DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FURKAN VAKFI, BAĞIŞ İÇİN TOPLANAN KURBAN ETLERİNİ SUCUK YAPIP SATMIŞ

ADANA\'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı\'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, vakfın \'infak\' ve \'kurban bağışı\' adı altında milyonlarca lira gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Vakfın bağışlanan kurban etlerinin sucuk yaparak sattığı tespit edildi.Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik 30 Ocak\'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir\'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.

BAĞIŞLANAN KURBANLARI SUCUK YAPMIŞLAR

Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri\'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca, yöneticilerin vakıf üyelerinden deri, kelle, bağırsak aldıkları kaydedildi. Vakfın, toplanan derileri tuzladıktan sonra sattıkları ortaya çıktı. Geçen kurban bayramında 29 bin koyun derisi, 13 bin keçi derisi, 4,5 ton sığır eti, 3 ton bağırsak, 4 bin 600 koyun eti toplayan vakfın 4 milyon lira gelir ettiği anlaşıldı.

BAĞIŞ TOPLANTILARI

Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, \'İnfak\' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim\'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. \'1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır\' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise, bağış toplantılarına katılımın az olduğu zamanlarda birbirlerini uyardıkları tespit edildi. Polisin 30 Ocak\'ta yaptığı operasyonda ise 350 bin lira bağış parası topladığı, dernek yöneticileri bağış yapmayanlara, \"Arkadaşlar infak toplantımıza katılım çok düşük oldu. Alparslan Kuytul hocamızın morali çok bozuk\" dediği ifade edildi. Şüphelilerin, bağışçı sayısını arttırmak için video klipler hazırladığı bildirildi.

İnfak toplantılarına katılanların, söz verdikleri bağışları 1 yıl içinde ödemeleri gerektiği ortaya çıktı. Vakıf yöneticilerinin, performans listesi hazırladığı bağış yapan kişilerin aylık, yıllık ödemelerini buraya kaydettiği ve ödemesi geciken kişilerin mahalle sorumluları tarafından uyarıldığı belirtildi.

Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

- Baskında ele geçirilen et görüntüleri

- Çuvalların içerisine doldurulmuş sucuklar

- Zanlıların Adliye binasına getirilmesi

- Polis ekiplerinin operasyona gitmesi

- Furkan Vakfı binasının dış görüntüsü

- Binanın içinde polislerin arama yapması

- Ele geçirilen paraların görüntüsü

- Çelik kasa içerisindeki paraların görüntüsü

- Ele geçirilen kitap ve CD\'ler

- Adliye\'nin çevresindeki çevik kuvvet ve polislerin görüntüsü

SÜRE: 03\'43\" BOYUT: 227 MB

Haber- Kamera: ADANA ,(DHA)

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2)\'GAYBUBET\' EVİNDE YAKALAN SÖZDE İMAMLAR BİRBİRLERİNİ TANIMIYORMUŞ

ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonlarda yakalanan Adana eş imamı Muzaffer Ö. (38) aynı evde birlikte kaldığı sözde Ceyhan imamı Erdoğan Y.\'yi (32) tanımadığını söyledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Nisan\'da Döşeme Mahallesi\'ndeki gaybubet evinde operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme proğramı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan Muzaffer Ö. ve ev arkadaşı Erdoğan Y. yakalandı. Bir başka eve yapılan baskında ise mahrem imamları olduğu ileri sürülen Mustafa İ. (30) ve Ekrem S. (33) de gözaltına alındı.

İlk operasyonda yakalanan Muzaffer Ö.\'nün ise Adana eş imamı olduğu, ev arkadaşı Erdoğan Y.\'nin ise Ceyhan İlçe imamı olduğu iddia edildi. Emniyete götürülen Muzaffer Ö., ev arkadaşı Erdoğan Y. için \"Onu tanımıyorum, kim olduğundan haberim yok\" dedi.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-

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3)HERAKLES LAHDİ BEREKETİ

TÜRKİYE\'nin en zengin müzelerinden biri olan Antalya Müzesi, yurt dışına kaçırılan eserlerin geri dönmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. Özellikle Herakles Lahdi\'nin getirilmesinden sonra müzenin ziyaretçi sayısı, 5 ayda yüzde 70 oranında arttı.

