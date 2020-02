DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TEM\'İN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı memleketlerine gidenler TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğa rağmen ulaşımda durma olmazken, yolculuktan yorulanlar yol kenarındaki dinlenme tesislerine akın etti. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki çimlere uzanarak dinlendi. Yoğunluk yalnızca otoyolun Ankara istikametinde yaşanırken, İstanbul yönündeki araç azlığı dikkat çekti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu\'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Trafik ekipleri yollarda denetimlerini arttırdı.

2)ELİTAŞ \" MUHARREM İNCE PİYANGODAN UMRE YAPTI\"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri 2\'nci sıra milletvekili adayı Mustafa Elitaş, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek, \"CHP\'den önce başka bir grup başkanvekili gidecekti umreye; Muharrem İnce piyangodan çıktı. O zamanlar \'Laiklik elden gidiyor\' diyen Muharrem, şimdi umre seyahati ile övünüyor\" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Muharrem İnce\'yi, Kayseri mitinginde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerinden dolayı eleştirdi. Kayseri\'nin İncesu ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Elitaş, \"Bu millet sahtekârlara prim vermez\" diyerek, şunları söyledi:

\"İlk günlerin heyecanı ve FETÖ\'nün pohpohlaması ile karşı duran yeminli muhalif basının yüceltmesi ve yükseltmesi ile Muharrem İnce kendini bir şey zannetti. Abdurrahman Çelebi gibi gördü. \'Büyük bir teveccüh var\' dedi ama gerçeklerle yüzleşince baktı ki işi olmuyor, artık hakarete ve çirkinleşmeye başladı. İlk gün gelirken \'Siyasi parti liderlerini ziyaret edeceğim, onlarla beraber Türkiye\'de yeni bir işlem başlatacağım, uzlaşmayı hayata geçireceğim\' derken, şimdi çirkinlikte yarışa gitmeye başladı. Birinci çirkinliği yapan CHP\'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Şimdi Kılıçdaroğlu gibi Muharrem İnce çirkinleşmeye başladı. Yolları açık olsun. Kim çirkinlikte ipi göğüsleyecek, 24 Haziran\'da bakacağız göreceğiz.\"

\'KEYİFLE DİNLİYOR\'

Elitaş, İnce\'nin Kayseri mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attırdığını ileri sürürek, bunun ahlak dışı olduğunu söyledi. İnce\'nin atılan sloganları keyifle dinlediğini savunan Elitaş, şöyle konuştu:

\"Muharrem efendi büyük bir keyifle dinliyor. Öyle bir keyif alıyor ki, hani bir laf vardır; \'Dervişin fikri ne ise zikri odur\' diye. Ömrü boyunca, hayatı boyunca böyle işleri aklından geçiren, böyle meseleleri kendisine şiar edinmiş, fırsat geldiği an, çatlayana kadar götürmeye niyet etmiş kişilerin düşünebileceği, böyle işlerden zevk alacağı bir kişilik zafiyeti ile karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorum.\"

Elitaş, İnce\'nin mitinglerde fotoğraflar eşliğindeki konuşmaları için de \"Bir de soruyor, düzmece resimlerle ortaya koyduğu bir bisiklete binmiş, bir traktöre binmiş, o traktörle güya caminin içerisinden traktör sürmüş. Bre Muharrem, o traktör caminin içerisine nasıl girer Allah aşkına? Kim sokar o traktörü caminin içine? Böyle yalanla, dolanla, iftira ile karalama kampanyası ile bunları yapıyor\" ifadelerini kullandı.

