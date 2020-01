DHA YURT BÜLTENİ-3 

Trabzon\'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı (2)

UÇAK DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Pisten çıkarak toprağa saplanan uçak DHA tarafından denizden görüntülendi. Kaza yapan uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü. Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Bu arada uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00\'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Trabzon-İstanbul seferleri Pegasus Havayolları\'na ait uçak Trabzon Havalimanından havalandı. Uçağın sabah saat 06.00\'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

Uçağın denizden görüntüleri

Detaylar

HABER: MUHAMMET KAÇAR-Fatih TURAN KAMERA: Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA)

Bolu Dağı\'nda kar yağışı

BOLU Dağı\'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım aksadı.

Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis bulunan Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü.Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Bolu Dağı'nda kar yağışından görüntü

Tabelalardan görüntü

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Dinlemeye takılmamak için \'Cono dili\' oluşturmuşlar

ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono aşireti mensuplarının teknik takibe takılmamak için 24 kelimelik kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıktı.

Kent genelinde son dönemlerde artan \'aşk vaadiyle\' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 Ocak\'ta \'Cono Aşireti\' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi. Önceden belirlenen 39 eve, 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın bizzat yönettiği şafak baskında aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, \'aşk vaadiyle\' dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Operasyonda 31\'i kadın 46 kişi gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN, \'CONO DİLİ\' GELİŞTİRDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan izinle, çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, operasyon için düğmeye bastı. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı. Zanlıların ise kendi aralarındaki \'Cono Dili\' şöyle;

Baylamak- Lapancılamak: Dolandırkak, yağlamaka

Aryalamak: Ağızını aramak

Çaltı: Mağdur

Çarlatmak: Sorun çıkarmak

Graba: Araba

Apa: İşe çıkmak, işe gitmek

Puşka: Silah

Mok-Mık: Koymak

Manuş: Polis

Mul: Vatandaş

Zen: Kadın, bayan

Sayınlamak: Geri vermek, iade

Keriyor: Konuşuyor

Zanişleme - Canlamak: Takip etmek, kaçmak,gitmek

Lemişler: Almışlar

Çadırma: Getiren

Yeken-Yoğma: Para, deste

Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak

Celletmek: Göstermek

Keş: Hazır, nakit

Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak

Güre: Erkek

Yemetlemek: İş yapmak, düşürümek, durdurmak

Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.

Ayrıca zanlıların, dolandırıcılıktan sonra kendi aralarındaki bir konuşmada, \"O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar\" şeklindeki ifadelerinin de dinlemeye takıldığı ortaya çıktı.

- Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Ekilperin emniyet binasından çıkması (drone görüntüsü)

- Helikopterden görüntü

- Motosikletli polislerin operasyon noktasına gidişi

- Operasyonun helikopter görüntüleri

- Özel harekat polislerinin evin kapısını kırması

- Eve girmesi

- Polislerin evin içinde arama yapması

- Koltuğun arkasından çıkan uzun namlulu silah

- Silah ve mermilerin görüntüsü

- Koltuğun altından çıkan poşetteki paralar

- Dolaptan çıkan silah, para ve altınlar

- Yastığın içinden çıkan paralar

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Kağıdın içindeki esrar maddesinden görüntü

- Dolap kapağının arkasındaki gizli bölmeden görüntü

- Gözaltın alınan şahısların götürülmesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

- Özel harekat polislerinin sokakta yürümesi

- Operasyon yapılan mahallelerin görüntüsü

- Gözaltına alınan kadınların kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

İzmir\'in ampute köpekleri

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, trafik kazalarında yaralanan ampute köpeklere yuva oldu. Merkezdeki diğer köpekler tedavileri tamamlandıktan sonra yasa gereği daha önce yaşadıkları yerlere bırakılırken, sokak şartlarında yaşamlarını sürdüremeyecek durumda olan ampute köpekler ise sahiplenilmediği taktirde, ömürlerinin sonuna kadar burada kalıyor.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne ait Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli nedenlerden ötürü gelen birçok köpeğin yanında, trafik kazalarında yaralandıktan sonra bacaklarını kaybeden ve sokak şartlarında yaşamaları mümkün olmayan 5 köpeğe de yuva oldu. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki 7 veteriner hekimden biri olan Serdar Akçan, köpeklere amputasyon uygulamasını yapmak zorunda kalmamaları için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, \"Çeşitli insan faktörleri ve trafik kazası gibi sebepler yüzünden kemik çapı dağılmış, bacaklarını geri dönüşümsüz olarak kullanamayacak durumda olan köpekler için amputasyon yoluna gidiyoruz. Bu konuda süre çok önemli, özellikle vatandaşın bize ihbar etme süresi çok önemli. Geç kalınırsa, bacaktaki nekroze yapının, damar ve sinir yapısının durumuna göre amputasyon işlemi kararı hekim tarafından gerekli görülürse verilir. Bize gelme süresi ne kadar kısa olursa, ampute edilme riski olan uzvun kurtarılma olasılığı o kadar fazla olur\" dedi.

