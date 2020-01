DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 11\'İNCİ GÜN; BURSEYA\'DAN SONRA HEDEF BAFELYUN TEPESİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 11\'inci gününde çatışmalar devam ediyor. Hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı\'nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 9\'uncu gününde ele geçirilen kritik öneme sahip Burseya Dağı\'ndaki mayın ile bomba arama ve temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Teröristlerin beton kuleler, tüneller ve çevresindeki sığınak ile mevzilere döşediği bubi tuzaklarına yönelik arama ve temizleme çalışması sürdürülen bölgede bulunan patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha ediliyor. Afrin\'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı\'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyun Tepesi\'ne çevrildi. Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı\'nca, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Burak EMEK/ KİLİS-HATAY, (DHA)-

2)ARANAN PKK\'LI, HAVAYA ATEŞ AÇINCA YAKALANDI



ADANA\'da, havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nezir A.\'nın terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Merkez Seyhan İlçesi, Barbaros Mahallesi\'nde önceki gün bir araçtan havaya ateş açılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, şüpheli Nezir A.\'yı yakaladı. Yapılan incelemede Nezir A.\'nın, terör örgütü PKK\'ya üye olma suçundan 3 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı saptandı. Araçta yapılan aramada ise 1 av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nezir A., emniyete götürüldü.

ADANA, (DHA)-

3)KAYAK MERKEZLERİNDE TATİLCİ YOĞUNLUĞU

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİNDE TATİL YOĞUNLUĞU

SİVAS\'ta Orta Anadolu\'nun en yeni kayak merkezi olarak kısa süre önce hizmete giren Yıldız Dağı Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle yoğunluk yaşıyor. Doğal pisti ve tesisleriyle Yıldız Dağı, Türkiye\'nin yeni gözde kayak merkezlerinden biri olmaya aday. Tatil ve hafta sonunu birleştirenler, merkezde ilginç görüntüler oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin katkılarıyla 2014-2015 kış sezonundan itibaren bölge halkına hizmet veren kayak merkezinde 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler bulunuyor. Sivas\'ın kuzeyinde bulunan 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas\'a 58, Tokat\'a 78, Amasya\'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türkiye\'de çok az tesiste bulunan suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas\'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park, kayakseverlere alternatifler sunuyor. Buz parkta 200 metrekare buz pateni salonu, kafeterya, seyir terası, paten kiralama alanı, bekleme salonu ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Kızak ve kayağa alternatif aktiviteler arasında yer alan buz pateni, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

TATİL YOĞUNLUĞU

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestr tatilinin gelmesi ile birlikte hafta sonları da büyük ilgi görüyor. Her yaştan ailelerin geldiği tesislerde, çocuk ve yetişkinler kızaklarla kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardı. Aileler, kar üstünde mangal yakmayı da ihmal etmezken, gençler ise halay çekerek gönüllerince eğlendi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi\'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresi\'ne bağlı Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, sömestr ile birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100\'e ulaştığını söyledi. Altun, \"Anadolu\'nun yıldızı parlamaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok kısa sürede Türkiye\'nin de yıldızı olmaya aday. Şu anda çok yoğun bir ilgi var. Otelde doluluk oranımız yarıyıl tatiliyle beraber yüzde 100\'ün de üzerinde. Odalara ek yataklar ataklar talepleri ve yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Tesislerimizin tamamıyla hizmete hazır, bir sıkıntı yok. Bütün tesislerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu arada 6 Şubat\'ta Türkiye Snowboard Şampiyonası\'na da tesislerimiz ev sahipliği yapacak. Tatille birlikte merkezimizde yoğun kar yağışı oldu. Şu an karla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an tesislerimizde zirvede 1 metreye yakın kar kalınlığı var. Ezilmiş minimum kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerinde. Tesislerimizin olduğu alanda ise 90 santim kar kalınlığı var. Türkiye\'de çok az tesiste olan suni karlama tesislerimizde faal, çalışmaya devam ediyor. İnşallah bu karla beraber sezonu uzatmış olabiliriz. Hem Sivas\'tan hem çevre illerden çok yoğun bir ilgi bulunmakta. Sömestr dolayısıyla hem çevre illeri hem de mevcut Sivas\'tan hemşehrilerimizi sosyal anlamda tesislerimizden faydalanmak üzere bekliyoruz. \" diye konuştu.

