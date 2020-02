DHA YURT BÜLTENİ-3

1 - ABD\'li ünlü vokalis Della Miles Dalyanlı oldu

UZUN yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD\'li sanatçı Della Miles, daha önce tatil için gelip hayran kaldığı Muğla\'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi\'ne yerleşti.

Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve bazı çalışmalarında Anadolu ezgilerini soul-rock müziğiyle buluşturan Della Miles, bir ay önce Dalyan Kanalı kenarında kiraladığı müstakil, tek katlı, bahçeli, 2 oda 1 salon taş evde eşi ile yaşamaya başladı. Miles, Köyceğiz\'in kırsal Çandır Mahallesi\'nde, içinde eski bir taş ev bulunan 700 metrekarelik bir arazi satın alarak yatırım da yaptı.

Türkiye\'ye ilk kez 7 yıl önce bir konser nedeniyle gelen ünlü vokalist Della Miles, \"Türkiye\'ye geldiğimde kendimi buradaki insanlara çok yakın hissetim. ABD\'nin Teksas Eyaleti, Houston şehrindenim. Bizim orada da insanlar birbirlerine yakındır, yardımlaşmayı sever, karşısındakine bir şeyler vermeyi sever. Türk insanında da aynısını hissettim. Menajerimin de Türk olması nedeniyle Türkler\'i çok sevdim. Türkiye\'ye daha sık gelmeye başladım. Türkiye\'yi gezerken de Dalyan\'ı gördüm. Sonrasında doğası ve tarihi ile cennetten bir köşe olan Dalyan\'a yerleştim. Burada doğal yaşıyorum, komşumdan sütümü, tavuğun altından yumurtamı alabiliyorum. Bahçede daldan sebze ve meyvemi toplayabiliyorum. Burada mülk edinmeyi düşünüyorum\" dedi.

Miles, Türkiye\'de ne yapacağına yönelik özel bir plan yapmadığını belirterek, \"Sonuçta bir sanatçıyım. Gelecek günlerde nelerle karşılaşacağım, neler göreceğim belli değil. Duruma bakacağız\" diye konuştu.

Dünyayı gezerken Türkiye\'nin yanlış tanındığını gördüğünü aktaran Miles, şöyle devam etti:

\"Tabii ki bu durum dışarıdaki medya sayesinde oluyor. Türkiye ye ve Türk insanına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Eğer imkan verilirse Türkiye\'yi tanıtmak için çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Sahip olduğunuz bu toprakların ve Türk insanının korunması ve kollanması için tanrıya dua ediyorum. İşim nedeniyle Avrupa ve hatta dünyayı dolaşıyorum. İnanın bana ülkenizin ne kadar muhteşem ve sevgiyle dolu olduğunu gittiğim her yerde anlatıyorum.\"

Türkiye\'de ocak ayı içerisinde iki single çıkartacağını da anlatan Miles, \"Bunlardan biri Türkçe olacak. Single\'deki Türkçe parçanın ismi \'Yalnızım Ben\', diğer single\'daki parçam ise \'All My Life\'\" dedi.

DELLA MİLES KİMDİR?

ABD\'nin Teksas Eyaleti Houstan şehrinde dünyaya gelen sanatçı, ilk müzik deneyimini kilise korosunda gerçekleştirdi. Annesi de müzisyen olan Miles, müzik kariyerinin yanı sıra kriminal hukuk eğitimi aldı. Hayatında müzik ağır basınca Teksas\'tan Los Angeles\'a taşınan Miles, orada birçok prodüktörün ilgisini çekti. Michael Jackson ile Sisterella müzikalinde oynamaya başlayan Miles, daha sonra Whitney Houston\'ın baş vokalisti oldu. Uzun yıllar Whitney Houston ile çalışan Della Miles daha sonra 2011 yılında ilk solo albümü Uncivilized\'i çıkardı. Bu albümü Feel Alright Feat, Follow Me The D-Tour, All My Life, Simple Days albümleri izledi. Şarkı sözleri de yazan Della Miles, 2005\'te Almanya\'nın önemli şarkıcılarından Marius Müller Weternhagen ile bir araya gelerek stadyumlarda konserler verdi. American Lulu Opera\'da 2012\'de başrol oynayan sanatçı, ardından Hope Müzikali\'nde Michele Obama\'yı canlandırdı. Miles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı sıra Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi sanatçıları anma albümlerinde yer aldı ve Murat Kekilli\'nin 2013\'te çıkardığı \'Gümüş Teller\' albümünde yer alan \'Git\' şarkısına eşlik etti. Türkiye\'ye sık sık gelen sanatçı, İKSV Caz Festivali ile İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda da sahne aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Della Miles\'in yaşadığı evden görüntü

