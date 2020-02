DHA YURT BÜLTENİ-3

Terörist grubun tespit edildiğ evi Türk jetleri böyle bombaladı

Zeytin Dalı Harakekatı kapsamında Afrin\'in yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'ne önceki gün düzenlenen ve sabah başlayıp akşam sona eren şiddetli çatışmalara sahne olan operasyondan yeni görüntüler gelmeye

devam ediyor. Görüntülerde, bir grup teröristin tespit edildiği evin TSK savaş uçakları tarafından vurulduğu anlar yer alıyor.

Afrin\'e yönelik kıskaç her geçen gün daraltılırken, bu merkezin etrafındaki köyler de tek tek alınıyor. Bazı köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü de böyle bir çatışmanın ardından teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden köyü boşalttığı öğrenildi. Operasyonda yaşanan sıcak görüntüler de DHA Muhabiri İrfan Sapmaz\'ın kamerasına yansırken, bir grup teröristin tespit edildiği ve TSK jetleri tarafından vurulan evin yerle bir edildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Önceki gün sabahın erken saatlerinden itibaren Kocakarin Köyü\'ndeki terörist unsurları havadan ve karadan ateş altına alan TSK, ÖSO güçlerinin köye girişinin önünü açtı. ÖSO güçleri kuşatma altına alınan köye girerken, Livai Şimal Grubu ile birlikte bazı gruplar da köye doğru hareket etti.

Gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaların ardından köy içerisinde bir evde tespit edilen teröristlere, Raco\'da olduğu gibi son darbe Türk savaş uçaklarından geldi. Livai Şimal Grubu Komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Halil Kacakarin, operasyon için bölgede hazır bulunan TSK Komando Birlikleri\'nden yardım istedi. İrtibat sağlanan Türk savaş uçaklarına, teröristlerin bulunduğu evin koordinatları bildirildi. ÖSO birliklerinin, içindeki terörist unsurlarla çatışmaya girilen bu evin çevresinden uzaklaşarak bir zeytinlik alanında mevzilenmesi ile hava bombardımanı başladı.

Teröristlerin bombalanmasının ardından ÖSO güçleri yeniden köye girerek başka terörist grup bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştı. Türk Komando Birlikleri de; mayın, el yapımı bomba ve bubi tuzaklarına karşı eğitimli köpeklerin de yardımı ile köyde çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra ise tüm teröristler etkisiz hale getirildi ve köy tamamen özgürleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kocakarin Köyü\'nde şiddetli çatışmalar

- Türk jetleri gelmeden önce ÖSO güçlerinin köyü boşaltması

- Türk Jetlerinin bombalama görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan Sapmaz (Suriye) DHA

===========================================

Van\'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu



Van\'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş (45), Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi\'ndeki evine giderken kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü saldırganların bulunması için özel ekip kurarak, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

============================================

Elazığ Şehir Hastanesi inşaatında yangın



ELAZIĞ\'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi\'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Personelin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, inşaatta kalan işçiler de ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Hastane önünde toplanan kalabalık

-İtfaiyenin alandan gidişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

==========================================

Darıca\'da tarihi ahşap bina yandı

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Saat 02.00 sıralarında, Darıca Yalı Mahallesi Fırın Sokak\'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içerisinde yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi. Binada yaşayan Müzeyyen Güçlü\'nün oğlunun yanında kaldığı öğrenildi. Yanan binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Müzeyyen Güçlü\'nün oğlu Cumali Güçlü, \"Annem küçük kardeşime kalmaya gitti. Biz de eşim ve çocuklarımla akşam saatlerinde annemin evinin yanındaki boş arsada mangal yaptık ve o sırada yağmur yağdı. Mangalı yağmurun altında bıraktıktan sonra annemin yanan evinin hemen karşısındaki evime geçtik. Gece yarısı eşim, evin yandığını söyleyerek beni uyandırdı. Hemen itfaiyeyi arayarak haber verdim\" dedi. Mangalı aşırı yağan yağmurun altında bıraktıkları için yangının bundan kaynaklandığını sanmadığını söyleyen Cumali Güçlü, \"Ben annemin evinin kundaklandığından şüpheleniyorum. Mangal yaktığımız için de suçu bizim üzerimize atmak istiyorlar\" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yanan tarihi binadan alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

