DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TERÖR HEDEFLERİ KARADAN VE HAVADAN BOMBALANIYOR

Kilis\'in karşısındaki terör örgütü mevzileri Kilis\'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Harekatın başladığı günden bu yana roketlerin atıldığı bölgeler ile teröristlerin gizlendiği mevziler, belirlendikten sonra hedef alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü.

KİLİS\'TE MEHTER MARŞI ÇALINDI

Suriye\'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis\'te knt merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşıyla Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Bu Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bombardımanın görüntüsü

-Vurulan yerlerden yükselen yoğun dumanlar

KİLİS/DHA

========================================================

2)ASKERİ KONVOYA SEVGİ GÖSTERİSİ

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığından Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesinden geçti. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, Kilis\'e uğurlandı. Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Askeri konvoyu bekleyen vatandaşlar

- Vatandaşlardan araç konvoyu

- Askeri araç konvoyu

- Vatandaşlardan otobüsteki askerlere sevgi gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

================================================

3)BURSA\'DA İKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 27 YARALI

BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde, Yenişehir- İznik karayolu 3\'üncü kilometrede meydana geldi. İznik\'teki bir firmada çalışan işçileri taşıyan 16 S 6820 plakalı servis minibüsüyle karşı yönden gelen Suriyeli işçilerin içerisinde bulunduğu 10 ZT 895 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nihat BIÇAK- Enver Fatih TIKIR/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-

=======================================================

(ÖZEL)

4) KÜÇÜK FUNDA, AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİK İÇİN ŞİİR YAZDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta ilkokul 2\'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Funda Ela Aksu, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı. Aksu\'nun tek hayali, askere moral vermek için yazdığı \'Sen Mehmetçiksin\' isimli şiirini 24 Şubat\'ta Kahramanmaraş\'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a okumak.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için dua eden, onu destekleyen Türk milletinden biri de Kahramanmaraş\'ta yaşayan Ali ve Zeynep Aksu\'nun tek çocuğu olan Funda Ela Aksu. Mevlana İlkokulu\'nun 2\'nci sınıfında okuyan küçük Funda, Türk askerini çok seviyor. Televizyonda haberleri izlerken Mehmetçiğin terör örgütleriyle girdiği çatışma görüntülerinden etkilenen Funda Ela Aksu, Mehmetçiğe olan sevgisini dizelere döküp onlara moral vermek için \'Sen Mehmetçiksin\' isimli bir şiir yazdı. Mehmetçikleri çok sevdiğini ve onlar için kaleme aldığı şiiri yazarken de en büyük destekçisinin babaannesi Fındık Aksu olduğunu belirten küçük Funda, \"Şiiri Afrin\'deki Mehmetçikler için yazdım. Çok zor görev yapıyorlar, teröristlerle savaşıyorlar. Onlara çok üzüldüm\" dedi. Fındık Aksu ise torununun Afrin\'deki Mehmetçiklere üzüldüğünü ve onlar için şiir yazmak istediğini söylediğini belirterek, \"Kendisi yazdı, ben ise ona destek verdim\" dedi.

ERDOĞAN\'I ÇAYA DAVET ETTİ

Funda Ela Aksu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da çok seviyor ve şiirini, 24 Şubat\'ta partisinin il kongresine katılmak için Kahramanmaraş\'a gelecek olan Erdoğan\'a okumak istiyor. Cumhurbaşkanı\'nın gittiği yelerde vatandaşların çay davetine geri çevirmediğini de bildiğini belirten Aksu, Erdoğan\'a seslenerek, \"Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyor, ellerinizden öpüyorum. Kahramanmaraş\'a geldiğinizde sizi çaya davet ediyorum\" dedi.

İşte Funda Ela Aksu\'nun çok sevdiği Mehmetçikler için yazdığı şiiri:

\"Sen Mehmetçiksin

Anaların dualarıyla gidersin

Davul zurna hep eşlik eder sana

Gözünü kırpmadan gidersin savaşmaya

Tayyip başkomutan sen de bir ersin

Savaşmaya seve seve gidersin

Dualarımız sizin için Mehmetçik

Olursan şehit, ne mutlu sana

Kına yaktım Mehmet\'imin eline

Emanet eyledim Allah\'ım sana\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Funda Ela Aksu\'nun şiir yazması

- Şiiri okuması

- Deftere şiirini yazarken detay

- Aksu\'nun Erdoğan\'ı çaya davet etmesi

- Funda, annesi Zeynep (Sol bastan), babası Ali (sağ başta) ve babaannesi Fındık Aksu ile

- Funda Ela Aksu ile röp.

