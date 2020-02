DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHDİ EKER: İŞSİZ OLAN KARDEŞLERİMİN MÜSEBBİBİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'da sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaptığı ziyarette, terör örgütü PKK\'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini ifade ederek, \"Terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar Diyarbakır\'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir\" dedi.Diyarbakır 1\'inci sıra Milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kayapınar ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Eker, 24 Haziran seçimlerinin, Diyarbakır\'ın kader seçimi olduğunu söyledi, Eker, \"Diyarbakır bu seçim sonuçlarında ne kadar güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilirse, o kadar umut olur. Kime umut olur? Diyarbekir\'e, gençlere, işsizlere, umut olur. Diyarbakır kalkınır. Kendi kör ideolojilerini Diyarbakır\'a dayatmaya, kalkanlar, Diyarbakır\'a umutsuzluktan, gözyaşından, terörden başka bir şey vermediler\" dedi.

\'DİYARBAKIR\'IN GERİ KALMASINA SEBEP PKK\'DIR\'

Eker, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Cumhuriyet Mahallesi\'nde 11 mahalle muhtarının katılımıyla halk toplantısı düzenledi. Mahallelerde yaşanan sorunları muhtarlar ve mahalle sakinlerinden dinleyen Eker, sorunların çözülmesi için yetkililere talimatlar verdi. Halk toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK\'nın, özellikle son 16 yılda AK Parti\'nin getirdiği imkanlardan, fırsatlardan bu şehrin faydalanmasını engellediğini belirterek, \"Biz, diğer şehirlere şunu yaptık; ekonomik yatırımlar yapılması için, yani fabrika, atölye, yatırım yapılması için, insanların iş bulacakları, çalışacakları tesisler kurulması için hükümet bir takım destekler verdi. Hükümet, yatırımcılara dedi ki, \'Gelin bu şehirlerde yatırım yapın, fabrika kurun, atölye kurun, biz de size destek verelim.\' Terör olmayan şehirler yatırımdan faydalandı. Oralarda fabrikalar, atölyeler, tesisler kuruldu. Oralarda gençler çok kolay iş buldu. Ama Diyarbakır\'da terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için yatırımcılar gelip Diyarbakır\'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir.\"

\'GENCECİK KÜRT ÇOCUKLARINI KENDİ KÖR İDELOJİLERİ İÇİN HENDEKLERDE KIRDIRDILAR\'

Terör örgütü PKK\'nın bölgedeki yerleşim yerlerinde kazdığı hendek olaylarında yaşanan ölümlere, terör örgütü PKK\'nın kör ideolojisinin neden olduğunu anlatan Eker, terör örgütünün uzantılarına verilecek oyun, terörü güçlendireceğine dikkat çekti. Eker, \"Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çözülmeyecek hiç bir sorunumuz yok. Geçmişte Kürt meselesini çözmek için bir çok adımlar attığımızı biliyorsunuz. Her adımı, terör örgütü ve onun uzantısı zehirledi. Biz, çözüm süreci, barış, kardeşlik dedik. Onlar, insanlardan haraç alıp, evladını dağa götürüp, \'oğlun veya kızın bize gelecek\' diyerek veya para alıp insanlara eziyet ettiler. Yetmedi, Kobani olayları sebebiyle geldiler, şehrimizi ateşe verdiler. Yetmedi, gelip çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, barikatlar kurdular, şehri işgal etmeye kalktılar ve gencecik Kürt çocuklarını kendi kör idelojileri için oralarda kırdırdılar. Onlara fırsat vermemeliyiz. Teröre fırsat vermeyin. Terörün bu şehre hiç bir katkısı olm7adı, hep yıkım, gözyaşı getirdi. Başka bir şey getirmedi. Bundan sonra terörün uzantısı olan siyasi partiye destek verdiğimizde, terör bir şekilde onlar üzerinde güçlenmiş olacak, bunu da unutmayın\" diye konuştu.

