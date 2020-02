DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAŞBAKAN YILDIRIM, CANLI BAĞLANTIYLA ANAOKULU AÇTI

ANTALYA\'da yapımı tamamlanan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu, Başbakan Binali Yıldırım\'ın canı yayınla bağlandığı törenle açıldı.Başbakanlık himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı, bağışçılar ve Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafında hazırlanan \'81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni\' gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, aralarında Antalya\'nın da olduğu 12 ile canlı yayınla bağlanarak toplu açılış yaptı. Törende, Antalya\'da Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1001 Sokak\'taki Varsak Ortaokulu bahçesine hayırsever Özen Külahçıoğlu tarafından yaptırılan 3 derslik 60 öğrenci kapasiteli Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu\'nun açılışı yapıldı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı. Vali Münir Karaloğlu, törene canlı yayınla bağlanan Başbakan Binali Yıldırım\'a kurdele kesimi öncesi kısa bir sunum yaptı. Antalya\'da yatırımların son hızla devam ettiğini belirten Karaloğlu, eğitimin istenen seviyeye gelmesi için anaokullarının önemli olduğunu vurguladı. Karaloğlu daha sonra beraberindekilerle anaokulu öğrencilerinin tuttuğu kurdeleyi keserek açılışı yaptı. Karaloğlu, daha sonra anaokulunu inceleyip bilgiler aldı.

2)ÖĞRETMENİNİN SIRTINDA TAŞIDIĞI DİLARA OKULA YÜRÜYEREK GELDİ

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, yürümekte zorluk çekmesi nedeniyle beden eğitimi dersinde öğretmeni Yahya Celep\'in sırtında taşıyarak derse katılmasını sağladığı 11 yaşındaki Dilara Kayıkçıoğlu\'nun fotoğraflarının basında yer almasının ardından yardım eli uzandı. Güvenli Eller Derneği\'nin girişimiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde ameliyat olan, 4 ay fizik tedavi gören Dilara Kayıkçıoğlu destek alarak yürümeye başladı. Tedavisinin ardından okuluna yürüyerek gelen Dilara Kayıkçıoğlu, öğretmenleri ve arkadaşlarını sevince boğdu. Geçen yıl, Karasu Limandere Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet İlkokulu\'nda beden eğitimi öğretmeni olan Yahya Celep, o zaman 5\'nci sınıf öğrencisi olan yürümekte güçlük çeken Dilara Kayıkçıoğlu\'nu sırtına alarak derse katılmasını sağlamıştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından Yahya Celep takdir toplarken, haberlerin yayınlanmasının ardından küçük kıza yardım etmek isteyenler oldu. Anne Ümmü ve baba Çetin Kayıkçıoğlu maddi yardımları teşekkür ederek geri çevirirken, Güvenli Eller Derneği\'nin girişimleriyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde Dilara\'nın ameliyatı gerçekleşti. Ameliyatın ardından Karasu\'ya dönen Dilara, 4 ay boyunca fizik tedavi görerek küçük bir destekle de olsa yürümeye başladı. Fizik tedaviye devam eden Dilara annesinin elinden tutarak yürüyerek okuluna dönerken, öğretmenleri ve arkadaşları büyük sevinç yaşadı.Yahya Celep öğrencisine karşılayarak yanaklarından öptü. Anne Ümmü Kayıkçıoğlu yaklaşık 1 yıl önce Dilara ile ilgili haberlerin yayınlandığı günün kendileri için mucize günü olduğunu belirterek, \"Dilara benim ikinci çocuğum. Erken doğum nedeniyle böyle oldu. Biz tedavilerle uğraştık ama çok fazla bir yere varamadık. Bir gün tamamen tesadüfen medyaya yansıdık. O gün bizim mucize günümüzdü. Bize çok destek verdiler bu süreçte. Yahya hocamız her ne konuşmak istemese de biz ona çok şey borçluyuz. Bize bir dernek yardım etti. Onların sayesinde Çapa\'da ameliyatımızı olduk. Çok güzel doktorlarla karşılaştık. Dilara yürüyor. Kalktı böyle bir heyecanla yürümeye başladı çok şükür. Bundan sonraki süreci azmine bağlı, fizik tedaviyle gayet normal sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettireceğiz inşallah. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çaresizlik yaşıyorduk, her şey tesadüf. Dilara yürüdü bundan güzel bir şey yok. Şimdi çok mutluyuz, dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz\" dedi.

Doktorların kendisi için çok olumlu konuştuğunu ifade eden Dilara Kayıkçıoğlu, \"Yahya hoca beni sırtına alıyordu, beden eğitimi derslerinde, oyunlarda. Eylül ayında beni buradan Güvenli Eller Derneği alıp İstanbul\'a götürdü. Şubat ayının ilk günlerinden beri yürüyorum\" diye konuştu.

