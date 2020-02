DHA YURT BÜLTENİ-3

Muharrem İnce\'den Demirtaş açıklaması

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu olmasını eleştirerek, \"Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Demirtaş Kürt diye, \'bırak ona ne olursa olsun mu\' diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz, bunları doğru bulmuyorum\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazeteci Uğur Dündar\'ın dün akşam Antalya\'da Muratpaşa Kent Meydanı\'nda gerçekleştirdiği canlı yayın programının konuğu oldu. Canlı yayın programını izlemek için çok sayıda vatandaş alanı doldurdu. Antalya\'da sabah saatlerinde de bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Muharrem İnce, soruları yanıtladı. Bazı konulara değinmedikleri için eleştireler aldıklarını belirten İnce, konuların hepsinin program dahilinde yürüdüğünü söyledi. Her konuya bir çözüm önerisi getireceklerini dile getiren Muharrem İnce, başka adayların ileri sürdüğü projelerden beğendikleri varsa onları destekleyeceklerini, bu konuda bir komplekse girmeyeceklerini aktardı.

\'BAŞKA BİR ADAY İKİNCİ TURA KALIRSA DESTEKLERİM\'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ve başka bir adayın tura çıkması halinde onun yardımcısı olabileceğini söylediğini hatırlatan İnce, aynı durumu kendisi için de istediğini aktardı. Muharrem İnce, \"Arkadaşların da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu birinci tur öncesi centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz. Herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararınadır\" dedi.

\'DEĞİŞİKLİĞİ YAPSIN DA GÖREYİM\'

Görünen havada bu seçimlerin ikinci tura kalmayacak olduğunu kaydeden İnce, \"Çok güvendiğim bir anket firması 4 Mayıs\'ta adaylığım açıklandıktan sonra grafiğimin çok yüksek çıktığını söyledi\" dedi. KHK ile verilen yetki konusuna da değinen Muharrem İnce, \"Seçimi kaybetse dahi yeni seçilecek olan cumhurbaşkanına yetki devredilene kadar her türlü değişikliği yapabilecek. Ben 24 Haziran\'da seçimi kazanayım, o da görevi devredene kadar her türlü değişikliği yapsın da göreyim. Merak etmeyin, yurttaşlarımızın canını sıkmasını istemem. Yeter ki seçimi kazanalım\" diye konuştu.

HDP\'NİN İTTİFAKTA YER ALMAMASI

Bir gazetecinin HDP\'nin ittifakta yer almamasının kendisini nasıl etkilediği sorusuna ise İnce, \"Siyaset ileriye dönük bir iştir. Önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir, önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacak bir kişi olarak gönüllerde ittifakı bu millet kuracaktır\" yanıtını verdi.

\'ISLAK İMZA OYLARIN ÇALINMASININ ÖNÜNE GEÇER\'

Bir gazetecinin oyların çalınma şüphesi yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruya ise İnce, şöyle yanıt verdi:

\"Bunun tek çaresi ıslak imzalı tutanak. Türkiye\'de kaç sandık varsa her sandıktan ıslak imzalı tutanak gelirse, bilgisayarlarda değiştirmeleri bir işe yaramaz. Islak imzalı tutanak dışında gerisi palavradır. Yalova\'da bir oy bile çalınmamıştır, çünkü hiç ıslak imzalı tutanak eksik değil ki. Kurulacak 170 bin sandık için 170 bin asker bulamıyorsak dükkanı kapatalım. Yüksek Seçim Kurulu\'nda da bir şey olmayacak, ona da canınızı sıkmayın. Avukatlara sürekli çağrıda bulunuyorum. Cübbeleriniz arabanızda olsun, bir şey olursa 100 bin avukatla YSK\'nın önüne gideriz. Güvenin ve gidin oyunuzu kullanın.\"

SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN HAPİSTE OLMASI

Tutuklu olan HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'a ilişkin soru üzerine ise Muharrem İnce, şunları kaydetti:\"Ben rakiplerimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun adil yarışmak ve güreşmek isterim. Diğer adayların benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil. Bu bir süre vicdanları karartır. Erdoğan sarayında yaşayacak, devletin uçağına, helikopterine binecek, devletin örtülü ödeneğini kullanacak, biz kendi imkanlarımızla politika yapacağız, bir başka aday hapiste olacak, bu doğru değil. Bu demokrasiye, hakkaniyete, eşitliğe uygun değil. Demirtaş Kürt diye \'bırak ona ne olursa olsun mu\' diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz, bunları doğru bulmuyorum.\"Muharrem İnce, basın toplantısının ardından karayoluyla Afyonkarihisar\'ın Dinar ilçesine gitmek için Antalya\'dan ayrıldı.

