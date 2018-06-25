DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FIRAT NEHRİ\'NE ATILAN 2 KÖPEK TEKNEYLE KURTARILDI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri\'ne çocuklar tarafından atıldığı ileri sürülen 2 köpek, itfaiye ekiplerince tekneyle kurtarıldı. Fırat Nehri kıyısında dolaşırken suda çırpınan 2 köpeği fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye erleri, tekneyle gittikleri suda çırpınan köpekleri kurtararak kıyıya çıkardı. Köpekler daha sonra veteriner kontrolünden geçirilerek hayvan barınağına gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Nehirde çırpınan köpek

- Köpeği bulan gençlerin durumu bildirmesi

- Tekneyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri

- Fileyle yakalanan köpek tekneye alınması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 419 MB

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2)İÇ ÇAMAŞIRI MAĞAZASINDAKİ KADINLARI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA 2 KİŞİYE GÖZALTI

KARAMAN\'da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 09.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. İç çamaşırı satılan mağazanın önünde duran 2 kişi, iddiaya göre, içerideki kadınlara tacizde bulundu. Bunun üzerine kadınlar, polisi arayarak, yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Polislere direnen şüpheliler, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere müdahalesinin, çevredekiler tarafından merakla izlendiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin, şüpheliyi yere yatırması

-Gözaltına alınması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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3)TAKİP EDEREK ARKADAN ÇARPTIKLARI SÜRÜCÜNÜN 25 BİN LİRASINI GASP ETTİLER

SİVAS\'ta bankadan 25 bin lira para çeken Mustafa Bora (55) aracına çarpan kişiler tarafından silah zoruyla soyuldu. Olay saat 11.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşakta yaşandı. Hurdacılık yapan Mustafa Bora bankadan 25 bin lira para çekti. Hurdacılar Sitesindeki dükkanına 58 BS 174 plakalı aracı ile giden Bora\'ya seyir halinde kavşaktan dönerken, kendisini takip eden başka bir araç arkadan çarptı. Bora, aracını kontrol etmek için kavşakta durdu. Bunun üzerine diğer araçtan inen kimliği belirlenemeyen 3 kişi iddiaya göre Bora\'nın başına silah dayayarak yanında bulunan parayı istedi. Şüpheli şahıslar parayı aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın şokunu üzerinden atan Bora, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 25 bin lirasının gasp edildiğini söyleyen Bora, \"Bankadan çıkarken takip etmişler. Beni burada gasp ettiler. 25 bin lira alıp gittiler. Silah dayadı. Parayı alıp gitti. Para ayağımın altındaydı. Arabada 3 kişi vardı\" dedi.Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Araç sürücüsünün görüntüleri

-Polisin araçta yaptığı inceleme

-Gasp edilen sürücünün konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(387 mb)

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4)ARIZALI OTOMOBİLİ GERİ GERİ ÇEKEN SÜRÜCÜ ŞAŞIRTTI

SİVAS\'ta, caddede başka bir aracı geri geri çeken otomobil görenleri şaşkına çevirdi.Kent merkezinde, sanayi sitesi içerisinde 58 NY 504 plakalı otomobil sürücüsü, arıza nedeniyle yolda kalan 58 DE 903 plakalı otomobili sanayiye götürmek için ön kısmından halat bağladı. Ardından otomobili yolda geri vitese takarak çekmeye başladı. Trafikte kafa kafaya biri iter, diğeri çeker görüntüde ilerleyen otomobilleri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çevre yolu kenarından Ata Sanayisine giden otomobiller meraklı bakışlar arasında gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobillerin görüntüsü

-Trafikte ters olarak ilerlemeleri

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(216 mb)

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