Eker, Cumhuriyet mahallesindeki ziyaretinin ardından, Taban, Pirinçlik ve Talaytepe mahallelerini ziyarek ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

2)KAYIP 3 KARDEŞ, BULUNUP AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

ADANA\'da oyun oynamak için evden çıkan ikizler Gülsüm (4) ve Kübra (4) ile kardeşleri Ahmet Ç. (3) kayboldu. Vatandaşlar tarafından bulunup karakola götürülen kardeşler, 1 saat sonra ailesine teslim edildi.

Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi\'nde yaşayan Gülsüm, Kübra ve Ahmet Ç., sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Evlerini bulamayınca yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup, Köprübaşı Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis, korkan ve acıkan çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile diğer kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin, kayboldukları yerden birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.

3)ULAMIŞ KÖYÜ\'NÜN ŞARKISI YAPILDI, KÖYLÜLER ROL ALDI

DEVLET Opera ve Bale Sanatçısı Hakan Gürkan ile kardeşi Handan Gürkan, çok sevdiği İzmir\'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış Köyü için şarkı besteledi. Seferihisar Belediyesi şarkının klibini çekerken, köylüler de rol aldı.

Seferihisar Belediyesi\'yle ortak çalışmalar yürüten ve Ulamış Köyü\'nde keman ve çello dersleri veren kardeş sanatçılar Hakan Gürkan ve Handan Gürkan, çok sevdikleri Ulamış Köyü için \'İçimdeki Ulamış\' isimli bir şarkı yapmaya karar verdi. Şarkının sözü ve bestesi Hakan Gürkan tarafından yapıldı. Şarkının ortaya çıkmasının ardından Seferihisar Belediyesi ekipleri, Ulamış Köyü Pazarı\'nda sanatçılar ve köylüleri bir araya getirerek, şarkının klibini çekti. Köydeki bir etkinlikte klip gösterildi, beğeni topladı. Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, \"Ulamış Köyümüzün artık bir şarkısı var. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama bu beste nesilden nesle aktarılacak. Ulamışlılar her daim bu şarkıyla ve kliple gurur duyacaklar. Ulamış, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla her şeyin en iyisine en güzeline layık. Onların mutluluğu, huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulamış bizi hiç mahcup etmedi ve onun için ne yapsak az bulduk daha çoğunu yapmak gayreti içinde olduk. Bundan sonra da hep böyle olacak. Bu güzel ramazan akşamında, iftar sofrasında, böyle güzel bir hediye verdikleri için çok değerli sanatçılarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum\" dedi.

4)SURİYELİ KADINLAR, AFRİN\'E BAYRAMLIK GÖNDERECEK

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı bünyesinde açılan konfeksiyon atölyesinde çalışan Suriyeli kadınlar, Afrin\'deki yurttaşlarına bayramlık elbise gönderecek.

İHH, ülkedeki iç savaş sırasında eşlerini kaybeden kadınlar için Reyhanlı\'da 2 konfeksiyon atölyesi açtı. Çocukları ile birlikte Reyhanlı’da yaşamlarını sürdüren kadınlar, atölyede kıyafetler dikerek yurttaşlarına destek olurken elde ettikleri gelirle geçimlerine katkı sağlıyor. Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde dikilen kıyafetler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından terör örgütlerinden arındırılan Afrin’deki Suriyelilere bayram hediyesi olarak gönderilecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, açmış oldukları atölyede Suriyeli yetim annelerinin geçimlerine katkı sağladıklarını ve aynı zamanda ülkedeki yurttaşlarına faydalı olduklarını söyledi. Reyhanlı’daki iki konfeksiyon atölyesinde aylık 7 bin 500 parça kıyafet diktiklerini anlatan Tosun, \"Anneler aynı zamanda meslek sahibi oldular. Hem para kazanıyor ve hem de yurttaşlarına elbise gönderiyorlar. Gelecekte buradan ayrılsalar bile tek başlarına mesleklerini sürdürecek duruma geldiler. Öte yandan dikilen kıyafetler Afrin’deki halka bayramlık olarak gönderilecek\" dedi.