\'İNCE PİYANGODAN ÇIKTI\'

Mustafa Elitaş, Muharrem İnce ile yaptıkları umre ziyaretiyle ilgili de konuştu. Elitaş, şunları söyledi:

\"2010 yılında tesadüfen gittiği umreden, herhalde Müslümanlar hakkında eline bir terazi geçtiğini zannediyor. \'Ben hacı oldum\' diyor, \'umre yaptım\' diyor. Umreye biz beraber gittik. Sebep de 3 bin 650 maddelik Türk Ticaret Kanunu\'nu üç günde çıkartınca, MHP Grup Başkanvekili\'nin, Meclis Başkanımıza teklifi idi. \'3 günde biz 4 yıllık kanunu çıkarttık. Bize bir umre seyahati yaptırır mısınız?\' dedi. Kabul edildi. CHP\'den önce başka bir grup başkanvekili gidecekti umreye; Muharrem İnce piyangodan çıktı. Yani tesadüfen gittiği umre seyahatini, \'Ben hacı oldum, Müslümanlar hakkında kimin Müslüman kimin değil diye elimde bir terazi var\' diye bu işe çıkıyor. Allah\'tan başka hiç kimsenin kimse hakkında dini vecibelerini veya inançlarını tartacak bir alet yoktur. Ölçüsü daha mümkün değildir. Bunu tartacak tek Cenabıhak\'tır. Mahşer gününde, hesap gününde herkes hesabını verecek. Bugün yalanlarla, iftira ile siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Hele hele zorla umre seyahati yapmış birisi. O zamanlar \'Laiklik elden gidiyor\' diyen Muharrem, şimdi umre seyahati ile övünüyor. Önce \'Kurban ettiler beni\' derken, şimdi \'Umre yaptım\' diye övünüyor.\"

Muharrem İnce\'nin başörtüsünü bir araç olarak kullandığını iddia eden Mustafa Elitaş, şöyle dedi:

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı\'na 2009 yılında TRT\'de başörtülü bir hanımefendinin kameramanlık yapmasını, \'İrtica elden gidiyor, Cumhuriyet elden gidiyor\' diye TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi veren Muharrem, şimdi kız kardeşinin başörtüsünü bir araç olarak kullanıyor. Neymiş, \'Mütedeyyin insanları ikna edebilir mi?\' diye. Üniversitedeki kızlarımız, ağlaya ağlaya okuldan atılan yavrularımız, ikna odalarında başları açtırılmaya çalışılan kardeşlerimiz, senin peruk takarak iş hayatına, çalışma hayatına devam etti diye aşağıladığın, sorguladığın, soru önergesi verdiğin kardeşlerimiz bugün o acıları unutmadılar. Kusura bakma, zorla umre yapıp, şimdi mütedeyyin insanlar diye ortaya çıkıp, utandığın insanlarla oylarını alabilmek için onlarla beraber olduğunu göstermek yakışmaz. Bu millet sahtekârlara prim vermez. Sahtekârların mumu 24 Haziran günü sönecektir.\"

3)KIZIYLA BARIŞMAYA GELEN DAMADINI ÖLDÜRDÜ

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Ali Temiz barışmak için eve gelen damadı Ersin Telli\'yi tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece 02.00 sırlarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Ekmen Caddesinde bir lokantada pide ustası olarak çalışan Ali Temiz\'e ait evde meydana geldi. Kısa süre önce uzman çavuşluk sınavlarını kazanıp eğitim alan 1 çocuk babası Ersin Telli (26), araları bozuk olan ve babasının evine dönen eşi Mehtap Telli ile barışmak için 52 PD 428 plakalı otomobiliyle kayınpederinin evine gitti. Evde bir süre sonra damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kayınpeder Ali Temiz, önce tabanca ile damadına ateş etti. Yaralanan damat Ersin Telli evden sokağa çıkıp kaçmaya çalıştı. Ancak kayınpeder damadının peşinden bu kez pompalı tüfekle ateş etmeyi sürdürdü. Çevreden olayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan damat Ersin Telli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayınpeder Temiz, 60 KS 092 plakalı motosikletine binip olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde Ali Temiz’in oğlu Ahmet Temiz’i olaya karışmış olma ihtimalini göz önünde bulundurarak evin yakınında gözaltına aldı. Kaçan kayınpeder de kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4)KARAYOLLARI KAVŞAK NOKTASI AFYONKARAHİSAR\'DA BAYRAMDA HAREKETLİLİĞİ

KARAYOLLARI geçişinde kavşak noktası olan Afyonkarahisar\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk bekleniyor. Normal şartlarda günde 50 bin olan araç sayısının bayramda günde 500 bini bulacağı tahmin edilirken, trafik ve asayiş tedbirleri de buna göre alındı. Özellikle sucuk, lokum, kaymak ve tatlı satışı yapan bölge esnafı da hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar, coğrafi konumu itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli ve Konya illerine gitmek isteyenler için karayolu kavşak noktasını oluşturuyor. Şehirlerarası karayolu ulaşımının en yoğun noktalarından olan Afyonkarahisar\'da özellikle bayram dönemlerinde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Normal şartlarda günde 50 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar\'da, bu sayı bayramlarda ve tatil dönemlerinde 10 kat artarak 500 bine kadar çıkıyor.

