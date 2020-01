DHA YURT BÜLTENİ-3 

TSK : Afrin\'deki PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi.

Görüntü DÖKÜMÜ

-HATAY - KİLİS

-Askeri sevkiyattan görüntü

-Sınırdan askeri araçlardan görüntü

-Sınırdan detaylar görüntüler

Haber: HATAY - ANKARA (DHA)

Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 44 yaralı (2)



VALİ ÇAKACAK: BUZLANMA GÖREMEDİK

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 11 kişinin öldüğü 2\'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Çakacak, kazayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada otobüsün boş ve ışıklandırılmış, emniyet şeridiyle birlikte 4 şerit olan yolda kaza yaptığını söyledi. Çakacak, şunları söyledi: \"Eskişehir-Bozüyük karayolunun 12\'nci kilometresinde saat 04.00 sıralarında tur otobüsü yolun kenarındaki ağaçlara çarptı. Bu kazada 11 vatandaşımız hayatlarını kaybetti. 44 yolcu da yaralandı. 2 şoför küçük yara için hastaneye getirilip hemen taburcu edilmiş. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralıların şu an durumları ağır değil. Ağır yaralı vatandaşımız yok. Yol boş yol. 3 şeritli. Bir de emniyet şeridi var. Işıklandırılmış yol. Emniyet müdürümüz ile birlikte kazanın olduğu yere gittik. Buzlanma göremedik. Dolayısıyla kaza farklı sebeplerden olmuş. Arkadaşlarımız kazanın sebeplerini araştırıyor.\"

2 ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazada yaralanan 44 yolcunun yanı sıra aracı kullanan otobüs şoförü ve yedek şoförün de hafif yaralandığı 2 şoförün hastanede ayakta tedavilerinin yapılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi. Aracı kullanan şoförün kaza yerine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar ilçesinde diğer şoförün yerine geçtiği öne sürüldü.

ULUDAĞ\'A GİDİYORLARDI

Bu arada kaza yapan otobüste bulunanların çoğunun aile olduğu, çocukları ile birlikte sömestir tatili nedeniyle hafta sonu Bursa Uludağ\'a kayak yapmaya gitmek için Ankara\'dan tur otobüsüne bindikleri ifade edildi

Görüntü dökümü:

-Vali Özdemir Çakacak\'ın konuşması,

-Sedye ile götürülen kadın yaralının,

-Hastane acil servisin dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

ADANA\'da bıçakla korkuttukları kişilerden 40 lira para ve 3 cep telefonu gasp eden 3 kişi yakalandı.

Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Seyhan Baraj Gölü etrafında 17 Ocak\'ta alkol alan Doğuş Aktaş (20), Erhan Günbeyi (23) ve Kadir Kayar\'ın (23) bir süre sonra içkileri tükendi. İddiaya göre alkol alacak paraları bulunmayan 3 kişi, yakınlarda park halindeki bir otomobilin yanına geldi. İçinde Zekeriya Can Ö. (20), Serkan U. (21) ve Burhan E.\'nin (23) bulunduğu otomobilin kapılarını sigara yakmak için ateş isteme bahanesiyle açtıran Doğuş Aktaş ve arkadaşları daha sonra bıçak göstererek üzerlerindeki 40 lira para, 3 cep telefonu, tespihler ve cep telefonu şarj makinesini gasp etti.

\'ALKOLLÜYDÜK, HATIRLAMIYORUZ\'

Gasp mağdurlarının ihbarıyla polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan 12 saat sonra kimliklerini saptadığı Doğuş Aktaş, Erhan Günbeyi ve Kadir Kayar\'ı, evlerinde yakaladı. Emniyette alkollü oldukları için ne yaptıklarını hatırlamadıklarını ileri süren zanlılar, adliyeye sevk edildi. Doğuş Aktaş ve Erhan Günbeyi tutuklanırken, Kadir Kayar ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

Süre:00\'31 Boyut:32 MB

Haber - Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA ,(DHA)

Çanakkale\'de şeytani esrar laboratuarı bulundu

ÇANAKKALE İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinin Kaykılar köyünde, akıl almaz bir yöntemle, yüksek kalitede esrar yetiştirilen bir laboratuar tespit etti.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bayramiç ilçesi Kaykılar köyünde, 40 yaşındaki B.K.\'nin evinde uyuşturucu madde olduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, operasyon düzenledikleri evde şeytani bir esrar laboratuarı tespit etti.

