DHA YURT BÜLTENİ 3

1)BURSA\'DA TÜPÇÜ DÜKKANINDA PATLAMA

BURSA\'da bir tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Tüpçü dükkanının yanında bulunan lastik depou ve kereste atölyseine sıçrayan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Yangın havadan da görüntülendi. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.E.ye ait tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler, yan tarafında bulunan lastik deposu ve kereste atölyesine sıçradı. Patlama sesi ve alevleri duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 11 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevlerin elektrik trafosuna sıçramasıyla bölgedeki elektrim akımı da kesildi. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA/DHA

2)ÇAPRAZ NAKİLLE EŞLERİNİ HAYATA BAĞLADILAR

KAN uyuşmazlığı nedeniyle böbrek hastası eşleri için donör olamayan iki kadın, gönüllü olarak organlarını takas etme kararı alınca \'çapraz nakil\' gerçekleşti. İzmir Kent Hastanesi\'nde yapılan nakille, Kütahyalı Dursun Karataş (43) ile Muğlalı Ramazan Küçükbenli\'nin (56) eşleri Zeynep Karataş (45) ve Hülya Küçükbenli (52), birbirlerinin kocalarına böbreklerini vererek, onlara yeni bir hayatın kapılarını açtı.Kütahya\'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy\'de oturan Dursun Karataş geçen yıl haziran ayında halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Simav Devlet Hastanesi\'nde yapılan tetkikler sonucunda doktorundan \'böbreklerin iflas etmiş\' sözünü duyan Karataş, yorgunluğuna yol açan sorunun kendisini böbrek nakline götüreceğini diyalize sevk edilince anladı. Çiftçilik yapan Karataş, Kütahya Devlet Hastanesi\'nde önce 15 gün, ardından 1 ay yattı, periton diyaliz yapıldı. 4 saat uzaklıktaki Kütahya yerine bir buçuk saat mesafedeki Uşak\'ta diyalize girmeye başlayan Karataş için zor günler başladı. Karataş haftada üç gün 6 saat diyalize bağlanmak zorunda kalırken, tedavisini Simav\'da sürdürdü. Her diyaliz sonrasında yaşadığı halsizlik, çalışamaz hale gelip tarlanın, hayvanların bakımını eşi Zeynep ile büyük oğlu Turgay Karataş\'ın (16) üstlenmesi, Dursun Karataş\'ın nakil kararını hızlandırdı. Nakil için İzmir\'e Kent Hastanesi\'ne başvuran üç çocuk babası Dursun Karataş, adını kadavra listesine yazdırırken, çaresizce beklememesi için eşi Zeynep Karataş gönüllü verici oldu. Ancak kan uyuşmazlığı tespit edilince, Dursun Karataş\'ın nakil şansı kadavradan yapılacak bağışa kaldı.

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde kreş ve anaokulu sahibi olan bir çocuk babası Ramazan Küçükbenli\'ye de 5 yıl önce gittiği hastanede böbreklerinde protein kaçağı olduğu söylendi. Küçükbenli\'ye 3 ayda bir doktor kontrolü ve kan tahlili önerildi. Son kontrolünü yaklaşık 8 ay aradan sonra yaptıran Ramazan Küçükbenli kötü bir sürprizle karşılaştı, böbreklerinin tükendiği ortaya çıktı. Kandaki üre oranı 200, kreatin düzeyi 7\'ye yükselen Küçükbenli\'ye hem Fethiye Devlet Hastanesi\'nde hem de Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde diyaliz önerildi. Diyalize girmeyi bir an bile düşünmeyen Küçükbenli, eşini Hülya Küçükbenli\'nin gönüllü verici olmasıyla soluğu İzmir Kent Hastanesi\'nde aldı. Ancak yapılan tetkikler sonucunda eşinin kan uyuşmazlığı nedeniyle donör olamayacağı söylendi.

