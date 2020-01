DHA YURT BÜLTENİ-3 

Afrin\'e komşu Azez\'e ÖSO takviyesi



TÜRKİYE\'nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye\'nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez\'e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) asker takviyesi yaptı. Azez\'e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri, tekbirler eşliğinde Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Öte yandan yaşananların ardından Azez\'e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

Afrin\'in terör örgütü PYD\'den arındırılmasına yönelik olası Türkiye operasyonuyla ismi sıkça konuşulan Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez kentinde hareketlilik yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez\'de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde eli tetikte nöbet tutuyor.

Türkiye, geçen 24 Ağustos 2106\'da, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi güvenli hale getirdi. Gaziantep\'in Karkamış ile Kilis arasındaki hattın terör unsurlarından arındırılmasıyla terör örgütü PYD\'nin Cezire ile Afrin arasındaki kantonları birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin\'de kontrolü elinde bulunduran PYD\'nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı\'nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez\'de de hareketlilik başladı.

ÖSO güçleri bu gelişme sonrası Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD\'li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD\'li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

AZEZ\'E ÖSO TAKVİYESİ

Hareketliliğin yaşandığı Azez\'e dün gece de farklı bölgelerden ÖSO güçleri takviye olarak geldi. Üzerinde uçaksavar monte edilmiş kamyonet kasalarında ellerinde Türkiye ve temsil ettikleri grupların bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Azez\'e tekbirler getirerek girdi. Azez\'de bulunan ÖSO unsurları ile bir araya gelen takviye güçler daha sonra yönlendirilmeleri ile ulaştıkları Afrin sınırındaki bölgelerde konuşlandı.

Azez ve Türkiye\'nin güvenliği için Afrin\'deki PYD tehdidinin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ifade eden ÖSO askerleri, bunun için Türkiye\'nin düzenleyeceği harekata katılarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

AFRİN VE MÜNBİÇ\'E DE TAKVİYE YAPILDI

Öte yandan istihbarat birimleri ise son günlerde olası askeri operasyon nedeniyle tedirginlik yaşayarak kenti terk etmek isteyen sivillere izin vermeyerek üzerlerinde baskı oluşturan Afrin ve Münbiç\'te de hareketlilik gözlemlendiğini rapor etti. İstihbarat birimlerinin raporuna göre Türkiye\'nin operasyon sinyalinin ardından Suriye\'nin doğusundaki Cezire kantonu olarak bilinen bölge ve Haseke kentinden Afrin ve Münbiç\'e takviye yapıldığı belirlendi. PYD\'nin olası operasyona karşı Afrin\'e bu bölgelerden 100\'ü aşkın araçla çok sayıda PYD\'li sevkettiğini, Münbiç\'te ise bu sayının 40 araçlık konvoy olduğunu saptadı. Münbiç\'e takviye olarak gelen PYD\'lilerin burada daha önce Maliye olarak kullanılan binayı karargah olarak kullanarak yerleştiği bilgisini paylaştı. Afrin\'e gelen takviye gücün de kentin farklı bölgelerinde konuşlandığı saptandı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2, Afrin\'de ise 13 bin civarında silahlı militan bulunduğu ve PYD\'nin bu sayıyı artırmak için her aileden mutlaka kendilerine asker olarak birer kişiyi verme zorunluluğu getirdiğini, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği öğrenildi.

PYD\'DEN AZEZ\'E HAVAN SALDIRISI

Öte yandan gece geç saatlerde terör örgütü PYD, Afrin bölgesinden ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzile ile Azez ilçe merkezine havanlı saldırı düzenledi. Azez ilçe merkezinde tedirginliğe yol açan ve aralıklarla gerçekleşen hava saldırılarına, Afrin sınırına yakın noktada bulunan ÖSO güçlerinin kontrol noktasından aynı şekilde karşılık verildi.

BOMBALI SALDIRI ALARMI

Son günlerde hareketliliğin artmasıyla gözlerin çevrildiği Azez, aynı zamanda terör örgütü PYD ile DEAŞ\'ın da hedefine girdi. Dün gece Azez ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Siccu bölgesinde ÖSO güçleri tarafından durdurulan bir araçtaki DEAŞ\'lı canlı bomba kendisini infilak ettirirken, 3 terörist çatışmada öldürüldü. Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekatı ile püskürtülen DEAŞ\'lı teröristlerden kamufle olarak bölgede kalanların yaşanan karmaşık ortamdan yararlanarak eylem yapmak için harekete geçebileceğini belirledi. Güvenlik güçleri, uyuyan hücrelerin son süreçte harekete geçerek intikam amaçlı eylem yapmak için uygun zemin arayışında olduğunun saptanmasının ardından Azez ilçe merkezi ile kentin giriş noktalarındaki önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri DEAŞ\'lı teröristlerin canlı bomba eylemi yapabileceği kentte, terör örgütü PYD\'nin de bomba yüklü araçla saldırı ihtimalinin bulunduğunun belirlendiğini, buna göre de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Azez\'den görüntü