ERCİYES\'TE SÖMESTİR TATİLİNDE MEKANİK TESİSLER ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi\'nde sömestir tatilinde kayaksever bereketi yaşandı.Özellikle, mekanik tesislerin önünde bu nedenle uzun kuyruklar yaşandı.

Kış turizm merkezi Erciyes\'te sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve ögrenciler Erciyes\'e adeta akın etti. Aşırı yoğunluğun yaşandığı Erciyes\'te kayakseverler,teleski, telesiyej ve gondola binmek için , Erciyes dağının Tekirkapı, Develi kapı ve Hacılarkapı istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Erciyes\'te kayak ve kızak satışı yapan esnafta yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Erciyes dağında toplam 1600 yatak kapasiteli oteller ise ,sömestir tatilini yüzde 100\'e yakın doluluk oranı ile geçirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------SİVAS

-Kayak merkezinden görüntüler

-Kızaklarla kayanlar

-Kayak yapanlar

-Merkezde halay çekenler

-Buz pistindeki çocukların görüntüleri

-Buruciye A.Ş. Müdününün konuşmaları

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(357 mb)

Görüntü Dökümü:

-------------------------KAYSERİ

-Erciyes\'te kayak yapan öğrenci ve ailelerden görüntü

-Mekanik tesisler önünde kalabalıktan çekilen görüntü

-Drone ile havadan Erciyes görüntüsü

-Genel detay

Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 5 Dakika 29 Saniye / 335 MB

4)FETÖ\'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON: 15 GÖZALTI

KONYA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması



(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

5)HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI: \'BENİM SUÇUM GÜNAHIM YOK\' DEDİ

KONYA\'da inşaatlardan malzeme çalan 2 kardeş, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler de Aykut S., \"Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım.\" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde merkez Selçuklu ilçesindeki inşaatlarda hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği inşaatların bulunduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlıktan 6 kaydı bulunan ve cezaevinden 1 hafta önce tahliye olan Aykut S. ile 5 kaydı bulunan kardeşi Yunus B.\'nin olduğunu belirledi. İki kardeşi suçüstü yakalamak isteyen polis, yine bölgede çalışmasını sürdürdüğü sırada iki kardeşin kasasında inşaat iskelesi yüklü ve plakasının bir bölümü çamurla kaplı 42 GD 260 plakalı kamyonetle Kelebekler Vadisi Parkı civarında olduğunu fark etti. Ardından \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Aykut S. de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu iki kardeş yakalandı. Kamyonetin kasasında ise yaklaşık 100 kilo inşaat iskelesi olduğu saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut A. polise, \"Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım.\" dedi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- kamyonet ve çalıntı malzemelerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

6)ADRES SORAN KİŞİLERİ GASP ETTİLER

ADANA\'da Murat S. ve Abdulselam B., kendilerine sokakta adres soran 2 kişinin bin 500 lirasını gasp ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Osmaniye\'den gezmek için otomobille Adana\'ya gelen İbrahim Kazar ve arkadaşı Mehmet Şahin, merkez Seyhan İlçesi\'nde terör örgütü PKK lehine korsan gösterilerin yoğun olarak gerçekleştirildiği Hürriyet Mahallesi\'nde yollarını kaybetti. Yol kenarlarında oturanlara adres soran ikili, \'polis\' oldukları şüphesiyle otomobilden indirildi. 2 kişi, polis olmadıklarını anlatan İbrahim Kazar ve Mehmet Şahin\'in üzerindeki bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşgalini aldığı gaspçıların Murat S. ile Abdulselam B. olduğunu tespit etti. Murat S. saklandığı adreste yakalanırken, Abdulselam B.\'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Amasya\'da hükümlü bulunduğu cezaevinden Mersin\'in Tarsus ilçesindeki cezaevine nakli için kendisine 2 gün izin verilen Abdulselam B.\'nin izinli olduğu gün gasp yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen Murat S, sevk edildiği Adana Adliyesi\'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevindeki Abdulselam B. hakkında da aynı suçtan tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nin Genel görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılarak araca bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nin detay görüntüsü

