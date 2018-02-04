DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HAKKARİ ŞEHİDİ, MEMLEKETİ NİĞDE\'YE UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde\'ye gönderildi. 1 Şubat\'ta Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, dün şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana\'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Pınar Mahallesi\'ndeki baba eve evine getirildi. Bu sırada şehit babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan sokak içerisinde dualar okundu. Bu sırada şehidin bir yakını olan kadın, cenaze aracına asker selamı verdi.

Şehit cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde’nin Çamardı İlçesi\'ne bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Türk bayrakları asılı şehit evi ve kalabalıktan görüntüler

- Şehit evi ve dua edenlerden pan görüntü

- Dua edilmesi

- Şehidin babasından görüntü (ortada)

- Şehidin babasının cenaze aracına binmesi

- Cenaze aracının gidişi

- Selam duran askerden görüntüler

- Şehidin yakını bir kadının asker selamı vererek ağlaması

- Şehit Muhammed Osman Akagündüz\'ün sağlık fotoğrafları

SÜRE:02\'11\" BOYUT:134 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

2)APARTMANDA ENGELLİ RAMPASI KRİZİ ÇÖZÜLDÜ; MERVE ESARETTEN KURTULDU

ANTALYA\'da yüzde 94 engelli Merve Yuka\'nın (27) apartman sakinleriyle yaşadığı \'Engelli rampası\' krizi, mutlu sonlandı. Muratpaşa Belediyesi, apartman sakinlerinin ikna edilmesinin ardından 60 metrekarelik rampa yaptı. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1040 Sokak\'taki M. Toru Apartmanı\'nın birinci katınta oturan Fazlı Yuka, doğuştan yüzde 94 bedensel engelli kızı Merve için kendi çabasıyla binaya engelli rampası yapmak istedi. Geçen yıl nisan ayında konuyu apartman sakinleriyle görüşen Fazlı Yuka\'ya, apartmanın görüntüsünün bozulacağı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Rampa yapılması için ısrarcı olan Yuka, apartman sakinleriyle yeni bir toplantı talep edip, konuyu da oylamaya sundu. Engelli rampası için yapılan oylama 5\'e karşı, 8 oyla reddedildi. Son çare Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal\'dan destek isteyen Yuka, kızının evden dışarı çıkıp rahat bir yaşam sürebilmesinin yapılacak rampaya bağlı olduğunu ifade etti. Doğan Haber Ajansı\'nın Merve\'nin yaşadığı dramı gündeme getirmesi üzerine Başkan Uysal\'ın talimatıyla apartman sakinleriyle uzun süreli görüşmeler gerçekleştiren belediye personeli, sonunda ikna etmeyi başardı.

5 BİN TL HARCANARAK 15 GÜNDE YAPILDI

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adresteki apartmana gelerek rampa için çalışmalara başladı. Apartman girişine önce duvar örüldü, ardından mevcut merdiven basamakları kapatılarak 60 metrekarelik rampa zemin oluşturuldu. Zemini fayansla kaplayan belediye, rampayı güvenli hale getirmek için çevresini de demir korkulukla çevirdi. Muratpaşa Belediyesi\'nin tamamen kendi imkanlarını kullanarak 15 günde tamamladığı rampa için 5 bin TL harcandı.

Rampanın tamamlanması üzerine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hem aileyi ziyaret etmek, hem de rampanın son halini görmek için Yuka çiftini ziyaret etti. Merve Yuka, tekerlekli sandalyesiyle rampa girişinde Başkan Uysal\'ı karşıladı. Rampa için teşekkür edip Uysal\'a çiçek veren Merve, artık daha kolay dışarı çıkabileceğini söyledi.

Belediyeciliğin sadece altyapıları inşa etmekle yapılmayacağını belirten Uysal, \"Merve kardeşimiz apartman çıkışındaki merdivenlerin yapısıyla ilgili günlük hayatını konforlu sürdüremiyordu. Biz de bu olaya müdahale ederek sorunu ortadan kaldırdık. Darısı evinde hapsolmuş tüm engellilerimizin başına. Sosyal hizmetlerin en ağır şekilde kamu hizmetlerine yoğunlaşması lazım. Yeni yapılan bütün yollarda engellilerimizi dikkate alıyoruz\" dedi. Yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Fazlı Yuka ise, \"Ben işe gidince, kızım evde hapsoluyordu. Ben olunca sırtımda indirip çıkarıyordum. Kızım büyüdü, indirip kaldırırken biz de zorlanıyorduk. Kızım büyük bir esaretten kurulmuş oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Evden dış plan görüntü

- Evin girişine yapılan rampa

- Merdivenden görüntü

- Fazlı Yuka ve Merve\'den görüntü

- Fazlı Yuka\'nın tekerlekli sandalye ile kızını götürmesi

- Röp1: Fazlı Yuka

- Fazlı Yuka ve Merve\'Nin Başkan Ümit Uysal\'ı karşılaması

- Başkan Uysal\'a çiçek verilmesi

- Röp2: Ümit Uysal

- Fazlı Yuka ve Merve\'nin eve girmesi

469 MB- 4.14\"

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

Görüntü Dökümü

-------------- 07 Nisan 2017 (Arviş kaydı)

