç pazardaki tatil yapan sayısını da artıracak. Ege, Akdeniz, Marmaris, Bodrum, Çeşme her yer yüzde 100 dolacak. Bizim çevremizdeki ve kendi tesislerimizden bildiğimiz şu an otellerde yer yok. Tabi son dakikada satın alacak misafir çok ciddi şekilde pahalı satın alacak. Eğer son dakikada karar verip satın almak isteyenler varsa, ya direkt otellerle ya da çok güvenilir tur operatörleri ve online sitelerinden rezervasyonlarını yapsınlar\" dedi.

BAYRAM İÇİN YOĞUN TALEP

Calista Luxury Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Kurban Bayramı için otellerin büyük bölümünün satışlarını doluluk nedeniyle durdurduğunu dile getirdi. Kızıldağ, “Artık Türk halkı da erken rezervasyon sistemini kullanmaya başladı. O nedenle erken rezervasyonlarla bayram için ciddi talep alınmıştı. Ağustos ayı zaten çok dolu, yoğun geçen bir ay. Hem iç hem dış pazardan bayram döneminde Ortadoğu pazarından da çok ciddi talepler alıyoruz. Bu nedenle çok yoğun geçecek bir bayram hepimizi bekliyor. Bayram için sürekli değişik kanallardan ek talepler geliyor ama maalesef kapasitelerimiz sınırlı olduğundan bunları karşılaşamıyoruz. O nedenle erken gelenlerin daha avantajlı imkanlarla bayram yaptığı bir bayram geçireceğiz\" diye konuştu.

YABANCI TALEP DE ÇOK YÜKSEK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramının sezonun en yüksek, talebin en fazla olduğu döneme denk geldiğine dikkat çekti. Yağcı, “10 günlük bayram tatili, dolayısıyla bu hem vatandaşlarımıza çok önemli fırsat sağlıyor. Hem de tatil için ikiye bölerek değerlendirebilecekleri fırsat sağlıyor. Yabancı talep de çok yüksek. Ağustosta ve geçen yıla göre bu ay büyüme oranı yüzde 18 artıda. Dolayısıyla yabancı pazardan da çok ciddi talep var. İç pazarda da ciddi talep sözkonusu. Bayramda dolulukların yüzde 95-100\'e ulaşacağını söyleyebiliriz. Bazı tesisler yüzde 100 doluluklara ulaştı, yer sıkıntısı var\" dedi.

5)PROF. DR. ŞERİF BARIŞ: DEPREME KESİNLİKLE HAZIR DEĞİLİZ

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Kocaeli Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, \"Depreme kesinlikle hazır değiliz. 17 Ağustos\'un üzerinden 19 yıl geçti ama yapılması gereken bütünleşik bir afet yönetim sistemi ile toplumun tüm bireylerinin bu işin içerisinde olması gereken bir hazırlığımız yok. Deprem ülkelerinde insanların tamamının depreme hazırlıklı olması önemlidir.\" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Kocaeli Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerif Barış, 17 Ağustos Depremi\'nin 19\'uncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, olası bir depreme hazır olmadığımızı belirterek, \"Depreme kesinlikle hazır değiliz. 17 Ağustos\'un üzerinden 19 yıl geçti ama yapılması gereken bütünleşik bir afet yönetim sistemi ile toplumun tüm bireylerinin bu işin içerisinde olması gereken bir hazırlığımız yok. Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Deprem ülkelerinde insanların tamamının depreme hazırlıklı olması önemlidir. Bunun için kesinlikle toplumun afet bilincinin yüksek olması gerekiyor. 19 yılda devlet bazı şeyler yaptı. Bir takım yasalar çıkarıldı, ancak toplu bir afet seferberliği, depreme hazırlık anlamında maalesef biz bu işi çok yaygınlaştıramadık. Ülkemizde vatandaşlar her şeyi devletten bekliyorlar.\" diye konuştu.

\'DEPREME DAYANIKLI BİNADA OTURMAK DEPREMDEN KORUNMAK ANLAMINA GELMEZ\'