- Fındık Aksu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

=======================================================

(ÖZEL)

5)10 YAŞINDAKİ BİRCAN, BULDUĞU PARAYI MEHMETÇİĞE GÖNDERECEK

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesinde yolda 50 lira bulan 10 yaşındaki Bircan Bulut, parayı Afrin\'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Şehir merkezinde dolaşırken yolda 50 lira bulan Bircan Bulut, parayı sahibine ulaştırmak için Andırın İlçe Emniyet Amirliği\'ne gitti. Ancak sahibi bulunamayınca küçük Bircan, parayı Afrin\'deki Mehmetçiğe göndereceğini söyledi. Askerlere minnettar olduklarını ifade eden Bulut, \"Paranın sahibi çıkmazsa Afrin\'de terör örgütleri ile çarpışan kahraman Mehmetçiğimize göndereceğim\" dedi.

Bircan Bulut daha sonra babası Sinan Bulut ile birlikte parayı Afrin\'e göndermek için hükümet konağına gitti.



Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Bircan Bulut emniyete giderken

- Bulut\'u parayı göndermesi

- Bircan Bulut ile röp.

- Babası ile hükümet konağına giderken

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

========================================================

6)BANKACILIĞI BIRAKIP PAZARCI OLDU

ÜNİVERSİTE eğitiminin ardından İstanbul\'da özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalıştıktan sonra istifa eden Gürkan Altın (30), memleketi Edirne\'nin Keşan ilçesine geri dönerek, pazarda organik yumurta, bal ve salça satmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra özel bir bankanın şubesinde 4 yıl çalışan Gürkan Altın, yaşadığı iş stresi dolayısıyla istifa ederek, memleketi Keşan\'a geri döndü. Altın, genç girişimciler ve ev hanımlarından aldığı organik yumurta, bal ile salçaları, Keşan\'da Cumartesi günleri kurulan halk pazarında satarak geçimini sağlamaya başladı.

Gürkan Altın, özel sektörde kovulma baskısı altında yaşadığı motivasyon kaybı nedeniyle bankacılıktan istifa ettiğini belirterek, \"Özellikle köylerde genç girişimciler ve ev hanımlarının yumurtasını, balını ve salçasını tüketiciyle buluşturuyorum. Direk üreticiden alıp, tüketiciye satıyorum. Daha önce kredi kartı satıyordum. Madem kredi kartı satabiliyorum, yumurta da, salça da satabilirim dedim. Bu iş bana daha kolay geldi\" dedi.

DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNEN OLDU

Bankacılığı bırakarak, pazarcılığa başladığını söylediği müşterilerden ilginç tepkiler aldığını ifade eden Altın, şunları söyledi: \"Deli olduğumu, bankacılığın bırakılmayacağını söyleyenler oluyor. Zamanla müşterilerim de buna alıştı. İstifa ederek, pazarcılığa kesin geçiş yaptıktan sonra şoku bende atlatıp, işime alıştım. Mecbur kalınca yapıyorsunuz. 1 aydan bu yana pazardayım\" Gürkan Altın, günümüzde gençlerin maaşlı ve sigortalı işlere yönlendirildiğini de belirterek, devletin üreticileri daha fazla teşvik edici projeler üretmesini istedi.

Gürkan Altın\'ın pazarcı arkadaşları ve müşterileri de kendisini desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Gürkan Altın\'ın tezgahı

-Pazaryerinde satış yapması

-Müşterilerle ilgilenmesi

-Yumurtaları poşete koyarak müşteriye vermesi

-Para alması ve üstüne vermesi

-Sattığı ürünler detay

-Gürkan Altın röp.

-Detaylar

EDİRNE/DHA

=========================================================

8)YÜZÜNE TUZ RUHU ATAN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST KALDI

KONYA\'da yüzünü gizleyip, yolda yürürken arkasından yaklaştığı eski sevgilisi, güvenlik görevlisi Rukiye K.\'yı (26) yüzüne tuz ruhu atarak yaraladığı iddia edilen Faruk Karataş (42) olayın ardından tutuklandı. Faruk Karataş, \'kasten adam yaralama\' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, Rukiye K. şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine Faruk Karataş, tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakıldı.Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.\'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rukiye K.\'nin yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Rukiye K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

POLİS, BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇİZİP İZ SÜRDÜ

Konya Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından özel bir ekip kurdu. Saldırının gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizen polis, saldırganın kaçabileceği güzergahlardaki sokakları tek tek inceleme altına aldı. Bölgedeki ev ve iş yerlerindeki kişilerle tek tek görüşen polis, çevredeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını da saniye saniye izledi. Görüntülerden birinde bir kişinin elinde bardakla aksayarak yürüdüğü, bir başka görüntüde ise aynı kişinin elinde bardak olmadan hızlıca koşarak kaçtığı belirlendi. Kaçan kişinin eşkali üzerinde yoğunlaşan polis, tekrar mahalle sakinleriyle bire bir görüştü. Görüşmelerde, eşkale uyan kişinin aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan bekar Faruk Karataş olduğunu saptandı.