Aşırı yağış nedeniyle kerpiç ev çöktü

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kerpiç bir ev çökerken, dün okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Mardin merkez ve ilçelerinde bir haftadan beri devam eden ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları olurken, Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Mahallesi\'nde kerpiç bir ev çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bir haftadan beri devam eden yağmurlar eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiledi. Dün Kızıltepe\'de bulunan bazı okullarda eğitim gören öğrenciler, aşırı yağıştan oluşan su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve İtfaiye ekiplerince su baskını oluşan bölgeden kurtarıldı. Kızıltepe\'nin bir çok mahallesi sular altında kalırken, tek katlı evlerin bulunduğu bölgelerde vatandaşlar da mahsur kaldı.

Turfanda kiraz 16 lira

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor. Nisan ayının ortasında başlayan hasatta toplanan kirazlar kilosu 20 liradan alıcı bulurken, son dönemde fiyat 16 liraya kadar geriledi. Bölgedeki üreticiler ise bu yıl hava şartları ve su sıkıntısı nedeniyle rekoltenin düşeceğini söyledi.

Gazipaşa\'da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor ve yılda yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor. Kiraz 500- 800 rakımlardaki Doğanca, Çile, Gökçesaray, Sugözü, Şahinler mahallelerinde üretiliyor. Kiraz ağacından yaşına göre 1 ile 300 kilo arasında değişen oranda ürün elde ediliyor. Bu yıl ilk çıkan turfanda kiraz 20 liradan alıcı bulurken, son dönemde 16 liraya kadar geriledi. Hasat bitimine kadar farklı fiyat aralıklarında satılan kirazın sezonu kilosu 6 liradan kapatması bekleniyor.

\'SU SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ\'

Çile Mahallesi\'nde kiraz üreticisi Erdoğan Bulut (49), \"15 dekar kiraz bahçemiz var. Turfanda kirazın kilosunu 16 liradan satıyoruz. Mahallemizde su sıkıntısı var. Kuyulara ruhsat verilmiyor. Ruhsatlı açılması için çözüm istiyoruz. Biz kazanırsak, devlet kazanacak. Devlet var olursa biz var olacağız. Sadece ben değil köyde 10 aile faydalanıyor. Bahçeden 80- 100 bin lira para kazanıyoruz. Vergilerimizi veriyoruz. Bunları da göz önünde bulundurarak en azından ruhsatlı kuyu açmamıza izin verilmesini istiyoruz\" dedi.

YEVMİYE 100 LİRA

Kiraz toplayarak geçimini sağlayan İrfan Çağlayan (54), bahçelerde günlük 100 lira karşılığında kiraz topladığını, mahallenin en büyük sorunun su olduğunu vurguladı.

\'ÜRETİCİLERİMİZ DESTEKLENSİN\'

Kiraz bahçelerinde kiraz üreticilerini ziyaret ederek işçilerle kiraz toplayan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise şunları kaydetti:

\"Bölgemizde ilk kirazı yetiştirip İstanbul, Ankara gibi illerine göndermenin yanı sıra ihracat ediyoruz. Çiftçilerimizin su sıkıntısı var. Sulama kuyularına ruhsat alınamıyor. Bu sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Ruhsatlandırmada sıkıntı çekiyoruz. Sulama kuyuları için ruhsat verilmesi gerekiyor ki üretimimiz artsın. Destekleri az buluyoruz. Çiftçilerimiz desteklensin. Şu anda 16 liraya kiraz alıcı buluyor. Maliyetler fazla, üretici kazanmıyor. Desteklenme şart.\"

\'İLK TURFANDA KİRAZI 20 LİRADAN SATTIK\'

Kiraz bahçesinde eşine yardım eden Mumine Bulut (45) da \"Geçimimizi kirazdan sağlıyoruz, çalışıyoruz. İşçilerle birlikte çalışıyoruz. Nisan ayının 20\'sinde ilk turfanda kirazın kilosunu 20 liradan verdik\" dedi.

\'BU YIL VERİM DÜŞÜK\'

Çile Mahallesi\'nde kiraz üretimi yapan Kemal Aksoy (48), \"Nisan ayının 20\'sinde erkenci cins olan Burlat cinsi kirazı topladık. Kilosunu 20 liradan sattık. Şu anda Napolyon cinsi kirazı toplamaya başladık ve 16 liradan alıcı buluyor. Geçen yıla göre verim düşük. Hava şartları iyi gitmedi. Çiçek zamanı tozlaşma iyi olmadığı için verim çok düşük. 16 dekar bahçemizde 400 kiraz ağacından 16 ton toplarken, bu yıl yarı yarıya rekolte düşük olacak\" diye konuştu.

