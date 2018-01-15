DHA YURT BÜLTENİ-3

1)IRAK SINIRINDAN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, \"Şehit Ercüment Türkmen Kışlası\"na konuşlanan zırhlı askeri araçlar, bugün Suriye sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle TIR\'lara yüklenerek bir kısmı Hatay\'a doğru gönderildi.15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çankırı\'da bulunan 28\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tank yüklü TIR, geçen yıl Irak sınırında bulunan Silopi ilçesine getirilerek 172\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı \"Şehit Ercüment Türkmen Kışlası\" na konuşlandırılmıştı. Türkiye-Suriye sınırının Afrin bölgesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle dün çok sayıda boş TIR tarihi İpek yolu üzerinden Silopi ilçesine gönderildi. Silopi ilçesine getirilen TIR\'lar ile bugün sabah saatlarinde zırhlı personel taşıyıcıların bir kısmı yüklenerek Silopi\'den Gaziantep ve Hatay tarafına gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri TIR’ların geçişi

-TIR’ların boş dorsesi

-Tank yüklü TIR\'ların Silopi\'den ayrılması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil COŞKUN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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2)PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTLARI: SAĞ MOTOR ANİDEN HIZLANDI VE UÇAK SOLA SAVRULDU

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotları ve kabin ekibinin ifadelerine başvuruldu. Uçağı en son terk eden pilotlar, iniş sonrasında bilemedikleri bir nedenden dolayı sağ motorun aniden hızlanarak uçağın sola savrulduğu yönünde ifade verdi.Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için de önlem alındı.

Uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise uçaktaki pilotlar ve kaben ekibinin ifadesinde başvuruldu. Soruşturmada pilotlara alkol kontrolü de yapıldı. Pilotlarda alkole rastlanmadı.

Uçağın kaptan pilot ve yardımcı pilotun ilk ifadelerinde, havada iniş için alçalmaya başladıklarında gerekli ikaz ve uyarıları yaptıklarını ve sorunsuz piste teker koyduklarını belirterek, “Normal inişimizi gerçekleştirip, hızımızı azaltarak deniz tarafından sağ yöne doğru manevra yapacağımız sırada bilemediğimiz bir nedenden ötürü sağ motor aniden hız aldı. Bu hızlanmayla kontrolümüzden çıkan uçak aniden sola savruldu ve yamaçtaki çamura saplandıö dedikleri öğrenildi.

UÇAĞI EN SON KAPTANLAR TERK ETTİ

Uçakta kaza sonrası yaşananlarla ilgili de konuşan kaptan pilot, “Uçakta kaza sonrası hemen kuleye acil kodu gönderdik. Yolculara gerekli uyarıları yaparak tahliyelerine yardımcı olduk. Tahliyenin hızla gerçekleşmesi için yolculara kişisel eşyalarını almamaları ve uçağı arka kapıdan hızla terk etmelerini söyledik. Tüm yolcuların tahliyesinden sonra mürettebatımla birlikte en son biz de uçaktan ayrıldıkö dediği öğrenildi.

Uçağın 4 kişilik kabin ekibi de ifade verdi. Onların da verdikleri ifadede, “Ankara\'dan havalanan uçak Trabzon Havalimanı\'na yaklaşma yaptığı sırada pist sonunda uçak manevra yapacakken hızlandı ve uçak sola savruldu. Bir anda uçak denize yöneldi. Yolcuları bu esnada sakinleştirmeye çalıştıkö dedi.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi de incelemelerini tamamladı. Uçağın kara kutusunu incelemeye alan ekip ayrıntılı kaza raporu hazırlayacağı öğrenildi.

Öte yandan uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için bugün gerekli iş makinelerinin getirilmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı belirtildi.



Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) -

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3)YOLCU OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 16 YARALI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Antalya- Konya yolunun Manavgat\'a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya\'dan Manavgat yönüne giden Münir İ.\'nin kullandığı 68 KS 324 plakalı Aksaray Birlik firmasına ait yolcu otobüsü, İlter Uğurlu yönetimindeki 06 YYC 17 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü İlter Uğurlu (48) ile otomobildeki Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı\'nın (38) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Kazada, otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 5\'ine olay yerinde müdahale edilirken, diğer yaralılar da çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından otobüs şoförü Münir İ., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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4)PALANDÖKEN CIVIL CIVIL

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'e ilgi her geçen sezon artıyor.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yarı yıl tatilinin yaklaştığı şu günlerde Palandöken\'de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı. 20\'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken\'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor.

Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken\'e Türkiye\'nin dört tarafından turist geldiğini söyledi. Akça, sömestir tatiline sayılı günler kala doluluk oranlarının yüzde 85\'lerde tatilde ise yüzde yüze ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

\"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye\'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum\'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan \'toz kar\' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye\'nin değil, Avrupa\'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir.\"

Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise Palandöken\'de insanların aynı pist üzerinde bir taraftan eğlenirken diğer taraftan gece kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi. Palandöken\'in kayak ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kayak merkezi olduğunu belirten Kanber, \"2011 ve EYOF 2017\'ye ev sahipliği yapan Palandöken\'in pistleri ve mekanik tesisleri mükemmel. Burada tatil yapmak ayrıcalıktır. Saat 08.00\'den 20.00\'ye kadar kayak yapan müşterilerimiz geceleri de meşaleli kayak gösterisi eşliğinde yakılan ateş etrafında animasyon gösterilere eşlik edip, gönüllerince eğleniyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Palandöken\'de kayak yapanlar

-Palandöken\'de gece hem kayak hemde ateş etrafında eğlenenler

-Otel Müdür Yardımcısı Ömer Akca ile röp

-Kayak yapanlarm röp

-Gece kayağı

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 5.52 Dk. / 352 MB)

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5)TİRHANDİL CUP 2018 KIŞ TROFESİ, 2\'NCİ AYAK YARIŞLARI YAPILDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 2\'nci ayak yarışları yapıldı. Düzenlenen törende ise, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi.

Bodrum\'da düzenlenen ve 6 etaptan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 2\'nci ayak yarışlarında yapıldı. Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 12 tirhandil tekne katıldı. İlk gün hava muhalefeti nedeniyle yarışlar yapılmadı. İkinci gün ise yelkenciler, ilk olarak şamandıra yarışı ve daha sonra da Karaada açıklarında 15 millik rota için yelken açtı. Gün boyu yarışan yelkenciler, akşam 2- 3 Aralık\'ta yapılan ilk ayak yarışlarının ödül töreni için bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe\'de düzenlenen ödül töreninde, ilk ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi. 2 Aralık\'ta hava muhalefeti dolayısıyla yarışamayan ve 3 Aralık\'ta yapılan yarışlarda Gargantua teknesi birinci, Alice teknesi ikinci ve Bastarda teknesi ise üçüncü oldu. Organizasyon komitesi tarafından yelkencilere ödülleri verildi.

Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi\'nin 3\'üncü ayağı, 17-18 Şubat\'ta yapılacak.

Görüntü dökümü

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-Yarışlardan görüntü,

-Ödül töreninden görüntü vardır.

(Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla), (DHA)

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6)BUZDAN HEYKELLERE ZİYARETÇİ AKINI

TÜRKİYE\'de, ilk kez 2 yıl önce, Antalya\'da kurulan \'Buzdan Heykeller Müzesi\'ni bugüne kadar 60 binin üzerinde ziyaretçi gezdi.

Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence Merkezi\'nde hazırlanan \'Buzdan Heykeller Müzesi\', yerli- yabancı yüzlerce turistin ilgisini çekiyor. İnsan figürü, kilise, kalpli sevgili köşesi, doğum günü köşesi, kral tahtı ve farklı hayvan figürlerinin işlendiği buzdan heykeller, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubunun beğenisini topluyor. Müzede, başlangıçta 30 olan heykel sayısı, 57\'ye yükseldi. Açıldığı günden bu yana 60 binin üzerinde ziyaretçinin dolaştığı müze, ilgi görmeye devam ediyor. Bellorophontes (Chimera Efsanesi), Hadrianus Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra, St Nicolas (Noel Baba), Abdal Musa, Attalos, Belkıs Efsanesi, Likya Mezarlığı gibi Antalya\'yı simgeleyen tarihi yapıların da işlendiği müze, farklı konsept heykelleri de bünyesine katarak, büyüyecek.

\'Buzdan Heykeller Müzesi\'nin sergilendiği Kar Dünyası Eğlence Merkezi\'nin müdür yardımcısı Okan Gürses, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen müzenin, Türkiye\'de ilk olduğunu vurguladı. Gürses, \"Farklı bir müze ortaya çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Antalya gibi yaz aylarında 50 derece sıcaklığı gören bir şehirde buzdan müze kurmak, mutluluk verici. Müzemiz, açıldığı günden bu yana sürekli ziyaretçi ağırlıyor. Müzemiz, her geçen gün büyüyor\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Buzdan heykellerin görüntüsü

-Çocukların kar ile oynamaları

-RÖP: Kar Dünyası Eğlence Merkezi\'nin müdür yardımcısı Okan Gürses

-Detaylar

(Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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