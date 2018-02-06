DHA YURT BÜLTENİ-3

1)NÜFUS CÜZDANINI KAYBETTİ HAYATI KARARDI

SAMSUN\'da yaşayan ve 7 yıl önce nüfus cüzdanını kaybeden Mehmet Kaya\'ya (51) 2.5 yıl önce, kendi yapmadığı harcamalar nedeniyle ödenmeyen faturalardan icralar gelmeye başladı. Kaya, kaybetitği nüfus cüzdanını üzerine dolandırıcıların kendi fotoğrafını yapıştırıp adına harcamalar yaptığını öğrendi. Cumhuriyet Savclığı\'na şikayetlerde bulunan Kaya, 2.5 yıldır yapmadığı alışverişlerin borçlarını ödememek için yargı mücadelesi veriyor. Samsun\'da yaşayan işçi emeklisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kaya, 7 yıl önce nüfus cüzdanını kaybetti. Kaya, 2,5 yıl önce evine gelen bir icra kağıdıyla şok oldu. İcra kağıdının İstanbul\'dan yapılan 2 bin 500 TL\'lik bir alışveriş sonucu geldiğini öğrenen Kaya, dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurdu. Bu olaydan bir hafta sonra bu kez de 3 bin TL\'lik bir icra belgesi daha eve geldi. Kaya, bu belge için de başvuruda bulundu. Ancak zamanında itirazda bulunamadığı için iki faturayı da ödemek zorunda kaldı. Ardından belirli aralıklarda Kaya\'ya icra belgeleri gelmeye devam etti. Avukatı yardımıyla itirazda bulunan Kaya, bugüne kadar Cumhuriyet Savcılığı\'na adına yapılmış 20 alışveriş faturası için suç duyurusunda bulundu. Dosyaların incelenmesi sonucu bir kısmı iptal edilirken bir kısmı için işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Bir alışveriş merkezinden hazırlanan senet karşılığı yapılan harcamada adına gösterilen nüfus cüzdanı fotokopisini alan Kaya, nüfus cüzdanın üzerinde kendi fotoğrafı yerine üzerinde mühür bulunmayan ve sonradan yapıştırılan fotoğrafı gördü. Kendi adına sahte nüfus cüzdanı ile alışveriş yapan şüphelinin yakalanmasını isteyen Kaya, \"Ben yapmadığım alışverişin bedelini ödedim. 2,5 yıldır kaybettiğim nüfus cüzdanını kullanarak dolandırıcılık yapan kişi ile mücadele ediyorum. Türkiye\'nin çeşitli illerinden harcamalar yapıyor. İstanbul, Düzce, Zonguldak, Ankara harcanan ve ödenmediği için evime sürekli fatura, icra kağıtları geliyor. Bu kişi benim adıma parfüm, kozmetik ürünleri, nevresim takımı, çay setleri, kahve takımları, havlular, GSM hatları, kablolu TV aboneliği gibi alımlar yapıyor ve nüfus cüzdanı karşılığı senet yaptırarak bunları bana borç olarak icrayla gönderilmesine neden oluyor. Bu harcamalar 20 bin TL civarında. Ayrıca benim ödeğim miktar 5 bin 500 TL var. Onun dışında avukatlık ücreti mahkeme giderleri ve bu işler için sürekli para harcıyorum. Çok büyük maddi zararım var. Bu işin sonu nereye kadar gidecek bilmiyorum\" dedi.

Elinde şüphelinin fotoğrafının bulunduğunu ileri süren Mehmet Kaya şöyle devam etti:

\"Bu adam günümüz bu teknolojisinde nasıl bulunamıyor, yakalanamıyor bilmiyorum. Benim evinde huzurum kalmadı. Ne yapayım ben kendimi mi yakayım, intihar mı edeyim. Ben savcılıktan, emniyetten yardım istiyorum. Ben emekliyim tam rahat ettim huzurla bir yaşam süreyim derken başıma böyle bir iş geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Kaya\'dan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

(506.80 MB)

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2)12 YAŞINDA EVLENDİRİLEN VE BİR YIL SONRA ANNE OLAN 42 YAŞINDAKİ 8 ÇOCUKLU ANNENİN DRAMI

