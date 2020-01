DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DİYARBAKIR\'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde önceki gün işlek bir cadde üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, araba ile çatışma yerinden kaçan bir kişi o sırada karşıya geçmeye çalışan küçük bir kıza çarpıp metrelerce savurarak bölgeden kaçtığı da görüldü. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473\'üncü sokakta önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, tarafların önce birberlerini sopalarla dövdükleri ardından silahların çekilip ateşlendiği görüldü. Görüntülerde, çok kalabalık olan cadde üzerinde ellerinde tabanca olan tarafların birbirlerine ateş etma anları görülürken, bir araçtan inen bir kişinin de elindeki tabanca ile karşı taraftakilere rastgele ateş ettiği gözlendi.

KAÇMAK İSTERKEN ARAÇ İLE KÜÇÜK KIZA ÇARPTI

Silahlı çatışmada katılanlardan biri aracı ile kaçmaya çalışırken başka bir araç ile önü kesilmek istendi. Araç kaçmaya devam ederken, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Esra K.\'ya çarpıp metrelerde savurduktan sonra kaçtığı görüldü. Yaralanan Esra K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı çatışmaya katılan ve kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı çatışmaya katılan şahısların yakalanması için Diyarbakır polisinin çalışması sürüyor.

-Tarafların sopalı kavgası

-Olayın silahlı kavgaya dönüşmesi

-Tarafların birbirlerine ateş etme anları

-Küçük kıza aracın çarpma anları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

(ÖZEL HABER)

2)BARAJLARIN DİBİ GÖRÜNDÜ

DSİ\'DEN KURAKLIĞA KARŞI ÖNLEMLER: \"FAZLA EKİM YAPMAYIN\"

ÜLKE genelinde 2017 su yılında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,5 ve 2016 su yılına göre de yüzde 15,3 oranında daha az yağış düşmesinden dolayı kurak bir yıl gerçekleşti.Gerçekleşen bu yağış değerlerine bağlı olarak da DSİ\'ye ait depolama tesislerinde (baraj-gölet) kullanılabilir su miktarı geçen yıldan yüzde 10 daha az. Diğer taraftan, 2018 su yılının 6 aylık mevsimlik meteorolojik öngörü değerlendirmelerinde; Mart ayına kadar hemen hemen tüm aylarda ülke genelinde ortalamanın altında yağış beklenmekte,baraj göllerine girecek su miktarlarının ortalamanın altında olacağı öngörülüyor. O nedenle DSİ 12.Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı da çiftçiye çeşitli önlemler konusunda uyarıda bulundu:

KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER EKİN

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle çiftçilere seslenerek,2018 yılında kritik ve kısıntılı sulama faaliyetinde bulunulması, su kullanıcı teşkilatların görev alanları içerisinde şu önlemlerin alınmasını istedi:

- Su tüketimi fazla olan bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanmalı, fazla ekim yapılması engellenmeli,

- Tasarruflu su kullanma amacı ile yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmeli; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca uygulanan tarımsal destek, teşvik, vb. uygulamalar da göz önüne alınmak suretiyle, basınçlı ve kapalı sistem sulama sahalarında tarla içi sulama sistemlerinin kurulması sağlanmalı,

-Depolama tesisinden (baraj, gölet, vs.) sulama yapılmasına ve şebeke dışı (kanal üstü, vs.) sulamalara kesinlikle izin verilmemeli,

- Su iletim ve uygulama kayıplarının azaltılması için gerekli bakım-onarım ve temizlik çalışmaları yapılmalı,

- Sulama önceliği sabit tesislere (meyve bahçesi, çok yıllık bitkiler, vs.) verilmeli, gece sulamaları teşvik edilmeli,

- Su dağıtım işinin planlı su dağıtımı yapılarak adil ve verimli bir şekilde yürütülmesi için teknik personel çalıştırılmalı ve su dağıtımı takip edilmeli. Şebekeye alınan suyun ölçülmesi sağlanmalı,

- Sulama şebekesinin kontrolü, sulamayı yöneten Kurumlarca (Sulama Birlikleri, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri, Özel İdareler) disiplinli bir şekilde yapılmalı ve boşa akacak sulama suyu ve kaçaklar önlenmeli,

- 2018 yılı için ekilecek bitki deseni seçilirken, kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmeli. Şeker pancarı ekimi yapılan yerlerde, ekim kotasının dışındaki ekimlerin önlenmesi için ilgili kurumlarca tedbir alınması gerekmektedir.