\"SAHİPLENMEK İSTEYENLERDEN ONLARA ÖNCELİK VERMELERİNİ İSTİYORUZ\"

Köpeklerin merkezlerinde geçici olarak kaldığını ama ampute köpekleri sokağa bırakmadıklarını belirten Akçan, \"4 bacaklı köpeklerimiz dahi sokak yaşamında zorluk çekerken, 2 ya da 3 bacaklı köpeklerimiz için şartlar çok daha zor oluyor. Hayvan sahiplenmek isteyenlerden, bunlar gibi gözünü, bacaklarını ya da diğer uzuvlarını kaybetmiş canlılara öncelik vermelerini istiyoruz. Bugüne kadar 1-2 tane sahiplendirme yaptık ama buradaki 5 tane canımız da sıcak bir yuvaya muhtaç. Bu, buradaki şartların kötü olduğu anlamına gelmiyor, bir aile ortamının onlara daha iyi geleceği anlamına geliyor\" dedi.

\"BENİM NEDEN BACAĞIM YOK DEMİYORLAR\"

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ndeki bir diğer veteriner hekim Alper Fahri Kaçamak, ortalama köpek ömrünün 15-16 sene olduğunu ve sokak şartlarında yaşayan bir köpek söz konusuysa bu sürenin daha da kısaldığını belirterek, \"Ortalama 8-9 yaşlarında bir köpek hayatının büyük kısmını yaşamış olarak bize geliyor. Bu yaştaki köpeklerimizde aynı insanlar gibi solunum, eklem problemleri, sindirim, kalp damar, katarakt ve beslenme problemlerine bağlı olarak obezite gibi hastalıklar görülebiliyor. Dolayısıyla bunlar bizimle daha uzun süre kalmak zorunda kalıyor\" dedi. Köpeklerde varoluşsal problemler olmadığını belirten Kaçamak şunları söyledi:

\"Köpekler, \'Benim neden bacağım yok\' diye bilinçli şekilde içlenmiyorlar. 2 bacakları da olmasa, insan sevgisiyle ve yeterli mama desteğiyle diğer köpekler kadar, hatta onlardan daha mutlu ve huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Tabii ki ampute köpeklerimizin sokakta yaşama şansları yok. Neden yok? Sokaklar kalabalıklaştı, araç trafiği olsun, insanların anlayışsızlığı olsun, artık onlar için yaşanabilir bir ortam yok.\"

\"KARŞIYAKA\'YA BU 500 KÖPEK NEREDEN GELDİ?\"

Akçan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile sokak hayvanlarını kısırlaştırma görevlerinin belediyelere verildiğini vurgulayarak, bazı belediyelerin imkansızlıklardan ötürü bu görevi yerine getiremediğini ve buna bağlı olarak sokaktaki kedi-köpek popülasyonunun önüne geçilemediğini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları kısırlaştırma işlemleri baz alındığı takdirde Karşıyaka sınırlarında artık köpek kısırlaştırmıyor olmaları gerektiğini dile getiren Akçan, \"Fakat biz geçen yıl yaklaşık 500 köpek kısırlaştırdık. Öyleyse bu 500 köpek nereden geldi? Ya bilinçsizce sahiplenildi, petshoplardan alındı, arkadaşlardan sahiplenildi, çocuklara oyuncak olarak alındı veya başka belediye sınırlarından malesef bizim sınırlarımıza bırakıldı. Bu saydığım sebeplerden ötürü Karşıyaka bölgemizdeki kısırlaştırılması gereken köpek olmaması lazımken, bu sayı her geçen gün artıyor\" dedi.

Kısırlaştırmanın sokaktaki kedi-köpek popülasyonunu dengelemek ve bulaşıcı enfeksiyonların eleminasyonu konusunda en insancıl yol olduğunu belirten Akçan şunları söyledi:

\"Örneğin, annede bulaşıcı enfeksiyon varsa ve bu hastalığa karşı dirençliyse, doğum yaptıktan sonra sütle yahut plasental yolla ya da temas yolayla yavrularına bulaştırıyor. Halbuki anne kısır olsa, bu hastalık yavrularına geçmeyecek doğan bir yavru olmadığı için ve o hastalık orada tıkanıp kalacak. Kısırlaştırma düzenli yapılmadığı için malesef nesillerden nesile geçen, kanlı ishal ya da distemper gibi sonu yüksek oranla ölümle biten hastalıklar var.\"

- Veteriner Hekim Serdar Akcan ile röp.

