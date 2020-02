DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CHP\'NİN 81 İL BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYINI OYLADI



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dün Kayseri\'de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes\'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu\'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu. İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu\'na verilmek üzere teslim alındı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

2)KAHRAMANMARAŞ\'TA YILDA 40 MİLYON METREKÜP KANALİZASYON SUYU ARITILACAK

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği\'nin desteğiyle yaptığı Türkiye\'nin en modern atıksu arıtma tesislerinden biri hizmete alındı. Tesis Sorumlusu Zekeriya Ergüven, yılda 40 milyon metreküp kanalizasyon suyunun arıtılacağını, artıma sırasında ortaya çıkan gaz ile de elektrik üretileceğini söyledi.

Şehir merkezinin kanalizasyon suları arıtılmadan Sır Barajı\'na deşarj edilerek çevre kirliliğine neden olduğu için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi atıksu arıtma tesisi kurmaya karar verdi ve 2015\'te tesisin temelini attı. Yüzde 85\'i Avrupa Birliği\'nden hibe olmak üzere yüzde 6\'sının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, yüzde 9\'unun da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığı yaklaşık 19 milyon Euro\'ya mal olan Kahramanmaraş İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin inşaatı tamamlanarak hizmete alındı. Türkiye\'nin en modern arıtma tesislerinden biri olan ve Sır Gayberli mevkiinde 242 bin 683 metrekarelik alana yapılan tesis, suyu AB standartlarında arıtıp tarımsal sulamanın yapıldığı Sır Barajı\'na deşarj ediyor.

HEM ARITACAK HEM ELEKTRİK ÜRETECEK

Tesis sorumlusu Zekeriya Ergüven, 1 milyon 320 bin nüfusa hizmet edecek kapasiteye sahip olan tesisin 2030 ve 2045 yılı gereksinimlerini karşılayacak şekilde iki etap olarak projelendirildiğini söyledi. Tesisin son teknolojinin kullanılarak inşa edildiğini kaydeden Ergüven, arıtma sırasında ortaya çıkacak metan gazının her biri 2 bin 180 metreküp olan 2 ayrı gaz balonunda depolanacağını ve bu gazın da elektrik enerjisi üretiminde kullanılacağını belirtti. Kanalizasyon sularının arıtılması sonunda ortaya çıkacak çamurun da doğaya zarar vermeden kurutularak bertaraf edileceğini belirten Ergüven, şunları söyledi:

\"Günlük 111 bin metreküp, yıllık ise yaklaşık 40 milyon metreküp atıksu tamamen arıtılıp AB deşarj standartlarına uygun bir şekilde baraja salınacak. Burada tesis yüzde 90-95 oranında kendi elektriğini üretecek. Arıtmadan sonra ayrıştırdığımız çamur, doğaya kurutulmuş vaziyette, tesisimizde kurutma makinesi vesilesiyle yüzde 90 kurulukta çıktıktan sonra bertaraf edilecek. Yani, doğaya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiş olacak. Makinemiz günlük 100 ton kurutma kapasitesine sahip ve burada günlük 100 ton çamuru kurutup bertaraf edeceğiz inşallah.\"

( Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

3)BEYŞEHİR\'DE, KUŞ TÜRLERİ ÇOK YAKINDAN GÖZLEMLENEBİLİYOR

TÜRKİYE\'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir\'de, su kuşları rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında, kuşların göç yolları üzerinde bulunan Beyşehir Gölü\'nün, 20\'si su kuşu olmak üzere 185 kuş türüyle oldukça zengin bir bölge konumunda olduğu belirtildi. Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan \"Beyşehir\'in en büyük avantajı; yürüme mesafesinde bütün kuş türlerini görebiliyorsunuz\" dedi. Afrika ve Asya\'dan Avrupa\'ya kuşların göç yolları arasında bulunan ve Türkiye\'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı\'nda 20\'si su kuşu olmak üzere 185 kuş türünün barındığını belirten Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan \"Beyşehir sulak alan olması sebebiyle ve bulunduğu coğrafya itibariyle kuşlar için çok elverişli bir alan oluşturuyor. 20 yıldır ben burada kuş gözlemi yapıyorum. Benim gözlemlerime göre Beyşehir\'de 185\'e yakın kuş türünü saptadım\" dedi.

YÜRÜME UZAKLIĞINDA KUŞ GÖZLEMİ YAPILIYOR

Beyşehir bölgesinde kuş türlerini yürüme mesafesinde gözlemlenebildiğini anlatan Dr. Mustafa Arslan şunları söyledi:

\"Beyşehir\'in şöyle bir avantajı var. Ülkemizde 103 tane su kuşu sayıldığını biliyoruz 2017 yılı itibariyle. En fazla sayıldığı nokta Kızılırmak Deltası çıkıyor orada 60 tane kuş türü olduğunu biliyoruz. Beyşehir\'in son 5 yıl ortalaması ise 20 kuş türüdür. Bu sayı az gibi gelse de bölgenin en büyük avantajı yürüme mesafesi içerisinde bütün bu su kuşu türlerini görebiliyorsunuz. Şehrin içerisinde gece balıkçıl yuvasını görebiliyorsunuz. Beyşehir\'de kuşlar çok rahat bir biçimde yaşıyorlar. Bölgedeki insanlar da kuşları koruyor, kolluyorlar.\"

Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya) (DHA)

4)16 BİSİKLET ÇALAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Kayseri\'de binaların giriş katlarından 16 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adil Özkan (19) tutuklandı. Merkez Melikgazi İlçesi Köşk, Gültepe, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt semtlerinde bisiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Binaların giriş katlarından çalınan bisikletlerin Suriye uyruklulara satıldığını saptayan polis, yapılan araştırmayla şüphelinin Adil Özkan olduğunu belirledi. Polisin takibe aldığı Öksüz, çaldığı bisikleti satmak isterken yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Adil Özkan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

5)5 YAŞINDAKİ CAN\'DAN FOTOĞRAF SERGİSİ

MERSİN\'de 5 yaşındaki Can Çınar Tuncel’in çektiği fotoğraflar, karma sergide yer buldu. Doktor olan ve aynı zamanda fotoğraf sanatıyla ilgilenen dedesi Nizamettin Düzgün\'ün hediye ettiği makineyle fotoğraf çekmeye başlayan Can Çınar Tuncel\'in eserleri ilgi gördü.

Mersin\'de aile hekimi doktoru olan aynı zamanda fotoğraf sanatıyla ilgilenen dedesi Nizamettin Düzgün, torunu Can Çınar\'a, geçen yıl yaş gününde bir fotoğraf makinesi hediye etti. Fotoğrafçılığa merak salan küçük Can Çınar, dedesiyle çıktığı gezilerde fotoğraf çekmeye başladı. Küçük Can Çınar’ın çektiği fotoğraflar geçen ay açılan karma sergilerde de yer aldı. Mersin Fotoğraf Derneği’nde ‘Çocuk gözümle çocuklar’ adlı sunumunda da gösterilen Can Çınar’ın fotoğrafları, usta fotoğrafçılardan tam not aldı. Can Çınar, fotoğraf çekerken dedesi ile daha fazla zaman geçirdiğini ifade ederek, çocukların yaşamını belgelediğini dile getirdi.

Dede Nizamettin Düzgün, 4’ncü yaş gününde bir fotoğraf makinesi hediye etmesi ile torununun fotoğrafçılık serüveninin başladığını belirterek, \"Çınar benim ilk göz ağrım. Bir gün gittiğim bir fotoğraf gezisine giderken Çınar, kendisinin de gelmek istediğini söyledi. Ben de ‘Sen orada sıkılırsın. Ne yapacaksın orada? Biz orada fotoğraf çekiyoruz’ dedim. O da bana ‘Beni de götür, olsun’ dedi. Ben de, \'senin fotoğraf makinen yok\' dedim. O da bana, ‘Bana da bir fotoğraf makinesi alırsan hiç sıkılmam’ dedi. Bunu söylediğinde 3 yaşındaydı. Çınar’ın parmaklarının gelişmesini bekledim. 4’ncü yaş günün de Çınar’a bir fotoğraf makinesi hediye ettim. Çınar’ın fotoğraf serüveni bu şekilde başladı. Aslında benim serüvenim Çınar ile birlikte olmak, gezip bir şeyler paylaşmaktı. Fakat benimle beraberken çektiği fotoğraflarla çocuklarla iletişime geçmesi, güzel fotoğraflar çıkartması bir proje hazırlamamıza sebep oldu. Bugün bu proje ile Mersin Fotoğraf Derneği’nde fotoğraf severlerin huzuruna çıktık\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

6)SAMSUN\'UN MERDİVENLERİ RENKLENDİ

SAMSUN\'da İlkadım Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile 7 mahallede bulunan sokak merdivenleri doğa manzara fotoğrafları ile kaplanarak renklendi. Basamaklarında, orman, şelale, kuş, balık, ırmak kaplamaları bulunan merdivenler hem vatandaşların hem de fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekti.

Samsun\'un İlkadım Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan çalışma ile ilçede 7 mahallede bulunan sokak merdivenleri, dekoratif fleski kaplama öyntemiyle manzara fotoğraflarıyla kapandı. Orman, şelale, ırmak, balık, manzaraları ile kaplanan ve farklı renklerde boyanan merdivenler ilgi gördü. Özellikle fotoğraf sanatçıları fotoğraf çekmek için bu merdivenleri tercih etmeye başladı. Mahallerde de estetik bir görüntü oluştu. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, merdiven kaplama uygulamasının vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını belirterek \"Kent estetiğine farklı bir bakış açısı getirme adına yaptığımız bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Var olan bu merdivenleri çeşitli manzara fotoğraflarıyla kaplayarak çevresel bir katma değer oluşturmuş olduk. 7 mahallemizde bu çalışmayı yaptık ama bu sayıyı artıracağız. Merdivenlerin hepsinde farklı bir uygulama yaptık. Geçen yıl kentimizde İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları gerçekleştirilmişti. Bir merdivende de olimpiyat oyunları temalı bir uygulama gerçekleştirdik. Özellikle bu merdivenler fotoğraf çektirilen mekanlar haline de geldi. Hem vatandaşlar hem de fotoğraf sanatçıları ilgi gösteriyor\" diye konuştu.

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