-ÖSO mensupyarında görüntü

-Silahlardan görüntü

-Araçların ilerleyişi

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA) -

=======================================

Koyulhisar\'da otobüs devrildi: 16 yaralı

SİVAS\'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu üzerinde Koyulhisar ilçesi, Yemişli mevkisinde yaşandı. İstanbul\'dan Ağrı\'daki bir yakınlarının cenazesi için yola çıkan kişileri taşıyan Özdemir İsmiçoğlu(49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs kar yağışı ve yoldaki buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada sürücü İsmiçoğlu ile birlikte, otobüsteki yolculardan Sefer, Kerem, Ümmügülsüm, Ayşe, Adile, Mehmet Hanife, Murat, Kıymet, Gülten ve Musa Demir ile Tahsin Engiz, Hediye Yiğit, Bediha Engiz, Sadık Aydoğmuş ve Allahverdi Yiğit yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların durumlarının hafif olduğu, bir kısmının ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Durumu diğerlerine göre biraz daha ciddi olan Sadık Aydoğmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas\'a sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüleri

Haber-Kamera: Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas), (DHA)

===============================================

Bolu Dağı\'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler elektronik tabelalarla yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Bolu Dağı Tüneli girişinde bir aile durup hatıra fotoğrafı çektirince, Karayolları ekiplerinin uyarısıyla yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı Tüneli çevresinden görüntüler

-Trafikte giden araçlar

-Durup fotoğraf çekilen aile

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

================================================

Toroslar\'daki köyler boşalınca yılkı atları sahipsiz kaldı

YÜZLERCE yıldır Anadolu çiftçisinin en önemli yardımcısı olan, kış aylarında doğaya salınıp, bahar aylarında yakalanarak, tarım işlerinde kullanılan yılkı atları, gelişen teknoloji, köyden kente göç ve yol ağının gelişmesiyle birlikte artık doğada yaşam mücadelesi veriyor.

Manisa\'da Spil ve Yunt Dağları, Kayseri\'de Erciyes Dağı, Karaman\'da Karadağ etekleriyle Afyonkarahisar\'ın Sorkun, Çamoğlu köylerinde gruplar halinde görülen yılkı atları, Akdeniz\'de ise Antalya\'nın Elmalı ilçesi, İbradı ilçesi Eynif Ovası ve Kumluca ilçesi Beydağları eteklerindeki Alakır Vadisi\'nde görülüyor. Toroslar\'ın ön ve arka bölgelerinde yaşayan yılkı atları, Antalya\'da yaklaşık 20 yıldır çiftçiler tarafından terk edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Yüksek Orman Mühendisi Nusret Yakışıklı, Anadolu\'da varlıklarını sürdüren yılkı atlarının, Akdeniz\'de Toroslar\'ın ön ve arka bölümleri başta olmak üzere Fethiye\'den Kahramanmaraş\'a kadar olan bölge ile İç Anadolu\'nun bazı kesimlerinde yoğun görüldüğünü belirtti. Önceki yıllarda, Anadolu\'da gelenek olarak atların, yaz aylarında bağ bahçe ve harman işlerinde kullanıldığını, yaz sonunda ise doğaya bırakıldığını kaydeden Yakışıklı, yılkıya bırakılan atların kış sonunda tekrar ahıra bağlanarak, tarım işlerinde kullanıldığını dile getirdi. Yılkı atlarının artık çiftçi tarafından kullanılmadığını belirten Yakışıklı, “Böyle olunca da yılkı atları, doğada çoğalmaya başladı. Yeni doğan atlar da yabanileşti\" dedi.

TOROSLAR\'DA YÜZLERCE YILKI ATI

Toroslar\'da, köylerin göç nedeniyle boşalması, tarım teknolojisi ve yol ağının gelişmesiyle yılkı atlarına ihtiyacın azaldığına dikkat çeken Yakışıklı, \"Şimdiyse bu atlar sürüler halinde Toroslar\'da çoğalmaya başladı. Bu durum da yılkı atlarının doğaya zarar vermesine yol açıyor. Çünkü atların yemle buluşmasında sorun ortaya çıkmaya başladı. Atlar da beslenme amacıyla özellikle ormanlık alanlara ve tarım arazilerine zarar veriyor\" diye konuştu.