- Veteriner Hekim Alper Fahri Kaçamak ile röp.

- Bakımevinden görüntü

- Köpeklerden görüntü

- Ampute köpeklerden görüntü

- Yavru köpeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Lastiği patlayıp, jantı ısınan otomobil alev topuna döndü

KONYA\'da sürücüsünün lastiğin patladığını fark etmeyip, yoluna devam etmesi üzerine jantın ısınması sonucu otomobil alev topuna döndü. Şans eseri yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamii Mahallesi Tacer Sokak\'ta meydana geldi. Mustafa Ç., yönetimindeki 42 CFP 37 plakalı otomobille, evine gittiği sırada iddiaya göre sol ön lastiği patladı. Durum fark edemeyen Mustafa Ç.\'nin yoluna devam etmesi üzerine, bir süre sonra jantın ısınması sonucu alevler yükseldi. Alevlerin aracın motor bölüne sıçraması üzerine otomobil alev topuna döndü. Sürücü çevredekiler tarafından araç içinden çıkartıldı. Alevler ise çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

- Aracın yanması

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

Aktar Özselamoğlu uyardı: Ihlamura söğüt yaprağı karıştırıp satan var

Yurt genelinde etkili olan soğuk havadan kurtulmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal sıcak içeceklere yönelen vatandaşlar ıhlamur ve adaçayı satışlarını artırırken aktar Ali Özselamoğlu, ıhlamura bazı esnafın söğüt yaprağı, gri adaya çayına da iğde yaprağı katarak hileli ürün sattıklarına dikkat çekti.

Kayseri\'de 8 yıldır dede ve baba mesleğini sürdüren Ali Özselamoğlu(28), Kayserili vatandaşların etkili olan soğuk havadan kurtulmak için siyah çay yerine bitki çaylarına yöneldiğini söyledi. Ihlamur ve ada çayının en çok satılan bitkiler olduğuna dikkat çeken Özselamoğlu \" İlimizde kar yağışı olmaması nedeniyle salgın riski çok yüksek. Bu nedenle insanlar soğuktan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkilere yöneldi. En çok sattığımız ıhlamur çiçek ve yaprak olarak iki şekilde satılmaktadır. Ihlamur\'un kilogram fiyatı 100 TL olduğu için vatandaşlar genelde 100 gram almayı tercih ediyorlar. Yaklaşık 10 bitkinin karşımı ile yaptığımız özel kış çayları var. Kış çayları nezle, grip, öksürük ve halsizlik başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Hazırladığımız 300 gram kış çayı paketlerini de 30 ile 50 TL arasında yapıyoruz\" dedi.

Son dönemlerde bazı aktarların ıhlamur içine söğüt yaprağı ve gri adaçayına iğde yaprağı karıştırarak sattıklarına dikkat çeken Özselamoğlu \" Vatandaşlarımız ıhlamur ve diğer bitki türlerinden alırken aldığı ürünü kontrol etsin. Alışverişte güvenilir ve kurumsal firmaları tercih etsin. İnsan sağlığı ihmal edilecek bir husus değildir\" diye konuştu.

- Ihlamur ve diğer kış ayı bitkilerinden görüntü

- Aktar Ali Özselamoğlu ile röportaj

- Paket içindeki kış çayı görüntüsü

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ- (DHA)

Bodrum Bahçeşehir Koleji\'nde Sanart\'Fest etkinliği

BAHÇEŞEHİR Koleji Bodrum Kampüsü, bir alışveriş merkezinde (Midtown Alışveriş Merkezi) gerçekleştirdiği atölyelere Sanart\'Fest ile devam etti. Öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Bahçehir Koleji Bodrum Kampüsü öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı Sanart\'Fest etkinliğiyle öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi. Yüz boyama, resim yapma, balon patlatma gibi çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte Uğur Okulları\'nın öğrencileri de dans gösterileri sundu. Bir tarafta çeşitli yarışmalar ile sanat ile tanışan öğrenciler diğer taraftan da okul orkestrasının müzik dinletisi ile keyifli vakit geçirdi. Gönüllü öğrencilerin de katıldığı etkinliğe 3-15 yaş arası yaklaşık 350 öğrenci katıldı.

Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü Müdür Yardımcısı Burcu Özbarbucu Dilek, \"Burada öğrencilerimizle birlikte geçen yıl başlattığımız sosyal etkinlikler uygulamalarını yapıyoruz. Okulumuzda bizi farklı kıldığını düşündüğümüz birçok etkinliği buradaki sosyal platforma taşıyoruz. İlkini robotik kodlama etkinliği ile yapmıştık. Dışarıdan öğrencilerin de katılımı olduğu için birçok öğrenciye ve çocuğumuza robotik kodlamayı anlattık. Onları aktif olarak etkinliklere dahil ettik. İlk ayağımızda yaklaşık 400 çocuğa ulaştık. Bugün ise bu etkinliğin ikinci ayağını düzenliyoruz. İçinde dans, boyama, perküsyon, beden perküsyonu gibi birçok etkinlik var. Burada, gönüllü olarak performans sahneleyen kendi öğrencilerimizin yanı sıra dışarıdan katılım gösterenler 3- 15 yaş arası

çocuklarımız var. Onlar ile de uygulamalarımızı paylaşıyoruz, onları da sürece dahil ediyoruz. Şu anda dışarıdan 300 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Bu etkinliklerin üçüncü ayağını da sistem uygulamaları olarak planlıyoruz\" dedi.

-Etkinliklerden görüntü

-Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü Müdür Yardımcısı Burcu Özbarbucu Dilek ile röp.

Haber - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

4 yılda 375 öğrenci sporla buluştu

AYDIN\'ın Buharkent ilçesinde \'Hayata Smaç\' projesi, 4 yılda 375 öğrenciyi daha spor ile buluşturdu.

Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent Belediyesi ve Zorlu Grubu işbirliğiyle dezavantajlı çocuk ve gençlerin farklı kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılabilmeleri için 4 yıl önce dönemin Burharkent Kaymakamı Cemil Öztürk tarafından başlatılan ilçede başlatılan \'Hayata Smaç\' projesi, bu yıl 120 öğrenciye daha ulaştı. Projeye dahil olan toplam öğrenci sayısı ise 375 oldu. Projenin 2018 yılı yeni dönem açılışı gerçekleştirildi.

Buharkent Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen projenin yeni dönem açılışına Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme Müdürü Ali Er ile öğrenciler ve öğrenci velileri katıldıl. Düzenlenen etkinlikte projeye yeni dahil olan 120 öğrenciye protokol üyelerince yeni forma ve spor malzemeleri hediye edildi.

Hayata Smaç Projesi\'nin 2018 yılı açılış konuşmasını proje ortaklarından Zorlu Grubu adına Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme Müdürü Ali Er yaparak, \"Günümüz gençlerinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine olumsuz yönde etki eden tehlikeler var. Bunların en yaygını da her anne ve babanında rahatsız olduğu teknoloji kullanımı. Maalesef gençlerimiz teknolojiyi kullanmıyor, teknoloji gençlerimizi kullanıyor. Bunun gibi nice gençlerimizin gelişimine etki eden olumsuz yaşantılar var. Biz de Buharkent gençlerinin sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla \'Hayata Smaç\' projesini başlattık. Projemizin amacı; Buharkent ilçesindeki çocuk ve gençlerimizin zararlı ortam ve alışkanlıklardan uzak kalarak, spor ve kültürel etkinliklerle özgüven kazanmalarına ve sağlıklı bir şekilde toplumsal hayatta yer edinmelerine katkı sağlamaktır. 2014-2015 öğretim eğitim yılında 50 erkek öğrenciyle başlayan projemiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kız öğrencilerimiz ve köylerimizde yaşayan öğrencilerimizin de katılımı ile 109 öğrenciye ulaşmıştır. 2016-2017 öğretim yılında 105 öğrenci ile çalışılmış, 2017-2018 öğretim yılında da 110 öğrenci ile devam etmektedir. Şu anda ise projemiz toplamda 374 öğrencinin gelişimine katkı sağlamıştır\" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da \"Buharkent\'te 4 yıl önce başlattığımız \'Hayata Smaç\' projemiz öğrenci sayımızın her geçen yıl artması ile devam etmektedir. Şu an projemiz 375 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Öğrencilerimiz kendi alanlarında uzman olan çalıştırıcılarımız eşliğinde, basketbol antrenmanları, maçlar, kültürel geziler ve daha birçok etkinlik yapılmaktadır. Öğrencilerimize her yıl, antrenman ve maçlarda kullanabilmeleri için hazırlanan eşofman, spor ayakkabı, forma ve spor çanta hediye edilmektedir. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecektir\" dedi.

Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı\'da projenin çocuklara fiziksel ve kişisel gelişimlerini sağlamak bunun yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerle hayata daha iyi hazırlamak ve sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla hazırlanodığını hatırlatıp, emeği geçenlere teşekkür etti.

-Buharkent Spor Salonu içerisinden detay görüntüler.

-Projeye dahil olan ve spor malzemeleri alan 120 öğrenciden görüntü

-Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme Müdürü Ali Er\'in konuşması

-Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol\'un konuşması

-Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı\'nın konuşması

-Protokol üyelerince öğrencilere spor malzemelerinin dağıtımından görüntü

-Projenin 2018 yılının açılışının kurdele kesilerek yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber_Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)