==========================================

Buerger hastalığı hayatını kabusa çevirdi

Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan ev hanımı 39 yaşındaki Hafize Yalçın, \'buerger\' hastalığı yüzünden sağ ayağını kaybetti. 3 ayda bir 1900 lira engelli maaşı aldığını ancak yetmediğini söyleyen Yalçın, ilaç masraflarına yetişemediklerini belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

Sigara kullanımına bağlı olarak oluşan ve atardamarların tıkanmasıyla ortaya çıkan buerger hastalığı, Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan Hafize Yalçın\'ın tek ayağını kaybetmesine neden oldu. 4 yıl öncesine kadar sağlıklı bir insan olan Yalçın, 2014 yılında bacaklarındaki ağrıyla birlikte hastalığını öğrendi. 16 yaşında bir oğlu bulunan Yalçın, hem maddi imkansızlıklar hem de hastalığı yüzünden eşinden ayrıldı. Sağ ayağını bileğinden itibaren başta et dokusu olmak üzere yitiren Yalçın, boşanma aşamasında olduğu eşiyle yaşadığı evden ayrılıp, oğluyla birlikte yeni bir hayata başlamak için 1 ay önce başka bir eve taşındı. Yerinden kalkamayan Hafize Yalçın, bu kez de maddi zorluklarla savaşmaya başladı. Annesi 71 yaşındaki Ayşe Deligöz\'ün baktığı Yalçın, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığını belirterek, \"Ben bu hastalığı 4 yıldır çekiyorum. Hastalığım gitgide ilerledi. Başta böyle değildi, o zamanlar hastalığı da bilmiyorduk. İlk önce parmaklarımdaki doku döküldü, sonra da ayağım döküldü. Ayağa bile kalkamıyorum. Bu hastalık yüzünden de yuvam yıkıldı. Maddi sıkıntılar da çoktu. Ev tuttuk, ama nasıl ödeyeceğimizi de bilmiyorum\" dedi.

\"İLAÇLARIMI ALAMIYORUM\"

Hastalığından dolayı kendisinin hiçbir işini göremediğini ve hayatını yatağa bağımlı geçirdiğini dile getiren Hafize Yalçın, şöyle konuştu: \"3 ayda bir kez 1900 lira engelli maaşı alıyoruz. Ancak bu para ne kiraya ne de oğlumun okuluna ya da ilaçlarıma yetmiyor. İnsanların yardımlarıyla geçinebiliyoruz. Ağır engelli olmadığım gerekçesiyle bakım parası da alamıyoruz. Yüzde 72 engelli raporum var, ama raporda ağır engelli yazmıyor. Bu kadar muhtaç olmasam zaten kimseden bir şey istemem ama ihtiyacımız var. Doktora bile gidemiyorum. Doktora gidebilmem için araç gerekiyor, onu karşılayacak paramız da yok. İlaçlarımı yazdırdım, ancak alamadım. Çocuğum da rahatsız, onun da ilaçlarını alamıyoruz. Muhtaç olmasak, ülkemiz bu zor durumdayken hiçbir şey istemezdim. Keşke ölseydim de bu durumda olmasaydım. Ben muhtaç olmak istemezdim.\" Yardım çağrısı yapan Hafize Yalçın, buerger hastalığının yanı sıra birçok hastalıkla da boğuştuğunu belirtip, dışarıya çıkamadığını anlattı. Dışarıdaki hayatı pencereden izleyen Yalçın, \"Evladımla ikimizi idare edebilmek, kiramızı ödeyebilmek istiyorum. Bu hastalıktan dolayı psikolojim de bozuldu. Ben hastalığımdan kurtulup, sağlıklı olmak istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Hafize Yalçın\'ın evinden detay görüntü

- Hafize Yalçın\'ın konuşması

- Hafize Yalçın\'ın annesi Ayşe Deligöz\'ün kızıyla ilgilenmesi

- Hafize Yalçın\'ın pencereden dışarıyı izlemesi

- Evin dışından genel görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- Serkan ÖZDEMİR / MANİSA, (DHA)

===========================================

OMÜ’lü kız öğrenciler Afrin şehitleri için fidan dikti

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Afrin şehitleri için fidan dikti. Öğrenciler ayrıca, şehitlerin isimlerinin yazıldığı künyeleri diktikleri fidana astı.