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde 12 yaşında evlendirilen ve bir yıl sonra ilk çocuğunu doğuran 42 yaşındaki 8 çocuk annesi Remziye Meçin, şiddetli geçimsizlik ve şiddet nedeniyle 30 yıl sonra eşinden boşanınca 4 çocuğu ile ortada kaldı. İlçede 2 gözlü bir evde çocukları ile yaşam savaşı veren Meçin, \"Eski eşim, nafaka vermemek için tüm mal varlığını yakınlarının üzerine geçirdi. Bu yüzden nafaka bile alamadım. Ailem ve yakınlarım dahil, hiç bir yetkili bana yardım etmiyor. Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkıyoruz. Evde televizyon yok. Son aylarda kira bile ödeyemiyorum. Ders çalışmak isteyen oğluma kalem alamıyorum. Yırtık çanta ile okula giden çocuklarımla arkadaşları dalga geçiyor\" dedi. Silvan ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 8 çocuk annesi Remziye Meçin, şiddetli geçimsizlik ve şiddit nedeniyle 30 yıldır evli olduğu eşinden boşandıktan sonra eşi tarafından çocukları ile ortada kaldı. 12 yaşında evlendirildiğini ve ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdiğini söyleyen Meçin, eşinden sürekli şiddet gördüğü ve huzur bulamadığı için 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladığını ve geçen yıl da boşandığını söyledi. 4 kız çocuğu evlendiği için 2\'si erkek 2\'si kız olmak üzere 4 çocuğu ile iki gözlü kiralık evde yaşam mücadelesi veren Remziye Meçin, yakınları dahil hiç kimsenin kendilerine yardım etmediğini söyledi. Çocuklarının ilk, orta ve lise eğitimine zorlukla devam ettiğini söyleyen Meçun, şöyle konuştu:

\"12 yaşındayken zorla evlendirildim. 30 yıl evli kaldığım eşimle sürekli tartışıyorduk. Şiddetli geçimsizlik, yüzünden her gün kavga ediyorduk, dayak yiyordum. 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladım, geçen yıl da boşandım. Eşim, bana nafaka vermemek için tüm mal varlığını mahkeme öncesi amcasının oğlunun üzerine geçirdi. Tek kuruş alamadım. Çocuklarını arayıp sormadığı gibi hiç bir yardım dahi yapmıyor. 4 çocuğum evlendi kurtuldu. 4 çocuğumla ortada kaldım. 3\'ü okuyor. Artık kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim zalim biri olsaydı çoktan bizi bu evden atardı. Çünkü ona kira veremiyorum. Elektrik ve su faturamı ödeyemiyorum. Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkıyoruz. Büyük kızımın İş-Kur\'da adı çıktı ama sildiler. Kimseye de soramadık. Çocuklarım diğer yaşıtları gibi beslenemiyor. İstedikleri hiç bir şeyi alamıyorum. Soğuk kış gününde evimizde soba yok, ısınamıyoruz. Ne soba var ne yakacak kömür. Yetkililere, devlet büyüklerine çağrıda bulunyorum. Bize yardım eli uzatsınlar\" dedi. Remziye Meçin\'in ilkokul 3\'üncü sınıfa giden oğlu 9 yaşındaki Habip Canpolaten ise, yaşadıkları yoksulluk nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, \"Annem bize ne alırsa borçla alıyor. Okuldan geldiğimde ders çalışmak istesem de kalemim olmadığı için ödevlerimi yapamıyorum. Annem kalemi bile bakaldan borç ile alıyor. Çantam yırtık olduğu için arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Sadece bir pantolonum var annem onu yıkadığında ben okula pijamayla gidiyordum. Okuldaki arkadaşlarım bunun için de benimle dalga geçiyordu. Ben de okuldan ayrılmak istedim. Ama annem kabul etmedi beni ikna edip okula gönderdi. Derslerim çok iyi. Televizyonumuz olmadığı için izliyemiyorum. Çorabım, ayakkabım, hiç bir şeyim yok. Devletimizden yardım istiyoruz\" şeklinde konuştu. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Remziye Meçin\'in evine yapılacak yapılacak ziyaret kapsamında yapılacak incelemede, öncelikli yardım listesinin hazırlanacağını, sosyal ekonomik durumu gözönünde bulundurularak, her türlü eksiğin giderileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Evdeki eşyalardan görüntüler

-Evin kızının elle bulaşık yıkaması

-Anne Remziye Meçin\'den görüntüler

-Aileden görüntüler

-Remziye Meçin\'in konuşması

-Remziye Meçin\'in oğlunun konuşması

-Evin girişinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YALMAZ/SİLVAN,(Diyarbakır),(DHA)-

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3)ÇAM KESE BÖCEKLERİNİN TEHDİT ETTİĞİ ORMANI KADINLAR KURTARIYOR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, çam kese böceklerinin istilasına uğralan 350 dönümlük Atatürk Ormanı\'ndaki çam ağaçlarını kadınlar kurtarıyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yevmiyeli olarak tutulan 15 kadın, her gün ağaçları saran tırtılları toplayıp, orman dışında imha ediyor.

Malkara Belediyesi ve 95\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı, hayırseverlerin de desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerine çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçta oluşan Atatürk Ormanı kurdu. Son günlerde ormanı çam kese böcekleri olarak bilinen tırtıllar sarıp, ağaçları tehdit altına aldı. Bazı ağaçların kurumaya yüz tutması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, devreye girerek, yevmiyeli 15 kadın tutarak, ormanı tıltıl tehdidinden temizliyor. Kadınlar, ağaçlardan makaslarla keserek topladıkları tırtılları çuvallayıp, orman dışına götürüp imha ediyor.