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

(01\'09\" - 70 MB)

7)FİNİKE\'DE PINGIDIK GELENEĞİ NESİLLERDİR YAŞATILIYOR

ANTALYA\'nın Finike ilçesi Gökbük Mahallesi\'nde, baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşmeyi simgelediği düşünülen ve nesilerdir yaşatılan \'Pıngıdık\' geleneği için etkinlik düzenlendi.

Finike\'ye bağlı Gökbük Mahallesi\'nde \'erginlenme ritüeli\' olarak bilinen Pıngıdık geleneği her yıl 21 Mart\'ta yapılırken, son yıllarda mahalle nüfusunun çoğunluğunun dışarıda yaşaması dolayısıyla sömestir tatilinde gerçekleştiriliyor. Yetişkinlerle ergenlik çağında olanlar arasında doğrudan bir rekabeti de sembolize eden ritüelde mahalle halkı, baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşmeyi simgeleyen oyun için tek yürek oluyor. Pıngıdık geleneği için mahalle tiyatro sahnesine dönüşüyor.

BİR GENÇ PINGIDIK YAPILIYOR

Oyunun hazırlanması birkaç gün önceden başlıyor. İş hayatı dolayısıyla köy dışında bulunan halkın da kaçırmadığı oyunda, ergenlik çağına gelmiş erkekler toplanarak aralarında iş bölümü yapıyor. Pıngıdık yapılan delikanlıya, siyah keçi postu giydiriliyor yüzü siyaha boyanıyor. Pıngıdık olan gencin önünde bereketi simgeleyen çan takılı sopa, sırtına ise uçlarında zil olan sopa bağlanıyor.

GENÇ KIZLAR OCAK BAŞINA GEÇİYOR

Hazırlıkların ardından havanın kararmasıyla birlikte merkezi yerde \'dirlik ateşi\' yakılıyor. Genç kızlar da kırmızı eşarp takarak kendi ekmek ocaklarını yakarak sofranın başına geçiyor. Bu arada Pıngıdık, elindeki tenekeleri çalarak arkasından gelen gençlerle birlikte ev ev dolaşıyor. Herkesten imkanları ölçüsünde un, tuz, susam ve odun alan gençler daha sonra teneke ve def çalarak ateşin yakıldığı alana geliyor.

GENÇ ERKEKLER NÖBET TUTUYOR

Genç kızların pişirdiği ekmekler, yetişkinler tarafından çalınmasın diye genç erkekler tarafından nöbet tutuluyor. Yetişkinler ekmek çalmaya kalktığında ise gençler harekete geçiyor ve ekmek çalan yetişkini alandan çıkmadan yakalamaya çalışıyor. Bölüşmeyi de simgeleyen gelenekte, daha sonra ekmekler köy halkı ve dışarıdan gelen konuklara ikram ediliyor. Gece yarısından sonra da artan malzeme ve ekmekler gençler tarafından ihtiyacı olan ailelerin kapısına gizlice bırakılıyor.