- Baba Fazlı Yuka\'nın kızını tekerlekli sandalye ile getirmesi

- Sırtlayarak merdivenleri çıkması

- Binaya girmesi

- Sırtında eve girmesi

- Merve Yuka\'nın evde görüntüsü

- Merve\'nin elini yıkması

- Kahvaltı yapması

- Röp1: Fazlı Yuka (baba)

- Röp2: Merve Yuka

- Röp3. Melek Yuka (Anne)

- Detay

362 MB // 06.01\"

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3)GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, atıklar ise tamamen yandı. Akyazı\'daki Mudurnu Çayı\'nın kenarında bulunan geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında, saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve lastiklerin alev almasıyla yükselen dumanları gören fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Tesislerden yükselen alev ve dumanlar, ilçenin birçok yerinden görüldü. Alevler, uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, fabrikadaki atıklar da yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Atıkların alev alev yanması

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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4)KONYALI AŞIK, \'AFRİN\' İÇİN BESTE YAPTI

KONYA\'da 62 yaşındaki İbrahim Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için şiir, yazıp besteledi. Aşık Demirtay, \'Zeytin Dalı\' adını verdiği bestesinde Mehmetçiğin, Afrin\'de gösterdiği başarıları vurguladı.

Konya\'da yaşayan işçi emeklisi 5 çocuk babası İbrahim Demirtaş, 50 yıldır şiir yazıp besteliyor. Daha önce Soma\'daki maden faciası, 15 Temmuz Darbe girişimi, Van\'da meydana gelen deprem gibi önemli olaylarda beste yapan aşık Demirtaş, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \'Zeytin Dalı\' isimli bir şiir yazıp, bu şiiri besteledi. Bestesinde ise Mehmetçiklerin Kahramanlıklarını anlattı. Demirtaş, \"Oraya giden askerlerimize ve tüm ordumuza bu destanı yazdım. Onların duygularına tercüman oldum. Çok memnunum böyle bir şey yazdığım için. Olmasa da yazmasaydık. Ama olduğu içinde bize yazmak düşer bir aşık olarak. Askerlerimizin ayağına taş değmensin. onlardan Allah razı olsun. onları cenabı Allah korusun. onları ülkemize sağ salim ülkemize tekrar dönmesini nasip eylesin. Onları dualarla boş bırakmayalım. Biz onlara duacıyız\" dedi.

Zeytin Dalı

Cumhuru,paşası emir verdiler

Bu oynanan oyunları bozdular

Yılanların başlarını ezdiler

Zeytin dalı harekatı Afrin\'de

Peyede dize gel mehmetcik geldi

Göklerden,karadan çağlayan seldi

Fıratın kalkanı dağları deldi

Zeytin dalı hayat verdi Afrin\'de



Afrine, İdil\'e pusu kurulmuş

Ülkeler biçare sular durulmış

Tasmalı itlerin ipi gerilmiş

Türk ordusu selam verdi Afrin\'de

Kınalı kuzular yağız yiğitler

Anadan atadan alır öğütler

Şehit bacıları yakar ağıtlar

Koç yiğitler sofra serdi afrinde

Çakallarla çevrili dört yanımız

Peygamberden,Osmanlıdan şanımız

Bayrağa renk katar şehit kanımız

Mehmetcikler canın verdi Afrin\'de

Ey şanlı ordumuz allah bizimle

Kükremiş aslanlar gördüm gözümle

Dualar okudum hakka nazımla

Zeytin dalı filiz verdi Afrin\'de

Mehmetçikler cenk ederek yarışın

Cephelerde meleklere karışın

Zeytin dalı simgesidir barışın

Türk ordusu kucak açtı Afrin\'de

Burseya Dağına bayrak yakıştı

Düşman olan aval aval bakıştı

Türkmenlerle dostluğumuz pekişti

Zeytin dalı sancak oldu Afrin\'de

Kudurdular Amerika itleri

Yal tükendi patlayacak ötleri

Sarpa sürdü batı nalsız atları

Zeytin dalı meyve verdi Afrin\'de

İbrahim der şanlı bizim ordumuz

Bayrak,vatan,namus,toprak derdimiz

Cennet gibi gül gülistan yurdumuz

Zeytin dalı kökün saldı Afrin\'de

KONYA/DHA

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5)HAYALLERİNİ TİŞÖRTLERE RESMEDİYORLAR

