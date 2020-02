DHA YURT BÜLTENİ-3

Hakkari\'de elektrik dağıtım şirketi aracı devrildi: 4 yaralı

Hakkari\'nin Boybeyi köyüne bağlı Yeşilbulak mezrasındaki elektrik arızasını onardıktan sonra dönüşe geçen elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin içinde bulunduğu kamyonet takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van karayolunun 40\'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Boybeyi köyüne bağlı Yeşilbulak mezrasında enerji nakil hatlarında meydana gelen arazıyı onardıktan sonra dönen Van Gölü Elektrik Dağtım Anonim Şirketi\'ne ait (VEDAŞ) elektrik arıza ve bakım aracı, sürücüsünün konrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Çiftçi, İbrahim Kazandıoğlu, İsmail Taşma ve İsmet Ertuş AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet Çiftçi\'nin hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Yaralıları hastaneye götüren ambulans

- Kaza yapan aracın görüntülenmesi

- Genel ve detaylar

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

============================================

Tüfekle vurduğu kişinin ağabeyini arayıp, \'Kardeşini vurdum gelin alın\' dedi

Konya\'da konuşmak için ıssız bir bölgeye götürdüğü Hüseyin Yeni\'yi(29), belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup yaralan Ramazan T., Yeni\'nin ağabeyini arayıp, \"Kardeşini vurdum gelin alın\" dedi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan T.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Çöplüğü yakınındaki Ünan Caddesi\'nde meydana geldi. Ramazan T., iddiaya göre konuşmak için Hüseyin Yeni\'yi, otomobille Aslım Çöplüğü yakındaki ıssız bir bölgeye götürdü. İkili arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan T., tartışma sırasında otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni\'nin üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yeni, kanlar içinde yere yığıldı. Ramazan T. de, Yeni\'nin ağabeyi Hasan Yeni\'yi arayıp, bulunduğu bölgeyi söyleyip \"Kardeşini vurdum, gelin alın\" dedi. Belirtilen noktaya giden Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde buldu. Ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan Yeni, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis kaçan Yeni\'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü :

------------------------

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,(DHA)

===============================================

2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo

Niğde\'de yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı.

Teşhisi konulamayan hastalık nedeniyle kilo almaya devam eden çocukları için Şenol (26) ve Ayşe Sarıdaş (24) çifti yardım istedi. Çift, çocuklarının hızlı kilo almasından şüphelenerek, Kayseri ile Ankara\'daki hastanelere başvurdu. Buralarda çocuklara yapılan muayenelere rağmen teşhis konulamadı. Baba Şenol Sarıdaş, \"Ben işsizim, iş çıkarsa hamallık yapıyorum. Semanur, doğduğunda böyle bir rahatsızlığı yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladı ve şu anda 2,5 yaşında, 55 kilo ağırlığında. Küçük çocuğum Yılmaz Buğra ise henüz 9 aylık olmasına rağmen o da büyük kızım gibi doğumundan 40 gün sonra kilo almaya başladı. Oğlum da şu anda 9 aylık olmasına rağmen 25 kiloda. Ankara\'da çocuklardan kan alıp, tahlil için İngiltere\'ye gönderildi; ama gelen sonuçta bir teşhis konulamadı. Çocuklarımın iyi olması için yardım istiyorum\" dedi.

\'NEFES ALIP VERMEKTE ZORLANIYOR\'

Anne Ayşe Sarıdaş ise oğlu Yılmaz Buğra\'ya anne sütü verdiğini belirterek, buna rağmen hızla kilo almaya devam ettiğini söyledi. Sarıdaş, \"Onu anne sütü ile besliyorum; ancak ayda ortalama 3 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. Şu an 25 kiloya ulaştı. Kızım Semanur ise 2,5 yaşında olmasına rağmen şu anda 55 kilo. İki çocuğumda doğumlarında bir şey yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladılar. Kızımın yaşındakiler yürürken, benim kızım aşırı kilosundan dolayı yürüyemiyor ve evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup, oynamalarını istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Baba Şenol Sarıdaş\'ın 55 kilo ağırlığındaki kızını kucağında dışarı çıkarması