Şahsın evinde yapılan aramada, 100 gr kubar esrar, 5 gr skunk, 4 kenevir bitkisi, 600 adet esrar sarmak için kullanılan kağıt, esrar yapımında kullanılan özel düzenek içerisinde; 1 adet vantilatör, havalandırma baca sistemi, 4 adet mavi jelikan (60 litre), 15 adet 100 watt power led, 15 adet 100 watt driver, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet soğuk nem buhar makinesi, 1 adet nem ve ısı ölçer, 3 adet hava pompası, 1 adet elektrik zamanlayıcı, 1 adet kontaktör, 7 adet 20 watt led aydınlatma, 4 adet su seviyesi ölçer hortum, 1 adet 12 volt-30 amper adaptör ele geçirildi.

ŞEYTANİ SİSTEM

Esrar laboratuarı kurulu olan evin sahibi 40 yaşındaki B.K., toprak yerine durgun su kullanılan hidroponik sistemle ve led teknolojisiyle kendisinin içtiği esrarı yetiştirdiğini söyledi. B.K., operasyonu düzenleyen jandarmaya şeytani sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Buna göre, laboratuara çevrilmiş olan evde doğal ortam taklit edilerek, esrar yetiştirmek için farklı renklerde özel led aydınlatmalar kullanılarak güneş etkisi yaratılıyor. Buhar veren cihazlarla gerekli nem ortamı sağlanıyor. Ek nem ihtiyacı için ıslak havlular asılıyor. Ayrıca nem ve sıcaklığın yeterliliğini ölçmek için ölçüm cihazları kullanılıyor. Gece karanlık ortam yaratılması için özel bir elektrik sistemi kurulan laboratuarda, bu sistem sayesinde belirli saatlerde elektrik otomatik olarak kesilerek karanlık gece ortamı sağlanıyor. Varillerde toprak yerine su kullanılıyor ve kenevirin yetişmesi için oksijen pompasıyla suya oksijen veriliyor. Su seviyesini ölçmek için varillerin dışından boru sabitlenerek su seviyesi ölçülüyor. Ayrıca fazla ısıyı atmak için de özel bir havalandırma sistemi oluşturulan laboratuarda, yüksek kalitede esrar üretimi için dışarıdaki doğal ortamın tam olarak taklit edildiği belirlendi.

Esrar laboratuarı kuran B.T. savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarmanın eve operasyonundan görüntü.

-B.K.\'nin sistemin nasıl çalıştığını anlatmasından görüntü.

-Evdeki malzemelerden genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

(ÖZEL) - Kuraklık gölleri kuruttu, mevsimler şaşırdı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi\'nde kuraklık nedeniyle göllerdeki su çekildi. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde sürdüğü bölgede güller yeniden çiçek açarken, eskiden balık avlanan ve kenarında piknik yapılan göl alanından araçla ve yaya geçilebiliyor.

Türkiye\'de son 44 yılın en kurak kış mevsiminin görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ocak ayı sonuna gelinmesine rağmen yağış düşmemesi bölge çiftçilerini endişelendirdi Halk arasında \'Zemheri\' olarak bilinen kışın en soğuk döneminde bölgedeki güller yeniden çiçek açarken, birçok doğal ve baraj göllerinde önemli miktarda su çekilmeleri görüldü.