İZMİT\'te, Zeynep ve Mehmet Erzen çifti yaklaşık 3 yıldır evlerinde şövalyeye sabitledikleri tişörtlere hayallerini resmediyor. Yaptıkları çalışmaya \'Giyilebilir Sanat\' olarak isimlendiren çift, en büyük hayallerinin ise bir atölye açıp bu işi öğrenmek isteyenlere eğitim vermek olduğunu söyledi. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi\'nde bulunan evlerini atölye olarak kullan Zeynep ve Mehmet Erzen çifti, şövalye üzerine yağlı boya tablo çalışır gibi tişörtlere fırça darbeleriyle renklendiriyor. Adına \'Giyilebilir Sanat\' adını verdikleri tişörtlere kumaş boyalarla kişiye özel tasarım resimler yapıyor. Ayrıca duvara alçı rölyef çalışması, 3D fosfor neon çalışmaları ve minyatür mini maket performans çalışmaları yapıyorlar. Mühendis olan Mehmet Erzen ile bir petrol rafineri şirketinde çalışan Zeynep Erzen, tişörtleri internet sitesinde satışa sunuyor. Tişörtler 50 ile 250 TL arasında satılıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, EK GELİR OLDU

Yaklaşık 3 yıl önce tişört üzerine resim çizmelerinin ardından projenin ortaya çıktığını söyleyen Zeynep Erzen, \"Eşim ile 3 yıl önce tanıştığımızda, onun resminin, kaleminin çok iyi olduğunu bildiğim için bir gün benim için eski bir tişört üzerine resim çizmesini istedim. O da, \'Ne çizeyim?\' diye sorunca ağaç ve martıları çok sevdiğim için bunu çizmesini istedim. Ağaç çizdi. Sonra onu süsledik. Ben arkasına büyük bir kalp yaptım. Çok dikkat çekici, hoş bir tişört çıktı ortaya. Sonra gören nereden aldığımızı sormaya başladı. Çevremizdeki arkadaşlarımız, \'Biz de tişört istiyoruz\' demeye başlamışlardı. Hobi olarak başladık esasında. Sonra sonra bu gitgide yayıldı. Hobi olarak başladığımız uğraşımız bir anlamda işimiz ve ek gelirimiz olmaya başladı. Eşim genellikle doğa ile alakalı resimler çiziyor. Benim daha farklı uygulamalarım var. Vektörel kedi çizimleri çok tutuluyor. Özellikle yazın bu tarz şeyler çok isteniyor. Çalışmalarımızda kumaş boyası kullanıyoruz. Resim çizilen tişörtler 30 derecede makinede tersten yıkanıyor. Tişört yapıldıktan sonra ilk giyimden önce arkadan bir kez ütülendiğinde boya sabitlenmiş oluyor ve yıkandığı zaman da hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu uygulamayı esasında bir tek biz yapmıyoruz. Bir çok insan yapıyor ama bizim kadar çok çeşitli yapan yok\" dedi.

\'YAĞLI TABLO ÇALIŞIR GİBİ ÇALIŞIYORUZ\'

Mehmet Erzen tişörtlere resim yapmaya eşinin isteği üzerine başladığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 8-9 yaşlarındayken resme tutkunluğum başlamıştı. Bu zamana kadar kara kalemlerle, yağlı tablolarla çalıştım. Kendime hem bir meşgale, hem de sosyal uğraş olarak düşündüm. Bunu hobi olarak mini maketler gibi şeylerle tamamlamaya çalıştım. Giyim işi ise eşimin isteği doğrultusunda eski bir tişört ile başladı. Yaptığım eserleri, tabloları ve diğer eserleri insanlar odalarına, duvarlarına asıyordu. Biz de bunları kişisel olarak giysilere aktarmak istedik. Tabi çoğu insanın tercihi ya da aklındaki düşüncesi, \'Bu bir tişörttür. Bu kadar pahalı olamaz\' şeklinde düşünenler olabilir. Biz buna emek veriyoruz. Fırçalarla, boyalarla, orjinal tekniklerle çalışılarak renkleri birbirine katıyoruz. Bunları da tişörtlere giydiriyoruz. Yağlı tablo çalışır gibi çalışıyoruz. Ancak bunu kıyafetlerin üzerine kumaş boyaları ile yapıyoruz. Kimyasının herhangi bir şekilde cilde zarar vermeyeceği boyaları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra duvar rölyefi yapıyoruz. Mini maketler, ağaçlar ya da herhangi bir alanın görüntüleri, bunları 3D boyutlu olarak çalışabiliyorum. Hayalimiz ise bir atölye açıp bu çalışmaları yapmak isteyenlere eğitimler vermek\"

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Erzen evinde şövalyeye astığı tişörte resim yaparken

-Duvarındaki alçı rölyef çalışması

-Mehmet Erzen ve eşi Zeynep ile röp

-Zeynep Erzen çantalara figür yapması

-Yaptıkları çalışmalardan detaylar

Habek:Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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6)VAN\'DA, EVDE 22 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 22 kilo 217 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komtanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlurla Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, ihbar üzerine bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde, narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, 22 kilo 217 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirild

Görüntü Dökümü

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JANDARMA KAMERASI

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-Evde narkotik köpek yardımıyla yapılan arama

-Bir çuvalda çıkartılan eroin paketleri

-Eroinden görüntü

VAN, (DHA)-

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