ESNAF BAYRAMA HAZIRLANIYOR

Afyonkarahisar\'dan özel araçlarıyla ya da yolcu otobüsleriyle geçiş yapanlar dinlenme tesisleri başta olmak üzere kent merkezindeki esnafa da nemli katkı sağlıyor. Yolculuk yapanlar özellikle yöreye has sucuk, lokum, kaymak ve tatlı gibi ürünlerden satın alırken, bayramlarda da yoğunluk ve hareketlilik oldukça artıyor. Karayolu kenarında satış yapanlar başta olmak üzere bölge esnafı da bayram öncesinde hazırlıklarını bu yönde yapıyor.

\'KURALLARA MUTLAKA UYUN\'

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, karayollarının geçiş noktası olan ve birçok şehri birbirine bağlayan Afyonkarahisar\'da bayram dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı. Gürsel Yıldız, \"Birçok tedbir aldık. Öncelikle görevimiz vatandaşımızın Ramazan Bayramı\'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamaktır. Yoğun bir tedbir planlaması yaptık. Amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Ama sürücülerimizin dikkat etmesi gereken hususlar var. Örneğin hız ihlali yapmasınlar. Hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, dinlenme süresi ihlali, sürücülerin sabırsız davranışları, emniyet kemeri ihlali ve cep telefonuyla konuşurken araç kullanmaları kazalara neden olabiliyor\" dedi.

\'47 EKİP BAYRAM SÜRESİNCE GÖREV YAPACAK\'

Geçen yıla oranla tedbirleri biraz daha arttırdıklarını kaydeden Müdür Yıldız, geçen yıl 30 ekiple aldıkları trafik tedbirlerinde ekip sayısını 47\'ye çıkardıklarına işaret etti. Yıldız, \"Yeni ilimize atanan personelin de takviyesiyle yaklaşık 200 trafik görevlisiyle bayram tedbirlerini alacağız. Ekiplerimizi belirli noktalarda görevlendirdik. Ayrıca geçen yıllara göre bir avantajımız var. Devletimiz tarafından kavşak noktalarında köprüler ve battı- çıktılar inşa edilmiş ve trafiğe açılmış. Bu da sürücülerimiz için iyi olacak. Maket trafik araçlarımızı belirlediğimiz bölgelere koyacağız. Vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesini istiyoruz. Trafiğin yanı sıra asayiş yönünden de tedbirlerimizi aldık\" diye konuştu.

\'500 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK\'

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar\'dan bayram öncesi ve bayram boyunca günlük 500 bin aracın geçiş yapacağını da söyledi. Yıldız, şöyle dedi:

\"Arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlerde günde rutin olarak Afyonkarahisar\'dan geçen araç sayısı 50 bini buluyor. Ama bayramlarda ve tatillerde buradan geçen araç sayısı 10 kat artarak 500 bin araç geçiyor. Bu bayramda da yoğun tedbir almamızın ana nedenlerinden biri de bu. Tedbirlerimizi yine gözden geçireceğiz. Şartlara göre takviye etmemiz gereken yerler olursa mutlaka ama mutlaka yapacağız. Sürücülerimizin Afyonkarahisar\'da mola vererek dinlenmelerini rica ediyorum.\"

\'BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYACAK\'

