DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AĞABEYİNİ 30 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRMEK \'İĞRENÇ VE İLKEL\' EYLEM SAYILMADI

DİYARBAKIR\'da, 2016 yılında 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş araziye atılan Ali Kesik cinayeti davasında, eşini yasak aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan yargılanan Lamihe Kesik 17 yıl, yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldüren Mehmet Kesik\'i ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargılamayı yapan Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin gerekçeli kararında, Mehmet Kesik\'in öz ağabeyi Ali Kesik\'i 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilerek, öldürmenin arz ettiği özelliğin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmediği, suçun işleniş biçiminin canavarca hisle adam öldürme kavramını tamamlamaya yetmediği kaydedildi. Kararda, cinayetin iğrençliği ve ilkelliği belli, tehlikeliliği vahamet düzeyinde bir düşünceden kaynaklanan eylem olmadığı, amaç itibari ile tehlikeli ve vahşi kötülük eylemi sergileyen, psikolojik bir güdüden ve canavarca hisle öldürme suçundan bahsedilemeyeceği kaydedildi. Kesik ailesinin avukatı, karara şaşırdıklarını belirterek, İstinaf Mahkemesi\'ne itiraz edeceklerini söyledi.

Diyarbakır\'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş bir arazide bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Ali Kesik\'in kardeşi Mehmet Kesik\'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucu Mehmet Kesik\'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Mehmet Kesik\'in, cinayet günü araç kiraladığını öğrenen ve araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, Kesik\'in olay saatinde

cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik\'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, cinayet sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.

\"4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM\"

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, \"Paramı vermediği için kin güttüm. Yengem Lamihe\'den ağabeyimin eve gitmediğini öğrendim. Yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sorunca, bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengemi 4 yıldır seviyorum\" dedi.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Gözaltına 9 Ekim 2016\'da alınan Mehmet Kesik tutuklanırken, Lamihe Kesik ise serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit edince, telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik\'in Mehmet Kesik\'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği ortaya çıktı. 26 Ekim 2016 günü savcılığa başvurarak, Lamihe Kesik\'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Sezer\'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, \'Hadi artık bitir bu işi\' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017\'de tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe\'den öğrenen Mehmet Kesik\'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi. Silinen mesajlarda Lamihe Kesik\'in eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği belirtilen iddianamede, genç kadının olay günü kayınbiraderine, \'Yeter artık, son bulsun, sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği belirtildi.

MAKTULÜN EŞİNE CEZA İNDİRİMİ

Yargılamayı yapan Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Kesik\'e ağabeyine karşı \'Tasarlayarak kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, eşini öldürmesi için azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Lamihe Kesik\'e ise cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl ceza verdi.Tutukluk halinin devamına karar verilen sanıkların, suça eğilimli olmaları ve olumsuz ilişkileri dikkate alınarak, cezada indirim yapmadı.

AĞABEYİNİ 30 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRMESİ VAHŞİ BİR YÖNTEM DEĞİL

Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme, Lamihe Kesik ile kayınbiraderi Mehmet Kesik arasında gönül ilişkisi olduğunu ve sanıkların zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti. Kararda, Mehmet Kesik\'in cinayet için araç kiraladığı, maktulün geldiğini görünce domates alma bahanesi ile sesini değiştirip, yüzünü kapattığı ve arkadan yaklaşıp, 30 bıçak darbesi ile ağabeyini öldürdüğü ifade edildi. Sanığın ağabeyini öldürmek için plan yaptığı, geleceği güzergahta önceden elverişli araçlarla beklediği, araç kiraladığı, ağabeyinin yerini yengesi Lamihe\'den öğrendiği, sesini değiştirdiği ve yüzünü kapattığını belirten mahkeme, sanığın suç işlemeye önceden karar verdiğini vurguladı. Öldürmenin arz ettiği özelliğin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmediğini belirten mahkeme, suçun işleniş biçiminin canavarca hisle adam öldürme kavramını tamamlamaya yetmediğini ifade etti. Cinayetin, iğrençliği ve ilkelliği belli, tehlikeliliği vahamet düzeyinde bir düşünceden kaynaklanan eylem olmadığı belirtilen kararda, \"Tehlikeli ve vahşi kötülük eylemi sergileyen psikolojik bir güdüden ve canavarca his saiki ile adam öldürme suçundan bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır.\"denildi.