İç savaşta eşini kaybettiğini belirten Edibe Muhammed, çocukları ile birlikte geldikleri Türkiye’de hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti. Muhammed, \"Yetim kalan birçok kadın bir araya getirildi ve meslek sahibi oldu. Diktiğimiz çeşitli elbiseleri Suriye içerisindeki kardeşlerimize, çocuklara gönderiyoruz. İHH’nın açtığı atölyede çalışan kadınlarımız para kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar\" diye konuştu.

5) OTOMOBİLİ ÇALINAN YAŞLI ADAM: NE BENZİN BIRAKMIŞLAR NE DE GAZ

İSTANBUL\'un Büyükçekmece ilçesinden çalınıp, plakası ile marka logoları değiştirilen otomobil, Adana\'da ele geçirildi. Adana\'ya otomobilini almaya gelen 68 yaşındaki Mustafa Özbek, \"Otomobilin evime giren hırsız tarafından anahtarı alınarak çalındı. Ne benzin bırakmışlar ne de gaz\" diyerek hırsızlara tepki gösterdi.

Geçtiğimiz 12 Nisan\'da Büyükçekmece\'de Mustafa Özbek\'e ait eve giren hırsız, 34 PK 8260 plakalı otomobilinin anahtarını çaldıktan sonra kaçtı. Aradan bir ay geçince Özbek\'i takip eden hırsız, hastaneye gitmek için evden ayrılması üzerine park halindeki otomobilini anahtarı ile çalıştırıp çaldı. Evine dönünce otomobilinin çalındığını öğrenen Özbek, polise şikayetçi oldu.

ADANA\'DA YAKALANDI

Adana\'da D-400 karayolu üzerinde 3 Haziran\'da uygulama yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 33 EGU 61 plakalı bir otomobil durdurdu. Logosu, modeli ve plakası uyuşmayan otomobil üzerinde şüphe üzerine çalışma başlatan ekipler, şase numarasını sorguladığı otomobilin çalıntı olduğunu anlayınca sürücüsü Mehmet K.\'yı (51) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Mehmet K., otomobili tanımadığı birinden aldığını ve 750 lira karşılığında Adana\'ya getirmesinin istendiğini söyledi. Otomobilin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia eden Mehmet K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NE BENZİN NE GAZ BIRAKMIŞLAR

Fas uyruklu eşi Siham Bouselham (43) ile otomobilini teslim almak için Adana\'ya gelen Mustafa Özbek otomobilini yakıtı olmadığı için çalıştıramadı. Özbek, \"Otomobilin evime giren hırsız tarafından anahtarı alınarak çalındı. Ne benzin bırakmışlar ne de gaz\" dedi. Özbek, daha sonra emniyet görevlilerinin, yakınlardaki bir akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle otomobilini çalıştırdı. Özbek, daha sonra İstanbul\'a dönmek üzere yola çıktı.

6)ALANYA\'YA GÜNEŞTEN MİLYONLUK GELİR

ALANYA Belediyesi, 2017 yılında kurduğu Güneş Enerji Santrali\'nden (GES) elde ettikleri enerji ile belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayarak 1 milyon 794 bin 990 lira kar etti. Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, \"Santralimizi daha da büyüteceğiz\" dedi.

Alanya\'nın Toslak Mahallesi, Karadağ mevkiinde Temmuz 2017\'de Alanya Belediyesi\'nin hizmete soktuğu Alanya GES, belediyenin elektrik sarfiyat giderlerini azaltarak kar ettirdi. 94 dönüm arazi üzerine kurulu olan GES, Türkiye\'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük güneş enerji santrali özelliği taşıyor.

8 AYDA 1 MİLYON 794 BİN 990 TL\'LİK ENERJİ

Alanya Belediyesi tarafından enerji ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması için kurulan 3 MW şebeke bağlantılı GES\'te, 12 bin 200 adet panel kullanıldı. İlçeye 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlanan ve belediyenin en önemli projelerinden biri olan GES, 8 aylık sürede 3 milyon 824 bin 200 kilovat/saat üretim gerçekleştirdi. Belediye elde edilen üretimden 1 milyon 794 bin 990 TL\'lik kazanç sağladı.

