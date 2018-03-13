DHA YURT BÜLTENİ-3

Afrin yakınındaki Kocakarin Köyü\'nün teröristlerden kurtarılma anları kamerada

ZIRHLI ARACIN VURULMASI VE ÖSO ASKERLERİN KURTULMA ANLARINI DHA MUHABİRİ GÖRÜNTÜLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komando Birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, terörist gruplara karşı ortaklaşa başlattıkları Zeytin Dalı Operasyonu çerçevesinde Afrin istikametine doğru ilerleyiş sürerken, hedef istikametindeki köyler de tek tek terörden arındırılmaya devam ediyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'nde, terörist gruplara karşı girilen çatışmalar şiddetli geçerken, bu köy de kurtarılarak özgürleştirildi. DHA Muhabiri, işte bu köyün teröristlerden alınması sırasında dün gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaları yakından görüntüledi.Sınırın Suriye tarafında yuvalanan tüm terörist gruplara karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO, bu merkezin çevresinde kalan köyler ve beldeleri de hemen her gün düzenlenen operasyonlarla özgürleştirmeye devam ediyor. Düzenlenen sıcak operasyonlardan birisi de yine Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'nde gerçekleşti. TSK Komando Birlikleri hava ve kara operasyonlarıyla, ÖSO güçlerinin köye girişine destek verdi. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için azami ölçüde dikkat edilirken, teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Livai Şimal Grubu Komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Halil köye girerken, DHA Muhabiri İrfan Sapmaz da sokaklarda yakın mesafeden gerçekleşen çatışmaları yakından görüntüledi.

ÖSO ASKERİ VURULAN ARAÇTAN ÇIKTI, İÇERİDEKİ DİĞER ARKADAŞINI DA KURTARDI

ÖSO güçlerinin köyün içerisine girmeleri için destek sağlayan bir zırhlı araç, havan topu ile çatışmaların yaşandığı sırada vuruldu. Zırhlı aracın vurulmasının hemen ardından araç içerisinde bulunan ÖSO askerlerinden birisi, zırhlı aracın üzerindeki kapağı kullanarak, terörist atışlarına hedef olmamak için yoğun çaba harcadı. Bu sırada zırhlı aracın içerisinde bulunan diğer arkadaşını da kurtarmayı başardı. Zırhlı aracı kullanan ve yaralanan ÖSO askeri acilen bölgeden uzaklaştırıldı.

ÖSO ASKERİ YARALANDI AMA ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Köy içerisinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlar oldukça şiddetli geçti. Yaklaşık 15 kişi oldukları düşünülen terörist bir grubun tespit edildiği ev, ÖSO güçleri tarafından kuşatma altına alındı. Evlerin çatıları üzerinden teröristlerin bulunduğu noktaya yaklaşmaya çalışan ÖSO güçleri, bu sırada sürekli olarak ateş etme halini korudu. Zaman zaman da havan topları ve el bombaları kullanmak suretiyle teröristlerin kaçmasına engel olundu. Teröristlerin bulunduğu evin sokağında ilerlemeye çalışan ÖSO askerleri ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bir sırada, bir ÖSO askeri elinden yaralanmasına rağmen çatışmayı sürdürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Kocakarin Köyü\'nde teröristler ile yaşanan şiddetli sokak çatışmaları

- Teröristlerin havan topu ile vurduğu zırhlı aracın vurulma anı

- Araçtan kurtulmaya çalışan ÖSO askerleri

- Yaralı olarak araçtan kurtulan ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan yaralı ÖSO askeri

- Teröristlerin evini kuşatma altına alan ÖSO askerleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İrfan Sapmaz (Suriye),(DHA)

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Sarp Sınır Kapısı\'nda sistem arıza verdi, TIR kuyruğu uzadı

Türkiye\'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nda geçişlerde verilerin girildiği sistemin arızalandığı gerekçesiyle uluslararası nakliyecilik yapılan TIR\'lar, 2 gün boyunca geçiş yapamadı. Türk tarafında,10 kilometreye yaklaşan TIR kuyruğu Hopa ilçe merkezinden uzayıp gitti.

Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nda önceki gün geçişlerde verilerin girildiği sistem arızası nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR\'lar Gürcistan\'a geçemedi. 2 gün boyunca geçiş yapılamayan kapıda Türkiye\'nin dört bir yanından gelen TIR\'lar birikmeye başladı. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk Hopa ilçe merkezinden uzayıp gitti. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR\'lar trafiğinde aksamasına neden oluyor. Sınır kapısında sistem arızasının giderilmesi ile geçişlerin başladığı kapıda TIR kuyrukları azaltılmaya çalışılıyor. Artvin Sarp Mülki İdare Amirliği ise oluşan TIR kuyruklarına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

TIR sürücüsü Cesur Altundal, yollarda perişan halde kaldıklarını belirterek \"Bütün yeme içme ve diğer ihtiyaçlarımızı aracın içinde ve etrafında görmek zorunda kalıyoruz. Sistemlerden dolayı kapı geçişlerinde sorun yaşıyoruz. En az 3 gün daha bekliyoruz.\" dedi. Diyar Eşlioğlu da \"Gürcistan\'dan geçişte 5 dakikada evraklarımız işlem görüyor. Ama Türkiye\'de genelde böyle sıkıntı oluyor. Yollarda kaldık. Tuvalet yok, su yok. Burada beklemek zorundayız. Uyuyamıyoruz çünkü diğer bekleyen araçlar bizi geçer. Bu yüzden 24 saat nöbetteyiz.\" ifadelerini kullandı.Osman Arabacı ise \"Kapıda arıza var. Bundan dolayı sıra oluşuyor. Parklar dolu, 10 kilometre kuyruk var. Bekliyoruz. Yolda yata yata gidiyoruz. 3 gün daha ancak kapıya varırız. Gümrük çalışmıyor\" diyerek beklemekten başka çareleri olmadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tır kuyruklarından görüntüler

-Tır şoförleri ile röp.

-Hopa Sarp tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/ARTVİN,(DHA)

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\'Niye omuz attın\' cinayeti

Adana\'da Doğan Taşkıran (29), yolda yürürken kendisine omuz atan Bedirhan Taşkömür\'ü (20) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 11 Mart\'ta akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono Aşireti\'ne mensupları Doğan Taşkıran yolda yürüdüğü sırada, Bedirhan Taşkömür ile sokak içinde çarpıştı. Kendisine omuz attığını söyleyen Taşkıran ve Taşkömür arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Taşkıran evden aldığı ekmek bıçağıyla Taşkömür\'e saldırdı. Başından, sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Töşkömür kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalandı. Ölenin kendine omuz attığını ve kavganın bu yüzden çıktığını ileri süren Taşkıran, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına götürülmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

SÜRE:37\" BOYUT:38 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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\'ByLock\' kullanıcısı vergi denetmeni kadının hattı muhtar adına çıktı

Konya\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınıp Adana\'ya getirilen vergi denetmeni Rümeyya D.\'nin (26) \'ByLock\' yüklü hattının, mahalle muhtarı adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun\'da 2 Mart\'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 21 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında vergi denetmeni olan Rümeyya D. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Konya\'da görev yaptığı yerde yakalanan ve sorgusunda, parasızlıktan dolayı bu yapıya girdiğini söyleyen Rümeyya D., \"Kazancım bana yetmiyordu, örgüte bu yüzden girdim. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum devletimin ve milletimin yayında yer alıyorum\" dedi. Ayrıca şüphelinin kullandığı \'ByLock\' yüklü hattın ise Ceyhan ilçesinde görevli bir mahalle muhtarı adına kayıtlı olduğuda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Rümeyya D.\'nin eşi Uğur D.\'nin de eski vergi müfettişi olup \'ByLock\' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için terör örgütüyle ilgili ifadeler veren Rümeyya D. ağlayarak çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kadının elinde eşyalarıyla emniyetten çıkarılması

- Polis aracına gidişi

- Aracın gidişi

- Emniyet genel müdürlüğü tabelası

SÜRE:01\'11\" BOYUT:72 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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İhalesi yapıldı, Salyazı Havalimanı inşaatı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı ihalesi yapıldı. Yıllık, 2 milyon yolcu kapasiteli 285 milyon lira bütçeli havalimanı projesi yer tesliminin ardından inşaatın başlamasıyla birlikte 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı mevkiinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı projesini hazırladığı Salyazı havalimanı için 24 firmanın katılımı ile ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde piste sahip olacak 285 milyon lira bütçeli 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesi yer tesliminin ardından başlayacak ve 2020 yılına kadar tamamlanacak.