TOPLUMUN VİCDANINI KANATACAK

Karardaki ifadeleri hayretle karşıladıklarını belirten Avukat Emre Sezer, \"Maktulün 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü sabittir. Yargıtay içtihatlarına göre canavarca his bulunmazsa bile eylemin işleniş biçimi aslında eziyet çektirmedir. Yargıtay içtihatına göre ölüm neticesini gerçekleştirmek açısından gerekli süreyi aşarak öldürme varsa, eziyet çektirme olması lazım. 30 bıçak darbesi ile belli süre kişinin canlı olduğu da dikkate alındığında, ortada bir eziyet çektirme var. Canavarca bir his olmazsa da eylemin gerçekleştirilme şekli eziyet çektirmeye girmektedir. Maktulde silah veya kendini savunacak birşey yok. Arkası dönük vaziyette öldürülmüş. Kararda geçen \'ilkelliği ve iğrençliği belli bir eylem olmadığı\' ifadesinin toplum vicdanını kanatacağı kanısındayız. Bu anlamda da bozulma talebiyle istinaf başvurusu yaptık. Kararın bozulacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.\"dedi.

VAN\'DA PKK\'LI TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Erciş ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yapılan bir ihbarın ardından harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Subesi, İstihbarat Şube ile Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi\'nde metruk bir binada arama yaptı. Aramada 2 kalaşnikof silah, 5 anti tank roket başlığı, 1 anti personel roket başlığı, 6 roketatar sevk fişeği, 10 kalaşnikof silaha ait şarjör, 71 uçaksavar fişeği, 207 kalaşnikof silaha ait fişek ele geçirildi.

PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA

MANTAR TOPLARKEN DİKKAT EDİN

MANİSA AKUT İl Temsilcisi Hakan Özcan, mantar toplamaya ya da doğa yürüyüşüne tek başına gidilmemesi yönünde uyardı. Manisa Amatör Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) Başkanı Bahattin Özer ise insanların mantar toplarken yollarını kaybettiklerini belirtip, bilmedikleri yerlerde çok fazla uzaklaşılmamasını tavsiye etti.

Her yıl mantar toplamak ya da doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ormanlara giden vatandaşların yaşadıkları ölümle sonuçlanabilen olumsuzluklara karşı arama kurtarma ekiplerinden uyarı geldi. Son olarak geçen cumartesi günü Denizli\'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana giden 2 kişinin 30 metrelik kayalıktan düşmesi, 1 kişinin ise ölmesiyle sonuçlanan olay, mantar toplarken dikkatli olup önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Mantar toplamak uğruna insanların hayatlarını kaybedebildiklerini söyleyen AKUT Manisa İl Temsilcisi Hakan Özcan, bu tür olaylarla çok fazla karşılaştıklarını anlattı. Özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin ve satmak amaçlı mantar toplayanların ormanda kaybolduğunu ya da kaza geçirdiğini kaydeden Özcan, basit önlemlerle kazalardan kurtulabileceğini ifade etti. Özcan, \"Yanımızdaki ekipman bizim için çok önemli. Mantar toplama ya da doğa yürüyüşü etkinliklerinde mutlaka yanımızda bir kişi daha olmalı. Gidilen yerin, bölgenin de mutlaka birilerine haber verilmesi gerekiyor. Yanınızda bir cep telefonu şarjı için güç kaynağı ve ateş yakılabilecek bir aygıt olmalı. Küçük bir ilk yardım çantası her zaman hayat kurtarır. Bunları yanlarında bulundurmaları şart\" dedi.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı\'nda kayıp vakalarıyla karşılaştıklarını kaydeden Hakan Özcan, \"Jandarmayla birlikte Spil Dağı\'nın birçok noktasına metal tabela yerleştirdik ve rakamlar yazdık. Bu rakamlar haritalara işlendi. Vatandaşlar bu tabelalara dikkat ederse ve geçtikleri yerin numarasını akıllarında tutarlarsa başlarına bir kaza geldiğinde geçtikleri yerin numarasını bize ulaştırmaları halinde kurtarma operasyonu daha kolay olacaktır\" diye konuştu.

Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise, insanların mantar toplarken tehlikeli yerlerden düşüp yaralandığını belirtip, önceliğin can güvenliği olduğunu söyledi. Özer, \"Ormana mutlaka iki kişi çıkılmalı, yiyecek alınmalı. Bu tür yürüyüşlere ve mantar toplama faaliyetlerine giderken kendilerine yetecek su ve 12 saat yetecek yiyecek yanlarına almalılar\" diye konuştu. Yol kenarından çok fazla uzaklaşılmaması gerektiğini de dile getiren Özer, ormana çıkarken termal giysi giyilmesini önerdi. Özer, \"Kişiler, mantar sevdasına daldıkları zaman yol kenarlarından ayrılıyorlar, nerede olduklarını kendileri de bilmiyor. Tamamen termal giysiler giyilmesi, rüzgara, suya dayanıklı giysiler olmalı\" dedi.