Türkiye\'nin eser sayısı ve niteliği açısından zengin müzeleri arasında yer alan Antalya Müzesi, yurt dışından iadesi sağlanan tarihi eserlerle bu zenginliğini artırdı. 2011 yılında ABD\'den getirtilen Herakles heykelinin üst kısmı ve geçen yıl Eylül ayında İsviçre\'den iadesi sağlanan Herakles Lahdi ile taçlanan Antalya Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor. Tabiat tarihi ve prehistorya, tanrılar, lahitler, mozaik salonu, mermer portreler, imparatorlar salonu, etnografya salonu gibi 14 farklı sergi alanıyla ziyaretçileri ağırlayan müze, turizm sezonuyla birlikte haftanın yedi günü açık tutuluyor.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 70 ARTTI

Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek, 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geçen Eylül ayında, ait olduğu yere geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nin gözbebeği konumunda yer alıyor. Lahit, ziyaretçi sayısını da yükseltti. Geçen yılın ilk 5 ayında 26 bin 805 kişinin ziyaret ettiği Antalya Müzesi\'ni, bu yılın aynı döneminde yüzde 70 oranında artışla 45 bin 168 kişi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Müze içersinden genel görüntü

-Müzedeki eserlerden detay görüntü

-Müzedeki turistlerden detay görüntü

-Herakles lahitinden detay görüntü

693 MB /// 3.45 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)GENÇ KADININ AYAKKABISININ TOPUĞUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

NİĞDE polisi, sokakta uyuşturucu satanlara karşı yaptığı asayiş uygulamasında Ayşe O.\'nun(27) giydiği ayakkabının topuğunda 7 fişek halinde uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Suat Baykal Cad. üzerinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Araçtaki Oğuzhan K. ve Ayşe O.\'nun şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine çift detaylı olarak arandı. Polis, Ayşe O.\'nun ayakkabısının yüksek topuklarının alt tarafına yapılan zulanın içinde 5.44 gram gelen 7 fişek halinde uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin ayakkabının topuğunu göstermesi

- Diğer ayakkabının topuğunu açması

- Topuğun içinden çıkan uyuşturucu madde

- Polisin uyusturucu maddelerin paketini açması

SÜRE: 02\'03\" BOYUT:125 MB

Haber:Adnan ÇELEBİ-Kamera:NİĞDE,(DHA)

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5)HASTALIK SÜRECİNİ FİLM ŞERİDİ GİBİ TİŞÖRTE İŞLEDİ

ANTALYA\'da 18 yılda 2 kez böbrek nakli olan Eşref Bulut (37), diyaliz günlerini, nakilden öncesi ve sonrası fotoğraflarını film şeridi gibi tişörte bastırdı. Bulut, yaşadığı zorlu süreci unutmamak ve sağlığın kıymetini kendine hatırlatmak için böyle bir tişört yaptırdığını söyledi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin nakil yaptığı 4\'üncü hasta olan Eşref Bulut, ameliyatın ikinci yılında diyaliz günleri, nakil öncesi ve sonrası fotoğraflarının yer aldığı tişörtüyle doktorlarını ziyaret etti. Ameliyat olduğu hastanenin adli tabiblik biriminde çalışan Eşref Bulut, yaşadığı zorlu süreci ve sağlığın kıymetini sürekli hatırlamak için böyle bir tişört yaptırdığını söyledi. 19 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, yıllarca diyalize bağlı yaşam sürdürdüğünü, 18 yılda iki kez böbrek nakli olduğunu aktaran Eşref Bulut, hayatta en önemli konunun sağlık olduğunu vurguladı.

İLK BÖBREK NAKLİ FARKLI BİR HASTANEDE YAPILDI

İlk nakil ameliyatını 2000 yılında farklı bir hastanede olduğunu belirten Eşref Bulut, “İlk böbrek naklimde ağabeyim Muhammet Bulut böbreğini vermişti. 2016 yılında artık böbrek çalışamaz duruma geldiği için ikinci nakil yapılması kararlaştırıldı. Ben 6 yıldır Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çalışıyorum. Bizim hastanemizde organ nakil ameliyatları başlayınca çok sevinmiştim. İkinci naklimi çalıştığım hastanede oldum. Kadavradan bağış yapılmıştı. Allah organ bağışlayan aileden razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah mekanı cennet olur\" dedi.

Böbrek naklinden sonra tuvalete gitmenin bile adeta bir mucize olduğunu söyleyen Eşref Bulut, “Ben 7 yıl idrarımı yapamadım. Şimdi yeniden sağlığıma kavuştum. Şu an idrara sıkıştığım zaman tuvalete gitmek bile benim için büyük sevinç kaynağı\" diye konuştu.