KONYA\'DAKİ PROJE AKDENİZ\'DE DE UYGULANABİLİR

Yılkı atlarıyla ilgili Orman ve Su işleri Bakanlığı\'nın Konya bölgesindeki \'Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi\' kapsamında atların bakım ile tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının, alanın taşıma seviyesine getirilmesi için çalışma başlattığını belirten Yakışıklı, şöyle devam etti:

“Konya Karadağ bölgesindeki proje kapsamında bu atların bir kısmı yakalanarak ehlileştirildi ve sahiplenmek isteyenlere verildi. Akdeniz\'de de böyle bir proje uygulanabilir. Yılkı atları doğada 15-20 attan oluşan gruplar halinde yaşıyor. Çünkü kendilerini kurtlara karşı böyle koruyorlar. Bu atlar üremeye devam ettikçe doğaya ve tarım arazilerine verecekleri zarar çoğalacaktır. Mutlaka önlem alınmalı.\"

KAYSERİ\'DE YILKI ATLARIYLA İLGİLİ FOTOĞRAF TURİZMİ

İç Anadolu Bölgesi\'nde, Kayseri il sınırlarında Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgende bulunan Sultan Sazlığı\'nda yılkı atlarıyla ilgili fotoğraf turu turizmi yapıldığını da anlatan Yakışıklı, \"Yılkı atları turizmde de değerlendirilebilir\" dedi.

Kayseri\'de düzenlenen fotoğraf turlarının Antalya\'da da düzenlenebileceğini belirten Yakışıklı, bu sayede yerli- yabancı fotoğraf tutkunlarının yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye geleceğini söyledi.

ALAKIR\'IN YILKI ATLARI VE KAR

\'Patika Doğa Grubu\' olarak yaptıkları kar yürüyüşünde, Antalya\'nın Kumluca ilçesi Alakır Vadisi\'nde yılkı atlarıyla karşılaştıklarını kaydeden Yakışıklı, atların karla bütünleştiklerinde çok güzel göründüklerini söyledi. Nusret Yakışıklı, “Atlar o kadar hızlı geçiyorlar ki bir kare fotoğraf çekmek bile çok zordu. Dünyada at fotoğrafları çeken çok sayıda sanatçı var. Bizdeki bu potansiyel, iyi bir tanıtımla anlatılabilirse fotoğraf tutkunlarını, sanatçılarını ülkemize çekebiliriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Ovada yılkı atlarından drone görüntüsü

RÖP: Nusret Yakışıklı

Atların görüntüsü

////

(29 Mayıs 2017\'de Van\'dan görüntüler)

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/AINTALYA,(DHA)

=======================================

Bir saatte hem deniz hem kayak keyfi

ANTALYA, iki haftalık sömestir tatilinde hem deniz hem kayak imkanı sunuyor. Sahil şeridindeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 60-70\'leri bulurken, sahile 48 kilometre uzaklıkta, sıfırdan 2 bin 400 rakıma 1 saatte gidilebilen Saklıkent\'teki otel ise tamamen doldu.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün (19 Ocak) sona eriyor. 5 Şubat Pazartesi gününe kadar toplam 16 günlük tatil döneminde Türkiye\'nin birçok ilinden Antalya\'ya büyük ilgi var. Kış sezonuna denk gelmesi nedeniyle özellikle kayak merkezlerinin büyük ilgi gördüğü sömestir tatili döneminde, Türkiye\'de sadece Antalya tatilcilere hem kayak hem deniz fırsatı sunuyor. Diğer kentlere göre sıcak iklimiyle her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya\'da, sömestir tatili döneminde tatilciler hem deniz keyfi hem de sahile sadece bir saat mesafeden 2 bin 400 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi\'nde kayak yapma şansına sahip olacak.

KAYAK MERKEZLERİNE BÜYÜK İLGİ

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, sömestir tatil dönemiyle ilgili özellikle kış destinasyonlarına çok büyük ilgi gösterildiğini belirtti. Osman Ayık, yarıyıl tatilinde turizmde ciddi bir iç pazar hareketliliği beklediklerini söyledi. Kayak merkezlerinin Türkiye genelinde dolu geçeceğini kaydeden Ayık, aynı şekilde termal bölgelerin de ilgi gördüğünü dile getirdi. Kıyı bölgelerde ise talebin geçen senelerin üzerinde olduğuna işaret eden Ayık, “Antalya başta olmak üzere birçok bölgede az da olsa yabancı turistin de sektörü mutlu edebilecek sayılara ulaşmasını bekliyoruz\" dedi.

