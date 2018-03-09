DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ERZURUM\'A MART KARI

ERZURUM\'a yağan kar etkili oldu. Büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda gün boyu çalışma yaptı. Sokakta yürüyenler ise kardan adama dönüştü.

Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen Erzurum\'da dün etkili olan yağış geceden itibaren yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kop geçitinde araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarını başlattı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar ise kardan adama dönüştü. Kentte bu ayda yağan kar yağışı, akıllara \'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır\' atasözünü getirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin Batı\'dan gelen yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. Uzmanlar, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Otobüs duraklarında bekleyenler

-Sokakta yürüyenler

-Belediyenin çalışması

-Bir vatandaşla röp

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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2)AĞRI\'NIN YÜKSEKLERİNDE 3 METRE KARLA MÜCADELE

Ağrı İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 bin 550 rakımlı Taşlıçay\'ın Tanyolu köyü, Balıklı Göl ve Yaylacık mezrası\'ndaki yerleşim alanlarının yolunu 5 gün süren aralıksız çalışma sonucu ulaşıma açtı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede 24 saat aralıksız çalışarak yolu açabildiklerini söyleyen genel Sekreter Erhan tenekeci, \"Rakım yüksek olduğu için fırtına sık sık yolun kapanmasına neden oluyordu. Açılan yolun yeniden kapanmaması için temizlik çalışması sürekli yapılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele çalışması

Haber-Kamera: Ağrı, (DHA)

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3)HASTANE TEMEL KAZISI SONRASINDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN

ORDU\'nun Ulubey ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı için yapılan temel kazısı sonrasında alanın üst kısmında bulunan Abdurrahman Kara\'ya ait fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Kara, kayıtlarda bölgenin eski heyelan sahası olarak görüldüğünü belirterek, evinin ve fındık bahçesinin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

Ulubey\'in Çatallı Mahallesi\'nde yapımına başlanan Devlet Hastanesi temel kazısı sonrasında Abdurrahman Kara\'ya ait olan ve alanın üst kısmında bulunan fındık bahçesinin zemininde yarılmalar ve kaymalar oluştu. Oluşan heyelan Kara\'nın evine 20 metre kadar yaklaştı. Kara bu durumu ilgili kurumlara müracaat ederek bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporunda alanın MTA heyelan envanterinde eski heyelan alanı olarak işaretlendiği belirtilerek gerekli istinat önlemleri alınmadan kazıya devam edilmesinin uygun olmayacağı, Kara\'ya ait binada da kontrollü ikamet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Devlet Hastanesi inşaatının yanı sırada bölgede bir de konut projesinin yapılacağını söyleyen Abdurrahman Kara, \"Hastanenin ihalesi yapılıp, inşaatı başladığında hastanenin müteahhidi burada hafriyata başladı. Hafriyat 15 gün sürdü. Sonrasında büyük bir uçurum meydana geldi ve uçurumdan sonra da heyelan oldu. Heyelan olunca hastanenin hemen bitişiğinde bulunan konut alanına ayrılan arazi göçtü. Bu alan göçünce bana ait olan bahçemde de heyelan oldu. Evimin yanına 20 metre kaldı. 20 metre daha olsa evim yıkılacak. İl Afet Müdürlüğü\'ne müracaatta bulundum. İl Afet Müdürlüğü mühendislerini göndererek burada inceleme yaptı. Bahçem ortadan ikiye bölündü. Buna bir çare istiyorum. Arazi çok kaygan, zemin bozuk. Devletten buraya bir önlem alınmasını istiyorum\" dedi.

ULUBEY (Ordu), (DHA) -

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4)ERZURUM\'UN MEŞHUR YEMEKLERİ İLE TÜBİTAK\'TA YARIŞACAK

ERZURUM\'da lise öğrencisi Zeynep Tunç, kentin lor dolması, su böreği, ayran aşı, dut çullaması, cağ kebabı yemekleri ve kadayıf dolması tatlısı ile TUBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Tunç, \"Annelerimizin yemekleri TÜBİTAK yolunda. Şehrimize yolu düşenlerin bu yemekleri tatmalarını tavsiye ediyorum\" dedi.

Özel Bilge Koleji 11-E sınıfı öğrencisi Zeynep Tunç, 49\'ncu TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması\'nda Erzurum\'u, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zeynep Baysal ve Melis Atalay danışmanlığında \'Erzurum\'un Yemek Kültürü\' adlı projeyle temsil edecek. Türk mutfağının, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yiyecek türü ile sağlıklı, dengeli beslenmeye ve vejeteryan mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırdığını söyleyen Zeynep, \"Erzurum\'da günlük yaşamın yanı sıra geleneksel yemek kültüründe de iklim koşulları etkisini gösteriyor. Yaşama alışkanlıklarının ve sosyo- ekonomik durumun izlerini yüzlerce yıl gerilere götüren zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Erzurum\'un yemeklerinin ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Şehrimize yolu düşenlerin bu yemekleri tatmalarını tavsiye ediyorum. Bunları yemeyen \'Erzurum\'a gittim\' dememeli\" diye konuştu.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı da \"TÜBİTAK, lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. 12 Mart\'ta yapılacak olan yarışmaya bizler de Erzurum\'un yöresel yemekleri ile katıldık. İlk aşamayı geçerek bölge finallerine kaldık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erzurum\'un meşhur yemekleri

-Zeynep Tunç\'un açıklaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3.38 / 402 MB)