SU ÇEKİLDİ, ESKİ KARAYOLU ORTAYA ÇIKTI

Kilis\'in su ihtiyacını karşılayan Seve Baraj gölü de yüzde 90 oranında kurudu. 2002 yılında inşası tamamlanan ve Kilis\'in su ihtiyacını karşılayan barajda kurulu arıtma tesisiyle saatte 600 su kente pompalanarak halkın içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılıyordu. Baraj gölü 2012 yılında etkili yağışlar nedeniyle taşmış ve yollar su altında kalmıştı. 2014 yılında da kuraklık nedeniyle su düzeyi düşmüş, 2016 yılında yağışların etkisiyle su düzeyi yüzde 80\'nin üzerine çıkarak Kilisliler\'in yüzünü güldürmüştü. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajdaki su düzeyi yüzde 10\'un altına düştü. Su çekilince barajın tamamlanması ile beraber su altında kalan eski Kilis-Gaziantep karayolu da ortaya çıktı ve bölgedeki çiftçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Eskiden balık avlanan ve kenarında piknik yapılan gölün içinden araçla ve yaya olarak geçilebiliyor.

\"KÖSTEBEK GİBİ SU ARIYORUZ\"

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Kenan Seçkin, kuraklık nedeniyle bölgeyi çok zor günlerin beklediğini söyledi. Kenan Seçkin, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği görüldüğünü kuraklık nedeniyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bölgede ağaçlandırmanın arttığını fakat bunun kuraklığın önüne geçmek için çözüm olmadığını aktaran Seçkin şöyle konuştu:

\"Gerçekten bizi zor günler bekliyor. Zaten bilim adamlarımızın açıkladığı son 50 yıl içerisinde Gaziantep\'i de içine alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde çölleşme olması bekleniyor. Bu çölleşmeyi nasıl engelleriz diye Gaziantep\'te belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın orman ağacı dikme seferberliği var, fakat bu çözüm değil. Çiftçilerimiz çok zor günler bekliyor. 2004 yılından 2017 yılının sonuna kadar arada geçen 13 yılda biz Gaziantep\'te 5 tane toplam büyük kuraklık yaşadık. Tek yıllık bitkiler tamamen yok oldu, çok yıllık bitkiler bölgemizin ana geçim kaynağı olan Antepfıstığı ve zeytin ise meyve yönünden rekolte kaybına çok fazla uğradı. Ağaçlar yaşaması için topraktan suya besine ve aldığı besinle de meyve verir. Toprakta su olmayınca kendi besinlerini yapmakta zorlanan ağaçlarda rekolte kaybı çok fazla oldu hatta Antepfıstığında ve zeytinde her yıl giderek düşen bir rekolte kaybımız var. Bunları sebebi son yıllarda yağışların az olmasının etkileridir. Bu yıl kuraklığın yaşanması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Vatandaş da artık kuraklıktan yaşaya yaşaya bıkmış bir durumda. Son bir yıl içinde Gaziantep\'te tarımsal sulamada yer altı kuyusu açmak için 2 bin 278 kişidir. Bu büyük bir rakam, biz yer altından su bulup ağaçlarımızı sulayabilmek için köstebek gibi yer altını kazıyoruz.\"

\"ANTEP FISTIĞI YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA\"