YILIN İLK TATİLİ

Yarıyıl tatilinin iç turizm hareketliliği açısından önemli olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise 2018 yılının da ilk tatil fırsatı olan bu dönemde geçen senelere göre Antalya bölgesine ilginin daha yoğun olduğunu söyledi. Açık otellere talebin iyi seviyede olduğunu kaydeden Yağcı, havanın da iyi gitmesi durumunda tatilciler için güzel bir sömestir tatili olabileceğini dile getirdi.

OTELLERDE YÜZDE 60-70 DOLULUK

Yarıyıl tatiliyle ilgili iç pazarda özellikle son birkaç yıldır başlayan bir hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, bu dönemin üniversiteye ve liselere hazırlık sınavı aşamasındaki öğrenciler açısından da önemli bir motivasyon, dinlenme süreci olarak değerlendirildiğini söyledi. Havanın iyi gitmesi durumunda iç pazarda ciddi hareketlilik beklediklerini açıklayan Duran, \"Gördüğüm kadarıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 60-70\'leri bulur. Tabi bu sadece iç pazarla olacak şey değil. Bu dönemde spor turizmi ve Avrupa\'dan gelen misafirlerle birlikte hepsi yüzde 60-70\'leri bulur\" diye konuştu.

EKVATOR\'A EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Antalya\'nın Konyaaltı sahiline 45 kilometre ve yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi de sömestir tatilinde yoğun ilgiyle karşı karşıya. Aralık ayının son günlerinde ilk karın düştüğü ve kayak sezonunun açıldığı Saklıkent Kayak Merkezi, özellikle hafta sonlarında binlerce insanın akınına uğruyor. İnsanların denize girip sadece bir saat sonra 2 bin 400 rakıma çıkarak kayak yapma şansına sahip olabildiği tek kayak merkezi Saklıkent, dünyada Ekvator\'a da en yakın kayak merkezi konumunda.

Sömestir tatili dönemi için çok yoğun talep aldıklarını ve şimdiden otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan Saklıkent Ski Resort Genel Müdürü Şendoğan Bilge, “Hem yatılı hem de günübirlik ciddi bir talep var. Kar kalınlığı zirveye yakın bölgelerde 1 metre, tesisin olduğu alanlarda ise 30 santimetreden başlayıp yukarıya doğru çıktıkça artıyor. Meteorolojinin hava tahmin raporları, önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edeceğini gösteriyor. Şu an kayak merkezimizdeki dört pistin tamamı da yeterli düzeyde kar kalınlığına sahip ve kayak yapılabiliyor. Günübirlik misafirlerimiz için de kayak odamız mevcut. Kızak, snowboard, her türlü kayak kıyafetleri ve malzemelerimiz de günübirlik misafirler için mevcut\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Denize girenlerden görüntü

Güneşlenenlerden görüntüsü

Otel drone görüntüsü

Kayak yapanlardan görüntü

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

==========================================

Bisiklet hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

OSMANİYE\'de bir apartmanın merdiven boşluğundaki bisikleti çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yediocak Mahallesi\'nden hırsızlık ihbarı aldı. Olay yerine giderek güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, merdiven boşluğunda bulunan ve kilitli olmayan bisikletlerden birini çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonrasında, cezaevi firarisi de olan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Esabil A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Esabil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şüphelinin apartman kapısını açarak içeri girmesi

- Merdiven boşluğuna yönelmesi, bisikletlere bakması

- Asansöre yönelip etrafa bakınması

- Bisikleti merdiven boşluğundan çıkartması

- Bisiklet dışarı çıkarması

- Bisikleti bahçeye indirmesi

- Şüphelinin bisiklete binerek uzaklaşması

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE (DHA)

============================================

Eski traktörüyle hurda minibüsünü \'gezi treni\'ne dönüştürdü

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi 48 yaşındaki Mustafa İlhan, kullanmadığı traktörü hurdaya çıkan minibüsünün malzemelerinden \'Gezi Treni\' yaptı. İlhan Gezi Treni ile kaplıcalara gelen turistleri ilçe merkez turu ve yine Akdağ Kocayayla\'yı gezdirmeyi planlıyor.