-Miles\'in kahvaltı masasında görüntü

-Miles\'in çıkaracağı singledeki parçalarından birer kuble okuması

-Miles ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: ORTACA (Muğla), (DHA)

===========

2 - Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

MANİSA\'da karpuz hasadına başlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurlu havalar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Havaların serin olması nedeniyle karpuz tüketiminin azaldığından yakınan çiftçiler, ürünün kilo fiyatının, maliyeti olan 40 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.

Manisa\'da karpuz hasadı, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı yaklaşık 20 gün önce başladı. Hasadın erken başlamasından dolayı yüksek fiyat beklentisi içine giren karpuz üreticileri, havaların serin gitmesi nedeniyle tüketimin azaltmasıyla üzüldü.

\"MAHSULLER ELİMİZDE KALDI\"

Manisa\'nın Gölmarmara ilçesinde karpuz yetiştiren çiftçiler, ürünü satamamaktan şikayet etti. Çiftçilerden Yasin Doğan, bu yıl havaların yağmurlu olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Bu yıl hasat erken başladı. Hava şartlarından dolayı karpuz erken çıkınca pazarlama yapamadık. Tüketici ne yazık ki karpuz almıyor. Karpuzun kilosu 40 kuruştan satılıyor. Mahsul elimizde kaldı. Yağmurdan, doludan dolayı da zarar gören karpuzlarımız da var. Sel nedeniyle bazı bölgelerde karpuzlar tarlanın dışına kadar sürüklendi. Selden zarar gören karpuzların 1 römorkunu 250 liradan verdik. Üretici karpuzun olgunlaşmasından dolayı toplamak zorunda kaldı, ancak topladığı da elinde kalıyor\" diye konuştu.

\"HAZİRAN YAĞMURLARI BİZİ MAHVETTİ\"

Kavunda da erken hasat yapıldığını ifade eden Yasin Doğan, tarladan kavunun kilosunun 1 lira 60 kuruşa verildiğini, ancak satmakta zorlandıklarını dile getirdi. Doğan, \"Şu anda havaların serin olmasından dolayı kavunlarda renk yok. Tadı da biraz zayıf. Hava sıcak gitseydi mahsuller daha kaliteli olurdu. Haziran yağmurları bizi mahvetti\" dedi.

ÜRÜNLER ERKEN OLGUNLAŞTI, SERİN HAVALAR VURDU

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, bu yıl nisan ayında hava sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı ürünlerin daha erken olgunlaştığını söyledi. Ziyan, \"Bu yıl kavun ve karpuz üreticilerin beklentileri yüksekti. Fakat olumsuz hava şartları, mevsim normallerin üstünde yağış, kavun ve karpuz tüketicilerin bu ürünleri daha az tercih etmesine, daha az satın almasına neden oldu. Bu da kaliteli ürünümüzün pazarlarda daha yavaş satılmasına neden olup, fiyatları indirdi. Dekar başına üretim bu yıl daha azdı. Çiftçi de bu yıl daha fazla kazanç bekliyordu. Çok kaliteli, lezzetli karpuzlarda çiftçi hakkını alamıyor. Çiftçi karpuzun kilosunu 50 kuruşa satmakta zorlanıyor. Karpuzun üreticiye maliyeti zaten 40 kuruş. Biz en azından kilosunun 70 kuruşa satılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ile fiyatların da yükselmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

Hava şartların fiyatı etkilemesinden dolayı sıkıntı yaşandığını kaydeden Erdal Ziyan, \"Geçen yıl karpuzdan para kazanan çiftçi aynı beklenti içindeydi. Şimdi masrafını kurtarmaya çalışıyor. Geçen yıl 60-70 kuruştan satılmıştı. Şimdi 40 kuruşlara gerilemesi çiftçiyi üzüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Karpuz üreticisinin konuşması

- Karpuz tarlasında hasat yapılması

- Karpuzların traktörlere yüklenmesi

- Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan\'ın konuşması

- Karpuz tarlasından drone ile genel görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

=============

3 - Saldırıya uğrayan belediye başkanı: HDP\'li vekil hedef gösterdi

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi\'nde, 24 Haziran günü seçim sonuçlarını takip eden Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, gece saatlerinde evinin önünde kendisine düzenlenen saldırı girişimi ile ilgili HDP’den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş’i sorumlu tuttu. Benek, HDP\'li Özgüneş\'in PKK’nın televizyon kanallarına bağlanarak kendisini hedef gösterdiğini iddia etti.