Seçkin, Fırat Nehri\'nden uygun enerji maliyetleriyle su pompalanması ve çiftçiye bu konuda destek olunması gerektiğini ifade etti. Fıstık ağaçlarının her yıl yaşanan kuraklıktan daha çok etkilendiğini ve fıstık rekoltesi miktarının düştüğünü ifade eden Seçkin, \"Kentimiz gerçekten yatırımcı lokomotif bir il sanayide olduğu gibi tarımda da öyledir. Tarımdaki sulama mutlak suretle enerji maliyetlerini düşürecek tedbirler almak lazım. Şuanda su çok pahalı ve enerji maliyetleri çok yüksek. Kanallarda kayıp kaçak çok fazla. Bu enerji maliyetinin düşürülmesi ve çiftçiye daha uygun şartlarda su verilmesi gerek. Barak bölgesi yüzde 86\'sı dikili alan bir bölge Antepfıstığı veya zeytin ve bu ağaçlarından mutlak suretle sulanmaya ihtiyaçları var. Ağaçlar sulanmadığı zaman zeytinde çiçek gözleri Antepfıstığında karagöz dediğimiz meyve gözlerinde dökülmeler olur. Dolayısıyla bunlar da bölgemizde rekolte kayıplarına neden oluyor. 150-200 yıllık ağaçlar kurumaya yüz tutmuş bir durumda. Çünkü her yıl kurak, bu gün Karkamış\'ta toplam yağış miktarı metrekareye 20 mililitre, Nizip\'te 41 ve Gaziantep\'te 61 mililitredir. Gaziantep\'in yağışı 450-550 mililitre olması gerekiyor. Karkamış\'ta daha 20 mililitre yağış düşmüş ve bu toprağı ıslatmaya dahi yetmiyor. Ağacın ihtiyacı olan kök bölgesine kadar olan suyun gitmesi ve ağaç tarafında anlık kullanılması bu şartlarda çok zor. Direk bu yıl çok büyük bir rekolte düşüşü bekliyoruz diyemeyiz. Fakat bunu uzun yıllara yaydığımız zaman Antepfıstığında kuraklıktan dolayı gelişme geriliği kurumalar başlayacak. Kuraklık bir kaç yıl daha böyle devam ederse Antepfıstığı ağaçlarının kesilip odun olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz\" dedi.

\"YAĞIŞ OLMAZSA ÜRÜN OLMAYACAK\"

Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Halil Kılçık son yılların en büyük kuraklığını yaşadıklarını ifade ederek, \"15 dönüm arazim var arpa ektim. Bu yıl yağış olmazsa biz bittik. 5- 6 ton ürün bekliyordum yağmur yoksa hiç bir şey yok. Hayvancılık da yapıyoruz ama yağış olmazsa yem fiyatları da artacak ve zarara gireceğiz\" diye konuştu.

Hasan Öz de arazisine arpa ve buğday ektiğini kaydederek, \"Ben de dönüm başı 5-6 ton ürün bekliyordum. Fakat yağış yoksa açız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Barajımızda kurudu. Burada başka su yok. Devlet destek verirse belki biraz daha düze çıkarız ama yoksa hiçbir şey yok\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kuruyan dere

- Kurak topraklar

- Kenan Seçkin\'in konuşması

- Yeni açmış güller

- Kuruyan baraj gölü

- Göl içinde ortaya çıkan kara yolu

- DHA muhabiri Eyyüp Burun anons

- Baraj gölündeki kuraklık

- Bir çiftçi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

Buzlu kaldırımlara kaydırmaz halı önlemi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri\'de kentin işlek olduğu cadde ve sokakların kaldırımlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halı serildi. Yere vidalarla monte edilen kaydırmaz halılar , buzlu ve karlı kaldırımlarda düşüp yaralanmalara karşı vatandaşın imdadına yetişti.

Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte caddelerde olduğu gibi kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanmayla nedeniyle insanların güçlükle yürüdüğü yollara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydırmaz halılar serildi. Yayaların kaymaması ve rahat yürümesi yerleştirilen kaydırmaz halılar kentin en işlek kaldırımlarına vidalarla yere monte edildi. 1 metre 20 santim eninde, özellikle Melikgazi ilçesinde alışveriş merkezlerinin ve banka şubelerinin ağırlıkta olduğu Cumhuriyet ve Kiçikapu mahallesindeki Millet, Bankalar, Kazancılar caddelerinde 5 kilometre uzunluğunu bulan özel kaydırmaz halılar, kış boyunca kaldırımlara serili duracağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

- Kaydırmaz halıların serildiği kaldırımlardan görüntü

- Vatandaşların kaydırmaz halı üstünde yürümesi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

Vali Münir Karaloğlu Finike\'de

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Finike ilçesinde hizmete giren Merkez Jandarma Karakolu açılışına katıldı. Vali Karaloğlu, portakal paketleme tesisini ziyaret etti ve inşaatları devam eden yatırımları da inceledi.