\'TARİHSEL BİR KÜLTÜRDÜR\'

Gökbük Mahallesi\'nde oturan Ahmet Kahyaoğlu, \"30 yıldır Türk turizmine hizmet ettim. Emekli olup kendi köyüme yerleştim. Bu etkinlik bin yıllardır dededen toruna kalarak bugüne gelmiş. Pıngıdık\'ın asıl amacı bolluk, bereket, yağmur duası, paylaşım, eşitlik, paylaşımcılıktır. Alevi inancına göre rızalık almaktır. Gençlerimiz toplar, genç kızlarımız pişirir. Herkesin evine eşit olarak dağıtılır ve yenilir. Bu bizde tarihsel bir kültürdür. Orta Asya\'dan göçüp gelirken getirdiğimiz bir kültürün parçasıdır. Bugün devam ediyor, yarın da torunlarımız devam ettirecektir\" dedi.

BİN YILDIR SÖNMEYEN ATEŞ

Hüseyin Esin, Pıngıdık etkinliğinin Orta Asya\'dan beri devam eden ve Şamanizm geleneğinden gelen bir ritüel olduğunu belirterek, \"Pıngıdık, köyümüzde bin yıldır sönmeyen ateş olarak nesillerdir devam ediyor. Yağmur duası şeklinde başlayan bu gelenek, birliği, beraberliği, bir lokma ekmeği ve umudu bölüşmek amacıyla insanların sömestir tatilinde bir araya gelerek kutladığı bir etkinlik\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------------

- Pıngıdık yapılan genç hazırlanırken

- Arkasındaki gençlerle birlikte kapı kapı dolaşırken

- Pıngıdık ateşi

- Kutlama yapılan alandan detaylar

- Ahmet Kahyaoğlu ve Hüseyin Esin\'den röportaj



(HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

255 MB /// 08.00\"

8)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN EVİNE ASANSÖR YAPTIRDIĞI ENGELLİ ÖZGE\'NİN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI

EDİRNE\'de bedensel engelli milli yüzücü ve kurbağalamada Türkiye rekorunun sahibi Özge Üstün(23),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın evine özel engelli asansörü yaptırmasının ardından başarılarını dana artırdı. Bugüne kadar 44 madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanan Üstün, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benim bir engellimi kaldırıp, hedeflerime ulaşmamı sağladı. Allah kendinden razı olsun\" dedi.

Edirne\'de emekli Nezih Üstün ile ev hanımı Sevim Üstün\'ün, \'Spina Bifida\' (omuriliğin kapanması) ve \'Hidrosefali\' (beyinde su toplanması) hastalıkları nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya gelen kızları Özge Üstün, yaklaşık 8 yıl önce tedavi amaçlı başladığı yüzmede, hocasının tavsiyesi üzerine, kendisini geliştirdi ve müsabakalara katılmaya başladı. İki yıl önce Mersin\'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda kurbağalamada kategorisinde 2 dakika 57 saniyelik rekoruyla Türkiye rekoru kıran Üstün, Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Fatih Mahallesi\'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Özge Üstün, tekerlikli sandalye ile yaşamak zorunda olduğu için anne ya da babasının sırtında evine girebiliyordu. Haftanın 6 günü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün Fatih Sultan Mehmet Kapalı yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanan Üstün, internet üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaşarak evinin girişine engelli asansörü yapılması için yardım istedi. Erdoğan\'ın talimatı üzerine 1 yıl önce Edirne Valisi Günay Özdemir, milli yüzücü Özge Üstün\'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Üstün\'e Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havuzdaki antrenmanlarına gitmesi için engelli minibüsü tahsis etti.