Nakil şansı kadavradan bağışlara kalan Küçükbenli\'ye, kendisine uygun bir böbrek vericisi olduğu, eşi Hülya\'nın böbreğinin de o vericinin organ bekleyen eşine uygun olduğu, karşılıklı kabul halinde \'çapraz nakil\' yapılabileceği söylendi. İki çifte de durum bildirildi. Üç çocuk annesi Zeynep Karataş ile bir çocuk annesi Hülya Küçükbenli\'nin birbirlerinin eşlerine karşılıklı olarak böbrek verebileceklerinin kesinleşmesi üzerine, çiftler geçen 27 Temmuz\'da nakil operasyonuna alındı. Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok\'tan oluşan Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibi, Zeynep Karataş\'tan alınan bir böbreği Ramazan Küçükbenli\'ye, Hülya Küçükbenli\'den alınan bir böbreği Dursun Karataş\'a nakletti. Başarıyla tamamlanan nakillerin ardından hızlı iyileşme gösteren çiftler şifa ile taburcu oldu. Nakil sonrası kontroller için geldikleri hastanede muayene sonrası sohbet edip dostluklarını pekiştiren iki aile, mutluluklarını dile getirdi.

Bir yıldır bağlandığı diyaliz yüzünden çalışamaz hale geldiği için moralinin çok bozulduğunu belirten Dursun Karataş, \"Eşim gönüllü olduğunda çok sevinmiştim. Ama uygun değilmiş, annemle babam yaşlı oldukları için onlar da verici olamamışlardı. Kadavra ne zaman çıkar, nasıl beklerim bilemiyordum. Çapraz nakil sayesinde diyalizden kurtuldum. Yeniden işime dönüp evime, aileme bakmak istiyorum. Başta eşime ve bana böbreğini veren Hülya hanıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum\" dedi.

Diyalize giren hastaları gördüğü için makineye bağlı bir hayatı hiç düşünmediğini belirten Ramazan Küçükbenli ise, \"Diyalize girmemek için hastaneye geldim. Daha önce bir arkadaşım Kent Hastanesi\'nde karaciğer nakli olmuştu, çok güvendim. Her şey de çok yolunda gitti. Benim nakil için 6 ay kadar zamanım vardı. Ama hem Dursun beyin zamanı yoktu hem de bu fırsatı kaçırırsam diyalize girmek zorunda kalabilirdim. Her şey yolunda gitti, ben de eşlerimize ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Kocalarına ikinci hayatın kapılarını açan, makineye mahkum bir hayattan kurtaran Zeynep Karataş ve Hülya Küçükbenli de hayatın müşterek olduğunu vurgulayıp çok mutlu olduklarını söyledi.

DEĞİŞ TOKUŞ HAYATLAR

Öte yandan Kent Hastanesi Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Opr. Dr. Işık Özgü, hastaların vericisiyle kan grubu uyuşmadığı taktirde aynı durumda olan alıcı verici adaylarıyla karşılaştırma yaptıklarını söyledi. Özgü, \"Eğer karşılıklı olarak uygunluk saptanırsa, aileler, yakınlar arasında bu böbrek alışverişi yapılıyor. Aileler arasında bu değiş tokuştan herkes faydalanıyor ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Birçok aday oluyor. Bu karşılaştırmayı yaparken böbrek veren kişilerin yaşlarının yakın olmasına dikkat ediyoruz. Uzun uğraşlar sonrasında böyle bir şey gerçekleşince de herkes mutlu oluyor. Bu hastalarımız ve vericileri de sağlıkla taburcu oldular\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

3)GENÇLERE ÖRNEK OLSUN DİYE 72 YAŞINDA İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

ESKİŞEHİR\'de İşletme Fakültesi mezunu olan 72 yaşındaki Süleyman Atlıhan, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü\'nü bitirdi. Atlıhan, hiçbir şey için geç olmadığını, gençlere örnek olmak için ikinci üniversiteyi bitirdiğini söyledi. Evli 3 çocuk, 2 torun sahibi Süleyman Atlıhan, 1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü\'nden mezun oldu. Bir süre özel sektörde muhasebe ve mağaza müdürlüğü görevlerinde bulunan Atlıhan, daha sonra oto yedek parça dükkanı açtı ve ardından da fatura ödeme merkezi işletti. Emekli olan Süleyman Atlıhan bir süredir de emlakçılık yapan arkadaşlarına yardımcı oluyor.