Finike\'ye bağlı Turunçova Mahallesi\'nde hizmete giren Merkez Jandarma Karakolu\'nun açılışı yapıldı. Açılışa, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Kadastro Müdürü Fatih Ata ve protokol üyeleri katıldı.

\'GÜVENLİK İSTEME ARZUSU VAR\'

Açılışta konuşan Vali Karaloğlu, \"30 yıldır beklenen, özlenen bir hizmeti hep birlikte açıyoruz. İnsanların yeme, giyinme, barınma ihtiyaçları var. Ama son dönemde güvenlik ihtiyaçları da asıl ihtiyaçlarının önüne geçti. Dünyada bir kaos, terör, maalesef bir karmaşa ortamı var. Ve insanlar her an tedirgin. O nedenle daha çok güvenlik isteme arzusu var. Bunu çok makul ve mantıklı karşılıyoruz. Finike, Antalya\'mızın en güzel ilçelerinden biri. Potansiyeli olan bir yer. Üretimi var. Turizm potansiyeli var\" dedi.

\'15 BİN İNSAN YAŞIYOR\'

Turunçova\'nın eski bir belde olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, \"Şimdi Finike\'mizin bir mahallesi oldu. Burada yaklaşık çevre mahalleleriyle birlikte 15 bin insan yaşıyor. Bu 15 bin insanımızı mutlu etmek, onları daha güvende hissettirmek, güvenlikle ilgili problemleri olduğunda çözmek devletin, ilin valisi olarak benim ilçede de kaymakam arkadaşımın birinci ve öncelikli görevidir. Görev yaptığımız ilçelerde güveni, huzuru, esenliği sağlamaktır. Vatandaşımızı güven içinde hissettiremiyorsak ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin kıymeti yoktur\" diye konuştu.

\'ASAYİŞ OLAYLARI VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRMİŞ\'

Turunçova\'da yaşayanların önceki gelişlerinde bir takım serzenişlerde bulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Asayiş olayları burada biraz vatandaşı canından bezdirmiş. İl Jandarma Komutanımız burada bölgeyi gezdi. Alternatif binaları inceledi. En uygun noktanın ve binanın burası olduğunu tespit ettiler. Sonra belediye ve jandarma arasında bir protokol imzalandı. Belediyemiz de burayı dizayn etti, bakımını yaptı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşın ihtiyacını hissederek bizlere ileterek ve gereğini yaparak binayı tahsisi etti. Bu karakol inşallah bölgedeki güvenliği arttıracak. Sizlerin daha huzurlu bir bölgede yaşamasını temin edecek.

\'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ TOROSLARI İÇ BÖLGELERE BAĞLAMAK\'

Hizmet noktasında emek veren herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, son dönemlerde yapılan kamu hizmetlerinin geçmişle mukayese edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyledi. Ulaşımın da önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, \"Bu bölgedeki en büyük problemimiz Torosları aşarak sahili iç bölgelere bağlamak veya sahili paralel birbirine bağlamak. Çok zor bir iş. Çok büyük maliyetler. Finike- Kalkan yolu projeleri hazır, ihale yapılacak. Öyle bir rakam var ki karşımızda neredeyse Türkiye\'nin bir yıllık yatırım bütçesi kadar. 38 kilometre sadece tünel yapılacak\" dedi.