Sandıklı\'da bisiklet tamiriyle uğraşan Mustafa İlhan, turist gezdirmek ve çeşitli etkinliklerde kullanmak amacıyla \'gezi treni\' yapmaya karar verdi. Bunun için kullanmadığı 1980 model traktörünü ve hurdaya çıkan minibüs koltuklarını değerlendiren İlhan, kaportasını söktüğü traktörü ahşaptan yaptığı yeni kaporta ve kabinle lokomotife benzetti. Traktörün ön kısmına Türk bayrağı ile çeşitli çizgi film karakterleri koyan, \'Önce vatan\' ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' mesajları yazdıran Mustafa İlhan, şehit aileleri ve gazilerin aracından ücretsiz yararlanabileceğini belirtmek için de \'Şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir\' mesajına yer verdi. Traktörün arka kısmına ise demir profiller ve hurdaya çıkan minibüsünün koltuklarını kullanarak biri 14 koltuklu, diğeri 8 koltuklu iki vagon yapan Mustafa İlhan, gezi treniyle turistleri ve sünnet düğünlerinde çocukları gezdirmeyi planladığını anlattı.

\'KULLANMADIĞIMIZ MALZEMELERİ DEĞERLENDİRDİK\'

Mustafa İlhan, \"Bir traktörümüz vardı, kullanmıyorduk. Yine bir minibüsümüz vardı, hurdaya çıkardık. Traktör kullanılmıyor evin önünde çürüyecek. Minibüsü de hurdaya çıkardık koltukları işe yarasın istedik. Bunları geri dönüşüme kazandıralım istedik. Traktörümüzün şeklini değiştirdik. Lokomotif haline getirdik. Minibüsümüzün koltuklarını da vagon yapımında kullandık. İki vagon yaptık 6 kişilik. Traktörün kendisi de 6 kişi ama traktör elamanlarımızı taşıyacak. Kullanmadığımız atık malzemeleri de değerlendirdik. Traktörün kapı kolları hurdaya çıkmış bisikletlerin direksiyonundan oldu. Emniyet kemerleri de var. Geri kalanını da profil kullandık. Vagonlarımızın lastiklerini de eski araç lastiklerini kullanarak yaptık. Hemen hemen atıl durumda olan her şeyi değerlendirdik. 20 gün falan uğraştık ama güzel bir şey çıktı\" dedi.

\'SANDIKLI\'YI GEZDİRECEĞİZ\'

Gezi treniyle başta turistleri gezdirmeyi planladığını aktaran Mustafa İlhan, \"Ünlü kaplıcalarımız var. Her hafta 5 bin misafirimiz geliyor. İnsanlar kaplıcada 7 gün yer ayırtıyorlar ama 2 gün ya da 3 gün sonra sıkılıyorlar. Her zaman banyo, havuz kesmiyor. İşte dördüncü gün devreye bu girecek. Misafirlerimizi kaplıcadan alacağız. Sandıklı\'nın önemli yerlerini gezdirerek Sandıklı\'ya getireceğiz. Lokumcudan lokumunu, leblebiciden leblebisini, sucukçudan sucuğunu alacak. Tekrar götüreceğiz otellere teslim edeceğiz. Yine dünyaca ünlü Akdağ Tabiat Parkımız var. Yine kaplıcaya gelen misafirlerimizi oraya götüreceğim. Hem yabani hayvanlarımızı göstereceğiz. Hem de mangalımızı yakacağız. Misafirlerimizi doyuracağız. Akşam üstü otellerine getirip teslim edeceğiz. Yani kaplıcaya gelen turistlerimizi gezdireceğiz\" diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ

Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet vereceğini de anlatan Mustafa İlhan, şöyle dedi:

\"Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa bu vatan olmaz. Onlara minnettarız. Allah bir değil bin kere razı olsun. Kabirleri cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir. Hatta inşallah denk gelir de bir gazi ve şehit çocuğu yakını sünneti olur da oraya da çekerim. Onlardan para ve ücret istemiyorum.\"

Mustafa İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir bardak çay içmek istediğini ve bunun kendisini dünyanın en mutlu insanı yapacağını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Bisiklet atölyesinde Mustafa İlhan\'ın gezi treni yapım çalışmasından

- Mustafa İlhan traktöre binerken ve çalıştırırken

- Çarşıda Mustafa İlhan Gezerken foto

- RÖP: Mustafa İlhan

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

===============================================

Mersin\'de 5 bin 250 adet kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yaptıkları çalışmada 5 bin 250 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Dün, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan hal kavşağı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 5250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.K.\'nın sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kamyonetten görüntüler

-Ekipler kamyonette arama yaparken

-Arama köpeği kamyoneti içinde

-Ekipler kutulara bakarken

-Saklanan sigaralar

-Ekipler poşetlerdeki sigaraları çıkarırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

===============================================