Gelişmiş ülkelerde de birçok doğa olayları olduğunu belirten Prof. Dr. Barış, \"Depremle ilgili önlemleri, yapılacakları devletten bekliyorlar. Dünyada Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde de çok büyük doğa olayları oluyor. Onların bile sistemleri bu ani afetlerde yetersiz kalıyor. O yüzden afete dirençli toplum demek, bireylerin de bir takım şeyler yaparak devletin eksiklerini, yapamadıklarını kendileri yaparak ve birbirlerine yardım ederek tamamlamaları demektir. O anlamda baktığımızda, Kentsel Dönüşüm Yasası var. Şehirlerimiz, yollarımız yapılıyor. Ama depreme dayanıklı binada oturmak depremden korunmak anlamına gelmez. O binalarda da vatandaşın yapması gereken işler var. Örneğin, kentsel dönüşüm ile çok güzel depreme dayanıklı binalar yapıldı. Ama o binalar da deprem sırasında sarsılacak. O binanın içerisindeki eşyalar savrulacak, dolaplar devrilecek ve insanlara zarar verecek. Dolayısıyla insanların deprem öncesinde evlerinde bu tür eşyaları sabitlemeyi öğrenmeleri lazım. Özellikle 17 Ağustos\'ta en büyük sıkıntı, portmantoların devrilerek kapıların önlerini kapatması sebebiyle yaşandı. İnsanlar kendi evlerinde mahsur kaldılar. Dışarı çıkamadılar. Bu tür ağır mobilya ve eşyaların mutlaka sabitlenmesi lazım. İnsanların depremde doğru davranış şekli olan Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrenmesi lazım. İnsanların bunları yapması lazım.\" diye konuştu.

\'DEPREME YÜZDE 50 BİLE HAZIR DEĞİLİZ\'

Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade eden Barış, şöyle konuştu:

\"Beklenen İstanbul depremi aslında doğru bir terim değil. Beklenen Marmara Depremi dememiz lazım. 17 Ağustos\'tan sonra Kocaeli\'nin batısında bir deprem olacak, ama bu depremin ille de İstanbul\'da olacağını söylemek doğru değil. Çünkü Marmara\'nın içerisinden Kuzey Anadolu Fay kolunun hem kuzey, hem orta, hem de güney kolları geçiyor. Dolayısıyla Bursa, Yalova bölgesi bu güney ve orta kolların geçtiği riskli bölgeler arasında yer alıyor. Kaldı ki, Türkiye bir deprem ülkesi. Şu anda Türkiye\'de 7\'den büyük deprem üretebilecek 15 tane fay bölgesi var ve bunların riski İstanbul\'dan çok daha yüksek. Ama nedense biz hep İstanbul\'a odaklanıyoruz. İstanbul\'da yaşayanlar insan da, diğerleri insan değil mi? Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için, mutlaka ve mutlaka bu hazırlığın sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye çapında yapılması gerekiyor. İstanbul\'da deprem erken uyarı sistemi var. Fakat Türkiye\'nin başka bir yerinde bu sistem yok. İstanbul\'da deprem olduğunda can ve mal kaybı olacak da başka yerlerde olmayacak mı? Yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. Tam anlamıyla hazır değiliz. Hatta yüzde 50 bile hazır değiliz. Çünkü hem afet bilinci olarak toplum hazır değil, hem de şirketler ve kurumlar hazır değil. Kamu bile hazır değil.\"

\'YÜZER HASTANE, AMELİYATHANE VE MOBİL HASTANELER KURULMALI\'

Prof.Dr. Barış, Kocaeli\'de depreme karşı bir hazırlık yapıldığını ifade ederek, \"Kocaeli\'nin yerel yöneticileri deprem hazırlığını burada deprem olacakmış gibi yapıyor. Halbuki bundan sonraki deprem Kocaeli\'de olmayacak. Kocaeli\'de 150-200 yıl boyunca bir daha 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmayacak. Bu kesin. O zaman Kocaeli ilinin depremden edindiği bu tecrübeyi, Yalova, Bursa, İstanbul gibi diğer iller için kullanması, buna göre hazırlık yapması gerekiyor. Marmara denizi etrafında yaşanacak büyük bir depremde yolların kapanması, köprülerin yıkılması nedeniyle belki de hastaneler yeterli kapasitede çalıştırılamayacak. Bu yüzden bizim bir an evvel yüzen hastaneler, yüzen ameliyathaneler ve mobil hastaneler kurarak insanları deniz yoluyla tahliye etmemiz gerekecek. Marmara\'da beklenen en büyük depremde ister Bursa\'da, Yalova\'da, isterse de İstanbul\'da olsun Kocaeli\'nin mutlaka bu illere bir lojistik üssü olarak hizmet vermesi gerekecek. İnsanlar trafiğin kesilmesi nedeniyle Kocaeli\'ye gelip barınacaklar. Arama-kurtarmacılar buradan sevk edilecek, yardım malzemeleri buraya gelecek. Kocaeli\'nin bundan sonraki depreme Kocaeli\'nde olacakmış gibi değil, herhangi bir ilde olacak ve oraya destek gönderecek şekilde hazırlanması lazım.\"