\'TÜM İHTİYAÇ GÜNEŞTEN KARŞILANACAK\'

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GES\'ten belediyenin elektrik ihtiyacınının büyük bölümünü karşıladıklarını belirterek, bu sayede 1 milyon 794 bin 990 liralık kazanç sağladıklarını kaydetti. Başkan Yücel, \"GES\'ten ciddi gelir elde etmeye başladık. Santralimizi daha da büyüteceğiz. GES-4 Projesi için de hazırlıklara başladık. Konuyla ilgili gerekli izin ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. 2018 itibariyle bu projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. GES-4 projesinin de hayata geçirilmesiyle belediyemizin elektrik ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanmış olacak\" dedi.

7)SMA HASTASI MİNİK DORUK \'NEFES\' ALMAK İSTİYOR

İZMİR\'de oturan Arzu (38) ile Uygar (34) Çukurcu çiftinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğulları Doruk (3), 25- 30 bin liralık öksürük destekleyici cihaz için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

İzmir\'de yaşayan Arzu- Uygar Çukurcu çifti, 2013 yılında evlendi. Arzu Çukurcu\'nun yaşı nedeniyle bir an önce bebek sahibi olmak isteyen çift, bu arzuları gerçekleşmeyince doktora başvurdu. Yapılan tetkik ve taramalarda Arzu Çukurcu\'nun bebeğinin olamayacağı söylendiğinde çift, büyük üzüntü yaşadı. Mobilya ustası Uygar Çukurcu ve eşi, imkanlarını zorlayıp, tüp bebek yapmaya karar verdi. Çift, 2015 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde Doruk adını verdikleri bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Hamileliği zor geçen ve bu süreçte bir de apandisit ameliyatı olan Arzu Çukurcu, dünyaya 37 haftalık gelen Doruk\'u gördüğünde yaşadığı sıkıntıları unuttu. Çiftin mutluluğu ise doktorun \"Bebeğin testislerinde ve idrar yollarında sorun var. Ameliyat olması gerekiyor\" sözüyle son buldu. Üzüntüden tansiyonu yükselen anne, yoğun bakımda kontrol altına alındı. 10 gün yoğun bakımda tedavi gören, bebeğinden uzak günler geçiren Arzu Çukurcu, tansiyonu kontrol altına alındığında bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Bebeğin testisleri ve idrar yollarıyla ilgili ameliyatı ise ertelendi.

Başlangıçta her şey normal görünürken, Arzu Çukurcu, 8\'inci ayda bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Bebeğinin ayakları üzerine basamadığını, otururken yana devrilip, toparlanamadığını, titremeleri olduğunu gören Çukurcu, Doruk\'u hemen doktora götürdü. Emeklemeyen, oturamayan, basamayan Doruk, çocuk hastalıkları doktoru tarafından muayene edildikten sonra önce beyin cerrahiye ardından nörolojiye sevk edildi. Doruk\'un, kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açan SMA hastası olduğu söylendiğinde, Çukurcu çifti büyük üzüntü yaşadı.

KARNINDAKİ BEBEĞİN DE SMA HASTASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Henüz Doruk\'un tedavisine başlanmamışken, ikinci bebeğe hamile olduğunu öğrenen Arzu Çukurcu, üzüntü ve sevinci bir arada yaşadı. İlk bebeği SMA hastası olan, ikinci bebeğinin de aynı hastalıkla doğacağından korkan annenin bu endişesi gerçek oldu. Yapılan tetkik ve taramalarda, anne karnındaki bebeğin de SMA hastası olabileceği belirlenince 21 haftalık gebelik sonlandırıldı.