Okulda Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Zehra Koçak, Dilara\'yı yürürken görünce göğsünün kabardığını belirterek şöyle dedi:

\"Aslında bu süreç tamamen spontane gelişti. Yahya öğretmenimizin öncülüğünde tabiki. Onun için bu tarz faaliyetler zaten öğretmenliğinin bir parçası. O bunu gerçekten yürekten yaptı ve olayın buralara geleceğini kendisi de düşünememişti. Güzel bir rastlantı oldu. Belki o olmasaydı çok daha uzun sürecekti Dilara\'nın bu rahatsızlığı, ama bu haberler yayınlandıktan sonra biliyorsunuz hem yerel hem de ulusal kanallarda gündeme geldi ve bize güzel eller uzandı. İstanbul\'dan bir bayan ekip geldi. Bu konunun üzerinde ciddi anlamda durdular. Dilara ile ilgili süreç çok yavaş ilerliyordu, en büyük artısı bu sürecin hızlanması oldu. İstanbul\'da özel görüşmeler yapıldı ve süreç öne alındı. İlk etapta kontrolleri yapıldı, daha sonra bir tarih belirlendi ve belirlenen tarihte aile gitti ve her türlü ihtiyaçlarında destek oldular. Döndüğümüzde fizik tedavi süreciyle daha iyiye gideceğini söylediler. 6 yıldır bu okuldayım, geldiğimden beri Dilara\'yı böyle görüyorum bugün böyle görünce hepimizin göğsü kabardı. Dilerim bundan sonra her şey Dilara için daha güzel olur. Şu an yürüyebiliyor\"

3)YILIN İLK ERİĞİNİN TANESİ 12,5 LİRA

ANTALYA\'da çiftçi Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini örtü altında yetiştirdi. Kilosu 500 liradan alıcı bulan eriğin tanesi 12,5 liraya denk geliyor.

Aksu ilçesindeki 2 dönüm serada örtü altı can erik üretimi yapan Cengiz Avcı, Türkiye\'de bu yılın ilk eriğini yetiştirdi. 2 dönümlük alanda 280 ağacı bulunan Avcı, 7 yıldır can eriği üretiyor. Geçen yıl 28 Şubat\'ta yılın ilk eriğini yetiştiren Avcı, bu yıl iki hafta önce ürün elde etti. Üretici Avcı, bu yıl havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekliyle serada ürün almayı yaklaşık 2 hafta öne çektiklerini söyledi. Birkaç gün sonra hasat yapmaya başlayacaklarını kaydeden Avcı, “Aslında ilk çıkan çiçekler yalancı çiçeklerdir ve bunlardan ürün elde edilmez. Ama çalışmalarımız sayesinde bu yalancı çiçeklerden ürün elde ettik\" dedi.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA ERKEN YETİŞTİ

Asıl çiçeklerin yeni açtığını belirten Cengiz Avcı, ağaçta aynı anda meyve ve çiçeğin ender görülebileceğini söyledi. Avcı, “Adeta yediveren bir erik çeşidi oldu. 3 defa hasat yapacağız. Asıl çiçekten gelen hasadı 15 gün sonra yapacağız. Üçüncü kademe hasadı da nisan ayında yapacağız. Türkiye\'de şu anda yetiştiren yok. Geçen yıl da rekor bizdeydi\" diye konuştu.

MARKETLERDEKİ ÜRÜNLER ARJANTİN\'DEN

Avcı, marketlerdeki eriğin Arjantin\'den geldiğini ve kilosunun 750 ile 800 lira arasında satıldığını söyledi. Avcı, “Biz rakibimiz olmamasına rağmen fahiş bir fiyat yapmayacağız. Hamileleri düşünerek kilosunu 500 liradan satmayı planlıyoruz. Pahalı diyebilirler ama kocaman serada ilk hasadımızda alacağımız ürün 80 kilogram civarında. Çok masraflı bir üretim aşaması var. Bu nedenle fiyatları böyle tutmak zorundayız\" dedi.

HAMİLELERDEN TELEFON

Yalancı çiçekten meyveyi tutturmanın pek mümkün olmadığını anlatan Avcı, daha önce bu yöntemle eriği tutturanı görmediğini söyledi. Geçen yıl hamilelerden fiyatın pahalılığından dolayı çok fazla telefon aldığını kaydeden Avcı, “Erikleri serada değil de dışarda yetiştirdiğimizi düşünüyorlar. Çocuk gibi eriğe baktığımızı bilmiyorlar, gece gündüz onunla ilgileniyoruz ve masrafımız çok fazla. Bu nedenle bu fiyata satıyoruz\" diye konuştu.

Cengiz Avcı, elde edecekleri ürünün alıcılarının hazır olduğunu belirterek, \"Eriğin tanesi ortalama 25 gram. 1 kiloda yaklaşık 40 erik var. Tanesi 12.5 liraya geliyor. Kiloyla alamayan, taneyle de sipariş verebiliyor\" dedi.

4)VAN\'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Edremit İlçesi\'nde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Subesi ekipleri, terör örgütü PKK\'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi\'nde bulunan su deposu yakınlarındaki boş bir arazide arama yaptı. Aramada 8 roketatar mühimmatı ve 5 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