\'HAVALİMANININ BU SENE İHALESİ YAPILIYOR\'

Akdeniz\'in çok zor bir coğrafya olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Karaloğlu, \"Coğrafya buna bizi mecbur ediyor. Zaten çok kolay olsaydı bugüne kadar yapılmıştı. Buna rağmen hükümetimiz, bölgede yaşayan insanımız \'Yol medeniyettir, öyleyse olacak\' kararlılığında. Antalya- Kumluca arasındaki yol çalışması devam ediyor. Kalkan\'a kadar 90 kilometrelik yolumuz var. Buradan tünele girdik mi Kaş\'tan çıkacağız nerdeyse. Akdeniz Sahil Yolu diye büyük bir projesi var hükümetimizin. Çukurova\'dan başlayıp Muğla\'nın Ege sınırına kadar devam ediyor. Bu yolun tamamını bitirip illerin birbirine uzaklığını bitirmek istiyor hükümetimiz. Yeni yapılacak havalimanıyla da üç havalimanı olan il olacağız. Havalimanının bu sene ihalesi yapılıyor. En kısa zamanda da Batı Antalya\'ya, Batı Akdeniz\'in de istifade edebileceği güzel bir havaalanımız olacak\" diye konuştu.

JANDARMA KARAKOLU ÖNEMLİ

Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, bu bölgede üretimin fazla olduğunu ve özellikle portakal hırsızlığından vatandaşın çok sıkıntı yaşadığını, bu nedenle yerinde müdahale açısından Jandarma karakolunun olmasının önemli olduğunu söyledi.

\'EN ÖNEMLİ SORUN GÜVENLİKTİ\'

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma karakolunun yıllardır beklenen bir hizmet olduğunu kaydederek, \"Buradaki en önemli sorun güvenlikti. Burada 40 personel görev yapacak. Suç ve suçluyla mücadelede etkili olacak. Jandarma karakolu hizmet vermeye başladığından bu yana suç oranlarında da büyük oranda azalma oldu\" dedi.

YATIRIMLARA İNCELEME

Protokol konuşmalarının ardından Jandarma Karakolu\'nun açılış kurdelesi kesildi. Vali Karaloğlu ve beraberindenler 4 katlı binayı gezdikten sonra Yeşilyurt Mahallesi\'nde portakal paketleme tesisini ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip yardım eden Vali Karaloğlu, daha sonra ilçe merkezinde yapımı süren belediye hizmet binası ile hastane binası inşaatını dolaştı. Vali Karaloğlu, hastane ziyareti sırasında yüklenici firma mühendislerinden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, zemine döşenen parke işçiliğinin kötü olduğunu ve binayı teslim etmeden önce mutlaka düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

- Kurdele kesimi

- Tesis ziyaretleri

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

Her üç turistten biri Perge\'yi görecek

TURİZMDE \'Perge Yılı\' olarak ilan edilen 2018\'de 14 milyona yakın turistin hedeflendiği Antalya\'da, her üç turistten en az biri Perge Antik Kenti\'ni görecek. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller işbirliğinde düzenlenecek turlarda Perge ilk sırada olacak.

Turizmde zor geçen 2016 yılının ardından özellikle Rus pazarındaki artışla 2017\'de büyük moral bulan Antalya\'da, 2018 için devlet-sektör işbirliğiyle, deniz-kum-güneş turizminin yanında tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla yeni bir atılım başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından açıklanan ve \'Turizmde 2018 Perge Yılı\' teması doğrultusunda sektör ve kamu işbirliğiyle bu yıl boyunca turizm camiasında Perge Antik Kenti ön planda tutulacak. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller işbirliğinde kamunun da desteğiyle, düzenlenecek otel dışı turlarda ilk öncelik Perge Antik Kenti\'ne olacak. Bu kapsamda kente gelen üç turistten en az biri Perge\'yi görecek.