CİHAZ, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, sesi titreyen Arzu Çukurcu, Doruk\'un hayatını daha rahat devam ettirebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Doruk\'un solunum sorunu nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 2 ay yoğun bakımda kaldığını anlatan Çukurcu, \"Çocuğum 2 hafta önce yeniden sıkıntılar yaşamaya başlayınca yeniden yoğun bakıma alındı. Doruk\'un kalp kası zayıf olduğu için öksüremiyor. Bu nedenle solunum sıkıntısı yaşıyor. Doktorları öksürük destekleyici cihaza (Respironics Cough Asist) ihtiyacı olduğu söylediler. Bu cihazı SGK hastalara veriyor; ancak SGK\'nın elinde yeterli cihaz olmadığı için birçok aile cihazı kendi imkanlarıyla alıyor\" dedi.

Mobilya ustası eşinin şu an işsiz olduğunu belirten Arzu Çukurcu, \"Eşim işsizlik maaşı alıyordu ama maaş da bu ay bitti. 30 bin liralık cihazı alacak maddi gücümüz yok. SMA hastalarının öksürmeleri ve rahat nefes almasını sağlayan bir cihaz. Hayati önem taşıyor. Eşim işsiz olduğu için kaymakamlığa başvurduk yeşil kart için. Sağlık Bakanlığı\'na da evde bakım ve ilaç talebinde bulunduk. 3 ay oldu başvurumuzu yapalı. Valilikten bize dilekçemizin bakanlığa ulaştığına dair yazı geldi ancak henüz cevap alamadık. Bu cihazı alabilmek için Doruk\'a elini uzatacak bir hayırsever bekliyoruz\" diye konuştu.

Ailesi, sosyal medyadaki SMA Gönüllüleri Dayanışma Platformu\'ndan da minik Doruk\'un sesini duyurmaya çalışıyor.

8)TARİHİ KÖPRÜ 29 MİLYON LİRAYA RESTORE EDİLECEK

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi\'ne giren Sakarya\'nın Serdivan ilçesindeki Justinianus Köprüsünün restorasyon projesi başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce 23 yıl önce onarılan köprü taşıt trafiğine kapatılırken, 365 metre uzunluğunda 9 metre 85 santim genişliğindeki taş köprünün etrafı ışıklandırılıp, düzenlemeler yapılarak ziyarete açılacak. Restorasyon çalışması 29 milyon liraya mal olacak. Serdivan Beşköprü Mahallesi\'nde bulunan günümüzde \'Beşköprü\' olarak bilinen Justinianus Köprüsü Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu\'daki en görkemli eserlerinden biri. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü 365 metre uzunluğunda, 9 metre 85 metre genişliğinde ve 12 kemer gözünden oluşuyor. Serdivan Belediyesi\'nin hazırladığı raporla kısa süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne alınan tarihi köprü için Karayolları Genel Müdürlüğü 29 milyon TL\'lik restorasyon projesi hazırladı. 23 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce onarılarak taşıt trafiğine kapatılan köprüde yeniden yapılacak restorasyon çalışmaları 3 yıl sürecek. Proje kapsamında ilk kez köprü çevresinde arkeolojik kazı yapılacak. Yeniden yapılacak olan restorasyonla adeta yeniden dirilecek olan köprü, zifiri karanlıkta dahi görkemli bir şekilde gözükebilmesi için ışıklandırılacak. Restorasyon köprünün dört bir yanını saran yabani otların temizlenmesiyle başlandı.

\'SIRLAR PERDESİ VAR\'

Hakkında birçok teori ve rivayet bulunan tarihi köprüde yapılacak olan kazının tarihi sırrı ortaya çıkaracağını belirten Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü\'nde görevli Doç. Dr. Serkan Yazıcı, \"Justinianus Köprüsü halk adıyla Beşköprü, görmezden gelinen ve aslında değeri çok anlaşılmamış bir tarihi eser. Çevresinde yapılacak bir kazı çok önemli bir tarihi eseri gün yüzüne çıkartacaktır. Çünkü sırlar perdesi var Beşköprü\'nün arkasında. Tarihi köprü Sakarya Nehri\'nin tarih boyunca defalarca akış yönünü ve yatağını değiştirmesinden dolayı bize bugün kafa karıştırıcı birçok ipucu bırakmış olabilir\" dedi.

