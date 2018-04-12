DHA YURT BÜLTENİ- 3

Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyor

Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça\'nın (9) cenazelerinin 30 metre derinlikten çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor. Aynı otomobilde yaşamını yitiren ailenin diğer ferdi Elif Hoşca\'nın (13) cenazesi dün dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde dün bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3\'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti\'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette yaptığı aramada 30 metre derinlikte otomobile ulaştı. Aracın içinden Elif Hoşca\'ya ait olduğu belirlenen ceset çıkarıldı. Ancak gölette ters dönen araçta sıkışan Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça\'nın cesetleri bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bölgedeki şiddetli yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı.Kayseri\'nin Melikgazi ilçesindeki briket fabrikasında çalıştığı öğrenilen Musa Hoşça\'nın eşi Rukiye Hoşça\'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının arama kurtarma çalışmalarının bulunduğu yerde bekleyişi devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ FACEEBOK\'TA

Musa Hoşça\'nın sosyal medya hesabı Facebook\'a kazadan kısa süre önce yüklediği çocuklarıyla birlikte göründüğü fotoğraf ve görüntüler de dikkat çekiyor. Otomobilde hareket halindeyken ve verdikleri molada çekilen görüntülerde Musa Hoşça, çocuklarıyla konuşurken görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arama kurtarma ekiplerinin çalışması

- Olay yeri fotoları

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Haber-Kamera:İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

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Erkek arkadaşı Esen\'i otomobil içinde başından vurarak öldürdü

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesinde yaşayan Bekir Y., tartıştığı kız arkadaşı Esen Dülger\'i(26), otomobil içinde tabanca ile başına 2 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, İstanbul\'da yakalandı.

Çorlu\'da yaşayan Bekir Y., Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile buluşup, birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Bekir Y., kiraladığı otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. İddiaya göre, aralarında tartışma yaşanması üzerine Bekir Y., otomobili Çorlu\'nun Esentepe Mahallesi Önerler mevkiinde boş bir araziye çekti. İddiaya göre, burada ikili arasında süren tartışma sırasında Bekir Y., üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kızın başına 2 el ateş etti. Mermilerden biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger, olay yerinde hayatını kaybetti. Bekir Y., ise otomobili de bırakıp, olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde boş arazide otomobili gören bir vatandaş durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Bölgeye giden polis, otomobil içinde Esen Dülger\'in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kızın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayetin ardından geniş kapsamlı araştırma başlatan polis, cinayet zanlısı Bekir Y.\'nin kaçtığı İstanbul\'da bir adreste bulunduğu belirledi. Adrese baskın yapan polis. Bekir Y.\'yi yakalayarak Çorlu\'ya getirdi. Gözaltındaki Beki Y., ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane tabelası

-Otomobilde inceleme yapılması

-Otomobil içinden detaylar

-Emniyet Tabelası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Niğde\'de 1 kişiye \'ByLock\' tutuklaması

Niğde’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında \'ByLock\' kullandığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandığı iddia edilen eski öğretmen Volkan A.\'yı gözaltına alındı. Sorgusu tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Volkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden detay görüntü

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Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)

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insansız kara araçları projesi hayata geçiyor

Savunma Sanayi müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da açıkladığı insansız tank konusunda Mayıs ayında çalışmayı 2 ayrı kategoride yarışma yaparak hayata geçireceklerini açıkladı. Daire Başkanı biri ferdi katılımcılara, diğeri ise firmalara olmak üzere 2 dalda açılacak yarışmanın duyurusunu Mayıs ayında yapacaklarını söyledi. Kara araçları ,insansız olarak tank ve çatışma bölgelerinden paletli araçla yaralı tahliyesini amaçlıyor

SİLAHSIZ KARA ARAÇLARI PROJESİ MAYIS AYINDA DUYURULACAK

Kayseri\'de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen \" Savunma Sanayi Kayseri\" konulu çalışktaya katılan SSM daire başkanı Gökhan Uçar, 2017 yılında \"Roborit-2017\" adı altında insansız kara araçları kavramsal tasarım yarışması düzenlediklerine dikkati çekti. Uçar,çalıştayda İnsansız kara araçları konusunda şunları söyledi :

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN SONRA KARA ARAÇLARI ÜRETECEĞİZ

\"Biz ,2017 yılında ilki olmak üzere Roboit 2017 ile insansız kara araçları kavramsal tasarım yarışması düzenledik. Burada hedefimiz Türkiye\'de bir farkındalık sağlamak. Bu konuda ilgili ve becerikli insanlarımızı bulmak ve sanayimizde onları buluşturmaktı. 2017\'de öğrendiklerimizin üstüne koyarak bu çalışmaları tekrarlamak istiyoruz. İki farklı kategoride yarışma yapacağız. Birisi bireysel katılımcılar yani akademik firma desteği olmayan herkese açık bir yarışma olacak. İkinci kategoride bir ön eleme yaparak yetenekli firmaları belirleyeceğiz. Bunlara maddi kaynak sağlayacağız. Bu henüz kesinleşmedi. Mayıs ayında duyuru yapmayı planlıyoruz. 40-50 bin civarında bir kaynak sağlayacağız. Sahaya gidecek değil ama kendi kabiliyetlerini gösterebileceklerin ön prototip üretmelerini istiyoruz. Başarılı firmalar ve kişilerle işbirliğimi geliştireceğiz.\" SSM daire başkanı Gökhan Uçar, Savunma sanayinin insansız hava araçları konusundaki 30 ylıllık eimeklerinin boşa gitmediğinin son Afrin harekatında göjrüldügüne dikkat çekti. Tüarkiye\'nin yerli ve milli silahlarıyla korkacak değil korkulacak ülke haline geldiğini belirterek bu konudaki görüşlerini çalıştayda şöyle paylaştı:

KORKACAK DEĞİL KORKULACAK ÜLKE OLDUK

\"Bizim temelde iki görevimiz var. Birincisi Silahlı Kuvvetler ,Emniyet genel müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının silahlı teşkilat ihtiyaçlarını karşılamak. Diğer görevimizde bunu yaparken maksimum oranda bir imkan ve kabiliyette söz almak yoksa da bu alanda yatırım yapmak. Son dönemde yapılan operasyonlarda hep beraber gördük ki müsteşarlığın yaklaşık 30 yıllık emeği boşa gitmedi. Alanda kullanılan birçok teçhizat sistemlerimizden oluşuyor. İnsansız hava araçları benim sorumluluğumda bulunuyor. Bunların bakımını ve tedarikini biz sağlıyoruz. Anka, SİHA ve İHA\'larda yüzde 90-95 seviyesinde yerlilik seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz güçlü. Bu anlamda ayağını sağlam yere basıyor. Korkacak değil, korkulacak bir ülke olduğumuzu düşünüyorum.Katılımcıların ikna edilirliği için iki konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi savunma sanayinin araştırmacı yetiştirme programı oluyor. Burada master ve doktora tezlerinizi destekliyoruz. Araştırma görevlilerimiz çalışma yapmak istedikleri alanla ilgili müsteşarlığımızda bir alan kuruyorlar. Elektronik alanda tez yapmak istediklerini söylüyorlar. Bizde teknolojik altyapının geliştirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken ihtiyacı söylüyoruz. Bize şunu yapın diyoruz. Bu kapsamda araştırma görevlilerimize bir kaynak sağlıyoruz. Hem tez çalışması yapan öğrencimizin savunma sektöründe görev yapma imkanı oluyor hem de akademik personelimizin gerçek araştırma yapma imkanı oluyor. Bir diğeri ise teknoloji tasarım yükümlülüğü sözleşmeleri konusu oluyor. Diyelim ki biz büyük bir sözleşme imzalıyoruz. Mesela 100 liralık A firmasıyla yüklenicimizin sözleşmesini imzalıyoruz. Bunun yaklaşık 1,5-2 lirasını diyoruz ki A firmasına (Sen Teknopark\'la, KOBİ ile sözleşme imzalayacaksın) diyoruz. Yani 100 liranın 2 lirasını aslında yüklenicimizden başka bir firmaya arcatıyoruz ve hem küçük firmamızı desteklemeye çalışıyoruz hem de yurt dışından bağımızı azaltmaya çalışıyoruz. Teknolojik altyapıyı sağlam yere basabilmek için üniversitelerimizin işin içinde olması lazım. Sadece yükleniciler ile çalışırsak bunun bizi ülke olarak bir yere getirmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla farklı programlarımızla hepimizin el birliği ile yürüdüğü bir çalışmayı yürütmeye çalışıyoruz.\"

CUMHURBAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Kayseri\'deki savunma sanayi çalıştayında gündeme gelen insansız kara araçları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan 21 Şubat\'ta Bexştepe Millet Kültür ve Kongre merkezindeki bir törende yaptığı konuşmada Türkiye\'nin insansız tank üretimi konusunda çalışma yaptığını bildirmişti



Görüntü Dökümü:

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-Çalıştayda hazırlanan sergiden görüntü

-SSM daire başkanı Gökhan Uçar\'ın konuşması

-Genel detay

6 Dakika 14 Saniye / 214 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Ukraynalı ressam Ivan Marchuk\'un sergisini bir ayda 30 bin kişi gezdi

İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, \"Yaşayan 100 Büyük Dahi\" arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk\'un eserleri, İzmir Folkart Gallery\'de sergileniyor. Sergi 20 Mayıs 2018 tarihine kadar açık. Büyük ilgi gören, ücretsiz gezilen sergiyi, ilk bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Folkart Gallery, İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından \"Yaşayan 100 Büyük Dahi\" arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk\'u konuk ediyor. Sergiye İzmirliler ve kent dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Türkiye\'de bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergide yer alan Ivan Marchuk\'un eserleri, 20 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir\'in, küratörlüğünü ise Coşar Kulaksız\'ın üstlendiği \"Düşsel Detaylar\" isimli sergide, Marchuk\'un en önemli büyük boyutta 65 eseri yer alıyor. \"Düşsel Detaylar\" bugüne kadar Türkiye\'de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi oldu. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sergiden genel ve detay görüntüler

Haber:İZMİR,(DHA)

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Bozkırın ortasında rengarenk lale tarlası, ziyaretçi akınına uğruyor

Konya\'da bir firmaya ait 300 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor. Tur otobüsleriyle gelen ziyaretçiler, rengarenk laleler arasında fotoğraf çektirdi. Tarlada üretilen 10 renk ve 80 çeşit lale ise firma tarafından Avrupa ve Arap ülkelerine satılıyor.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde üretim yapan bir firma, 300 dekarlık bir alanda 50 milyonun üzerinde 80 çeşit lale yetiştiriyor. Tarlalarda yetişen 10 renk lale, bahar aylarında Türkiye’nin birçok şehrini süslüyor.Bozkırın ortasında yetişen milyonlarca lale, rengarenk görüntüsüyle adeta görsel şölen ortaya çıkardı. Laleler, Türkiye\'nin yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerinde satılıyor. Renk renk lalelerin bulunduğu tarlaya, yerli ve yabancı turistler için turlar düzenleniyor. Lale tarlası özellikle fotoğraf meraklılarının gözdesi haline gelmiş durumda.

Görüntü Dökümü :

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- Lalelerden detay

- Ziyaretçilerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)