DÜNYADAKİ ENDER ANTİK KENTLERDEN BİRİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Perge\'nin Antalya\'nın hemen içinde ulaşımı çok kolay, havalimanına çok yakın bir noktada, çok önemli bir antik kent olduğunu söyledi. Stadyum, tiyatro gibi birçok eserin ayakta olduğunu, kazı ve restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Ayık, \"Perge, dünyada bu şekilde ayakta kalan çok nadir yerlerden biri. Expo 2016 Antalya alanı, Aksu ilçesi ve Perge için o bölgede özel bir planlama yapılması gerekiyor. Özel bir imar ve koruma planıyla o bölgeyi bütünleştirmek lazım\" dedi.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER

Perge\'nin başlı başına çok özel ve Antalya\'nın elindeki en önemli değerlerden biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, 2018 yılı için antik kent için hedeflenen 4 milyon turist sayısına ulaşmanın da kolay olduğunu kaydetti. Açık hava müzesi niteliğindeki Perge\'nin çok önemli hikayelere sahip olduğunu anlatan Ayık, antik kentte bu yıl boyunca birtakım kültürel ve sanatsal etkinlikler planladığını, Antalya\'ya gelen turist sayısı 12 milyon olarak düşünüldüğünde her üç turistten birinin Perge\'ye götürülerek 4 milyon sayısına ulaşılabileceğini dile getirdi. Ayık, Aksu ilçesinde buna uygun peyzaj ve imar çalışmalarının yapılması gerektiğini de vurguladı.

ÜÇ TURİSTTEN BİRİ PERGE\'Yİ GÖRECEK

Antalya\'da turizmin yanında kültürel değerlerin tanıtımı ve korunmasına sektör olarak büyük önem verdiklerini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2018 Perge yılı teması kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve tanıtım çalışmalarıyla ilgili önümüzdeki günlerde hazırlıklarının tamamlanacağı ve kamuoyuyla da paylaşılacağını açıkladı. Perge gibi çok önemli bir tarihi değerin Antalya\'ya gelen her turist tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Erkan Yağcı, \"Antalya\'ya yılda 12 milyon civarı turist geliyor ve kültürel değerlerimizi tanımaları, ziyaret etmeleri de çok önemli. Bundan böyle her yıl bir tema belirlenecek ve ilk temamız Perge. Bu yıl en az her üç turistten birinin Perge\'yi ziyaret etmesini hedefliyoruz. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller olarak tanıtım çalışmalarımızı da bu yönde hazırlıyoruz\" dedi.

KÜLTÜR TURİZMİ GELİŞTİRİLECEK

2018 Perge Yılı kapsamında bu yıl için birçok etkinlik planlandığını aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise \"Burada ana temamız aslında kültür turizmimizi geliştirmek ve daha da yaygınlaştırmak. 2017\'de Antalya\'ya 10 milyonun üzerinde turist geldi ve 2018\'de de 13-14 milyon kişi hedefleniyor. Bunlar çok önemli rakamlar ve bu turistlerin kültürel değerlerimizi tanımaları da çok önemli. Kültürel değerlerimizi tanıtarak, bu alanda turizmimizi de çok üst noktalara taşıyabiliriz. Antalya bu açıdan dünyanın en önemli kentlerinden biri ve Perge için ortaya konulan 4 milyon hedefini hep birlikte kolaylıkla yakalayabiliriz. Perge\'de devam eden kazılar ve restorasyon çalışmaları var. Birçoğu da tamamlanmak üzere. Bu yılki etkinliklerde Perge\'deki antik stadyum ve tiyatronun kullanılması da düşünülüyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Pergeden detay

- Antalya müzesi eserlerinden detay

- Turist detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

Önce muayene sonra kitap

BURSA\'da Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Aile Sağlığı Merkezinde kurduğu 3 bin kitaplık kütüphane ile yüzlerce hastasına okuma alışkanlığı kazandırdı. Bölge halkının takdirini toplayan doktorun kapısında hastaların yanı sıra kitap okumak isteyen çoğu çocuk 50 kişi yeni kitap almak için sıraya giriyor.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi 22. Nolu Ali Bakgör Aile Sağlık Merkezi\'nde Aile Hekimi Süleyman Enes Mesutoğlu günde yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği odasında 3 bin kitaplık bir kütüphane kurdu. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Mesutoğlu masasına koyduğu kitapları isteyenlere vermekle başladığı projede 5 ayda 3 bin kitap ve bin 300 okura ulaştı. Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Kütüphanesi her gün 50 yeni kitabı bir önceki kitabını tamamlayan okurlarına veriyor.