AK Parti’den Şırnak milletvekili seçilen Rızgin Birlik, Hilal Beldesi\'nde PKK’lı teröristler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hilal Belde Belediye Başkanı AK Parti\'li Cevher Benek’i evinde ziyaret etti. Benek\'e geçmiş olsun dileklerini ileten Birlik, Kürtçe yaptığı konuşmada, \"Sana yapılan saldırı bize yapılmıştır. Kardeşliğimizi kimse bozamaz. Birkaç çapulcunun yaptığı bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bölgemizde yıllardır kanla beslenen hiç kimse, emeline ulaşamayacaktır. Baskı ve tehditler bizi yıldırmayacaktır\" dedi.

AK Partili Birlik ve beraberindekiler, daha sonra silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemede bulundu. Saldırıya uğrayan Hilal Belde Belediye Başkanı Benek de, o gün yaşanan olayı anlatırken, \"24 Haziran’da seçim sonuçlarını takip ederken AK Parti Belde Başkanlığımızdan korumalar ile birlikte eve geldim. Gece 12.30 sıralarında HDP Milletvekili Hasan Özgüneş, Sterk Tv, PKK’nın yayın organı olan medyası vardır. Onları arayarak benim ailemi tehdit etti, hedef gösterdi. Edebilir de, zaten yıllardır örgütün hedefindeyiz. 2016 gene bombalı saldırıya uğramıştım. Ben buraya geldim, oradan bana ateş etti. Ateş ederken zaten mermi izleri bellidir. Olay yeri inceleme yerine geldi. Herhangi bir yaralanma, öldürme olayı olmadı. Gece olduğu için biz buradan oraya gidene kadar korumalar da ateşe karşılık verirken, karanlıktan yararlanarak mahallenin içinden kaçıp gittiler. Biz bunları bulamadık. Asker, polis araştırmaya devam ediyor\" diye konuştu.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise, faillerin en kısa sürede yakalanarak, yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, \"Bizim zaferimizi hazmedemeyenler, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bu kişiler hiçbir zaman toplumda değer görmeyecektir. Yaşanan hadise üzücü bir hadisedir. Memleketimizin demokratik gelişimine halel getirecek bir gelişmedir. Bizim temennimiz o ki hem seçimlerin, hem de buradaki her türlü siyasal olayların sükunet ve anlayış içerisinde yürümesidir\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ak Partililerin olay yerini gezmesi

-Belediye başkanının olayı anlatması

-Cevher Benek’in açıklaması

-Ak Parti İl Başk. İbrahim Halil Erkan’ın açıklaması

-Evin önünde oturan kalabalık

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

=============

4 - Barista olmak için sıraya girdiler

İZMİR\'de sıhhi tesisattan cilt bakımına, aşçılıktan kuyumculuğa kadar 142 meslek dalında ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler beceri sınavında ter döküyor. Son dönemin en cazip mesleklerinden biri \'barista\'lık olurken; iş garantili 6 aylık eğitimin ardından sınavda başarılı olanlar, istihdama katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir\'de 1983 yılından beri çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri veren İzmir Meslek Eğitim Merkezi, belgesini almak isteyen 3 bin 51 kişiye sınav açtı. Her meslek için yaklaşık 12 ayrı sınava giren adaylar, beceri sınavlarından aldıkları puana göre belge almaya hak kazandı. En fazla kurs başvurusunun tesisat teknolojisi, cilt bakımı, güzellik, aşçılık ve pastacılıkta yapıldığını belirten İzmir Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yılmaz, piyasanın ise asansör sistemleri, kaynakçılık ve servis elemanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Yılmaz şöyle konuştu:

\"Bazı sektörlerde çok fazla eleman ihtiyacı yaşanıyor. İŞKUR ile yapılan kurslarımız istihdam garantili. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde elinde ustalık belgesi olmayan hiç kimse çalıştırılamıyor. Çalıştırırsa işverenler cezalandırılıyor. İş sağlığı güvenliği kanununa göre bazı işlerde çalışacakların muhakkak elinde mesleki yeterlilik kurumundan aldığı belge bulunmalı. Yüksek lisans, hatta doktora yapmış kişiler bile mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuru yapıyor. Şu anda çalışan ama mesleğinden sıkıldığı için değiştirmek isteyen yada kendisini geliştirmek isteyenler de gelip sınava girebiliyor.\"

YILDA İKİ SINAV

Her sınavda 2 komisyon üyesi ve 2 oda temsilcisi ile birlikte 1 kameramanın bulunduğunu anlatan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın belirlediği sınav kriterlerine göre puanlama yapıldığını söyleyerek, \"Puan ortalamasına göre beceri sınavından aldıkları not sisteme girer ve başarılı olanlara belgeleri verilir. Bakanlığın çalışma takvimine göre bu sınav yılda 2 kez yapılıyor. Ama 10 öğrenci başvuru yaptığında yeni sınav açıyoruz\" dedi.

SERVİS ELEMANLARININ İŞİ HAZIR

Son dönemdeki en popüler mesleklerden biri ise baristalık oldu. Şubat ayında başlayan kurslara toplam 135 kişi katıldı. Sektöre eleman yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden barista eğitmeni Hilal Görgülü, ihtiyacın çok fazla olduğunu belirterek, \"Bugün her kafede \'barista aranıyor\' yazısı görmek mümkün. Sıcak ve soğuk içecekler hakkında bilgisi olan ve makineleri tanıyan kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bütün arkadaşlarımızın işleri hazır. Buradan mezun olduktan sonra ertesi gün iş başı yapacaklar\" dedi. Altı aylık eğitimler sonucunda bar şefliği yapan, yurt dışına çıkıp iyi ücretler alan öğrencileri olduğunu belirten Görgülü, 6 yıldır bu sektörde olduğunu ve kalifiye eleman yetiştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

3 YIL İŞ BULAMAYINCA BARİSTA OLDU

İçecek hazırlamanın püf noktalarını öğrenen Zeynep Yaliç (25) de 2015 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Fakültesi\'nden mezun olduğunu, ancak iş bulamadığı için bu sınavlara katıldı. Yaliç, \"Kursa şubat ayında başladım. Yeni birşeyler öğreniyorum. 3 yıldır iş bulamadım. Özel sektörü denedim, Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na çalıştım ama bir türlü olmadı. Kursu bitirince işim hazır. Bu işte uzmanlaşmak istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuyumculuk, kaynakçı, pastacılık sınavlarından görüntü,

-Kahve hazırlayan baristadan görüntü,

-Nasıl hazırlandığını anlatmasından görüntü,

-Müdür Harun Yılmaz ile röp,

-Eğitmen Hilal Görgülü ile röp,

-Üniversite mezunu Zeynep Yaliç ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

=============



5 - BİSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

KONYA\'da kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişinin bir apartmanın bahçesinde kilitli bulunan bisikleti çalma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen 23 Haziran günü saat 04.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmed Halid Ş. kendisine ait bisikleti apartman girişindeki demir parmaklıklara kilitledikten sonra evine çıktı. Sabaha karşı apartmanın bahçesine gelen 3 kişi etrafı gözeltedikten sonra bisikletin yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri bisikletin kilidini elindeki demirle kırdı. Şüpheliler 1,5 dakika süren işlemin ardından bisikleti de alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Güvenlik kamerada 3 kişinin kilidi kırması

- Bisikleti alıp uzaklaşmaları

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA)

==============

6 - Ham madde karıştırıcı makinasına düşen işçi öldü

KONYA\'da plastik ham madde karıştırıcı makinasına düşen işçi Hakan Bozdağ (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budak Sokaktaki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Hakan Bozdağ, ham madde karıştırıcı makinasına malzeme dökmek isterken, dengesini kaybedip makinanın içine düştü. Vücudunu makinanın cihazlarına kaptıran Bozdağ, yaşamını yitirdi. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Bozdağ\'ın makinaya sıkışan cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılıp, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

(Görüntü Dökümü

-------------------------

- Fabrikanın dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))