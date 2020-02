DHA YURT BÜLTENİ-3 

TSK: İdlib\'de 9\'uncu gözlem noktası tesis edildi

GENELKURMAY Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib bölgesinde 9\'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan açıklamada, \"İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9\'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir\" denildi.

Haber: GAZİANTEP (DHA)

İzmir\'de 460 kaçak yakalandı

İZMİR\'de son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 organizatör ile farklı milletlerden 460 kaçak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içinde sahillerde 10 ayrı operasyon yaptı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 421\'i Suriyeli olmak üzere, Cezayir, Fas, Somali, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Sier Lione, Eritne, Senegal, Mali, Gine, Fas, Irak, Burkino Faso, Togo ve Tunus uyruklulardan oluşan toplam 460 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçiş öncesi taşımacılıkta kullanılan 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 otomobil, kaçak geçiş için kullanılacak olan 2 tekne motoru, 2 bot ve 20 can yeleği de operasyonlarda ele geçirildi. Jandarma, 7 organizatörü de gözaltına aldı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörler ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHH’dan, tahliye edilen Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta’dan tahliye edilerek İdlib kırsalındaki Der Hassan köyündeki kampa yerleştirilen aileler için sıcak yemek çıkarıyor.

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta’dan bölge halkının tahliyesi sürüyor. Tahliye edilen ailelerin barınması amacıyla İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne çadır kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, oluşturulan kamp alanına mobil aşevini de konuşlandırdı. Mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi. Aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde bir kamp alanı oluşturduklarını ve buraya mobil aşevini konuşlandırdıklarını belirterek, ‘’Der Hassan köyünde yaklaşık 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Toplam da Doğu Gutalı aileler için bu alana 500 çadır kuracağız. Ailelerin çadırlar içerisinde sıcak yemek pişirme imkanı olmadığı için mobil aşevimizi de faaliyete geçirdik’’ dedi.

HER GÜN 3 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Mobil aşevinden günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığını anlatan Tosun, ‘’Buradan her gün 3 bin kişi için sıcak yemek üretimi yapıyoruz. Bu mobil aşevinin faaliyete geçmesi noktasında bizlere Kuveyt merkezli El Nouri kurumu destek oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Aileler kendi imkanlarıyla sıcak yemek temin edebilene kadar desteklerimiz devam edecektir’’ şeklinde konuştu.

Jandarma kıyafetiyle dolandırmışlar

ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 59 kişinin gözaltına alındığı \'Son Alo\' operasyonunda ele geçirilen jandarma kıyafeti polisi şaşırttı. Şüphelilerin dolandırdıkları bazı kişilerin yanına jandarma kıyafetiyle gidip elden para aldıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin \'Son Alo\' ismini verdiği operasyonda , Adana\'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa\'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi.

Hayat tamircisi atölyesine kavuştu

MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Boyatlı köyünde yaşayan ve engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla yürüteç ve protez yaptığı için \'Hayat tamircisi\' olarak ünlenen 23 yaşındaki Hasan Kızıl yeni atölyesine kavuştu. Kızıltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, bünyelerinde Hasan Kızıl için renkli bir atölye yaptı.

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, engelli hayvanlar için kendi imkânlarıyla yaptığı yürüteç ve protez ayaklarla ‘Hayat Tamircisi’ olarak ünlenen Hasan Kızıl\'a atölye açtı. Alışveriş merkezinin içinde yer alan atölye, Hasan Kızıl\'ın engelli sokak hayvanlarına protez yaparken daha rahat ve verimli çalışması için tasarlandı. Alışveriş merkezinin içinde \'Hayat tamircisi\' ismiyle yapılan atölyenin açılışı renkle görüntülere sahne olurken, alışveriş yapan vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Alışveriş merkezinin müdürü Nazlı Özdemir, \'Hayat tamircisi\' olarak anılan Hasan Kızıl’a bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, \"Nam-ı diğer \'Hayat tamircisi\' bugüne kadar bir çok hayvanın ve insanın hayatına dokundu, onlara sürprizlerle haşama sevinci aşıladı. Biz de bundan sonra daha rahat bir ortamda çalışması ve daha çok hayata dokunabilmesi için bir atölye hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra Hasan burda daha mutlu ve huzurlu çalışacaktır.\"dedi.