\"SAĞLIK, SADECE BEDEN MESELESİ DEĞİL\"

Kütüphane projesini DHA Muhabirine anlatan Dr. Mesutoğlu, sağlığın sadece bedensel bir olgu olmadığını düşüncesiyle bu projeye başladığını belirtti. Mesutoğlu, \"Sağlık aynı zamanda bir kafa meselesidir. Okumanın ve eğitimin en büyük hedefimiz; eğitimsizliğin de en büyük hastalık olduğunu gördüm. \'Kim ne yapabilir?\' diye düşünürken ilk adımı kendim atma kararı aldım. Maddi ve manevi açıdan buna hazır olmak gerekliydi, ilk önce hayallerimi gerçekleştirebilmek için kitaplarımı kendi masamda toplamaya başladım. Tabii ki bir miktar finansman gerekiyordu. Kendi imkanlarımla buna bir bütçe ayırdım. Çevremdeki insanların da desteğiyle kitaplığı yaptık. Herkesten kitap istedim. 5 aylık sürede kitaplığımızı tam dolduramadık ama epeyce okuyan sayısına ulaştık.\" dedi.

KÜTÜPHANE HERKESE AÇIK

Kütüphane\'nin muayene odasında olmasına rağmen okumak isteyen herkese açık olduğunu söyleyen Mesutoğlu, \"Kütüphanenin Aile Sağlığı Merkezi\'nde olması biraz mahremiyet belirtiyor ama sadece benim hastalarım değil, gelip kitap almak isteyen herkese, tüm insanlığa açıktır. Bilgisayarda yaptığım bir sistem sayesinde kitap alan kişilerin iletişim bilgilerini, aldığı kitapları ve tarihleri kaydediyorum. Vatandaşlar bitirdikçe yeni kitapları verip yine kaydediyoruz. Bu sayede kimin ne kadar sürede hangi kitapları okuduğunu da görebiliyoruz.\" dedi.

Kütüphanenin, günlük sağlık muayenelerini etkilemediğini de belirten Mesutoğlu, \"Kimse burada sağlık hizmeti işinin aksadığı düşünmüyor. Her gelen ilk önce bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. Bir doktor niye kitap versin diyorlar ama sistemi öğrendiklerinde çok seviniyorlar.

\"HALEN BOŞ RAFLAR VAR\"

Kütüphanenin 5 aydır açık olduğunu ancak kitap raflarının hala dolmadığını söyleyen Mesutoğlu, destek istedi. Mesutoğlu, \"Bursa Aile Hekimleri Derneği\'nin ve meslektaşlarımın bu konuda çok desteği var. Sadece Bursa\'dan değil tüm Türkiye\'deki doktorlardan kitaplar geliyor. Ancak küçük dediğimiz raflar halen dolmadı. Ne kadar kitap gelirse, ne kadar çok bize kitap hediye eden olursa bizim için ve insanlık için o kadar iyi olur.\" şeklinde konuştu.

\"SOKAKTA GÖRÜP KİTAP SORUYOR\"

Enes Süleyman Mesutoğlu\'nun 4 yıldır aile hekimleri olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Türkan Akın, projeden çok memnun olduğunu belirtti. Akın, \"Benim 3 okul çağında çocuğum var. Hem kendim için, hem eşim için hem de çocuklarım için buraya gelip sık sık kitap alıyoruz. Bu projeden ailecek çok memnunuz. Doktor bey aldığımız kitaplarında takibini yapıyor. Sokakta bile görse okuyup okumadığımızı, kitabı sevip sevmediğimizi soruyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kütüphaneden ve doktorun kütüphane ile ilgilenmesinden detaylar,

kitap almaya gelen çocuklardan görüntü

Kayıt sisteminin görüntüleri,

Muayene anından görüntüler,

Okurlar ile kısa röportajlar, D

Enes Mesutoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