- Kızını tekerlekli sandalyeye bindirip gezdirmesi

- Baba Şenol Sarıdaş ile röportaj

- Anne Ayşe Sarıdaş ile röportaj

- 2,5 yaşındaki Semanur ve 9 aylık Yılmaz Buğra\'dan görüntü

- Aileden detay görüntü

- Annenin çocuklarını kucağına alırken zorlanması

- Babanın kızını kucağında dışarı çıkarması

- Tekerlekli sandalyeyle gezmesi

- Sağlıkçıların kilolu çocukları muayene etmesi

SÜRE:04\'25\" BOYUT:44,1 MB

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

===============================================

Ramazanda akupunktur ile kilo vermek sağlıklı değil

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Salih Salihoğlu, Ramazan ayında akupunktur ile kilo vermenin sağlıklı olmadığını ifade ederek \"Hasta bize ilk defa geliyor ve akupunkturla kilo vermek istiyorsa Ramazan ayı çok uygun bir süreç değil\" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi doktoru Salih Salihoğlu, fiziksel akupunkturun belli bir süre iğne batırılarak tedavi etme anlamına geldiğini, akupunkturla tedavide vücudun bozulan dengesinin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sadece ağrılı bölgeye odaklanmayıp, vücudun genel işleyişi düzeltilerek onarım mekanizmalarının devreye sokulduğunu aktaran Salihoğlu \"Akupunktur iğnelerinin yaptığı uyarılar organizmanın hemen her yerine ulaşabilir. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirilerek vücut direncinin düşmesine bağlı bir çok hastalık tedavi edilebilir. Genellikle akupunktur iki şekilde uygulanır. Vücut ve kulak akupunkturu. Bunlar ayrı ayrı uygulanabildikleri gibi kombinede edilebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık olarak bine yakın akupunktur noktası bulunmaktadır. Tedavide bunların bir kısmı kullanılır. Hasta ve hastalığa göre bu noktalardan bir kısmının uyarılması esasına dayanan tedavi şemaları oluşturulmaktadır\" dedi.

\'BİRÇOK HASTALIKTA UYGULANABİLİYOR\'

Akupunktur ile tedavinin birçok hastalıkta kullanılabildiğini ifade eden Salihoğlu şöyle dedi:\"Akapuntur tedavisinde seans önemlidir. Hastanın kendi hastalığının durumuna göre seans uygulamaları yapılmaktadır. Etkili olduğu bazı hastalıklar vardır. Bunlar temel olarak kas ve iskelet ağrıları, eklem ağrıları, özellikle obezite kilo problemi olan insanlar, sigara problemi olan insanlar. Sigara bağımlılığı olan hastalarımızda akupunktur tedavisi uygulanmaktadır. Akupunktur bütün hasta gruplarında, bütün yaş gruplarında uygulanabilir. Her hastanın hastalığı öncelikle poliklinik şartlarında muayene ve tanı konulduktan sonra seans uygulamaları başlamaktadır. Her hastalığın farklı farklı tedavi yöntemleri içermektedir. Bunların bir kısmına kulak akupunkturu yapılırken, bir kısmına da vücut akupunkturu ve bir kısım hastalarımıza da kulak artı vücut akupunktur kombini uygulaması yapılmaktadır.\"

2 AYDA 15 KİLO VERİLEBİLİR

Akupunktur ile ayda ortalama 4,5-5 kilo, iki ayda da 15 kiloya yakın kilo verilebildiğini belirten Salihoğlu şöyle devam etti:\"Hastalarımızın öncelikle muayenesi yapıldıktan sonra hastada tabi şeker hastalığı var mı?, İnsülin direnci var mı?, Yeme bozukluğu var mı?, Hormonal herhangi bir bozukluğu var mı? tanısı konulur, kanları istenir, muayenesi yapılır. Kilo problemine göre hastanın mevcut önce kilosu tartılır, bu kilosuna göre de seans uygulaması yapılır. Bizim akupunkturdaki seans aralıklarımız genellikle haftalık, ya da on günde birdir. Ortalama 2 ay gelen hastalarımızda 10 ila 15 kilo arasında kilo verdiğini görebiliyoruz.\"

\'RAMAZAN\'DA AKUPUNKTURA BAŞLAMAYIN\'

Ramazan ayında akupunktur ile kilo vermeye başlamanın çok sağlıklı olmayacağını ifade eden Salihoğlu şunları söyledi:\"Ramazan ayında sadece mevcut seasları devam eden hastalarımızda akupunktur uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak hasta bize ilk defa geliyor ve akupunkturla kilo vermek istiyorsa Ramazan ayı çok uygun bir süreç değildir. Çünkü hastalarda çok uzun süre açlık hali ve uzun bir süre su içmeden bekledikleri için metabolizmaları yavaşlayabiliyor. Biz akupunktur ile hastanın tabi ki metabolizmasını hızlandırıp bu etkiyi çıkartabiliyoruz. Ama bu süreç metabolizmanın yorulmasına da sebep olduğu için genelde Ramazan ayında çok akupunktur randevusu vermemeyi tercih ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hastaneden görüntüler