\'GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK\'

Doğanca Mahallesi\'nde kiraz üreticisi Güler Kaptanoğlu (45), şöyle dedi:\"İlk kirazları 20 liradan, şimdi ise 16 liradan alıcı buluyor. Hava şartları ve ihracat devam ederse memnun kalıyoruz. 16 dekar yerimiz var, 400 kiraz ağacımız var. Geçen yıl 12 ton rekolte oldu ama bu yıl 10 ton verim elde edeceğimizi düşünüyorum. Kiraz kış ayında soğuk isteyen bir meyve. Bu yıl kış biraz ılık geçti. Bu da verime yansıdı. Kiraz yetiştiriciliği zahmetli bir iş. Girdi maliyeti çok fazla, kullandığımız gübrelerin de ucuzlamasını istiyoruz. Devletimizden bu konularda destek verilmesini istiyoruz.\"

\'YETKİLİLERE BAŞVRUUMUZU YAPTIK\'

Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan da \"Erkenci kirazların hasat dönemi bitti. Mahallemizde sulama suyu ve içme suyu sıkıntımız var. Üretim için su şart ve bu konuda yetkililere başvurumuzu yaptık. Bu konuda yardımcı olacaklarını bildirdiler\" dedi.

3 aylık hamile kadın evini terk etti

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde, 3 aylık hamile olan 24 yaşındaki Yaşariye Baysal, 3 yaşındaki kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. Eşi, anne ve babası, Yaşariye Baysal\'ın evine dönmesini istedi.

Ereğli Toyfanlı köyünde eşiyle birlikte babasının evinde yaşayan 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal, 15 gün önce 3 yaşındaki kızı Irmak\'ı hastaneye götürmek için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yaşariye Baysal, babasına geri dönmeyeceğini belirttiği mesaj atarken, bir daha kendisinden haber alınamadı. 15 gün önce kızının hastaneye gideceğini söylemesi üzerine 100 lira para verdiğini söyleyen baba Şaban Kılıç (51), \"Kızım, çocuğunu doktora götüreceğini, kendisi de 3 aylık hamile olduğu için kontrole gideceğini söyledi. Ben de kendisine 100 lira verdim. Sonra benim cebimden haberim olmadan 200 lira daha almış. Evden çıktıktan sonra bana \'Baba, ben bir daha geri dönmeyeceğim. Bütün her şey size kalsın\' diye mesaj atmış. Kendisini aramaya çalıştık. Bizi komple engellemiş. Başka arkadaşların telefonundan aradık ulaşamadık. Kızımın evine geri dönmesini istiyorum\" dedi.Yaşariye Baysal\'ın eşi Halil Baysal (30) ise eşi ile aralarında hiçbir problem olmadığını, eşinin bir sıkıntısının da olmadığını, çocuklarını doktora götürmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi.Kısa süre önce felç geçiren anne Nazikar Kılıç ise, \"Kızım seni çok özledik. Torunumu da çok özledim. Ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz\" diyerek kızına seslendi.

Adana\'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Adana\'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan 10 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

MAKÜ\'de mezuniyet coşkusu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 12\'nci mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

MAKÜ mezuniyet töreni Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz ile akademisyenler ve öğrencilerin üniversitenin kent merkezindeki kampüsünden Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyüşüyle başladı. Daha sonra meydanda düzenlenen törene geçildi. Törene, Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Rektör Korkmaz\'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. MAKÜ halk oyunları ekibinin gösterisi ve dönem birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından konuşan Rektör Korkmaz, \"2017- 2018 akademik yılını başarıyla bitirmenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamanın onur, sevinç ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Elbette ki her veda zordur. Ancak öğrencilerimizin tüm Türkiye sathına yayılarak burada kazanmış oldukları bilgi, beceri ve tutumları bu necip milletin menfaatine hadim olarak kullanacak olmaları yegane teselli kaynağımızdır\" dedi.Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, \"Genç arkadaşlarımızın heyecanını görünce hücrelerimiz yenilendi. 2006 yılında kurulan üniversitemiz o günden bu yana çok hızlı dönüşümler ve değişimler yaşadı. Bugün 30 bin öğrenci, bine yakın akademik kadrosu, fakülteleri, enstitüleri ve yüksekokullarıyla gerçekten adına yaraşır, uluslararası ölçekte bilim üreten ve öğrenci kompozisyonuyla uluslararası niteliğe bürünmüş bir üniversite\" diye konuştu.Daha sonra bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrenciler Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç eşliğinde ettikleri mezuniyet andının ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