ZİRAAT ODASI DA UYARIYOR : \"ÇILGIN SULAMA YAPMAYIN\"

Kuraklık önlemlerinin sadece tarımla ilğilenen çiftçileri değil, hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve besicileri de olumsuz etkileceğini ifade eden Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, \"Barajlar, kuraklık nedeniyle yeterince kar yağışı olmadığı için sıkıntılı. DSİ\'nin uyarılarını yerinde buluyoruz. Özellikle çılgın sulamadan vazgeçilmelidir. Kapalı sisteme yönelinmelidir. Zira, kapalı sistem borularla yapıldığı ir de kuraklıktan nasibini almaktadır. Çiftçimize bir başka önerimiz de mutlaka tarım sigortası yaptırması yönündçin su kaybı olmamaktadır. Kuraklık sadece tarımsal ürünleri değil, hayvancılığı da etkilemektedir. Zira saman ve benzeri yemleedir\" dedi

-Yamula Barajından görüntü

-Kuraklık nedeniyle baraj içinde görünen evler

-Barajda balık tutan vatandaşlar

-Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile röportaj

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 2 Dosya 2 Dakika 22 Saniye / 661 MB

(ÖZEL HABER)

3)\'İNTİHAR ETMEK\' İSTEYEN BİLE ARIYOR

ÇANAKKALE112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'ni telefonun unuttuğu pin kodunu sorandan, canı sıkılıp dertleşmek isteyen, şarkı dinleten ve intihar etmek isteyene kadar pek çok kişi arayarak gereksiz çağrılar ile meşgul ediyor.Çanakkale\'de 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çağrı merkezine gelen binlerce asılsız çağrı ve gereksiz ihbarlar sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 2017 yılında 272 bin 926 çağrı geldi. Bu çağrılardan 53 bin 734\'ü vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi\'nin yaklaşık %20\'si vaka için aranırken, geriye kalan % 80\'lik kısmı ise vaka dışı görüşmelerin yanı sıra asılsız ve gereksiz ihbarlar oluşturuyor.

\'İNTİHAR ETMEK\' İSTEYEN BİLE ARIYOR

Komuta Kontrol Merkezine yapılan gereksiz ve asılsız ihbarlar arasında, \'pin kodumu unuttum\', \'pin kodumu öğrenebilir miyim?\', \'canım sıkılıyor\', \'sohbet etmek istiyorum\', \'uyuyamıyorum\', \'intihar ermek istiyorum\' ve \'sevgilimden ayrıldım\' gibi çağrılar yer alıyor.

250 TL İDARİ PAZA CEZASI VAR

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanıyor.

\'YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK SIKINTILARDAN BİRİ BUDUR\'

2017 yılında Çanakkale 112 Komuta Kontrol merkezine gelen 272 bin 926 çağrıdan, 53 bin 734 tanesine vaka olarak bakıldığını belirten 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Makbule Gizem Çayırlı, \"Arada oluşan bu farkın en büyük sebeplerinden birisi halkın bilinçsiz yere 112\'yi meşgul etmesidir. Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri budur. Bunun dışında bizim bir takım standartlarımız var. Örneğin kentsellerde ilk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşımımız %95 civarındayken, kırsal bölgelerde ilk 30 dakika içerisinde hastalarımıza hizmet verebilme oranımız yaklaşık olarak %90\'lardadır. Biz bu standartları mümkün olduğunca tutturmaya çalışıyoruz. Fakat bununla ilgili maalesef halkımız çok bilinçli olmadığı için ambulanslara yol verme konusunda bize çok yardımcı olamayabiliyorlar. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına Bakanlığımızla yürütülen \'Yaşama Yol Ver\' ve \'Minik 112\' projeleri ile ambulansa nasıl yol verilir. Geçiş üstünlüğü hangi araçlara aittir gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor\" dedi.

