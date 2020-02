DHA YURT BÜLTENİ-3

1)YOLDA BULDUĞU 5 BİN EURO\'YU SAHİBİNE TESLİM ETTİ

TRABZON\'da, cami tuvaleti işletmecisi, emekli Şeref Aydın (52), yolda yürürken içerisinde 5 bin Euro olan zarf buldu. Çevrede sahibini aradığı sırada belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapıldığı duyan Aydın, parayı götürüp belediye görevlilerine teslim etti. Parasını teslim alan Abdulvahap Şen, cebinde 6 TL olduğunu öğrendiği ve zorla ikna ederek 500 Euro ile ödüllendirdiği Şeref Aydın, \"Ben üzerime düşen görevi yaptım\" dedi. Kalkınma mahallesinde üzerindeki 5 bin Euro\'yu kaybeden Abdulvahap Şen, bir süre çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne başvurdu. Belediye görevlileri anonsla bir miktar para kaybolduğunu duyurdu, bulanların belediyeye getirmesini istedi. Bir caminin tuvaletini işleten emekli Şeref Aydın, yolda yürürken içerisinde 5 bin Euro olan zarfı buldu. Çevrede sahibini aradığı sırada belediye hoparlörlerinden kayıp para anonsu yapıldığı duyan Aydın, parayı götürüp belediye görevlilerine teslim etti. Zabıta görevlileri parayı teslim aldı, sahibine bilgi verdi.

ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Belediyeye gelen ve parasını teslim alan Abdulvahap Şen, parayı bulan Şeref Aydın\'a bir miktar para vermek istedi. Ancak Aydın, \'ben üzerime düşen görevi yaptım\' diyerek teklifi kabul etmeye yanaşmadı. Abdulvahap Şen, cebinde 6 TL olduğunu öğrendiği Şeref Aydın\'a zorla ikna ederek 500 Euro verdi. İşlettiği tuvalette kendisini ziyaret eden Abdulvahap Şen, örnek davranışından dolayı elini öpmek istediği Aydın\'a teşekkür etti.

\'BEN ÜZERİME DÜŞEN GÖREVİ YAPTIM\'

Yolda yürürken parayı bulduğunu anlatan Şeref Aydın, \"Camiye giderken yolda para gördüm. Acaba sahte para mı diye inceledim. Kalbim acıdı \'kaybeden kim bilir ne kadar üzülmüştür? Kim bilir kimin ihtiyacıdır, hastası mı vardır, borcu mu vardır?\' diye düşündüm. Çevrede bir araştırma yapmaya başladım. O sırada belediye hoparlöründen kayıp para anonsunu duydum. Parayı gidip görevlilere teslim ettim. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Paranın ne güçlükle kazanıldığını iyi biliyorum. Hakkım olmayan bir paraydı, gittim sahibine teslim ettimö dedi.

\'İYİ İNSANLAR VAR OLDUĞUNU BİLİYORDUM\'

Abdulvahap Şen, parayı kaybettiğinin sonradan farkına vardığını belirterek \"İlk etapta polis karakoluna müracaatta bulundum. Oradan belediyeye gittim, anons yapıldı. Olumlu bir haber geldiği zaman haber verileceği söylendi. Açıkçası bu kadar meblağlarda geri dönüş olmadığını söylediler. Ben yine de umudumu kaybetmedim. İyi insanların olduğunu biliyorum, böyle umut ettim ve bekledim. Bana bir telefon geldi ve çok sevindim. Belediyeye gidip parayı bulan iyi insanla beraber buluştuk. Kendisinden Allah razı olsun. Bulduğu parayı emanete teslim etti. İyi ki böyle bir şey oldu, bir nevi bu ağabeyimize bir katkımız olmuş oldu. İyi insanların var olduğunu zaten biliyordum, bunu da bu şekilde yaşamak çok güzel olduö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Şeref Aydın\'dan detaylar

Abdulvahap Şen\'in ziyaret etmesi

İkili ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

======================================================

2)PERGE\'DE 32 SÜTUNA SPONSOR

TURİZMDE bu yıl \'Perge Yılı\' ilan edilen Antalya\'da, antik kentteki tarihi sütunların ayağa kaldırılması için başlatılan \'Perge\'de dikili bir sütunun olsun\' kampanyasında, bir ayda 32 sütunun dikilmesi için sponsorluk desteği verildi. Antalya\'da, Vali Münir Karaloğlu tarafından 2018\'in turizmde \'Perge Yılı\' ilan edilmesi sonrasında Perge Antik Kenti\'nde devam eden kazı ve restore çalışmaları, dünyaca ünlü antik kentin ayağa kaldırılması için hızlandırıldı. Bu kapsamda tarihi kentte ortaya çıkarılan ve halen devam eden kazılarda çıkarılması beklenen yüzlerce sütunun restore ve dikimi için başlatılan \'Perge\'de dikili bir sütunun olsun\' kampanyasına sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından daha çok ilgi bekleniyor.