Mutlu yaşamın sırları adlı bir kitap yazma çalışmalarını sürdüren Süleyman Atlıhan \'hiçbir şey için geç değildir\' diyor. Gençlere örnek olmak için ikinci üniversiteyi bitirdiğini anlatan Atlıhan şunları kaydetti: \"Hayatımızın çoğu ticaretle geçtiği için boş durmadık. Bir de dedik ki; çalıştığımız konuda acaba ilmi olarak faydalanabilir miyiz diye tekrar ikinci üniversiteye başladım. Bu yıl 2 yıllık Emlak ve Gayrımenkul Yönetimi bölümünü bitirdim. Hiçbir şey için geç değildir, bu işin yaşı yoktur. İmkan verildiği süreci, insanların gayretle bitirebileceğini ispatlamak için yaptım. Okuyamayan, okumayan birçok gençleri görüyorum. Acaba bir faydası olur mu, örnek olabilir miyiz? gayreti içerisinde böyle bir girişimde bulunmuştum, çok şükür onu da başardık. \'Mutlu Yaşamın Sırları\' adı altında kitap çalışmasına başladım, amatör olarak. Burada, birilerine tavsiyelerde bulunuyoruz. \'Hiçbir şey için geç değildir, imkanınız olduğu zaman yeter ki isteyin, arzulayın\' diyoruz. Bu okulu da oradan bir çağrışım yaptığı için bitirdim. Önce kendimiz başaralım ki tavsiyemizin değeri olsun diye.\"

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

4)CEZAEVİ FİRARİSİ UYURKEN YAKALANDI

ADANA\'da \'uyuşturucu ticareti\' yapma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, Ali Polat (50) evinde uyurken yakalandı. İddiaya göre, \'uyuşturucu ticareti\' yapma suçundan yakalanıp 2014 yılında cezaevine konulan Ali Polat 10 yıl cezaya çarptırıldı. Polat, tutuklu bulunduğu, Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi\'nden 2 Ağustos\'ta kaçtı. Hükümlünün Adana\'ya geldiğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat\'ın adresini tespit etti. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'deki eve baskın yapan polisler Polat\'I uyurken yakaladı. Emniyete götürülen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

5)40 GÜN 5 VAKİT NAMAZA KATILAN ÇOCUKLARA, TABLET VE ÇEYREK ALTIN

ADANA Uluyol Camii\'ndeki yaz Kur\'an kursuna katılan ve 40 gün aralıksız 5 vakit namaza gelen öğrencilere, tablet bilgisayar, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi\'nde bulunan Uluyol Camii\'ndeki yaz Kur\'an kursuna katılan öğrencilerin namaza teşvik edilmesi için \'Aralıksız namaz kılma\' kampanyası başlatıldı. Kampanyayla Kur\'an kursuna katılanlardan 40 gün aralıksız 5 vakit namaz kılan 40 erkek ve 8 kız öğrenci, tablet bilgisayar, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler kazandı. Uluyol Camii\'nde düzenlenen ödül törenine Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, cami imamı Adil Satan, din görevlileri, veliler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaymakam Sarı, çocukların camilerle buluşmasının çok anlamlı olduğunu belirtirken, böyle etkinliklerin, birlik ve beraberliğe zemin hazırladığını kaydetti.

Cami imamı Satan ise \"Çocukları camiye alıştırmak, cemaatle bağlarını güçlendirmek ve namaza alıştırmak için \'Ne yapabiliriz?\' diye düşündük. Böyle bir proje fikri doğdu. Duyurusunu yaptık, büyük ilgi gördü. Çocuklarımızın camiye gelmesi, onlardan çok bizleri sevindirdi\" dedi.

