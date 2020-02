DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\' ŞEHİDİ ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede, teröristlerin tanksavar ve havanlı saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın (22) cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenle memleketi Karabük\'e uğurlandı. \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından dün akşam tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar için Gaziantep Havalimanı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Adli Tıp Kurumu\'ndan sabah saatlerinde alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla havalimanına getirildi. Şehit Akpınar\'ın tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait uçakla memleketi Karabük\'e uğurlandı.Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, Safranbolu\'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

2)KAPATILAN ÜNİVERSİTENİN FETÖ FİRARİSİ ESKİ DEKANI YAKALANDI

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin darbe girşiminin ardından KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin hakkında yakalama kararı bulunan eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak\'ta gözaltına alınarak Kayseri\'ye getirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'terör örgütüne üye olmak\' ve \'örgüte finans sağlamak\' suçlarından aranan ve KHK kapsamında kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak\'ta saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri\'ye getirilerek sorgulanan Prof. Dr. Murat Şen, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Murat Şen daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne çıkarıldı.

KAYSERİ (DHA)

====================================================

3)FETÖ\'NÜN FİRARİ ESKİ HSYK GENEL SEKRETERİ MEHMET KAYA, ÇANAKKALE\'DE YAKALANDI

ÇANAKKALE\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, FETÖ\'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte FETÖ\'nün gaybubet evleri belirlendi. Başsavcılık kararı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ\'nün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya\'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.

Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Kaya ve diğer şüpheliler Emniyete götürüldü.

4)KAYSERİ LİSESİ MİLLİ MÜCADELE MÜZESİNDE 2018 ZİYARETÇİ HEDEFİ 100 BİN KİŞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak protokolle 2 Mayıs 2016\'dan sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veren tarihi yapıya her geçen gün ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Özellikle öğrenci gruplarının ilgi gösterdiği müze tarihsel bilinirliğinin yanında okul olarak da Türkiye\'de Cumhurbaşkanlığı yapmış 2 önemli isme ve halen Genelkurmay Başkanlığı yapan Orgeneral Hulusi Akar\'ın da eğitim gördüğü 125 yıllık lise olma özelliğine sahip. Müze 2018 yılı hedefini 100 bin ziyaretçi olarak belirledi. Türkiye\'de en eski liselerden birisi olma özelliğine sahip Kayseri Lisesi, Kültür yolu projesi kapsamında İl Milli Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası Büyükşehir Belediyesine geçen ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak hazırlanan ve 2016 yılından bu yana hizmet veren müzeye ilgi çok yüksek. Milli Mücadele Dönemi ve Eğitim Tarihi Döneminin yer aldığı müzede çok sayıda 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına ait eser yer alıyor. Taş mektep içinde farklı odalarda yer alan tarih eserlerin bulunduğu alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinden alınan video ve resimler yansıtılıyor. Milli Mücadele Müzesinin bir diğer özelliği de Kayseri Lisesinin sahip olduğu tarihi kimlik. 1921 yılında Kayseri Lisesinin son sınıf öğrencileri Sakarya Savaşında şehit düştüğü için o dönem okul mezun veremedi. Hayatını kaybeden şehitlerin diplomalarının sergilendiği müze de yer alan Eğitim Tarihi bölümünde 125 yıl içinde Kayseri Lisesinde eğitim gören ve mezun olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Modern Kütüphaneciliğin önemli ismi Jale Baysal, Behçet Kemal Çağlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın silikon heykellerinin yer aldığı sınıf bulunuyor. Müze hakkında açıklamalarda bulunan Müze Müdürü Fehmi Gündüz, \" Büyükşehir Belediyesine bağlı iki müzemiz bulunmaktadır. Bunlardan ilk\'i Mimarsinan parkı içinde bulunan Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi, bir diğeri ise kültür yolu üzerindeki Kayseri Lisesi Mili Mücadele Müzesidir. Müzelerin merkezi noktada olması ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Kültür yolu projesinde Selçuklu yapıları, Osmanlı yapıları, Roma dönemine ait yapıları takip ederek Milli Mücadele Müzemize geliyorlar. Buranın Milli Mücadele Müzesi olarak anılmasının nedeni 1921\'de lisenin son sınıf öğrencilerinin Sakarya Savaşına gitmesi ve orada şehit olmasıdır. O dönem Kayseri Lisesi hiç mezun vermemiştir. 2016 yılının Mayıs ayında açtığımız her iki müzede 150 bin ziyaretçiyi açtık. 2018 yılının hedefini Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak 100 bin kişi olarak belirledik. Her iki müzede 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Müzemizde savaş malzemeleri, savaş, talim tüfekleri, mataralar, dürbünler çerkes kamaları ve daha birçok önemli eser var. Müzemizde modern müzecilik uygulanmaktadır. Tarihi eserlerle dijitaller orantılı olarak bütünleştirilmiştir. Müze mağazalarımız bulunmaktadır. Çocuklar için çocuk atölyeleri vardır. Müzede replika olan eski meclis kürsüsü bulunmaktadır. Amacımız çocuklarımıza tarihimizi en iyi şekilde anlatmaktır \"dedi. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet veren Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesinin giriş ücreti ise yetişkinler 2 TL, öğrenciler ise 1 TL ödüyor.