BÖBREĞİN KIYMETİNİ UNUTMAMAK İÇİN KENDİNE HATIRLATIYOR

Hastalığı boyunca yaşadıklarını unutmamak için fotoğraflarından oluşan bir film şeridini tişörte bastırdığını belirten Bulut, “Bu tişörtte benim nakil olmadan önceki halim, diyalizdeki halim, ailemle fotoğrafım, nakil olduktan sonraki fotoğraflarım var. Bu tişörtü ikinci böbrek naklimin ikinci yıl dönümü anısına yaptırdım, çünkü yaşadıklarımı asla unutmak istemiyorum. Bu böbreğin ki, ben ona fasülye diyorum, kıymetini unutmamak için yaptırdım bu tişörtü\" dedi.

YENİ BÖBREĞİNE İYİ BAKIYOR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç.Dr. Arif Aslaner ise Eşref Bulut\'un organ nakli yaptıkları 4\'üncü hastaları ve aynı zamanda hastane personeli olduğunu belirterek, “Eşref\'in sağlık durumu gayet iyi. 2 yıldır normal hayatına devam ediyor. Yeni böbreğine iyi bakıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eşref Bulut\'un hastaneye girişi

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Doç. Dr. Arif Aslaner\'in dosyaları incelerken görüntüsü

Eşref bulut\'un gelişi

Doktorla diyalogları

RÖP 1: Doç. Dr. Arif Aslaner

RÖP 2: Eşref Bulut

Tişörtten görüntü

Eşref Bulut ofisinde çalışırken görüntü

RÖP 3: İbrahim Kılıç ( Ofis arkadaşı )

Detaylar

383 MB - 03.30 (HD)

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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6)HUZUEVİ SAKİNLERİ \'BOCCİA\' LİGİNDE MÜCADELE EDİYOR

SİVAS İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde kalan yaşlılar, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca huzurevi sakinlerine yönelik, \'Aktif Yaşlanma Projesi\' kapsamında düzenlediği \'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi\'nde mücadele ediyor. Sivas Huzurevi\'nde kalan, yaşları 60 ile 86 arasında değişen ihtiyar delikanlılar haftanın 3 günü antrenman yaparak şampiyonluğu hedefliyor.

Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri boş vakitlerini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçiriyor. Geçen yıl başladıkları \'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi\'nde İç Anadolu Bölge birincisi olan Sivas Huzurevi bu sene Samsun, Amasya, Trabzon ve Tokat illerinin bulunduğu 11\'nci grupta yer alıyor. Grubu lider bitirip Türkiye şampiyonu olmak isteyen sporcular haftanın 3 günü antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyorlar. 6 kişilik takımda huzurevi sakinlerinden Bahattin Demirkale (68), İbrahim Şimşek (86), Salih Torun (67), Halit Nazik (71), Abdurrahman Erol (70), Vahap Eplik (68) yer alıyor.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünde görevli boccia antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz iki senedir 60 yaş üstü sporcularla çalıştığını, geçen sene Türkiye Şampiyonası\'nda 8\'nci olduklarını söyledi. Yaşlılarla çalışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Kaygusuz \"Onların performanslarını arttırıyoruz, hayata kazanımlarını sağlıyoruz, boş zamanlarını değerlendiriyoruz. Huzur evindeki diğer yaşlılarımız da hemen hemen hepsi gelip ellerine alıyorlar, topu inceliyorlar, oynuyorlar. Ama 6 kişiden oluşan devamlı gruba gittiğimiz bir ekibimiz var, en çok onlarla çalışıyoruz.\" dedi.

\'KALP İLACINI BIRAKTIM\'

Takım kaptanı Bahattin Demirkale bu spor sayesinde kalp ilacını bıraktığını söyledi. Demirkale \"Biz seviniyoruz, vakit geçiriyoruz, gezilere gidiyoruz, kazanıyoruz ve bu sefer de kazanacağız inşallah. Kalp ilacı kullanıyordum. Ama bu spora başladıktan sonra hemen hemen 2 senedir kalp ilacı kullanmıyorum\" ifadelerini kullandı.

Takımın en yaşlısı emekli öğretmen İbrahim Şimşek sporun sağlığına iyi geldiğini belirterek, \"Geldiğim zaman bu boccia oyununu gördüm ve katıldım. Bu oyunu devam ettiriyoruz, arkadaşlarla birlik beraberliğimiz var. Sağlığıma çok çok iyi geliyor. Vaktimizin iyi geçmesini sağlıyor. Yaşlılara ben şahsen spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü boş boş oturmaktansa burada oynadığı zaman insan açılıyor, gününün daha iyi geçmesini sağlıyor. Zaten buraya gelenlerin bir çoğu problemli kişiler. Ben bu oyunu oynadığım zaman, geçmiş problemlerimi de unutuyorum, o iyiliği de var bizlere. Bunun için de yaşlıların oynamasını tavsiye ediyoruz\" dedi.

