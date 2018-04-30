DHA YURT BÜLTENİ-3

Kaçırılıp dövülen Suriyeli, otomobilden atlayarak kurtuldu

Adana\'da Suriyeli 20 yaşındaki Mahmut Hamut Muhammet, 2 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atladı.

Olay, Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana\'ya gelen Mahmut Hamut Muhammet, kasap dükkanında çalışmaşa başladı. Geçim sıkıntısı çeken Muhammet, Suriyeli tanıdıklarından 2 bin lira borç aldı. Bir süre sonra parayı ödemeyen Muhammet, alacaklıları olduğu grup tarafından otomobile bindirildi.

CANINI KURTARMAK İÇİN ATLADI

Şüpheliler, araca bindirdikleri Muhammet\'i dövmeye başladı. Zanlılar, Muhammet\'i dövdükten sonra cebindeki 500 lira ve cep telefonunu aldı. Araçla ıssız bir yere götürüldüğü gören Muhammet, kendini otomobilden aşağı attı. Yerde sürüklenen Muhammet yaralandı. Şüpheliler ise korkup kaçtı. Olayın ardından yaralı Muhammet, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet ise, kendisini kaçıranlardan şikayetçi olmadığını söyledi.Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansın gelişi

- Yaralı suriyelinin ambulanstan indirilmesi

- Adana şehir hastanesi dış görüntüsü

SÜRE:01\'00\" BOYUT:61,1 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Kamyonun lastiklerinden 5 bin paket kaçağı sigara çıktı

Adana\'da bir kamyonun lastiklerine gizlenen 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı\'nda rutin yol kontrolü sırasında 73 DC 091 plakalı kamyonu durdurdu. Hassas burunlu köpek, yapılan aramada kamyonun lastiklerine tepki verdi. Ekipler tarafından sökülen 7 lastiğin içerisine gizlenmiş 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Yılmaz A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin lastik içerisinden sigaraları çıkarması

- Lastiklerin içerisinden çıkarılan sigaraların görüntüsü

SÜRE:00\'32\" BOYUT:32,7 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera-ADANA, (DHA)

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Rus Olga, kucağında bebeğiyle spor yapıyor

Adana\'da Rus vatandaşı 3 çocuk annesi Olga Kaytancı (32), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü\'nün başlattığı \'Koşabiliyorken Koş\' projesi kapsamında açılan kurslara kucağında bebeğiyle katılıyor.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Koşabiliyorken Koş\' projesi kapsamında çok sayıda ev kadını spora başladı. Spora başlayanlar arasına 8 yıl önce Almanya\'da evlenerek geçen yıl Türkiye\'ye yerleşen 3 çocuk annesi Rus vatandaşı Olga Kaytancı da yer aldı. Kucağında bebeğiyle spor yapan genç kadın, koşuyor, vücut hareketleri yapıyor bir taraftan çocuğunu besliyor.

BENİM İÇİN ZOR OLMUYOR

Bir süredir spora ara verdiğini belirten Olga Kaytancı, \"Adana\'ya yerleştikten sonra spor yapmaya karar verdim. Mecburen çocuğumla birlikte geliyorum ama benim için hiç zor olmuyor. Çünkü artık alıştım onu kucağımda taşırken spor yapmaya. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Artık kucağımdan ayrılacak. Türkiye\'de olmak çok güzel. Adana\'da doğa ve insanları çok sevdim. Burada olmak çok güzel\" dedi.

7\'DEN 70\'E HERKES İÇİN SPOR

\'Koşabiliyorken koş\' projesini yürüten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde görevli antrenör Gözde Güngör ise, 7\'den 70\'e herkesin spor yapabildiğini kaydederken, şunları söyledi:\"Kadınlarımız çocukları olduğu için spor yapamadıkları için başlatılan projeye yoğun ilgi gösterdi. Ana kucağıyla, bebek arabasıyla etkinliğe gelebiliyorlar ve bizler de burada onlara spor konusunda her türlü imkanı sağlıyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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- Kucağında spor yapan Olga Kaytancı kadın

- Spor salonundan genel görüntü

- Olga Kaytancı kadın ile röp

- Spor İl Müdürlüğü\'nde görevli antrenör Gözde Güngör ile röp

SÜRE:0\'24\" BOYUT:147 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)

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(ÖZEL) - Malatya\'nın her köşesine seyyar fotoğraf stüdyosu

Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nce kentte kurulan fotoğraf stüdyoları, yoğun ilgi görüyor. Çeşitli noktalara yerleştirilen ve 1 lirayla çalıştırılan seyyar stüdyolarda çekilen fotoğraflar, anında karta basılarak, sahibine teslim ediliyor.