Törende öğrenciler, İstiklal Marşı\'nın bütün kıtalarını okuduktan sonra Türk bayrağı açtı. Ödül töreni tablet bilgisayar, çeyrek altın ve hediyelerin dağıtımıyla son buldu.

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

6)15 YILDA YAKLAŞIK 500 KİŞİNİN YÜRÜMESİNİ SAĞLAYAN MERKEZ KAPATILDI

DİYARBAKIR\'da, 2001 yılında Dicle Üniversitesinde Amerikan \'Barış İçin Doktorlar Vakfı\'nın desteğiyle kurulan ve 15 yılda mayın, trafik kazaları ile deprem kurbanı yaklaşık 500 kişinin yürümesini sağlayan Dicle Üniversitesi Ortez-Protez Uygulama Merkezi kapatıldı. Merkezin açılması nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü de açılmasına rağmen, Üniversite yönetiminin Sosyal Güvenlik Kurumu ile biten sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Hastane Başhekimi Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu, merkezin işlevini yitirdiğini ve mevcut aletlerin demode olduğunu söyleyerek, eski yönetimin SGK ile sözleşmeyi yenilemedeğini söyledi.

2001 AÇILDI, KAZA VE MAYIN KURBANI 500 KİŞİNİN YÜRÜMESİNİ SAĞLADI

Dicle Üniversitesi Ortez-Protez Uygulama Merkezi, 2001 yılında Amerikan \'Barış İçin Doktorlar Vakfı\'nın desteğiyle kurulduktan sonra mayın ve patlayıcı artıkları, deprem ve trafik kazaları sonucu bacaklarını kaybeden ve sağlık güvencesi olmayan insanların yeniden yürümeleri için umut kapısı olmuştu. Sadece bölgeden değil, Türkiye\'nin bir çok bölgesinde uygulama merkezinin açılması ile birlikte insanlar buraya başvurarak, hayata yeniden tutunmalarını sağlayan protezlerini yaptırakak yeniden yürümeleri sağlanırken, Protez malzemeleri Barış İçin Doktorlar Vakfı ve Üniversite tarafından karşılanıyordu. ABD\'den bağışlanan malzemelerin Türkiye\'ye transferi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) zaman zaman uygulama merkezine destek veriyordu. Ortez-Protez uygulama merkezinin açılması ile Üniversite yönetiminin talebi ile YÖK\'ün onayı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü de açılarak öğrenci almaya başladı. Merkez sayesinde merkezin faal olarak çalıştığı 15 yıl içerisinde yaklaşık 500 kişiye protez yapılarak yeniden yürümeleri sağlandı.

ÜNİVERSİTE SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAMADI, MERKEZİ KAPATTI

Mayın ve trafik kazalarında bacaklarını kaybeden vatandaşların uzun yıllar umut kapısı olan ve onların yeniden yürümelerini sağlayan merkez, önce 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)\'nın yeni uygulaması ile sıkıntı yaşadı. Yeni uygulama ile Protez ihtiyacı için başvuranların bu merkezler yerine özel protezi takan özel protez merkezlerine yönelmesi ile gelen başvuru sayısında düşüş yaşandı. Son olarak 2016 yılında Üniversite ile SGK arasında yapılan sözleşmeyi Üniversite yönetiminin ilgisiz kalıp imzalamaması üzerine 15 yılda yaklaşık 500 kişinin yürümesine ve Meslek Yüksek Okulunda bölüm açılmasına neden olan Ortez-Protez Uygulama merkezi sessizce kapatıldı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu, Ortez-Protez Uygulama Merkezi\'nin kapatılmadığını ancak, işlevini yitirdiğini ve mevcut aletlerin ise demode olduğunu söyledi. Ortez-Protez Uygulama Merkezi\'nin şuan için sadece eğitim amaçlı kullanıbilir şekilde olduğunu ve ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Prof.Dr.Kadiroğlu, SGK ile sözleşmenin yapılmamasının önceki yönetimden kaynaklandığını söylemekle yetindi.

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