RUSLAR\'IN \'KATOF\'U KARAYOLLARININ ATÖLYESİNE KALDIRILDI

KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü Köyü’nde, halk dilinde ‘Yol Basan’ olarak bilinen Ruslardan kalma “Katof\" karayolları 18\'inci Bölge Müdürlüğü’nün atölyesine taşındı. Kafkasya Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi Dernek Başkanı Erkan Karagöz, eskimiş ve devasa görüntüsüyle o günün koşullarında verilen yol mücadelesini gözler önüne seren katofun sergilenmesi için geçtiğimiz yıl valiliğe dilekçe vermişti. 1905-1910 yıllarında Rusya-Gürcistan-Çıldır bağlantısının yapımı için Ruslar tarafından Kars’a getirilen Katof, Kars-Ardahan-Ahıska, Erzurum-Kars bağlantı yollarında kullanıldı. Buharla çalışan yol silindiri Katof 1954 yılında arıza yapınca o dönemlerde Nafia Müdürlüğü olarak kullanılan şimdi ki İtfaiye Müdürlüğü yanındaki binaya getirildi. Tamir edildikten sonra bir süre daha çalışan Katof sık sık arıza verince Çıldır Gölü yakınındaki Arpaçay’ın Gülyüzü Köyü’ne getirilerek Ağabey diye bilinen bir vatandaşın evinin bahçesine konuldu. 1954 yılından bu yana yerinden bile kıpırdatılmayan Katofun tarihi kent Kars’ta sergilenmesi için Kafkasya Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi Derneği Başkanı Erkan Karagöz Kars turizmine yararlı olmak için yıllar süren bir mücadele içine girdi. Erkan Karagöz, 2016 yılı Temmuz ayında Kars Valiliğine sunduğu dilekçede, “Kars’ta faaliyet gösteren Kafkasya Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi Derneği olarak yaptığımız kültürel geziler sırasında Arpaçay ilçesi Gülyüzü köyünde yöre halkının Katof dediği Auistin marka bir yol silindiriyle karşılaştık. Yaptığımız araştırmalarda bu silindirin Kars Nafia Müdürlüğüne ait olduğu, 1955’li yıllarda yapılan yol çalışması sırasında arızalanması üzerine o dönem Gülyüzü (Pekreşen) Köyü muhtarının evinin bahçesine emanet bırakıldığını, o tarihten bu yana bir daha bu araçla ilgilenilmediğini öğrendik. Bugün İstanbul koç Müzesi’nde bile bir örneği bulunmayan, yüz yılın üzerinde bir yaşı olduğunu tahmin ettiğimiz bu aracın artık etnografik sayılabilecek nadir bir obje olarak önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu aracın Kars Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün önünde, girişinde veya uygun bir yerinde sergilenmesinin daha doğru olabileceği kanaatindeyiz\" ifadelerine yer vermişti.13 Nisan 2018 tarihinde Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince vinç yardımıyla Gülyüzü köyünden alınan 13 ton ağırlığında 3.5 metre yüksekliğindeki Katof karayolları atölyesine taşındı.

155 hane, 770 nüfuslu Gülyüzü Köyü Muhtarı Çetin Ağdedeoğlu, “Rusça’da bunun asıl ismi Katof. Sonradan halk arasında Yol Basan diye adlandırılmış. Günümüzde de zaten silindir olarak geçmektedir. Bu yolları Ruslar yaparken bunlardan 4 tane getirmişler. Eski okulu da o günün şartlarında bakım evi yapmışlar. Eğitim başladığı zaman bizim köyde onu okul haline çevirmişler. Ruslar 3 tanesini geri götürmüşler bir tanesi de arıza yaparak burada kalmış. İnsanlar elleriyle taşları kırıp yollara dizermiş. Bu da taşları yolda sıkıştırmak amacıyla kullanılırmış. Yolar insan gücüyle yapıldığından bunları daha sağlam yapmak için bu tür araçlara ihtiyaç varmış. O zamanlar köyde Ağa Bey varmış. Muhtar da bu Katof’u getirip onun kapısına çekmiş. Bizde muhafaza ettik. Yıllardan beridir buraya gelen turistler ilgiyle inceliyordu\" diye konuştu.

