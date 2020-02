DHA YURT BÜLTENİ-3

Kazada ölen 2 genç gözyaşlarıyla uğurlandı

Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişiden Alican Yılmaz(25) ile Ebru Demir(23) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çerkezköy\'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz\'ın oğlu Ali Can Yılmaz, dün gece arkadaşlarıyla birlikte Çorlu\'ya eğlenmeye gitti. Ali Can Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde ilçede bir fabrikada çalışan Esengül Comba ve sekreterlik yaptığı belirtilen Ebru Demir ile Çerkezköy\'e dönüşe geçti. Ali Can Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 plakalı otomobil, Çorlu-Çerkezköy karayolunda, önünde seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaşamını yitirdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cenazeleri Çerkezköy\'e getirildi. Alican Yılmaz\'ın 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ndeki cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, başkan yardımcıları Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Can Yılmaz\'ın babası Salih Yılmaz, ağabeyi Rahmi Yılmaz, kardeşi Erol Yılmaz ile yakınları gözyaşları dökerken, ayakta durmakta güçlük çektiler. Yılmaz, cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Ebru Demir \'de Çerkezköy\'de son yolculuğuna uğurlandı. Çerkezköy Osmanlı Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Demir, gözyaşları arasında İstasyon Mezarlığı\'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Alican Yılmaz\'ın cenazesine katılanlar

-Törene katılanlar

-Ailesinin taziyeleri kabul etmesi

-Babanın gözyaşları

-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

İstanbul\'da çalınan otomobil Adana\'da bulundu

İstanbul\'da Ragıp Necdet Demirbilek\'in (59) evine giren hırsız, 6 bin lira para, 4 bin lira değerinde altın ve evinin önündeki otomobilini çaldı. Adana\'da bulunan otomobil, 146 gün sonra sahibine teslim edildi.

İstanbul Sarıyer\'de geçtiğimiz yıl 10 Kasım\'da gece saatlerinde Ragıp Necdet Demirbilek\'e ait eve, bahçeye çıkan kapısını açıp giren hırsız, pantolonun cebindeki 6 bin lira para ile eşinin cüzdanında duran 4 bin lira değerindeki 8 yarım altını aldı. Masanın üzerindeki otomobil anahtarını alarak evin önünde bulunan otomobili de çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah uyandığında evine hırsız girdiğini fark eden Demirbilek, polise haber verdi. Bunun üzerine hırsızı yakalamak için evde çalışma yapan polis, otomobile ait bilgileri de alarak Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinde aracı aramaya başladı.

AYNADAKİ KIRIK YAKALATTI

PTS\'de otomobilin sol ön aynasında kırık olduğunu tespit eden polis ekipleri, araştırdığı araçlar üzerinde bu yönde çalışma yaptı. Türkiye genelinde aranan otomobille ilgili olarak, Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayından 37 gün sonra geçtiğimiz yıl 16 Aralık\'ta Seyhan ilçesi Onur Mahallesi\'ndeki bir kaportacı dükkanı önünde sol aynası kırık 68 EV 468 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Otomobil üzerindeki şase numarasını sorgulayan ekipler, üzerinde takılı plakanın aynı marka ve modele kazalı bir otomobile ait olduğunu, aracın orijinal plakasının Demirbilek\'e ait 34 KD 0004 olduğunu belirledi. Kaportacı dükkanının sahibi B.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan B.K., otomobili 30 bin liraya satın aldığını öne sürdü. Adliye\'ye sevk edilen B.K. serbest bırakıldı.

146 GÜN SONRA TESLİM ALDI

Otomobilin sahibi Ragıp Necdet Demirbilek, aracı çalındıktan 146 gün sonra Adana\'ya gelerek teslim aldı. Otomobili 119 bin liraya satın aldığını ve halen ödeme yapmaya devam ettiğini anlatan Demirbilek, şöyle konuştu: \"Otomobilim bulunduğu için çok mutlu oldum. Aracımın bulunacağından hiç umudum yoktu. Aracımın bulunduğunu duyunca çok şaşırdım. Borcunu hala ödüyordum, 119 bin liraya almıştım. Araç için 80 bin lira da kredi çekmiştim.\"