\'KAZILAR BİRÇOK TEORİYİ ÇÜRÜTEBİLİR\'

Arkeoloji Uzmanı Sencer Şahin\'in köprünün liman olabileceği teorisinin doğru olup olmadığının bu çalışmayla ortaya çıkacağını belirten Yazıcı, \"Köprünün Sakarya Nehrine kadar giden 5 farklı köprüden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Justinianus\'un bir köprü değil, yapılması planlanan bir Sapanca-Körfez kanalının limanı olduğu yönünde bir iddiası var. Bazı arkeolojik görüntüler de bunu destekliyor. Yapılacak kazılarda Justinianus\'un köprü değil de liman olduğu ortaya çıkabilir. Buna katılmayan çok sayıda yerli yabancı bilim insanı da var. Dolayısıyla burada birbiriyle çarpışan o kadar teori var ki, yapılacak kazılar bir çok teoriyi çürütebilir ve birçok meseleyi aydınlatabilir\" diye konuştu.

9)DEDE, TORUNU İÇİN KİTAP YAZDI

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde oturan emekli öğretmen 58 yaşındaki Ayhan Türkmen, torunu Çınar Semiz’e kalıcı bir miras bırakmak için ‘Gezgin Çınar’ adlı kitap serisini yazdı. Türkmen, torunu Çınar’dan esinlenerek kaleme aldığı bu kitap serisi ile okuyucuları şehir şehir dolaştırıyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde ilkokul öğretmenliği yapıp, bu sene emekli olan 58 yaşındaki Ayhan Türkmen, torunlarının büyüdüklerinde dedelerini hatırlamaları ve kitapların dünyasını öğrenmeleri için onlara kitaplar yazıyor. Türkmen, ‘Gezgin Çınar’ adlı kitap serisinde, Samsun’dan Diyarbakır’a kadar 10 ilin kültürel özelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini anlatıyor. Ayrıca okuyucuları maceralar da yaşatıyor. Torunu Çınar’a kalıcı bir miras bırakmak için bu kitap setini yazdığını belirten Ayhan Türkmen, “38 yıllık öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde öğrencilerimizi hem geleceğe hazırlamak için hem de ülkemizin daha iyi beceriler kazanması için uğraş verdim. Bu arada ilk torunum Çınar dünyaya gelince, Çınar’a da geleceği ile ilgili hem bir mesaj, hem de kalıcı bir eser bırakmak için onun adına bir eğitim seti hazırladım ve Çınar’a 10 ili gezdirdim. 10 şehrimizi Çınar gezdi ve oraları tanıttı. Oralardaki yaşantıyı, kültürel etkinlikleri, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, yardımlaşmayı, dayanışmayı vererek ülkemizin güzel yerlerini tanıttık. Buda tutuldu. Bende küçük yaşta torunuma bir eser bırakma fikri oluştu. İyi ki de yazdık. İnşallah bunun devamını da gelir. Şuana kadar 10 tane kitap yazdım. 10 kitap da eğitim seti olarak geçiyor. 10 ilimizi gezdirdik. Trabzon, Bursa, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve İzmir’i gezdi. Oraları tanıttı ve aynı zamanda oralarda maceralar yaşadı. Umulmayan bir takım durumlarla karşılaştı ve onları çözmeye çalıştı. Böyle bir eğitim seti hazırlamış oldukö dedi.