\'CUMHURBAŞKANI ENGELİMİ KALDIRDI\'

Özge Üstün, evine engelli asansörünün yapılmasının ardından başarılarını daha da artırdı. Üstün son olarak Aksaray\'daki Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası\'nda 100 metre kurbağa Türkiye birincisi olurken, 100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bugüne kadar Avrupa ve Türkiye\'deki yarışmalarda toplam 44 madalya kazanan Özge Üstün, 1.5 yıl önce milli takıma seçildiğini ve ülkemizi temsil ettiğini söyledi. Türkiye\'de engelli birey olmanın zor olduğunu belirten Üstün, şöyle dedi:

\"Engelli sporcu olmak çok daha zor. Ama biz artık bunları aştık, sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan 2 yıl önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde beni Edirne\'den başarılı kadın sporcu olarak seçmişler. Beştepe\'de kadınlar resepsiyonu vardı, kendisini ziyaret ettim. Orada kendisiyle sohbet etme fırsatımız oldu. Bana sıkıntım olup olmadığını sordu. Bende kendisine ailemin sağlık sorunları nedeniyle beni bir yere kadar taşıya bildiklerini söyleyip eve giriş çıkışları kolaylaştıracak, engelli asansör platformu kurulmasını talep ettim. Cumhurbaşkanımız bu isteğimi karşılık, evime daha rahat girip çıkmam için engelli asansörü yaptırdı. Asansör hayatımı kolaylaştırdı. Bu sayede yalnız başıma evden çıkıp dolaşa biliyorum. Antrenmanlara kendin gidip geliyorum. Yaklaşık 1 yıl önce asansörün yapılmasının ardından katıldığım şampiyonalarda Portekiz\'de 4, Mersin ve Aksaray\'da 9 madalya alarak Türkiye şampiyonu oldum. Barajı geçerek önümüzdeki günlerde ülkemizi Avrupa\'da temsil etmek için önüm açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benim bir engellimi kaldırıp, hedeflerime ulaşmamı sağladı. Allah kendinden razı olsun\" dedi.

Başarılı sporcunun antrenörü Yasemin Şahin, Özge\'nin çalışmalarının günde çift antrenman ile devam ettiğini belirterek,

\"Özge, 17-18 Ocak tarihleri arasında Aksaray\'da düzenlenen yüzme yarışlarında çok güzel bir sonuç elde etti. Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor, Avrupa barajını da geçti zaten. Avrupa Şampiyonası\'na katılmak için ilerliyoruz. Günde çift antrenman yaptığımız için çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu yarışta isteğimizin çok üzerinde başarı elde etti. Yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan\'ın Özge\'nin evine asansör yaptırması bizi çok etkiledi. Özge antrenmanlara gelip giderken çok zorlanıyordu. Şimdi antrenmanlara daha rahat geliyor, bunun başarıda çok büyük etkisi oldu. O yüzden Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Özge\'nin eve gelmesi

-Engelli asansörü binmesi

-Eve girişi

-Anne kucağında tekerlekli sandalyeden indirilmesi

-Madalyaları boynuna takması

-Genel detay görüntü

-Özge ile röp.

-Özge\' evden çıkışı

-Havuza gitmesi

-Özge\'nin havuzda çalışması

-Yasemin Şahin ile röp.

-Özge\'nin yüzmesinden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

9)2 AYLIK EMEKLİ MAAŞINI TSK GÜÇLENDİRME VAKFI\'NA BAĞIŞLADI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde emekli Erol Yılmaz (55), Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) 2 aylık maaşını bağışladı.

Sandıklı\'ya bağlı Oda köyünde oturan Erol Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla iki aylık maaşı olan 2 bin 800 TL\'yi TSKGV\'ye bağışlama kararı aldı. Bir banka şubesinden TSKGV hesabına parayı yatıran Erol Yılmaz, şube önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Askere gitmek istediğini fakat yaşı nedeniyle alınmadığını söyleyen Erol Yılmaz, bunun üzerine maaşını bağışladığını kaydetti. Askerlere hep dua ettiğini belirten Erol Yılmaz, \"Gençliğim bitti. İhtiyarlığımdan dolayı maalesef bizi askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na 2 bin 800 lira yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Türk milletine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de buralarda onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca böyle düşündük\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Erol Yılmaz bankaya bağış için girerken

- Erol Yılmaz bağışını yaptıktan sonra bankadan çıkarken

- RÖP: Erol Yılmaz

79.5 MB /// 01.18\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)