Malatya\'daki seyyar fotoğraf stüdyosu, kent sakinlerinin ilgisinin ölçülmesi için Kernek Meydanı, Sanat Sokağı ve Abdullah Gül Parkı başta olmak üzere bazı noktalara kuruldu. Seyyar stüdyo, 1 lira atılınca, 10 saniye içinde fotoğraf çekiyor. Çekilen fotoğraflar da anında karta basılıyor. Seyyar fotoğraf stüdyosunu kullananlar, hem ucuz olması hem de fotoğrafı hemen alabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Turgut Özal Tabiat Parkı\'na da kurulan seyyar fotoğraf stüdyosu, düğün öncesi fotoğraf çekiminde kullanıldı. Arkadaki manzaraya göre konulan makine, yüz algılıyor, otomatik netliyor ve ışığı ortam ışığına göre ayarlıyor. Seyyar fotoğraf stüdyosunun teknik sorumlusu İrfan Acar, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, \"Çok aktif olarak çalışıyoruz. Makineye 1 lira atıyorsunuz, 10 saniye sonra kendinizi ekranda görüyorsunuz. Ona göre, ayarlıyorsunuz kendinizi ve 10 saniye sonra anında fotoğrafınızı veriyor. Vatandaşın ilgisi bayağı yoğun. Geçen 23 Nisan\'dan dolayı 700 kapasitesi olan bu makine 1 günde doldu. Çok yoğun ilgi var ve çok net çıkarıyor. Fotoğraf kalitesi olarak çok güzel\" dedi. İrfan Acar, gösterilen ilgi dolayısıyla kentin diğer noktalarına da seyyar stüdyo kurulacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraf stüdyosundan detay

- Fotoğraf çekilenden görüntü

- Fotoğrafın çıkması ve fotoğraf

- İrfan Acar röp.

- Acar\'ın makinanın kullanımını anlatması

- Muhabirle Acar\'ın çekilen fotoğrafından detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

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Bodrum\'da siyah kuğu heyecanı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde dün (pazar) akşam görülen siyah kuğu, heyecan yarattı. Bitkin haldeki kuğunun Türkiye\'de bulunmayan bir cins olduğu belirlenince tedaviye alınması için yakalanmasına çalışıldı. Kuğunun son görüldüğü bölgede arama yapan AKUT ekibinin çalışmaları sonuçsuz kalınca aramalar sonlandırıldı.

Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'nde akşam dolaşan vatandaşlar, kıyıda siyah bir kuğu gördü. Gördükleri kuğuyu bir süre görüntüleyen vatandaşlar, daha sonra bitkin halde görünen canlının fotoğraflarını Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile paylaştı. Gelen ihbar üzerine çekilen görüntüleri AKUT ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne iletti. Şeflik tarafından incelenen görüntüler üzerine siyah kuğunun Türkiye\'de bulunmayan bir cins olduğu ortaya çıktı. Yakalanması için AKUT ekibinden destek istendi. Çalışmalar, saat 00.00\'da, son görüldüğü yer olan Bitez sahilinde çalışma başlatıldı. AKUT\'tan 8 kişilik ekip, kuğuyu aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca aramalar sonlandırıldı. Akut Ekip Lideri Sadettin Uslu, \"Siyah kuğu için gelecek ihbarları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın görüp, bilgi verdiği taktirde, kuğu koruma altına alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne ileteceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Siyah Kuğunun Bitez sahilinde görüntülenmes

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: BODRUM / BODRUM (Muğla), (DHA)