Kitap serisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na da bir mesaj verdiğini ifade eden Türkmen, “Benim zaten daha önceden de denemelerim vardı. Önce İstanbul’da anı kitap şeklinde kitaplarım yayınlandı. Daha sonra da resimli sözlük hazırladık. Bunu da 1’inci sınıfta okuyan öğrencilerin daha okuma ve yazma bilmediği için onlara ‘sözlük kullanma alışkanlığını nasıl kazandırırız’ diye düşünürken, resimli sözlük fikri aklımıza geldi. Hazırladığımız Gezgin Çınar serisinde öğrencilerimize kültürel farklılıklar göstererek, aslında onların aynı insanlar olduğunu, o farklılıkların bizim zenginliğimiz olduğunu, bunları tanıyarak, gezerek, görerek yapılması gerektiğinden yola çıkarak yazdık. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığına da mesaj vermiş olduk. Mesajımızda ‘böyle 7 bölgemiz varsa, buradaki çocuklarımızı devlet sponsorluğunda gezilere gönderelim. Bu gezilerde çocuklarımız oraları kendileri tanıyıp görsünler’ şeklinde bir önerimiz de oldu. Şuanda ‘ünlülerin hayatlarını’ öykü bazında bir teklif geldi ve ona başladımö diye konuştu.

10)HASTANEDE BEBEK KAÇIRMA TATBİKATI

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi. \'Pembe Kod\' adı verilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

CÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bebek ve çocuk hastaların güvenliğinin sağlanması kapsamında bebek kaçırma tatbikatı yapıldı. Herhangi bir şekilde bebek veya çocukların güvenliğinden şüphe duyulması ve kaçırılmasının tespit edilmesi durumunda acil müdahale yöntemlerini belirleyerek, önlenmesini sağlamak amacıyla Kadın Doğum Polikliniğinde tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği Kadın Doğum Polikliniğinde bebek kaçırma olayı yaşandı. Tüm önlemlere rağmen serviste görevli hemşire tarafından erkek bir bebeğin yokluğunun fark edilmesi üzerine verilen \'Pembe Kod\'un ardından hastanenin bütün giriş ve çıkışları kapatılarak kaçırılan bebeğe ulaşılmaya çalışıldı. Kapalı devre kamera sisteminin takibi ile bebeği bir kadının morg kısmından çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Kısa sürede güvenlik görevlileri kadını yakalayarak bebeğe ulaştı. Bebeği kaçıran şüpheli gözaltına alınarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Başarılı geçen \'Pembe Kod\' tatbikatını yöneten Hastane İdare Yönetici Yardımcısı Yılmaz Acar, \"Bugün Kadın Doğum Polikliniğinde Pembe Kod ismini verdiğimiz bebek kaçırma eylemiyle ilgili bir tatbikat yaptık. Buradaki amacımız hem bilgilerimizi güncellemek hem de arkadaşlarımızın bu olaylardaki reflekslerini ölçmekti. Daha etkin, daha güncel kalmak için bir çalışma yaptık. \'Pembe Kod\' dışarıdan gelen yabancı kimselerin annenin haberi olmadan çocuğunu kaçırması eylemidir. Bununla arkadaşlarımız en alt birimden en üst birimine kadar kimin hangi işi yapacağını, kime haber vereceğini ve nasıl müdahale edeceklerini tatbikatta uygulamalı olarak gördük\" dedi.

12)ALADAĞLILAR SEYHAN BELEDİYESİNİN İFTARINA KATILDI

ADANA\'nın Seyhan İlçe Belediyesi Aladağ’da bin 500 kişilik iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra CHP Adana Milletvekili adayları Müzeyyen Şevkin, Rıza Mete ve Oya Tekin ile birlikte CHP Aladağ İlçe Başkanı Zeki Erkan katıldı.

Aladağ’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Seyhan Belediyesinin sadece ilçe sınırları içine değil Adana’da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürme gayretinde olduğunu belirten Başkan Karalar, \"Adana’daki bütün ibadethaneleri temizliyoruz. Aladağ’da birçok hizmet gerçekleştirdik. Yerdibi köyünde mezarlık yaptık. Posyagbasan’da okul bahçesini betonladık ve okuldaki Atatürk büstünü yeniledik. Kıcak’ta dere ıslahına yardım ettik. Cami yapımına devam ediliyor. Köprücük muhtarlık binasını yaptık. Kışlakta kuran kursu binasının inşasına yardım ediyoruz\" dedi.

Zeydan Karalar\'ın konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Ayrıca iftar yemeğine katılanlara gül suyu ve gül sabunu dağıtıldı.