Kadınlar olarak günde 70 lira yevmiye ile çalıştıklarını söyleyen Feride Yüzer(42), \"15 kişi buraya çamların üzerinden tırtılları toplamaya geldik. Tırtılları ağaçlardan makaslarımızla kesiyoruz. Topluyoruz, daha sonra da çuvallıyoruz. Orman alanının dışında imha ediyoruz. Ekmek paramız için bu işi yapıyoruz. Biz iki köy toplanıp buraya geliyoruz. Her türlü çam işine gidiyoruz. Bizim davamız ekmek davası. Çam ekiyoruz, çamları buduyoruz, çamlardan böcekleri topluyoruz. Aile bütçemize böylelikle katkı sağlıyoruz\" dedi.

Ağaçlardaki tırtılları topladıklarını belirten Rabiye Çetin(49), \"Ekmeğimiz için buradayız. Aile bütçesine katkıda bulunuyor olmak çok güzel bir şey\" dedi.

görüntü dökümü

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-Kadınların otobüsle ormanlık alana gelişi

-Otobüsten inişi ve ormana çalışma alanına gidişleri

-Kadınların ağaçlardaki tırtılları toplaması

-Toplanan tırtıllardan detaylar

-Kadınların çalışmaları

-Kadınlarla röportaj

-Toplanıp çuvallanan tırtıllar

-Kadınların makaslarla tırtılları keserek toplaması

-Orman ve çevresinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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4)TARTIŞTIĞI GARSONA KURŞUN YAĞDIRDI

SİVAS\'ta lokantaya giden Furkan G.(29), husumetli olduğu garson Bahattin K.\'ya(42) tabancayla ateş açtı. Yaranan garson, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah 05.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre Furkan G. lokantada garson olarak çalışan Bahattin K.\'nın yanına gitti. İkili arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Furkan G. üzerinde taşıdığı tabancayla Bahattin K.\'ya 6 el ateş etti. Mermilerden ikisi Bahattin K.\'nın bacağına ve kasığına isabet etti. Furkan G. olay sonrası lokantadan koşarak kaçarken, çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Bahattin K. ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Garsonun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Furkan G.\'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(53 mb)

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5)DİYARBAKIR\'DA BERBERDEN MÜŞTERİLERİNE HALAYLI TRAŞ

DİYARBAKIR\'da, berber Veysi Eliaçık\'ın, bir müşterisini halay çekerek traş ederken çektiği ve sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüden sonra halay çekerek traş etmeyi devam ettirme kararı aldı. Çalışanlarıyla birlikte müzik eşliğinde halay çekerek müşterilerini traş eden Elaçık, kendisine traş olmaya gelenleri mutlu ve deşarj olmuş şekilde dükkanından uğurladığını söyledi. Merkez Kayapınar İlçesinde erkek kuaförlüğü yapan 36 yaşındaki Veysi Eliaçık, müşterilerini memnun etmek amacıyla farklı bir yöntem geliştirdi. Kentte 26 yıldır berberlik yapan Eliaçık, yeni açtığı berber salonuna gelen müşterileri halay çekerek traş ediyor. Diyarbakır\'ın yöresel halk oyunlarını bilen çalışanlarıyla birlikte müşterilere unutulmaz anlar yaşatan Eliaçık, bir ellerinde makas, bir ellerinde tarakla müşterilerin saçlarını da kesiyorlar. Sosyal medyada paylaştığı videolarla da büyük beğeni toplayan Eliaçık, halaylı traşın morali bozuk bir müşterinin, moralini düzeltmek amacıyla traşını yaparken halay çekmesiyle başladığını söyledi. Kuaför salonuna babası, annesi ve kendisinin de ismini yer aldığı Zeki Beyaz Oğlu adını veren Eliaçık şöyle konuştu:

\"Ben yaklaşık 26 yıldır bu sektördeyim daha önce böyle bir hizmetimiz yoktu. Bir gün bir müşterimizin moralinin bozuk olduğunu duydum onun moralini düzeltmek için burada halay çektik, Daha sonra cep telefonuna kayıt ettiğimiz görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldık. Bizde daha sonra bunu sürdürdük özellikle sosyal medyada görüp gelen müşterilerimizin traşlarını halay çekerek yapıyoruz. Onlarda çok mutlu oluyorlar bize zaman zaman eşlik ediyorlar buradan müşterilerimiz mutlu bir şekilde ayrılıyor. Bizim için onların mutlu olması önemli\" dedi.

Eliaçık\'ın salonunda traş olan müşteriler ise ilginç bir hizmetle karşılaştıklarını belirterek negatif tüm düşünceleri traş olurken atarak deşarj olup çıktıklarını söylediler.

Görüntü Dökümü

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-Müşterilerin dükkanda beklemesi

-Müşterilerin halayla koltuğa oturması

-Eliaçık ve personelinin halay çekerek müşterileri traş etmesi

-Muhabir anons

-Müşterilerle röportaj

-Eliaçık röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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