Huzurevi Müdürü Sabit Yavuz ise bu sene iddialı olduklarını ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Yavuz, \"Yaşlılarımız boş durmasınlar, bir çok aktivitelerde bulunsunlar diye sosyal, kültürel etkinliklere ağırlık verdik. Ölümü beklemesinler, bir şeyler yaptıklarını hissetsinler, bir şeylere faydalı olduklarının farkındalığını hissetsinler istedik. Onlar için bir çok etkinlik planladık. Bunların içerisinde de boccia diye Spor Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir müsabaka vardı. 2017 yılında katılmaya karar verdik. İç Anadolu Bölgesinde geçen yıl birinci olduk. Türkiye şampiyonasında 507 sporcunun katıldığı Muğla Fethiye\'deki müsabakalarda 8\'inci olduk. Kural hatasından dolayı 8\'nci olduk. Ama bu sene yine iddialıyız. Bu kez Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Huzurevinden görüntüler

-Boccia takımının antrenmanından görüntü

-Yaşlıların konuşmaları

-Antrenör ve Huzurevi müdürünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(391 mb- HD)

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7)POLİROBOT TRAFİKTE

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü\'nün farklı projelerde kullandığı \'Polirobot\' ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, çocukların aracın arka koltuğunda ve emniyet kemeri takarak yolculuk yapması hedefleniyor. Proje kapsamında kemer takan çocuklara polirobot oyunu hediye edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün çocukları bilinçlendirmek için başlattığı Polirobot uygulaması, trafiğe çıktı. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konyaaltı Caddesi\'nde yapılan uygulamada, çocukların otomobilin neresinde yolculuk yaptığı, ayrıca emniyet kemeri takılıp takılmadığına bakıldı. Trafik ekipleri yoldan geçen araçları durdurup önde oturan çocukları ve ebeveynlerini uyardı, çocuğun arka koltuğa geçmesi sağlandı. Ekipler, aracın arka koltuğunda oturan ve emniyet kemerini takarak seyahat eden çocuklara ise Polirobot tarafından broşür ve polirobot oyunları hediye etti.

Denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten polis memuru Erdinç Akman, \"Trafik Kanununa göre çocuğun arkada emniyet kemerini takıp yolculuk yapması gerekiyor. Bu da herhangi bir kaza anında çocuğun yaralanma riskini alt seviyelere düşürüyor. Yapılan denetimlerle çocuklara kemer takma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyoruz\" dedi. Polisin yaptığı denetimlerin oldukça faydalı olduğunu söyleyen sürücü Gizem Gizli ise trafikte çocuğunu her zaman arka koltukta koltuğa oturttuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının görüntüsü

polislerin sürücülere bilgi vermeleri

RÖP 1: Gülsüm Gizli

Polirobot çocuklara hediye verirken görüntüsü

Polislerin sürücüleri bilgilendirmesi

Polirobot çocuklara hediye vermesi

RÖP 2: Erdinç Akman ( Trafik Polisi )

Detaylar

589 mb /// 05.22

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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8)100\'ÜNCÜ YAŞA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

ADANA\'nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Göregen\'e, ailesi sürpriz doğum günü düzenledi.

İlçenin Gölovası Mahallesi\'nde nüfus kaydına göre 100 yaşına giren 12 çocuğu ve 48 torunu olan Ali Göregen için ailesi doğum günü düzenledi. Doğum gününe Göregen\'in çok sayıda yakını katıldı. Göregen, torunlarının yaptırdığı pastanın üzerindeki 100 mumu üfleyerek söndürdü.

İlk kez doğum günü kutladığını belirten Ali Göregen, \"Eşim 30 yıl önce öldü, her işimi kendim yapıyorum. Daha uzun süre yaşamak istiyorum. Herkesin iyi olmasını istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Atatürk\'ü hiç görmedim ancak, bize Cumhuriyeti armağan etti. Rabbim sizlerin de ömürlerinizi uzun etsin. Daha önce hiç doğum günü kutlamamıştım. Çok mutlu oldum çocuklarımla beraber olmaktan\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 100 yaşına giren Ali Göregen\'in yakınlarıyla konuşması

- Pastanın mumlarını üflemesi

- Ali Göregen\'in konuşması

- Akrabalarının alkışlaması

SÜRE: 03\'09\" BOYUT: 192 MB

Haber-Kamera: Şahin ÖZER/YUMURTALIK, (Adana), (DHA)

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