Afyonkarahisar\'da şekerleme imalatı ve satışı yapan Ömer Altınay, \'Şeker Bayramı\' olarak da bilinen Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker ve tatlı satışlarında hareketlilik beklediklerini söyledi. Altınay, \"Genele yayacak olursak durumumuzu diğer esnaf arkadaşlarımızın da olduğu gibi Ramazan\'ın içerisinde işlerimiz biraz durgunluk gösterdi. Piyasalarda ilk 10 gün içerisinde bir alışveriş olmadı. 24 Haziran\'da yapılacak seçimin de Ramazan Bayramı\'na etkisi oluyor. Tatilin de kısa olması nedeniyle bayram için gelecek veya gidecek olan vatandaşımızda azalma mecburen oldu. Seçim dolayısıyla hareketlenmenin fazla olmayacağı gözüküyor. Ama gerek Afyonkarahisar içerisinde tatile çıkacak olan arkadaşlarımız ve dostlarımız müşterilerimiz var. Onların piyasaya yapacağı ve kazandıracağı hareketlilik var. Kendi hemşehrilerimizin arasında alışveriş oluyor. Afyonkarahisar\'dan geçecek olan vatandaşımızın az olması piyasaya yansımış durumda. İşlerde durgunluğa sebep olmakta. Fakat arife günü işlerin açılmasını bekliyoruz. Ama bütün bir Ramazan ayını kurtaracak mı? O da esnafımızın umudu\" dedi.

\'HAREKETLİLİK BİZE CAN SUYU OLACAK\'

Sucuk ve kırmızı et satışı yapan Muhammed Ali Mühsürler, Ramazan öncesi ve Ramazan Bayramı süresince hareketlilik olduğunu kaydederek, \"Ramazan Bayramı öncesi hazırlık yaptık. Afyonkarahisar kavşak nokta konumunda olduğu için ve yöresel ürünlerle tanındığı için özellikle sucuk, kaymak, lokum ve benzeri ürünlerle. Bu nedenle kavşak noktası olması dolayısıyla yabancı müşterimiz çok oluyor. Arife günü başta olmak üzere bayram süresince bir yoğunluk olacak inşallah. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık. Allah\'ın izniyle de bayram öncesi ve bayramda hareketlilik bize bir can suyu olacak\" diye konuştu.

\'KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TERCİH EDİLİYOR\'

Tatlı ve şekerleme üzerine üretim ve satış yapan Bekir Pancar da Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresi boyunca hareketlilik beklediklerini belirtti. Afyonkarahisar\'ın yöresel kaymaklı ekmek kadayıfının satışını yaptığını anlatan Pancar, şöyle dedi:

\"Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimiz kavşak noktası olduğu için yazın da yoğun geçiyor. Ramazan ayının da verdiği bir yoğunluk var. Afyonkarahisar\'ımızın meşhur kaymaklı ekmek kadayıfı var. Kabak tatlısı ve güllaç ile revani var. Yolculukları esnasında ilimize uğrayan vatandaş genelde kaymaklı ekmek kadayıfı alıyor.\"

5)BAKAN EROĞLU\'DAN SÜRÜCÜLERE BAYRAM UYARISI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri uyararak, \"Her ne kadar bölünmüş yollarda kaza oranı azalmış ise de bazen uykusuzluk ve dikkatsizlik neticesinde gerçekten kaza olabilir. Bu yüzden uykusuz yola çıkılmamalarını özellikle rica ediyorum. Zaman zaman dinlenmelerini rica ediyorum. Bir başlayıp da İstanbul\'dan Afyonkarahisar\'a gelmesin. Arada iki defa mola versin\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Alt Geçidi\'ni araçla ilk geçişi yaparak, açtı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın makam aracının direksiyonuna geçen Bakan Eroğlu, Başkan Çoban ile birlikte alt geçitten geçti. Saat 00.30 sıralarında gerçekleşen geçiş esnasında Bakan Eroğlu\'nu vatandaş da yalnız bırakmadı.

\'HAYIRLI OLSUN\'

Bakan Veysel Eroğlu, Atatürk Alt Geçidi ile tıkanan kavşakta sürücülerin daha rahat ve huzurlu şekilde araçlarıyla geçebileceklerini söyledi. Bakan Eroğlu, \"Neticede burası çok rahatladı. O bakımdan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede tamamladı. Eskiden bundan çok daha küçük alt geçitler, yıllarca sürerdi. Başkanım burayı çok kısa sürede ilerleyerek, acilen burayı yaptı. Tebrik ediyoruz. Hakikaten ben de çok duygulandım. Böyle mübarek bir günde ilk defa basın mensuplarımızla bizim geçmemiz çok güzel oldu. Hayırlı olsun\" dedi.

