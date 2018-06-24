DHA YURT BÜLTENİ 3

1)HAKKARİ\'DE PKK\'YA AİT MAĞARADA SİLAH VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK\'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada; 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 jeneratör, 1 DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Tespit edilen PKK\'ya ait mağara

-Mağarada ele geçirilen silah ve örgütsel dökümanlar

-Genel ve detaylar

HAKKARİ, (DHA)-

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2)SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINA GEÇTİ, KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Trabzon\'un Arsin ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaza anı, minibüsteki bir yolcunun cep telefonu üzürinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada anbean görüntülendi. Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 UZ 1567 plakalı, sürücüsünün adı öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yaralılar sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ersin Özler, Ahmet Samanlı\'yı Arsin, Yomra ve Trabzon\'daki hastanelere sevk etti. Yaralılardan Mustafa Atan kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederken, Kübra Çırak\'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI CANLI YAYINDA

Yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, minibüste bulunan 1’i ağır 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Seyir halindeki minibüsün ön koltuğunda oturan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladığı sırada kaza anını görüntüledi. Görüntüde, müzik eşliğinde seyreden minibüsteki yolcuların kazayla birlikte büyük panik ve korku yaşadıkları, çığlık atarak yardım istedikleri duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri görüntüler

-Kaza anı görüntüsü

(HABER KAMERA: TRABZON/DHA

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3)BİLECİK\'TE SEL SULARI OTOLARI SÜRÜKLEDİ

BİLECİK merkeze bağlı Karaköy\'de, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, sel sularında sürüklenen araçlar ise hasar gördü. Karaköy\'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüde sel sularının ve oktomobilin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:BİLECİK / DHA

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4)OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR\'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-655 Karayolu Döngelli mevkiinde meydana geldi. Karadeniz Ereğli istikametine gitmekte olan Mustafa Tümer idaresindeki 67 LJ 313 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 81 KJ 305 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobil TIR\'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ilk olarak otomobilin arka koltuğunda bulunan Zeynep Tümer (6) ve Ömer Tümer\'i (2) araçtan çıkardı. Yaralanan 2 çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra aracın ön koltuğunda sıkışan Mustafa Tümer ve Elif Tümer\'i araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri Tümer çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ölen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

TIR\'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil ise vinç ile aracın altından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Olay yerinden detaylar

Cenazelerin araçtan çıkarılması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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5)DÜZCE\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Gazi Öcalan yönetimindeki 41 TC 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri de aşıp yolun karşı şeridine geçti. Otomobil, bu sırada Ankara yönüne gitmekte olan Ersin Kızılca idaresindeki 38 JN 715 plakalı otomobile ve Cafer Taşçı idaresindeki 34 EZ 9275 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ayten Öcalan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlarda bulunan Ersin Kızılca, Suna Kızılca, Güler Taşçı, Ebru Taşçı, Gazi Öcalan, Lamia Aksoy ve Esra Aksoy yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü Cafer Taşçı, \"Orta şeritten gidiyordum. Karşıdan araba geldi. Tepemize geldi. Bariyerleri aşıp bize çarptı.\" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Yoldaki tıkanıklık

-Cafer Taşçı ile röportaj

-Detaylar

02.01-Boyut: 227.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/KAYNAŞLI(Düzce),(DHA)