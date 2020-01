DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DOĞU\'DA SİBİRYA SOĞUKLARI

DOĞU Anadolu Bölgesi Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25.8 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde ölçüldü. Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Geceleri yaşanan, şiddetli soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, tarihi Ardahan kalesinde kayalıklarda sarkıtlar oluştu. Çocukların yaptıkları kardan adam kırağı tutunca ilginç görüntü oluşturdu. Kar yağışının durması ile birlikte bölgedeki en soğuk gece sıfırın altında 25.8 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde yaşandı. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Kars Harekani Havalimanı\'nda 25.7, Erzurum Tekman\'da 22.5, Kars\'ta 22.3, Ağrı\'da 19.4, Ardahan ve Erzincan Oltukbeli\'de 18.8, Erzurum\'da 12.5,Muş\'ta 4.6 ve Iğdır\'da 4.2 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hafta sonu bölge genelinde kar yağışının beklendiğini bildirdi. Sibirya soğuklarının bir kaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

2)ÇUKUROVALILAR KAR KEYFİNİ POZANTI\'DA ÇIKARTTI

ADANA\'nın Pozantı ilçesine hafta içi yağan yoğun kar, hafta sonu piknik yapmak isteyen Çukurovalıların akınına uğradı.Geçen Perşembe ve Cuma günü Pozantı ilçesine yağan yoğun kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara yolu 30 saati aşkın süredir kapalı kalmış birçok sürücüde yolda kalarak mağdur olmuştu. Hafta sonu güneşin yüzünü göstermesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte iki günlük tatili fırsata çeviren Çukurovalılar soluğu Pozantı ilçesi ve Akçatekir Yaylasında aldı. Kimi vatandaş ailesi ile kimi vatandaşsa arkadaşlarıyla birlikte kar görmeye geldi. Adana, Mersin ve Tarsus başta olmak üzere birçok il ve ilçeden kar görmeye gelen vatandaşlar, kartopu oynad, naylon ve metal parçalarıyla kaymaya çalıştı. Çocuklar kendi başlarına kardan adam yapmaya çalışırlarken anne ve babalar da mangal başına geçip sucuk, tavuk ve et pişirerek karda piknik yapmanın keyfini çıkarttı.

3)YANGININ ÇIKTIĞI 4\'ÜNCÜ KATTAN ATLAMAK İSTERKEN, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

SİİRT Bahçelievler mahallesinde, sabah erken saatlerde bir binanın 4\'üncü katında çıkan yangından kurtulmak isteyen ve evinin balkonundan sarkan Hüseyin Aybek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla, uzatılan merdivenle kurtarıldı.Merkez Bahçelievler mahallesi, Edip Turhan caddesindeki Furkan apartmanı 4\'üncü katında yaşayan Hüseyin Aybek\'in evinde bugün sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Aybek, alevlerin bütün evi sarmasının ardından uyandı. Şok halinde kendini balkona atan Aybek, alev ve dumanlardan etkilenmemek için de balkondan sarkıttı kendisi. Aybek, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde kurtarıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sayesinde alevler söndürülürken, yangın da kontrol altına alındı. Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah erken saatlerinde çıkan ve kendisinin de müdahale eden ekip içerisinde yeraldığını belirttiği yangının güçlükle kontrol altına alındığını belirterek, \"Yangının elektrik kontağındandan çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine hemen olay yerine geldik ve balkondan sarkan Hüseyin Aybek\'i, yangın merdivenini uzatarak kurtardık. Şanseseri evde onun dışında kimse yoktu. Ama evi kullanılmaz hale geldi. Müdahale sırasında ben dahil 2 itfaiye eri hafif yaralandık\" dedi.

4)KONYA\'DA UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ŞÜPHELİSİ 18 KİŞİ ADLİYEDE

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, 25 Ocak\'ta sabah saatlerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 paket satışa hazır 55.61 gram eroin, 40 paket 258.06 gram esrar ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