KIYAFETLERİNİ YAKMIŞ

Cinayet Büro ekipleri, dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla Faruk Karataş\'ı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olay günü giydiği kıyafetlere rastlanmadı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, olay günü giydiği kıyafetleri ise merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'ndeki bir çöplükte yaktığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Emniyete götürülen Faruk Karataş, sorguda, Rukiye K.\'nin eski sevgilisi olduğunu ve kıskançlık krizi sonucu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Faruk Karataş, \"Rukiye K. ile bir süredir birlikteydik. Yaklaşık 1 ay önce beni terk etti. Ben de Rukiye\'nin her adımını takip ettim. Dükkânlarda filan erkeklerle konuşurken kıskanıyordum. Başkasıyla nasıl konuşur diye ona zarar vermek istedim\" dedi.

TUZ RUHU ATMIŞ

Rukiye K.\'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu (Hidroklorik asit) olduğunu belirten Faruk Karataş, \"Bardağa koyduğum tuz ruhuyla yurda yakın bir noktada yarım saat bekledim. Güvenlik kameralarında tanınmamak için topal numarası yaptım. Yüzümü de atkıyla sardım. O kaldırımdayken ben de karşı kaldırımdan gelip, tuz ruhunu yüzüne attım\" diye konuştu.

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞ

İfade verirken ağlayan ve halen Rukiye K.\'yi sevdiğini söyleyen Faruk Karataş\'ın, olaydan sonra Rukiye K.\'yi hastanede iki kez ziyaret ettiği ve doktorlardan da sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Rukiye K. ise polise, saldırgan Faruk Karataş ile bir süre birlikte olduklarını ancak ayrıldıklarını söyledi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

\'Kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Karataş, Konya 11\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Rukiye K., Faruk Karataş ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Karataş, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şubenin Asayış şubu müdürlüğünden çıkartılması

- Saldırıya uğrayan Rukiye K.ye çevredekilerin yardım etmesi

- Şüphelinin saldırıdan önce ve sonra güvenlik kamera görüntüsü

KONYA/DHA

======================================



7)ATATÜRK ORMANI, ÇAM KESE BÖCEKLERİ TEHDİDİ ALTINDA

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 350 dönümlük Atatürk Ormanı\'ndaki çam ağaçlarına çam kese böceklerinin istilasına uğradı. Bazı çam ağaçlarını kurumaya yüz tutması üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, \"Olaya hemen el atacağız. Gerekeni yapacağız, en kısa zamanda o böcekleri toplayacağız\" dedi.

Malkara Belediyesi ve 95\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı, hayırseverlerin de desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerine çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçta oluşan350 dönümlük Atatürk Ormanı kurdu. Son günlerde ormanı çam kese böcekleri olarak bilinen tırtıllar sarıp, ağaçları tehdit altına aldı. Atatürk Ormanı çevresinde yaşayan vatandaşlar, bazı çam ağaçlarının kurumaya başladığını belirterek, \"Orman yıllardır bakımsız durumda bunuyor. Giriş kısmının bazı bölümleri ile duvarları çöktü. Şimdi de orman çam kese böceklerinin tehdidi altında bulunuyor. Atatürk\'ün adına yakışmıyor. Yetkililer biran önce ağaçlar kurumadan önlem almalı\" dedi.

\'EN KISA ZAMANDA BÖCEKLERİ TOPLAYACAĞIZ\'

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, belirli sayıdaki tırtılların orman için tehlike yaratmadığını belirterek, \"Eğer ki, bir ağacın üzerinde 20\'den fazla bulunuyorsa işte o zaman tehlike yaratıyor. Şuanda bu çam kese böcekleri bir tehlike yaratmıyor. Bu böcekler ağaçları öldürmüyor. Tabi dediğim gibi 20\'den fazla bulunuyorsa tehlikeli. Ama biz olaya hemen el atacağız. Gerekeni yapacağız, en kısa zamanda o böcekleri toplayacağız. Ama kesinlikle kimyasal bir mücadele olmayacak. Adacık yöntemiyle toplayacağız. Ormanımızın dış görünümü de el atacağız. Onun içinde gerekeni yapacağız\" dedi.

Uzmanlar, çam kese böceklerinin, Thaumetopoeidae familyasından, pul kanatlı olan oldukça zararlı bir böcek türü olduğunu belirterek, çam ağaçları üzerindeki, beyaz, pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli ettiğini ve ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından, önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Üst üste birkaç yıl, bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçların boy büyümesinin gerilediğini hacim kaybı yaşadığını ifade eden uzmanlar, yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribatın, ağacı zayıf düşürerek, kabuk böcekleri ve diğer sekonder zararlıların gelmesine zemin hazırladığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Kese böceklerinden detay

-Ormanda tırtılların sardığı ağaçlar

- Kurumaya yüz tutan ağaçlar

-Orman girişindeki yıkılan duvarlar

-Detaylar

TEKİRDAĞ/DHA

======================================================