VALİ: GÜMÜŞHANE GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı projesi ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin DHA\'ya değerlendirmelerde bulundu. Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı ihalesinin yapıldığını ve inşaatın yer tesliminden sonra başlayacağını ifade eden Vali Memiş, 1.5 yıl gibi bir sürede tamamlanması ön görülen proje için daha kısa ulaşımın sağlanacağı alternatif yollar planlandığını söyledi. Havalimanı projesi ve Zigana tünel projelerinin tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin gelişeceğini vurgulayan Vali Memiş,\"Gümüşhane geleceğe umutla bakıyor. 320 köy, 430 yaylamız var. En çok yaylaya sahip illerden biriyiz. Yaylaların yeşil yol kapsamında alt yapı hizmetlerini bitirdik. İlimizin Karaca mağarası, Limmi gölü Süleymaniye mahallesi, Tomara şelalesi gibi turistik yerlerine geçen yıl 300 bin kişi geldi. İl merkezinde 5 yıldızlı otelimiz yapıldı. Destinasyonlarımız, konaklama tesislerimizle turizme hazır bir kentiz. Turizmden daha çok pay alan il olmak istiyoruz. Müthiş doğal güzelliklerimiz var. Organik ürünlerimiz var. Pestil, kömenin anavatanıyız. 28 işletmede yıllık 5 bin ton üretim kapasitesi ile ülkemizin en kaliteli pestil ve kömesini üretiyoruz\" dedi.

\'TURİZM İÇİN ULAŞILABİLİR OLMAK ÖNEMLİ\'

Turizmin gelişebilmesi için ulaşılabilir olmanın çok önemli olduğunu kaydeden Vali Memiş, şöyle dedi:\"Havalimanı ve tünellerle daha ulaşılabilir bir kent oluyoruz. Turizm açısından çok bakir bir kentiz. Süleymaniye mahallemiz Doğu Karadeniz\'in hoş görü merkezi olacak. 100 yıl önce Müslüman Türkler ile Hıristiyan Ermeni ve Rumlar bir arada yaşadı. Cami, kilise yan yana. Mahallemizi Beypazarı ve Safranbolu gibi yapıyoruz. Orada tasarlanan bir kayak merkezimiz var. İnsan kaynağımız çok önemli. 300 bin kişi şuanda turistik mekanlarımıza geliyor. Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı turizm olacak. Allah çok güzel bir coğrafyada bizi dünyaya getirmiş. Bu turizm sadece hayranı olduğumuz muhteşem yerler olan Ayder ve Uzungöl ile olmaz. Farklı destinasyonlara ihtiyaç var. Biz hazırız. Limmi gölü, Karaca mağarası, Zigana dağı ile Güvende yaylası, Süleymaniye mahallesi. Tomara şelalesi, Kelkit Satala ve Santa antik kenti ile muhteşem yerler keşfedilmeyi bekliyor. Havalimanı ve tüneller tamamlandığında biz hazır olacağız\" Vali Okay Memiş, projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümüşhane milletvekilleri ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım\'da Bayburt\'ta partisinin olağan il kongresinde yaptığı konuşmada havalimanı hakkında şunları söylemişti: \"15 yılda Bayburt\'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı Beldesi\'nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah \'2020\' diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanı yapılacak alan DRONE görüntüsü

-Salyazı mevkii detayları

-Vali Okay Memiş açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aleyna BAYRAM/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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Ardahanlı muhtarlardan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek gecesi

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Muhtarlar Derneği\'nce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gece düzenlendi. Aşıkların sazlı- sözlü değişlerle Mehmetçik\'e övgüler sıraladığı gecede, Mehmetçik Vakfı\'na bağış toplandı.

Çıldır ilçesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Derneği tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek gecesi gerçekleştirildi. Çıldır Gölü kenarındaki restoranda düzenlenen geceye Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, köy ve mahalle muhtarları, iş adamları, esnaf ile davetliler katıldı. Gecede, geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere hindi eti açık artırmaya çıkarıldı. 600 liradan açık artırmaya çıkarılan hindiyi, 5 bin lirayla en yüksek fiyatı veren Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural satın aldı. Gecede Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere 22 bin 100 lira toplandı. Vali Bilmez, düzenledikleri geceye ilişkin \"\'Aşıklar diyarı\' Çıldır\'dan ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet edecek bu etkinlikle inşallah, cephede olan Mehmetçik\'imize buradan dua gönderiyoruz; selam gönderiyoruz. Biz millet olarak onların arkasında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım\" diye konuştu. Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya ise Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Geceye katılan Çıldırlı aşıklar, sazlı- sözlü türküler eşliğinde, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan asker ve polise övgüler dizdi. Sazları ve sözleriyle Mehmetçik\'in kahramanlıklarını dile getiren aşıkların değişleri, büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan ve katılımcılardan genel detaylar

-Şehitler için dua okunması

-Muhtarlar derneği Başkanı Arif Uzunkaya’nın konuşması

-Vali Mehmet Emin Bilmez’in konuşması

-Açık arttırmaya çıkarılan hindi

-Açık arttırma

-Bağış toplanması

-Aşıkların sazlı sözlü değişleri

-Genel, detaylar

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Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)