\'112\'Yİ GEREKSİZ MEŞGULİYETTEN HER DAİM KAÇINMAMIZ GEREKİYOR\'

112 Acil Çağrı Merkezlerinin gereksiz aranma konusunun, Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzenlendiğine dikkat çeken Çayırlı, \"Vatandaşlarımıza bu madde uyarınca 112\'nin gereksiz meşguliyetinde idari para cezası uygulanabilmektedir. Hatta bu cezanın tekrarı dahilinde ceza miktarı iki katına kadar çıkabilmektedir. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve hepimiz bu ülkenin vatandaşı olarak bir gün 112 hattını aramak durumunda kalabiliriz. Buna ihtiyacı olan kişiler olabiliriz. Bu sebeple bir başka kişi 112\'yi, ambulansı gereksiz meşgul ettiğinde bizim hastamız mağdur olabilir. Bizim hastamıza bir ambulans gelmeyebilir. Bunu göz önüne alarak 112\'yi gereksiz meşguliyetten her daim kaçınmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Başhekim Çayırlı, il genelinde 29 ambulans, 29 acil sağlık hizmeti istasyonu, 11 yedek ambulans, 2 kar paleti ambulansı, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 1 motorsiklet ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 bot ambulansla hizmet verildiğini bildirdi.

\'LÜTFEN 112\'Yİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMESİNLER\'

112 Acil Komuta Merkezine gelen gereksiz çağrıları anlatan 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Doktoru Taylan Özgür Bulut, \"Kapalı alanda çekmeyen bir yerde bile telefonla ulaşılabiliyoruz. Telefonlarda acil çağrı olarak geçiyoruz. Vatandaşlar telefonu kilitlendiğinde, pin kodunu unuttuğunda, puk kodu gerektiğinde bizi arıyorlar. Alo burada acil arama yazıyordu, o yüzden sizi aradım. pin kodumu unuttum. pin kodumu öğrenebilir miyim? şeklinde çağrılar geliyor. Canı sıkılan, sohbet etmek isteyen ve şarkı dinletmek isteyenlerin çağrıları geliyor. Uyuyamıyorum, canım çok sıkılıyor, intihar etmek istiyorum. Sevgilimden ayrıldım gibi çağrılar sık düşüyor. Bunların dışında küçük çocukların eline geçen telefon sonucu bilinçsiz aramalar geliyor. Çocuklar rastgele tuşa basıyor ve 112 acil aramak ekranda doğrudan çıktığı içinde bu tarz çağrılar da sık karşılaşıyoruz. Bunlar meşguliyetimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bize bu tür çağrı atanlara şunu demek istiyoruz. Bize gereksiz yere atılan her çağrı, gerekli bir çağrıyı engelleme potansiyeli taşıyor. Bu anlamda bizim halkımızdan ricamız lütfen 112\'yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Çünkü burada yapılmak istenen hayat kurtarmak. Bu hepimizin görevi. Bu konuda duyarlılık rica ediyorum\" şeklinde konuştu.

-112 Acil Komuta Merkezinden görüntü.

-112 Acil Komuta Merkezi içinden genel ve detay görüntü.

-112 Acil Komuta Merkezinde görevli personelin vaka çağrıları almasından görüntü.

-112 Acil Servis ekiplerinin gelen bir vakaya çıkış anlarından görüntü.

-112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Makbule Gizem Çayırlı röp.

-112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Doktoru Taylan Özgür Bulut röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

4)CAĞ KEBAP YİYİP, CİRİT OYNUYORLAR



KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde ciritçiler, mücadele öncesi toplandıkları köylerinde cağ kebabı yiyip, sazlı sözlü ortamda buluşuyor. Keyifli geçen gecenin ardından sabah erken saatte atlarını hazırlayan ciritçiler, meydanda hünerlerini sergiliyor. Yaklaşık 2 saat süren cirit karşılaşması ise izleyenlerin nefesini kesiyor.

Ata sporu ciridi nesilden nesile aktaran gençler, tüm imkansızlıklara rağmen bu tutkularını yaşatmanın keyfini çıkarıyor. Ciridin oynanacağı köyde bir gün önceden toplanan gençler, akşam saatlerinde tandır damında sazlı, sözlü sohbetlerle cağ kebabı yiyor. İlçeden ve şehir merkezinden misafirlerin de çağrıldığı bu buluşmada bir yandan efkarlı türküler seslendirirken diğer yandan sabahki cirit müsabakasıyla ilgili sohbetler edilip eşleşmeler yapılıyor. Atların bakımı, alım- satımı, beslenmeleri, tımarı ve bu ata sporunun yaşatılması için gerekli olan ihtiyaçlar ele alınıyor. Hiçbir yerden destek bulamayan köylü gençler sağladıkları bu sazlı sözlü, cağ kebaplı ortamı da kendi bütçelerinden sağlıyorlar. Birlik ve beraberlik içinde olan gençler, ata sporunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kars Kafkas Atlı Cirit ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya ciritçileri ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi. Geceyi misafir olarak geldikleri Kekeç köyünde geçiren gençler, sabah erken saatte atlarını hazırlayıp cirit meydanına çıkarak hünerlerini sergilediler. Ciritçiler, kar yağışı altında izleyicilere keyifli ve heyecanlı gösteri sundular. Yaklaşık 2 saat süren cirit müsabakasında attıkları ciridi isabet ettirenler, ciridi havada tutanlar ve avazları çıktığı kadar bağırarak müsabakaya heyecan katarak izleyicileri de heyecanlandırdılar.