5)YENİ ALDIĞI ATINA \'ROBİNHO GARDAŞ\' İSMİNİ VERDİ

SİVAS\'ta yaşayan ve 4 yıldır profesyonel olarak at biniciliği yapan Hatice Erdem, yeni aldığı 6 yaşındaki Arap cinsi atına Demir Grup Sivasspor\'un transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcusunu Robinho\'nun ismini verdi. Sivas\'ta bir kamu kurumunda memur olan evli ve bir çocuk annesi Hatice Erdem(28), çocukluğundan beri olan atıcılık hayalini 4 yıl önce gerçekleştirdi. 4 yıl önce ilk atını alan ve atıyla her gün ilgilenen Erdem, atını sattıktan sonra yeni bir at alamaya karar verdi. Geçen hafta yeni bir at alan ve isim düşünen Erdem, Demir Grup Sivasspor\'un dünyaca günlü Brezilyalı yeni transferi Robinho\'dan esinlenerek \'Robinho Gardaş\' ismini verdi. Çevresindekilerin ilginç karşıladığı \'Robinho Gardaş\' ismine, atı ise kısa sürede alıştı. 6 yıldır binicilikle uğraşan Erdem \"Biniciliğe olan ilgim küçüklükten beri bir hevesti, hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Son 4 yıldır atım var. Bu atım da yeni geldi. 6 yaşında Arap cinsi. Ailem biniciliğe olan ilgime çok olumlu bakıyorlar. Öğrencilerim de var Yiğidolar Atlı Spor Kulübü\'nde de binicilik eğitimi veriyorum. Eşim ve çocuğum da çok olumlu karşılıyorlar. Çocuğumda ata binmeyi çok seviyor\" dedi.

AT İSMİNE KISA SÜREDE ALIŞTI

Sivasspor hayranı olduğunu ve her maçını takip ettiğini ifade eden Erdem, atının ismine hemen alıştığını belirttti. Erdem, Robinho\'nun imza töreninde taraftarlara \'Marhaba Gardaş\' demesinden çok mutlu olduğunu belirterek şöylle dedi:

\"Sivasspor\'u ben devamlı takip ediyorum. Maçlarına gidiyorum. Ailecek seviyoruz, oğlum da çok seviyor. Robinho gibi bir dünya yıldızı Sivasspor\'umuza geldi. Çok mutlu oldum. O yüzden atımın ismini de Robinho koydum. Sivasspor canımız, ciğerimiz, kanımız, çok seviyoruz. Atımız \'Robinho\' dediğimizde kulaklarını dikiyor, hemen ismini öğrendi. İnşallah zamanla daha da iyi alışacak ismine. Çevremdekiler bu ismi çok ilginç karşıladılar. Nereden aklıma geldiğini sordular. Bende değişiklik olur diye bu ismi verdim. Robinho\'yu da Yiğidolar Atlı Spor Kulübümüze at binmesi için bekliyoruz.\"

6)KARADENİZLİLER ERCİYES\'TE 300 KİLO HAMSİ DAĞITTI

Erciyes Kayak Merkezinde Kayseri\'de yaşayan Karadenizliler tarafından hamsi festivali düzenlendi. Türkiye\'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu Kayseri\'de yaşayan Karadenizlilerin ev sahipliğinde gerçekleşen Hamsi Festivaline av sahipliği yaptı. Karadenizliler platformu tarafından yapılan programda vatandaşlara 300 kilo hamsi ikram edildi. Afrin\'de mücadele eden ve hayatını kaybeden şehitler için yapılan duaların ardından başlayan festivalde vatandaşlar ekmek arası hamsi\'den almak için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Festivale katılan vatandaşlar kemençe eşliğinde çalan Karadeniz müzikleri ile horon tepti.

7)FETÖ\'NÜN KİTAPLARINI ALİ DAĞINA ATIP KAÇAN 16 KİŞİDEN 8\'İ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de aralarında FETÖ kitaplarını dağlık alana atıp kaçanlarında bulunduğu 16 şüpheliden 8\'i sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Diğer 8 zanlının yarın adliyeye gönderilmesi bekleniyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonda 15 Temmuz sonrası Talas ilçesindeki yaklaşık 1900 metre yüksekliğindeki Ali Dağına atılan Fethullahçı Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen\'in yazdığı kitaplarda parmak izleri tespit edilen E.G., ve diğer örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan N.Ö., F.M.E., D.A., S.S., H.A, Y.A. ve H.A\'nın bulunduğu 8 kişi sorgularının ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi. Gözaltına alınanlardan 5 kadın 8 zanlı sağlık kontrolünde yüzlerini elleri ve atkıları ile kapatmaya çalıştı. 8 zanlı, tearör örgütü üyeliği gerekçesiyle adliyeye gönderildi.