TOPLAM 350 SÜTUN AYAKTA

Antik kent kazılarında çıkartılan sütunlar, sponsor destekleriyle orijinallerine uygun şekilde, antik dönemde olduğu gibi caddelere yeniden dikiliyor. Geçen yıllarda da benzer kampanyalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden verilen desteklerle toplam 350 sütunun dikimi gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ DÖNEMDE 68 SPONSOR

1946 yılından 2012\'ye kadar İstanbul Üniversitesi başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında toplam 128, 2012\'den sonra ise Antalya Müze Müdürlüğü\'nce devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 222 olmak üzere, toplam 350 sütundan 68\'inin dikimi sponsor destekleriyle yapıldı.

YENİ KAMPANYADA SAYI 32 OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği\'nce yürütülen son kampanya kapsamında ise yaklaşık bir ayda 32 sütun için sponsor desteği geldi. Bunlardan 10\'unu NBK Touristic bünyesindeki 250 rehber üstlendi. Rehberler kendi aralarında 25 bin TL topladı. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise 1 sütunun dikimini ayrıca üstlendi. Süral Hotel Grubu 20 bin TL karşılığında 8 sütuna sponsor oldu. Antalya Tanıtım Vakfı 12 bin 500 TL karşılığında 5 sütun için destek verdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 3\'ü kendi adına, 1\'i de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına olmak üzere 10 bin TL karşılığında 4 sütunun dikimini üstlendi. Antalya Genç İşadamları Derneği 1 sütunu ayağa kaldırdı. 3 sütun için ise Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'ne isimlerini bildirmeyen sponsorların destekte bulunduğu kaydedildi. Bugüne kadar sponsorlar, bir sütun için 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 80 bin TL ödedi.

SPONSORLARIN ADI VERİLİYOR

Perge\'deki sütunların ayağa kaldırılması için katkı veren kişilerin isimleri, tarihi esere zarar vermeyecek şekilde sütun üzerine yapıştırılıyor. Restorasyon alanında 2018 yılı kazı sezonunda restore edilmeyi bekleyen yaklaşık 50 sütun bulunduğu kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her bir sütun için sponsorluk bedeli 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Sponsorluk bedeli bakanlığın ilgili hesaplarına ödenebiliyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Perge antik kentte sütunlardan görüntü

Antik kent detay görüntüler

168 MB /// 01.32 // HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=========================================================

3)VAN GÖLÜ SAHİLİNDE İFTAR KEYFİ

VAN’ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahiline iftar sofrası kurdu.Yaklaşık 3 bin kişi sahilde oturup günbatımı eşliğinde iftar açmanın keyfini yaşadı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, geçen yıl Ramazan ayı boyurnca 200 bin kişiye iftar verdiklerini, bu yılki hedeflerinin ise, yaklaşık 300 bin kişi olduğunu söyledi.Kayyum olarak atandıktan sonra çalışmalarına, Van Gölü kıyısında bulunan baraka ve büfeleri kaldırarak başlayan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, 5 kilometrelik sahil bandındaki ruhsatsız baraka ve büfeleri kaldırıp, yerine bisiklet, yürüyüş yolları, kamelyalar yapıp ışıklandırdı. Bu düzenlemelerle birlikte merkez ilçe Edremit, Akdeniz sahillerini aratmayan bir görünüme kavuştu. Kaymakam Çiçekli, geçen yıldan itibaren de düzenlemesini yaptığı sahilde iftar vermeye başladı. Ünlü sanatçılar ve ilahi grupları eşliğinde 200 bin kişiye 30 gün boyunca iftar sofrası kuran Edremit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar programı çalışmalarına başladı. Van Gölü sahiline 4 bin kişinin oturabileceği masa ve sandaliyeler kuran belediye, Mustafa Keser, Mahmut Tuncer, Murat Kekili ve Orhan Ölmez gibi ünlü sanatçılarlada anlaşma imzaladı. İftar açmak için Edremite\'e gelenler 30 gün boyunca doyumsuz manzara eşliğinde iftar acıp, eğlenme imkanı bulacak. Dün akşam da Edremit\'e gelen yaklaşık 3 bin kişi, seyrine duyumsuz manzara sunan Van Gölü kıyısında oturup iftar saatini bekledi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar günbatımı eşliğinde iftar açmanın keyfini yaşadı. İftar sonrası ise sahile gelenler yürüyüş yollarında gezinti yapıp, ramazan eğlencesi izledi. Teravih namazı ve ibadet için de vatandaşlar sahildeki Ulu Cami\'yi tercih etti. Kaymakam Çiçekli de vatandaşlarla sahil bandında yürüyüş yapıp sohbet etti. Çiçekli, geçen yıl 200 bin kişinin iftarda buluştuğunu, bu yıl da bu rakamı 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