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, her hafta sonu Selim\'in bir köyünde cirit müsabakası yapıldığını söyledi. Kars\'ta turizmi 12 aya yaymak amacıyla atlı spor kulüplerinin yapmış olduğu etkinliklere katılmaya çalıştıklarını belirten Doğanay, “Cirit hem kültürümüzü hem de gelenek göreneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Kültür turları ve kayak için Kars\'a, Çıldır\'a, Sarıkamış\'a gelen bütün kayak severleri ve kış sporu severleri de bu amaçla Selim\'in köylerinde yapılan cirit müsabakalarına davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, hem ata sporumuzu hem de köy gençlerinin zamanını nasıl geçirdiklerini hep beraber izleyelim, görelim\" diye konuştu

30 yıldır cirit oynayan Turan Tepe ise ciridi çok sevdiğini, zaman zaman oyunlara katıldığını söyleyerek yeni ciritçiler yetiştirdiklerini anlattı.

Ata sporu cirit izlemek için İstanbul\'dan Kars\'a gelen Defne İnce, \"İzleyenler için de keyifli ama üzerinde olmak daha eğlencelidir eminim. Daha önce ata binmiştim ama ben bu kadar hızlı koşturamam\" dedi.

Müsabakanın ardından ev sahibi ciritçiler, diğer köylerden gelenleri evlerine götürerek yemek ikramında bulunduktan sonra uğurladı.

-Cirit öncesi köyde çağ kebabı vurulması

-Konuşmalar

-Sazlı sözlü ortam

-Türküler seslendirmeleri

-Cirit müsabakasından genel ve detaylar

-Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay'ın konuşması

-Defne İnce'nin konuşması

-Turan Tepe'nin konuşması

-Ciritten detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

656 MB - 8 DK 56 SN

5)KÖYLÜLERDEN ÜRÜNLERİ İÇİN \'KAR DUASI\'

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş\'un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte \'kar duası\' yaptı. Köylüler, kuraklık nedeniyle buğday ve arpa ürünlerinin başak verdiğini, kar yağmaması halinde havanın don yapmasıyla ürünlerin çürüme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çatbaşı köyü sakinleri, camide, ikindi namazını kıldıktan sonra köy mezarlığına gidip, imam Ayhan Aymelek\'in yaptığı \'kar ve yağmur duası\'na ellerini açarak, eşlik etti. Köy imamı Aymelek, \"Meteoroloji verilerine göre, son 40 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Geçen yıl, bu zaman Muş\'ta, 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor; çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah\'a dua ettik\" diye konuştu.

Yağacak karın, üzerini örtmesiyle ürünlerin zarar görmeyeceğini belirten köylüler, kar veya yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

-Köylülerin camiden çıkışları

-Mezarlığa geliş

-İmamın dua etmesinden detaylar

-Röportaj

( Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUS, (DHA)

6)ZÜLFİKAR\'I OLTU TAŞINA İŞLEDİ

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve kara elmas olarak nitelendirilen Oltu Taşı\'na ustalığı ile hayat veren Ertuğrul Erkin Asan (39), Hazreti Ali\'nin kılıcı Zülfikar\'ı tespihin danelerine ilmek ilmek işledi.

