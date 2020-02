DHA YURT BÜLTENİ 3

1)OTOMOBİLİN KARPUZ TEZGAHINA ÇARPMA ANI KAMERADA

ÇANAKKALE\'de MOBESE kamerasına yansıyan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, kaza anında otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki kaldırımda bulunan karpuz tezgahına çarpıyor.Çanakkale\'nin Yenice ilçesinde meydana trafik kazası, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor.Görüntülere yansıyan kaza, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada sola dönüş yapmak isteyen bir otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan pazarcı tezgahına giriyor. Kazada tezgahta bulunan karpuzlar ise çarpmanın etkisiyle etrafa saçılıyor. Kazada her iki otomobil de maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-MOBESE kamerasına yansıyan kazadan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=================================================

2)BAŞKALELİ KADINLARA GÜNEYDOĞU TURU

VAN’ın Başkale Belediyesi\'nce ilçede yaşayan kadınlar için kültür gezisi düzenlendi. Geziye katılanlar, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ile Batman\'daki tarihi ve turistik mekanları gezip, görme imkanı buldu.Başkale Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 45 kadın, 3 günlük kültür gezisine çıkarıldı. İlk kez ilçe dışına çıkan 45 kişilik kadın grubu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kültür gezisine katılan kadınlar, Bitlis Baykan\'da bulunan Veysel Karani Türbesi ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman\'daki tarihi- turistik yerleri gezerek, fotoğraf çektirdi. Şanlıurfa\'daki sıra gecelerine de katılan kadınlar, ilk kez ilçe dışına çıktıklarını belirterek, bu fırsatı kendilerine sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk\'e teşekkür etti.Geziden dönen kadınları karşılayan Belediye Başkan Vekili Öztürk, kadınlara yönelik benzer projelerin sürdürüleceğini dile getirerek, \"Amacımız, ev ve iş arasındaki ikilimde sıkışan kadınlarımıza ve annelerimize rahat bir nefes aldırmak. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz tarihi gezi ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Onların huzur ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Program kapsamında gezilen yerlerden detay görüntüler

-Geziye katılan 4 kadınla röportaj

-Şanlıurfa\'da sıra gecesine katılan kadınlar

-Genel detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) -

================================================

3)YAKILAN ANIZIN KÜLÜ VE DUMANI RAHATSIZ ETTİ

ADANA\'da, mısır hasadına başlanmasıyla birlikte tüm uyarılara ve cezai yaptırımlara rağmen yakılan anızların neden olduğu duman ve küller, kenti yaşanmaz hale getirdi. Bazı çiftçiler, mısır sapı ve anızları özel makinelerle samana dönüştürerek, katma değer sağladıklarını söylerken, yakılan anızların külleri ve dumanları yüzünden sıkıntı yaşayan kent sakinleri de cezaların ağırlaştırılmasını istedi. Mısır hasadının ardından tarlalarını yeni ürüne daha hızlı hazırlamak isteyen çiftçilerin yaktığı anızlar nedeniyle kenti yoğun duman ve kül sardı. Bazı çiftçiler, hasat sonrası mısır saplarını özel makinelerle samana dönüştürüp, katma değer sağladığını dile getirdi. Anız külleri ve dumanları nedeniyle sıkıntı yaşayan kent sakinleri ise evlerini her gün temizlemek zorunda kaldıklarını ve rahat nefes alamadıklarını söyledi. Çiftçi Necdet Bulut (54), anız yakmak yerine hasadın ardından kalan mısır saplarını samana dönüştürerek, gelir sağlanabileceğini belirtti.