Samsun Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonunda şehit olan askerler için anma etkinliği düzenledi. Bu kapsamamda öğrenciler KYK bahçesine dualar eşliğinde fidan dikerek, hazırladıkları asker künyelerini fidanlara astılar. Fidan dikiminin ardından kız öğrenciler Afrin’de operasyonda bulunan askerlere de mektup yazdı. Etkinlik hakkında bilgi veren KYK Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Burada Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan Zeytin Dalı Harekatına bizde KYK Samsun ailesi olarak her bir şehidimizin anısını yaşatmak için fidan dikiyoruz. Rabbim Afrin’deki şehitlerimize rahmet eylesin. Biz dualarımızla, her şeyimizle yüreğimizin Afrin’de olduğunu, her bir öğrencinin gönlünün kor gibi yanıp orada olduğunu buradaki fidanları dikerek göstermek istiyoruz” dedi. Fidanları Samsun KYK’da kalan kız öğrencilerin diktiğini belirten Kasapoğlu, “Afrin’deki Mehmetçiğimize, özel harekatçılarımıza her şeyimizle onların yanındayız. Yurtlarımızda her zaman fetih ve yasin süreleri okunup Mehmetçiğimize ve özel harekatçılarımıza gönderiyoruz. Onların yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Mehmetçiğimize öyle bir güç ve kuvvet versin ki, karşısındakilerin de korkaklıktan, zilletlikten rezil rüsva etsin. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan, sivillerimize zarar gelmeden Mehmetçiğimiz orada tarihi destansı bir zafer kazanıp, o bölgemiz huzura kavuşur. Şuanda burada kız öğrencilerimiz şehitlerimiz için fidan dikiyor. Fidanlarımızla şehitlerimizin anısını Samsun KYK Kız Öğrenci yurdunda yaşatmak için dikiyoruz” diye konuştu. Dikilen fidanların ardından, kız öğrenciler Afrin’deki güvenlik güçlerine mektup yazdı.

Görüntü Dökümü-HD

--------------------------

-Kız öğrencilerin dualar eşliğinde fidan dikmeleri

-Afrin şehitlerine duaların okunması

-Öğrencilerin mektup yazması

-Samsun Yüksek Öğrenim KYK Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile röportaj

(SÜRE: 03.13 DK.)-(BOYUT: 362 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)

============================================

2 günlük bebeğini Fenerbahçe üyesi yaptı

Zonguldak\'ta fanatik Fenerbahçe taraftarı Ali Olgun Örkiz (50), 2 gün önce dünyaya gelen bebeği Esila\'yı, nüfus cüzdanını çıkardıktan 2 saat sonra Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü\'ne üye yaptı.

5 yıldır evli olan özel bir şirkette çalışan Esin Orkiz (46) ve termik santralde çalışan Ali Olgun Orkiz\'in 2 gün önce Esila adını verdikleri, ilk çocukları dünyaya geldi. Fanatik Fenerbahçeli olan baba Ali Olgun Örkiz, kızını takımına üye yapmaya karar verdi. Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ile irtibata geçen Ali Olgun Örkiz, kızını Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin de kulübe üye olmasını sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü\'ne üye yaptı. Esila bebeği hastanede ziyaret eden dernek başkanı Turgut Papila, üyelik formunu aileye verdi. Turgut Papila, Esila bebeğin Fenerbahçe\'nin en küçük üyesi yaptıklarını söyleyerek, \"Fenerbahçeli doğulur sözü gerçek oldu. Aileyi tebrik ediyorum. Esila bebeğimiz artık bizim de kızımız. Bir Fenerbahçeli olarak gurur duyduk. Fenerbahçemizin en güzel yerlerine götüreceğiz onu. Çocuk kulübüne üye yaptık. İlk kez dünyaya gelen bir bebeğimizi üye yaptık\" dedi. Eşiyle birlikte buna karar verdiklerini söyleyen Olgun Örkiz ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, \"Kendime söz vermiştim. \'Nüfus cüzdanını çıkardığımda onu Fenerbahçeli yapacağım\' demiştim. Kimliğini çıkardıktan hemen sonra onu Fenerbahçeli yaptık. Çok mutluyum. Allah ona uzun ömürler versin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Turgut Papila\'nın odaya girmesi

-Anneye çiçek vermesi

-Babaya üyelik formunu vermesi

-Babanın kucağındaki Esila

-Turgut Papila\'nın konuşması

-Baba Ali Örkiz\'in konuşması

(2.33) Boyut: (286 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)