Tekirdağ\'da yaşayan bir bektaşinin siparişi üzerine 50 bin liraya yaptığı tespihin dünyada eşi ve benzeri olmadığını iddia eden Asan, her bir danesi 30 milimetreden oluşan 65 santim boyundaki tespihte bin ayar gümüş kullandığını söyledi. Asan tespihin bir yüzüne Zülfikar\'ın resmini işleyip diğer yüzüne de Ali gibi yiğit Zülfikar gibi Kılıç bulunmaz anlamına gelen Arapça, \"La Fetta illa Ali La Seyfa illa Zülfikar\" yazdı. Baba mesleği olan Oltu Taşı işlemeciliğini 20 yıldır yaptığını vurgulayan Ertuğrul Erkin Asan, \"Tespihin taşının çıkarılması, yapımı ve işlenmesi toplam dört ay sürdü\" diye konuştu.

İlçesindeki diğer Oltu Taşı işlemecileri yapılan tespihi çok beğendiklerini belirterek, ilçede bu tür eserlerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

-Ertuğrul ustanın caddeden gelişi dükkanı açışı

-Tespih işlemesi

-Tespih dizişi

-Gümüşten Zülfikar kılıcı kesmesi

-Tespihten detaylar

-Ertuğrul ustanın teşbihi elinde çekişi

-Diğer tespihlerden görüntü

-Ertuğrul Erkin Asandan röp

-İki tespih ustasından röp

(Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre:5,00 / 551MB)

(ÖZEL HABER)

7)\'SELFY WHİTEFEST 2018\' FESTİVALİNDE GÜLŞEN RÜZGARI

KIŞ ve turizm merkezi Uludağ\'da düzenlenen \'Selfy Whitefest 2018\' festivalinin ikinci gününde ünlü şarkıcı Gülşen, hayranlarıyla buluştu. Adriana Lima\'nın kendisini sosyal medyadan takip ettiğinin sorulması üzerine Gülşen, \"Onu gördüğüm zaman soracağım, \'Daha önce niye takibe almadın\' diye\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Selfy Whitefest 2017\'de sahneye çıkan Hande Yener hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin, Adriana Lima\'nın sosyal medyadan takip etmesini sorması üzerine, kendisinin de yeni öğrendiğini belirten Gülşen, \"Enteresan tabi ki. Galiba daha önce de Türkiye ile haşir neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabi yaptığım şarkıların da yabancı biri tarafından dinleniyor olması da çok güzel. Daha öncede benim şarkılarımla arabada eğlenirken videolarını paylaşmıştı. Tabi ki bu hoşuma gidiyor. Adriana olduğu için değil. Yurt dışında her hangi bir yabancı birinin sound olarak yakın hissetmesi ve sevmesi, müziğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu bende bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman, niye daha önce almadın diye.\" şeklinde konuştu.

\"İNTERNET ZENGİNİ OLDUM\"

Bir internet sitesinde daha önce giydiği kıyafetlerini satışa çıkardığını belirten, Ünlü şarkıcı Gülşen, \"Oranın zengini oldum ben bayağı. Gerçekten inanılmaz derecede talep var. Kısa sürede 100 milyar liralık satış yaptım. Bunun da belirli bir bölümünü ihtiyacı olan küçük kızlara yardım amaçlı kullanmak istiyorum. Çünkü bunu duyup da etkilenecek ve aynı şekilde yapmak isteyecek insanlar olabilir. Bence herkes elinden gelen her şeyi çocuklar adına ve özellikle küçük kızlar adına yapabilirse ne mutlu bize. Bu sitedeki satışlar tamamen kişisel. Ama diğer kısmı benim kendi içimden gelerek yapmak istediğim bir şey.O yüzden belirtmek istedim zaten. Oradaki satış amacı böyle bir şey olsaydı bunun çok altını çizip belirtme gereği duymazdım ama ben bunu böyle kullanmak ve değerlendirmek istediğim için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çıkıp diyecekler ki, \'İlla ki bu yardımı yapabilmek için bu kıyafetleri satması mı gerekiyor\'. Yani her yaptığımı da anlatacak değilim. Sadece o konuyu başka yöne çevirdiğim için bu yüzden belirtmek istedim. \" dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Gülşen, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 2 saat süren sahnede kalan ünlü şarkıcı, \'Dan dan\' ve \'Yatcaz kalkcak oradayım\' gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, Gülşen\'e ikisi kadın 4 dansçı eşlik etti. Sahneye özel orkestrası ve beyaz mini bir kıyafeti ile çıkan ünlü sanatçı hareketli şarkıları ve dans şovları ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

-Gülşen röportaj

-Gülşen sahne alması

-İzleyicilerden görüntü

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

(5 '54" -350 MB)