\'KAPI- PENCERE AÇAMIYORUZ\'

Kent sakinlerinden Aysel Yetiş (47), duman nedeniyle rahat nefes alamadıklarını ve küller yüzünden her gün temizlik yaptıklarını belirterek, \"Çamaşırları içeri sermek zorunda kalıyorum ama renklileri mecbur dışarı seriyorum. Her gün siliyoruz, süpürüyoruz, iş bitmiyor. Temmuz- ağustos aylarında yoğun duman ve küller geliyor. Eylüle kadar devam ediyor. Kapı- pencere açamıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

- Tarlada mısır hasadı yapılırken drone görüntüleri

- Mısırdan detay görüntü

- Mısır tanelerinin görüntüsü

- Mısır saplarının makine ile ayıklanması

- Çiftçinin konuşması

- Sapların makine ile saman haline getirilmesi

- Anız yakımından görüntü

- Çıkan dumanlar

- Arazi ve anız yangınından drone görüntüleri

- Bir vatandaşın evinin önünü su ile yıkaması

- Yerlerdeki anız külleri

- Kadının ağzında maske ile çamaşır sermesi

- Kadının konuşması

- Yükselen dumanlardan görüntüler

- Şehir merkizindeki duman ve sis

SÜRE: 04\'11\" BOYUT: 808 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

===================================================

4)YARDIMCI: BEYAZ ET 8 AYDA YÜZDE 200 ZAMLANDI

TÜRKİYE Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Ocak ayından bugüne beyaz ete yüzde 200 zam geldiğini söyledi. Osman Yardımcı, 1 kilo tavuk kanadı fiyatının yarım kilo kırmızı et fiyatını aştığını ve beyaz etin fakirin yemeğinden çıkarak lüks olduğunu vurguladı. Yardımcı, \"Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur. Enerji tüketimi fazladır, fakat zam yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor\" dedi.

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı, \"Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Tavuk kanat detay

- Beyaz et reyonu detay

- Tavuk göğüs detay

- Kasaplar Odası Başkanı röp

260 MB - 2.09

Haber- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

=================================================

5)SERDAR ORTAÇ: EVLİLİKTEN SONRA DANSÇI KIZLARA SARILMAK YASAK

ANTALYA\'da düzenlenen 22\'nci Manavgat Barış Suyu Festivali\'nde sahneye çıkan Serdar Ortaç, eskiden sahnede dansçılara sarıldığını belirterek, \"Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak\" dedi.Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali, Serdar Ortaç konseriyle sona erdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Festivalin adının \'Barış Suyu\' olduğunu vurgulayan Ortaç, \"Barış suyu festivali, ismi gibi berrak, barış dolu olsun. Herkes birbirini sevsin, saysın. Birbirlerine kızdıkları zaman 2 kere düşünsünler, nefes alsınlar, o siniri içlerine atsınlar. Yanağına vurana öbür yanağını dönsünler. Kavga etmesinler. İkiye ayrılmayalım. Allah aşkına bu çok önemli. İçte ikiye ayrılmazsak bizi kimse yıkamaz. O yüzden taraf olmaktan vazgeçip, hepimiz bayrağın tarafında yer alalım\" dedi.

\'BENİM TİŞÖRTÜMÜN AYNISINI GÖRDÜM\'

Antalya\'ya daha önceden defalarca geldiğini, Manavgat\'ta ise ilk kez konser vereceğini söyeleyen Ortaç, \"Geçerken caddeleri insanları izledim. Mağazaların ne kadar çok olduğunu gördüm. Herkes gömlek, ayakkabı, çanta satıyor. Benim giydiğim tişörtün aynısını gördüm. Bu tişörtün aynısı var. Benimki dünya paraydı. Ağlamıştım aldığımda. Almanya\'da Philippe Line\'dan aldım. Burda aynısını gördüm. 40 lira mı 100 lira mı ne. Yarın çıkıp, gezmem lazım. Belki gelecek 5 senenin sahnesi çıkar. Yani çok savunmuyorum bu korsanı ama. Yaratıcı adamlar, yapıyorlar\" diye konuştu.

\'SAHNEDE DANSÇI KIZLARA SARILMAK YASAK\'

Daha sonra sahneye çıkan Serdar Ortaç, 1994 yılından bu yana bestelediği şarkılardan seçki sundu. Ortaç, izleyenlerine hem duygusal, hem de coşkulu anlar yaşattı. Sahnedeyken seyircilerle sohbet eden Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyledi. Ortaç, \"Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak\" dedi. Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek, \"Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Konser alanından görüntüler

Serdar Ortaç\'ın şarkı söylemesi

Seyircilere evlendikten sonra yasakları anlatması

Serdar Ortaç\'ın açıklaması

Konserden detay görüntüler

04:28 - 538 MB

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)