BU YIL 300 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

\"Edremit\'te 2017 yılında sahildeki işgalcileri temizledikten sonra sahil bandı projesi hazırlayıp hemen çalışmalara başladık ve bu sene bitirdik. Geçen sene de burada ramazan etkinliklerimizi yapıyorduk. Ama bu sene sahil bandımız bitmiş bir şekilde ramazan etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 100 bin metre kare yeşil alan ve çok farklı peyzaj uygulamaları ortaya çıktı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Görüldüğü gibi yoğun bir ilgi var. Geçen yıl burada toplamda 200 bin kişiye iftar verdik. Ramazan boyunca da değişik etkinlikler yapıldı.Toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde bir ramazan geçirildi. Bu sene de bu programlarımıza devam ediyoruz. Bugün ramazanın ikinci günü. Ben sizlerin vasıtasıyla tüm inananların, tüm ümmeti Muhammedin, tüm islam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. \"

EDREMİT, TALİHSİZLİKLERLE DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILSIN

Memleketin talihsizlikleriyle anılmasını değil, güzellikleriyle anılmasını istediklerini ve tüm çabalarının da bu yönde olduğunu anlatan Kaymakam Çiçekli,\"Van\'ın deniziyle, sahil kordonuyla , 3 bin yıllık Şamuran Kanalıyla , tarihi bahçeleriyle, plajlarıyla ve bu birlik, beraberlik ortamıyla anılmasını istiyoruz. Bundan dolayı da büyük gayret gösterdik, göstermeye de devem edeceğiz. İlk gün bin 500 kişiyle başladık. Bu rakam hafta sonları 5 binle devam edecek. Murat Kekilli, Orhan Ölmez, Mustafa Keser gibi sanatçılar gelip burada konserler verecek. Ben bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi ramazanın coşkusunu ve tüm maneviyatıyla bu ramazan iklimini yaşamaya davet ediyorum\"dedi.

VAN DOĞA HARİKASI BİR KENT

Eşi ile birlikte Trabzon\'dan gelerek Edremit Belediyesi\'nin kurduğu iftar sofrasına misafir olan Mecit Kan ise kentin doğası ve tarihi güzellikleri karşısında büyülendiklerini söyledi. Herkesi Van\'a davet ettiğini belirten Kan, \"Tatil için batıya gidiyorlar. Ben buraları tavsiye ediyorum. Çok basit iki tane biletle gidilip, gelinebiliniyor. Van\'la ilgili ne biliyorlarsa söylesinler. Ancak buraları gördükten sonra herkesin fikrinin değişeceğini düşünüyorum. \" diye konuştu

Görüntü Dökümü

-----------------------

İftara hazırlık

-İftar yemeğinin dağıtılması

-Van Gölü sahili, iftar için sahilde oturanlar ve çevreden detaylar (Dron görüntüsü)