Eskiden çok küçük bir atölyesi olduğunu belirten Hasan Kızıl ise \"Artık böyle büyük bir atölyem var. Bu atölyede artık kocaman sürprizler yapacağımı ve önemli çalışmalara imza atacağımı düşünüyorum. Artık engelli hayvanlarla ilgili yüzlerce talep ver. Bu talepleri atölyemde güzel bir şekilde sağlayacağım. Artık onlara çok güzel yürüteçler ve protezler yapacağım.\"dedi.

Çocukların yeni sünnet kıyafeti

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, dizilerden esinlenen Makbule Uzunoğlu oğluyla birlikte Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetler tasarladı. Belediyenin desteğiyle Makbule Uzunoğlu, 20 kadına da kıyafetlerin dikimini öğreterek istihdam sağladı. Makbule Uzunoğlu sünnet kıyafeti satan mağazaların kıyafetlere ilgi gösterdiğini, koleksiyonun tamamlanmasının ardından seri üretime geçeceklerini söyledi.

Başiskele\'de yaşayan 4 çocuk annesi Makbule Uzunoğlu, Başiskele Belediyesi\'nin desteğiyle Başiskele Kültür Merkezi\'nde oğlu İsmet Can Uzunoğlu ile tasarladığı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait deriden yapılan çocuk kıyafetlerini dikmeye başladı. Makbule Uzunoğlu 20 kadına da kıyafetlerin dikimini öğreterek istihdam sağladı. Koleksiyonlar bitim aşamasına gelirken, daha sonra seri üretime geçilecek.

Makbule Uzunoğlu, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kıyafetler hazırladıklarını belirterek, \"Özellikle çocuklar için, tarihimizi yaymak adına burada yaptığımız çalışmalar kurs halinde devam ediyor. Bu çalışmalar oğlumun isteği üzerine başladı. Çocuklarım Osmanlı döneminin konu edindiği bir diziyi izlerken kostüm hazırlamamı istediler. Ben de onlara kostüm hazırladım. Bu kostümün enerjisiyle çocuklar birden tarih okumaya başladı. Okulda arkadaşlarına gösterdiler, birden herkes kostümleri talep etmeye başladı. Arkadaşları bize de yapar mısın teyze? derken bu proje bu şekilde gelişti. Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz\'a projemizi sunduk. Başkanımız bize destek verdi, bize bütün derilerimizi iğneden ipliğe tüm makinelerimizi aldı ve biz kadınları topladık. Özellikle işsiz olan kardeşlerimizle bir araya geldik. Neler yapabileceğimizi tartıştık ve 12 yaşındaki oğlumun çizimlerini hayata dökmeye başladık\" dedi.

SÜNNET KIYAFETLERİ SATAN MAĞAZALARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Projeleri sayesinde ev hanımlarının da iş sahibi olduğunu söyleyen Makbule Uzunoğlu, \"Artık projemiz içerisinde çalışan 20 ev hanımı var. Biz bu kursun temel hedefinde Osmanlı\'yı yaymak, bir de ev hanımlarına istihdamda bulunmak istiyoruz. Yani çalışamayan ev hanımları özellikle evde 2-3 tane çocuğu olan kadınlara istihdam sağlamak istiyoruz. Süper kahramanların yerine Batman, Süpermen yerine gerçek Osmanlıyı anlatmak istiyoruz. Seri üretim başlıyor, şu anda koleksiyonları bitim aşamasındayız. Hedef yurt içi ve yurt dışı ülkelere ihracat yapmak. İnanılmaz bir ilgi var, özellikle sünnet kıyafetleri satan yerlerden bize bir ilgi gelmeye başladı. Okullardan etkinlikler için bizden kostümler hazırlamamızı istiyorlar\" diye konuştu.

Annesiyle birlikte kıyafetlerin tasarımlarını yaptığını belirten İsmet Can Uzunoğlu, \"Osmanlı dizisinde gördüğümüz kostümleri annemden dikmesini istedik. Annem de tasarımı benim yapmamı istedi. Ben de çizdim. Çizimlerimi beğeniyorlar\" dedi.

6 katlı binanın çatısında kemersiz çalıştı

BARTIN\'da, 6 katlı binada çatı işi yapan işçinin hiçbir önlem almadan tavanın kenarına kadar yanaşarak çalışması dikkat çekti.

Aladağ Mahallesi’nde yer alan 6 katlı binanın çatısında çalışan işçinin hiçbir önlem almadan çalışması dikkat çekti. Binanın tavanının kenarına kadar yanaşan işçi tuğla örerken, güvenlik kemeri bulunmadığı görüldü. Bu durumu izleyen vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken, cep telefonları ile kaydetti.