\'551 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI VAR\'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın Afyonkarahisar\'da büyük yatırımlara imza attığını söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, geçmişte Ankara\'ya, Konya\'ya hatta Sandıklı\'ya Afyonkarahisar\'dan gitmenin büyük mesele olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, \"Sayın Başbakanımız o dönemde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı\'ydı. Kendisini buraya davet ettim. Hatta o zaman bir toplantı yaptık. Bütün Afyonkarahisarlılar taleplerini dile getirdi. Ve orada Sayın Binali Yıldırım, Afyonkarahisar\'a bütün yatırımları yapacağına dair söz verdi. Hatırlarsanız akabinde çevre yolları, köprüler ve bölünmüş yollar tamamlandı. Köroğlu Beli\'nde dağlar devrildi. Bölünmüş yol inşa edildi. Daha sonra Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Kütahya- İstanbul, Afyonkarahisar- Konya ve Afyonkarahisar- Antalya bölünmüş yolları yapıldı. Şu anda 551 kilometre bölünmüş yol ağı var. İnşallah şu anda eksik kalan Afyonkarahisar- Şuhut bölünmüş yolu da yapılacak. Daha sonra Dinar tarafına doğru uzayacak inşallah. Böylece Afyonkarahisar\'da bölünmüş yol problemi ortadan kalktı. Bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu\" dedi.

\'YOLLARIN KRALI OLMAZ KURALI OLUR\'

Bir gazetecinin \"Türkiye\'de yarından itibaren bayram tatili başlıyor, sürücülere ne gibi uyarılarda bulunursunuz?\" sorusu üzerine Bakan Eroğlu, hızı sevdiğini ama tavsiye etmediğini vurguladı. Bakan Eroğlu, \"Başbakanıma bazen \'Yolların kralı\' falan diyorlar. \'Durun\' diyor. \'Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur\' diyor. Yani yolların kaidesi var. Bayram esnasında çok gidiş gelişler oluyor. Yani her ne kadar bölünmüş yollarda kaza oranı azalmış ise de bazen uykusuzluk ve dikkatsizlik neticesinde gerçekten kaza olabilir. Bu yüzden uykusuz yola çıkılmamalarını özellikle rica ediyorum. Zaman zaman dinlenmelerini rica ediyorum. Bir başlayıp da İstanbul\'dan Afyonkarahisar\'a gelmesin. Arada iki defa mola versin\" diye konuştu.

\'YÜZDE 70 ŞOFÖR HATASI\'

Bakan Eroğlu, en çok kazanın trafikteyken cep telefonuyla konuşurken gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle dedi:

\"Cep telefonuyla konuşurken araç sürülmez. Yani dikkatsizlik. Bir de kazanın yüzde 70\'i şoför hatasından kaynaklanıyor. Sürücü hatası. Ama geri kalan da araç hatası, yoldan hatalar da çok az oluyor. Bunları dikkate alırlarsa sevinirim. Bir, araç sürerken cep telefonu kullanmasınlar. İkincisi, uykusuz olmasınlar, dikkatli olsunlar, arada mola versinler ve inip aşağıya bir nefes alsınlar. Üç, arabasının frenlerini ve diğer aksamlarını şöyle bir muayeneden geçirsinler. Diyeceğim bu. Bunları da herkes bilir. Ben de şoför olarak bunları hep yapardım yani.\" Bakan Eroğlu daha sonra Ak Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları\'nın Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlediği sahur programına katıldı.

6)\'BAYRAMDA KESTANE ŞEKERİ İKRAM EDİN\'

BURSA\'NIN sembollerinden biri olan kestane şekeri, orucun döneminin ardından en sağlıklı ikramlık olarak raflarda yerini aldı.