-Vatandaşların sahilde yürümesi

-Ezanın okunması

-Vatandaşların iftar açması

-Alış-veriş yapanlar

-Gezen vatandaşlar

-Günbatımı ve Edremit\'in havadan drone görüntüsü

-Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ile röportaj

-2 vatandaşlar röp

-Çevreden detaylar

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)-

=======================================================

4)MARMARİS\'TE MÜZİK EŞLİĞİNDEKİ SU RİTİMLERİ BÜYÜLÜYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda her akşam düzenlenen müzik eşliğindeki su dansı gösterileri, yerli ve yabıncı turistler ile Marmarisliler\'e görsel şölen sunuyor.Marmaris Belediyesi\'nin her yıl mayıs ayının ikinci haftasında itaberen her gün, 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda bulunan süs havuzunda düzenlediği su gösterileri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çalan müziğe göre fıskiyelerden, rengarenk ışıklar içinde fıskıran suyun dansı izleyenleri hayran bırakıyor. Meydanda toplananlar havuz başında serinlerken bir yandan da görsel şölenin tadını çıkarıyor. Kimileri ise su dansını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşıyor. 2 saat süren su gösterisine en çok sevinen çocuklar oluyor. Çocuklar çalan müzikler eşliğinde dans ederken, bir yandan da gösteriyi izliyor.Kocaeli\'den arkadaşıyla tatile gelen Serkan Uçar, \"Suyun müzik ile buluşması harika, huzur veriyor. Çalan müziklere orkestra şefi gibi ellerimle eşlik ettim. Suyun müzikle ritimine hayran kalıyorum. Bu, güzel bir projeyi düşünüp hayata geçirenlere teşekkürler\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-19 Mayıs Gençlik Meydanı girişinde konumlandırılmış heykeller önünde özçekim yapan turistlerdeng örüntü

-Meydanda su gösterilerini izleyen vatandaş ve turistlerden görüntü

-Orkestra şefi gibi elleriyle müzik ritmine ayak uyduran Serkan Uçar görüntüsü

-Serkan Uçar ile röp.

(Toplam: 3 dakika 11 saniye-230 MB - HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

======================================================

5)ADANA\'DA 57 BİN CİNSEL UYARICI HAP YAKALANDI

ADANA\'da polis, bir depoya yaptığı baskında 57 bin 433 adet cinsel uyarıcı hap yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi\'nde bulunan depoya baskın düzenledi. İçeri giren polisler, yaptıkları aramada kolilerin içinde 57 bin 433 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen haplara el konudu. Olayla ilgili Suriyeli Raad A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis ekiplerinin depoya girmesi

- Depoda bulunan kolileri açması

- Kolilerin içerisinde hapların görüntüsü

SÜRE:01\'36\" BOYUT:98,3 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

====================================================

6)ÖĞRENCİLERDEN \'KUDÜS\' KOREOGRAFİSİ

KARAMAN\'da kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler Filistin\'de yaşanan olaylara tepki göstermek için odadaki ışıklarla \'Kudüs\' koreografisi oluşturdu. Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde yurt bahçesinde Amerika Birleşik Devletleri\'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in Gazze\'deki sivil halka yönelik saldırına tepki gösterdi. Bahçede durumu proteste eden öğrenciler daha sonra odalarındaki ışıkları yakıp \'Kudüs\' koreografisi oluşturdu. Bu anları bazı öğrenciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü

------------------

- Öğrencilerin bahçedeki protestosu

- Kudüs koreografisi

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

=====================================================

7)SIZIR ŞELALESİ\'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

SİVAS\'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havaların ısınması ile ziyaretçi akınına uğruyor. Sivas kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta bulunan, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan tabiat harikası Sızır Şelalesi yeşile örtülmüş çevresi ve gür su sesi ile yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri haline geliyor. Şelalede, farklı kollardan 20 metre yükseklikten dökülen sular, görsel bir şölen sunuyor. Baharla birlikte çevresini kaplayan ağaçların yeşilliği ile gezi ve fotoğraf tutkunlarının meskeni haline gelen şelale bugünlerde hareketlilik yaşıyor. Yurt içi ve yurt dışından gezmeye gelenler, şelaleye hayran kalırken, bol bol da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Şelaleyi görmek için Hollanda\'dan geldiğini söyleyen Lütfiye Somuncu (64), \"Çok güzel bir yer. Bir kaç kez daha gelmiştim. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum\" dedi. Halil Somuncu (40) ise şelaleye ilk defa geldiğini ifade ederek \"Geçen hafta bizim arkadaşımız gelmişti. Onun fotoğraflarını görünce biz de gelmek istedik. Çok güzel, şahane bulduk. Geldik bol bol fotoğraf çektirdik. Herkese tavsiye ederiz\" dedi. Kent merkezinden şelaleyi gezmeye giden Selçuk Gültekin (35) ise \"İlk defa geldim. Çok merak ediyorduk. Yıllardır doğal bir güzellik yanı başımızda, ama daha yeni fırsat bulduk. Daha önce gelmekte de fayda varmış. Doğası, su sesi zaten insanı dinlendiriyor. Mesafe tanımaksızın gitmek lazım, görmek lazım\" ifadelerini kullandı.

Şelale etrafında oluşturulan kafe ve restoranlarla da ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sunuluyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şelaleden görüntüler

-Ziyarete gelenler

-Şelalede fotoğraf çektirenler

-Röportajlar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(454 mb - HD)

====================================================