-Akupunktur uygulaması görüntüleri

-Doktorun açıklaması

(427 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

===============================================

CHP Muğla\'da mevcut milletvekilleri liste dışı kaldı

Muğla\'da, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi öncesinde CHP\'nin milletvekili adayları açıklandı. 7 kişilik listede mevcut vekillerden hiçbiri yer almadı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi öncesinde, CHP\'nin milletvekili adayları belirlendi. Muğla\'daki 7 kişilik listenin ilk sırasında CHP Muğla İl eski Başkanı Mürsel Alban yer aldı. Listeki diğer adaylar ise emekli öğretmen Suat Özcan, avukat Burak Erbay, sendikacı Süleyman Girgin, doktor Kerim Cangır, avukat Emine Yenilmez Aydemir ve avukat Yamaç Kaya oldu. Mevcut vekiller Akın Üstündağ, Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan da 7 kişilik listenin dışında kaldı. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, \"Listemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçime çok az bir süre kaldı. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Sıralamadaki arkadaşlarımızı 7\'den 70\'e herkes tanıyor\" dedi.

Haber:Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

==========================================

Evlat acısını resimle hafifletiyor

Mersin\'de yaşayan ev hanımı 48 yaşındaki Sıdıka Hayırlıoğlu, yumuşak doku kanseri olan \'Rabdomiosarcoma\' hastalığı yüzünden 17 yaşında kaybettiği kızı Aylin\'in acısını resim yaparak hafifletiyor.

4 yıl süren tedavi süreci boyunca resimden uzak kalan Hayırlıoğlu, kızını kaybettikten 10 gün sonra tekrar resim yapmaya başladı. Kızının kendisine resim yapmasını vasiyet ettiğini söyleyen Hayırlıoğlu, acılarını tuvale kızının hayallerini çizerek unutmaya çalıştığını söyledi. Kızının son isteğini yerine getirdiğini söyleyen acılı anne, \"Resme, kızımın beni teşvikiyle başladım. Sürekli yapmamı söylüyordu ama öldükten sonra bana bunu vasiyet olarak bıraktı. hayattaki en güzel vasiyet diyebilirim. Resimlerimde genelde kızımın sevdiği mor renkleri kullanıyorum. Mor, mutluluk, hayat ve yaşamı anlatan renkti kızım için. Yaptığım resimlerde Aylin\'i buluyorum. İlk başladığım anlarda yapamayacağımı sandım. Sonra resim yaparken adeta Aylin\'i yanımda hissettim. Kızımın vasiyeti olarak başladım ve sonuna kadar devam edeceğim\" dedi.

Her resminin kızının hayallerini anlattığını kaydeden Hayırlıoğlu, \"Kızımı kaybettikten sonra acısını resimle hafifletmek istedim. Resme odaklandığım zaman, o tarifi imkansız acıdan biraz uzaklaşıyorum. Güzel günler aklıma geliyor. Sanki Aylin beni evde bekliyor, ben resmi çabuk bitirip ona götürmek istiyorum. Böyle bir his. Aylin\'in istediği şeyi yaptığım için sevinç ve iç rahatlığı, vicdan rahatlığı hissediyorum. Ben Aylin\'in hayalini çiziyorum. Aylin\'in hayali deniz ve günbatımı olduğu için bunu çiziyorum. kedileri çok sevdiği için kedileri çiziyorum. Kızımın hayallerini tuvale aktarıyorum ve O beni bir yerlerden izliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sıdıka Hayırlıoğlu sergi alanında gezerken

-Hayırlıoğlu resimleri ile birlikte

-Hayırlıoğlu resim yaparken

-Atölyede çalışırken

-Yaptığı resimleri anlatırken

-Resimlerle ilgilenirken

-Hayırlıoğlu\'nun konuşması

-Genel de detay görüntüler

SÜRE: 05:15 BOYUT: 590 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

================================================

14 yaşındaki ressamdan sergi

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ressam 14 yaşındaki Esra Cengiz, 25 resimle ilk kişisel sergisini açtı.

Manavgat\'taki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen resim sergisinin açılışına Esra Cengiz\'in ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Manavgat\'ta özel bir okulda 7\'nci sınıfa giden Esra Cengiz, guaj, karakalem ve akrilik boyayla yaptığı resimleri vatandaşın beğenisine sundu. Küçük yaşlardan beri resim yaptığını söyleyen Esra Cengiz, \"Akrilik ve karakalem olmak üzere değişik tarzda resimler yapıyorum. Bu sergide hazırladığım 25 resim var. İlkokulda bazı yarışmalarda derece aldım, bu yıl da Manavgat Belediyesi\'nin \'Benim Bir Hayalim Var\' yarışmasında birinci oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Serginin açılışı

-Sergiden görüntüler

-RÖP. Esra Cengiz

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)