Kestanenin insan sağlığına birçok faydası olduğunu hatırlatan İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Sorumlusu Ebru Aygün, “Ramazan döneminden çıkıyoruz. Oruç döneminin ardından vücudun ihtiyaçları var. Bizlerde bu dönemde sağlık açısından şeker ve tatlıya yüklenmeyin diyoruz. Kestane sindirime katkı sağlıyor, zihinsel yorgunluğu alıyor, motivasyonu yükseltiyor ve bağışıklık sistemini yükseltiyor. Hem misafirlerinize ikram etmek için, hem de gittiğiniz yerlere hediye olarak kestane şekeri götürmenizi öneriyoruzö dedi.

\'KESTANE ŞEKERİNE SAHİP ÇIKALIM\'

Kestane şekerinin Bursa’nın sembollerinden birisi olduğunu hatırlatan Ebru Aygün , “Bursa, hem kestane üretimi, hem de kestane şekeri anlamında önemli bir şehir. Kestane anlamında zengin olan Fransa’da yılbaşlarında kestane şekeri yoğun tüketiliyor. Hediye olarak kestane şekeri götürülüyor. Ülkemizde de bayram gibi özel günlerde, akraba ziyaretlerinde gelen misafirlerimize, çikolata, baklava yerine kestane şekerini öneriyoruz. Öncelikli olarak Bursalıların kestane şekerine sahip çıkmasını bekliyoruzö diye konuştu.

MERDİVEN ALTI SATIŞLARA DİKKAT

Kestane şekeri alırken de merdiven altı üretimlere dikkat edilmesi gerektiğini altını çizen İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Sorumlusu Aygün, “Kestane şekeri üreticileri olarak bu yıl hammadde fiyatlarında artış yaşadık. Fakat, bayram dönemi bu fiyatları yansıtmadık. Kestane şekeri alırken kesinlikle fiyatı ile kıyaslama yapmayın. Her sektörde olduğu gibi kestane şekeri sektöründe de çok fazla merdiven altı firmaları var. Kilosunu 5 TL’ye, 10 TL’ye satıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kestanenin ham hali ile kilosunu 20 TL’den aldığınızda, bunu şeker haline dönüştürme, işçilik ve gider maliyetlerini de kattığınızda bu cüzi fiyatların aslında doğru olmadığını sizlerde görürsünüz. Bizler bayram için özel fiyatlar uyguladık. Kesinlikle marka ürünleri tercih etmelerini buradan diliyoruz. Bu konuda da hassas olmalarını bekliyoruzö açıklamasında bulundu.

DEV MANTARLAR ŞAŞIRTIYOR

ERZURUM\'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü Yayla mevkiinde Osman Kaya tarafından bulunan 2 ve 3 kilo ağırlığındaki dev mantarlar görenleri şaşırttı. Kaya, yıllardır mantar toplamak için araziye çıktığını ve ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını belirtti.Erzurum ve çevresinde son iki aydır havaların yağışlı olması mantar severleri dağ ve ovalara yönlendirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arkadaşları ile ile birlikte mantar toplamak üzere Ormanağzı Köyü Yayla mevkine giden Osman Kaya dev mantarlarla karşılaştı. Zehirli olmadığını söylediği mantarları toplayan Kaya, bugüne kadar büyük mantarlar gördüğünü ancak bu kadar büyüğünü ilk kez gördüğünü söyledi. Havaların yağışlı olması nedeniyle doğanın mantarla dolup taştığını vurgulayan Kaya, \"Doğada yetişen mantarların tadına doyum olmuyor. Yağmurun ardından açan güneşle birlikte mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak için doğaya çıkanlar evlerine cuvallarla geri dönüyor. Topladığım mantarları görenler en az benim kadar şaşırıyor\" diye konuştu.

Öte yandan uzmanlar, doğada yetişen zehirli mantarlara karşı vatandaşları uyardı. Yağışlarla birlikte doğada çeşit çeşit mantara rastlamanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, mantarların birbirine benzedeğini, bundan dolayı zehirli mantarın zehirsiz mantardan ayırt edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmaması için özel olarak yetiştirilen kültür mantarını tercih etmelerini öneriyor.