Görüntü Dökümü

- Araçtan genel ve detay görüntüler

- Kırık dikiz aynası

- Araç sahibi Ragıp Necdet Demirbilek\'in konuşması

- Aracının yanında görüntüleri

- Aracın içinde görüntüsü

- Polislerle görüntüsü

- Aracına binip gidişi

SÜRE: 02\'04\" BOYUT:126 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

Takoran Vadisi\'ne 400 kişilik gezi vapuru

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Takoran (Baki) Vadisi\'ne, Siverek Belediyesi tarafından 400 kişilik gezi vapuru getirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'na ait vapur, davul ve zurna eşliğinde vadiye getirildi. Zengin bitki örtüsü, kanyonları, doğal şelalesi, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi\'nin turizme kazandırılmasına yönelik harekete geçen Siverek Belediyesi, bölgeye ziyaretçi çekmek için 45 uzunluğu ve 17 metre genişliği bulunan 400 kişi kapasiteli vapur ile bölge turizmine büyük destek sunmayı hedefliyor. Bölgeye giden ziyaretçilerin vapur ile vadiyi ve kanyonları gezebileceğine dikkat çeken Belediye Başkan yardımcısı Doğan Kanlıbıçak \"Siverek Belediyesi adına \'Karagöl\' isimli tekneyi ulaştırmış bulunuyoruz. Tekneyi bölgemize kazandıran başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vadinin turizme kazandırılması konusunda büyük payı olacağını düşünüyoruz. Destek hizmetleri olarak vapuru vadiye ulaştırılması konusunda ciddi emekler verdik\" dedi. Vapura davulllu ve zurnalı karşılama yapan Takoran Mahallesi Muhtarı Sıtkı Köprüdüz ise katkılarından dolayı Belediye Başkanı Resul Yılmaz\'a teşekkür etti. İlk kez vapurla tanışan mahalle sakinleri ve öğrenciler vapura binerek gezme imkanı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vapur ve mahalle sakinleri

- Davullu zurnalı karşılama

- Teknenin açılması

- Takoran mahallesi

- Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıbıçak’ın konuşması

- Takoran muhtarı Sıtkı Düzköprü’nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 313 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

Otizmli çocuklar için \'özel gezi\'

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle \'Özel Çocuklar\' Kız Kulesi\' ardından Darıca\'daki hayvanat bahçesine götürüldü. Çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı.

GÖKYÜZÜ RENGARENK

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı. Hayal dünyalarını beyaz kağıtlara birbirinden farklı renklerle nakşeden çocuklar, eserlerini büyükleri için sergiledi. Otizmli çocuklar müzik eşliğinde bir yandan eğlenirken diğer bir yandan ellerini boyayarak beyaz bir beze el izlerini bıraktı.

KIZ KULESİNE ÇIKTILAR MUTLU OLDULAR

Arnavutköy Belediyesi, otizm konusunda birçok bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Yaşlı ve Engelli Merkezi otizmli çocukları hayvanat bahçesine, Arnavutköy Gençlik Merkezi ise Kız Kulesi\'ne götürdü. Hayvanat bahçesi ve Kız Kulesi\'ni gezen çocukların gözlerinde mutluluk ve samimiyet okunuyordu. Otizmli çocuklar ve aileleri; Darıca Hayvanat Bahçesine gelerek, rehberlerin anlatımıyla hayvanları yakından tanıdı. Yaklaşık iki saat süren eğlenceli gezide, çocuklar heyecanlı dakikalar yaşadı. Ayrıca Arnavutköy Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine Kız Kulesi\'ni gezdirdi. Geziye katılan otizmli çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.

Görüntü Dökümü

-Darıca Hayvanat bahçesinden görüntüler

-Çocukların hayvanat bahçesini gezmesi

-Havaya uçurulan balonlardan görüntü

-Çocukları Kız Kulesi\'ne götürülmesi

- Otizmli çocuklar ve ailelerinden görüntü

Haber: KOCAELİ - İSTANBUL (DHA)

\'Hayvanların Gözünden Dünya\'

Eskişehir\'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen \'Hayvanların Gözünden Dünya\' adlı sergide, 6 farklı hayvanın gözünden dünyanın nasıl göründüğü kurulan simülatörlerden ziyaretçilere izletildi.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde, \'Hayvanların Gözünden Dünya\' adlı sergi açıldı. İlgi gören sergide ziyaretçiler, alışveriş merkezinde kurulan 6 farklı simülatöre bakarak, kedi, köpek, at, arı, kuş ve balıkların nasıl gördüklerini izledi. Sergiyi düzenleyen ajansın sahibi Iraz Gökçe, daha önce Ankara ve İstanbul\'da da aynı sergiyi açtıklarını belirtti. 3\'üncü il olarak Eskişehir\'e geldiklerini ve serginin 10 Nisan\'a kadar ziyaretçilere açık tutulacağını kaydeden Gökçe, şöyle konuştu: \"Sergimizde vatandaşlara, 6 farklı hayvanın gözünden deneyimleme imkanı sunuyoruz. Kedi, köpek, arı, kartal, balık ve atın gözünden dünyayı nasıl gördüklerini deneyerek görmüş oluyorlar. Bu sergiyi bilimsel bir ekiple, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ndeki hocalarımızın danışmanlığı ile hazırladık. Sergimiz bilimsel verilere dayanıyor. Hayvanların renkleri, hareketleri, algılamaları tamamen hocaların bize verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Sergimizi genişletmeyi düşünüyoruz. Farklı hayvanların dünyayı nasıl gördüklerine dair yeni hayvanları sergimize ilave etmek istiyoruz.\"

Görüntü dökümü:

-Sergi afişi

-Hayvanların gözünden bakılan yerin görüntüsü,

-Sergiyi düzenleyen Iraz Gökçe\'nin konuşması,

-Simülatörlerden bakanlar

-Bir kadın ziyaretçinin konuşması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)