DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

1)BATMAN\'DAKİ İNSANSIZ UÇAK SİSTEMLERİ ÜSSÜNÜ İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLEDİ

BATMAN\'daki, Hava Kuvvetleri komutanlığına bağlı 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı ilk kez DHA tarafından görüntülenirken, görevli personeller ailelerinden uzakta görevlerinin başında geçirdi.

İŞTE TSK\'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Batman 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin \'gökyüzündeki gözü\' olarak bilinen üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izin ile DHA muhabirlerine açıldı. Üs Komutanlığı\'ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki \'gözcü insansız hava araçları\' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, \"TSK\'nin vurucu gücü. 7-24. 365 gün görevde\" yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi.

Batman 14\'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki, \"Keskin atış, Nokta atış\" kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs komutanlığındaki personeller, ailelerinden uzak olmalarına karşı komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı. Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

GÖZCÜ İHA\'LAR

\"Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz\" parolasıyla hareket eden 14\'üncü Üs Komutanlığının personeli, 2017\'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018\'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu. Üs Komutanlığındaki yılbaşı gecesinde yemekhanedeki karavanadan erbaş ve erlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çorbadan oluşan yemek öncesinde okunun duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi erbaşlar da yakınlarına DHA kamerası aracılığı ile yeni yıl mesajı gönderdi.

KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Batman 14\'üncü Üs Komutanlığının envanterindeki \'Gözcü İnsansız hava araçları\' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üs\'ün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan \'gözcü iha\'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan erbaşları ziyaret edip yeni yılı kutladı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-İnsansız uçakların bakımı ve ikmali yapılırken

-Hangarlarda uçuş hazırlığı

-İnsansız uçaklar pistte

-Komutanlar eşliğinde gözcü ihaların planlama çalışmaları yapılırken

-Yemekhanede dua okunması ve komutanın erlere yılbaşı mesaji

-Muhabir Arif Arslan\'ın yemekhanede anonsu

-Erlerle röportaj

-Kulede görev yapan erbaşlara komutan ziyareti

-Üs Komutanlığı girişinde erlerin yeni yıl mesajı ve detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

==================================================

2)ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

KARABÜK\'te, 1.34 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ile nişanlısı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. 27 yaşındaki Büşra Y. idaresindeki 34 MHR 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma sonra da aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilden yaralı çıkan Büşra Y., yaralanan nişanlısı 32 yaşındaki Mehmet Ö.\'yü sıkıştığı yerden kurtarmak istemesine rağmen başarılı olamadı. Mehmet Ö., haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Nişanlısının durumu için sağlık ekiplerine sorular soran Büşra Y., başka bir ambulansa götürüldü. Nişanlı çift tedavileri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Büşra Y.\'nin 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Mehmet Ö\'nün araçtan çıkarılması, ambulansa taşınması

-Büşra Y.\' sağlık ekiplerine nişanlısının durumuyla ilgili sorular sorması, başka bir ambulansa götürülmesi

-Kaza yapan otomobil

-Otomobilin çekiciyle kaldırılması

Süre:(04.55) Boyutu:(157 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=============================================================

3)BATTANİYELİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN İDDİASI: OTOBÜSE UYUMAK İÇİN GİRDİM

ADANA\'da aynı sokakta oturduğu komşusunun özel halk otobüsüne battaniye ile girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki Fikret Karaaslan, \"Uyumak için otobüse girdim\" iddiasında bulundu. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi\'nde meydana geldi. Fikret Karaaslan, gece yarısı elindeki battaniye ile komşusu Murat Kaya\'ya ait park halindeki halk otobüsünün orta kapısını açarak içeri girdi. Otobüsün içinden teyp, 4 tespih ve 300 lira bozuk parayı alan Karaaslan, daha sonra araçtan inip, kapıyı kapatarak yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Çaldığı teybi battaniyenin arasına koyan Karaaslan, istasyonun marketinde yiyecek ve içeçek alıp ayrılırken bu hareketleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sabah uyandığında otobüsten hırsızlık yapıldığını fark eden Kaya, polisi aradı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, Kaya ile aynı sokakta oturan ve hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Fikret Karaaslan olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan Karaaslan sorgusunda, \" Otobüse uyumak için girmiştim\" dedi. Mahkemeye çıkarılan Karaaslan, tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının gelişi

- Otobüse binmesi

- Otobüsten inmesi

- Gidişi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 03\'40\" BOYUT:224 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

========================================================

4)İLİŞKİYE GİRDİĞİ ADAMIN, PENİSİNİ ISIRDI



ADANA\'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.\'yı penisden ısırarak yaraladı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddaya göre, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan \'Masal\' ve \'Rüya\' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.\'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.\'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.\'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, Müge A.\'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi\'ne götürerek \'Darp raporu\' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hastaneden arşiv görüntüler

- Adana adliyesinden arşiv görüntüler

- Müge U.\'nun fotoğrafları

SÜRE: 01\'08\" BOYUT:70 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

============================================================

5)ZEYTİN HIRSIZLARINA KARŞI NÖBETE BAŞLADILAR



MANİSA Saruhanlı ilçesi, kırsal Sarıçam Mahallesi\'nde, son bir ayda 4 ayrı hırsızlık olayında toplam 2 ton zeytin çalınmaı üzerine köylüler, silahlı nöbete başladı. Köylüler, hırsızlardan usandıklarını belirtip, mahallelerine MOBESE kamerası takılmasını istedi.

Saruhanlı\'nın 200 haneli kırsal Sarıçam Mahallesi\'ndeki zeytin üreticilerinin son bir aydır başı zeytin hırsızlarıyla dertte. Son bir ay içerisinde. mahallede yaşanan 4 hırsızlık olayında yaklaşık 2 ton zeytin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hırsızlarla baş edemeyen mahalle sakinleri çareyi sabaha kadar sırayla nöbet tutmakta buldu.

Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşanan ilk hırsızlık olayının ardından mahallenin girişine kendi imkanlarıyla kamera taktırdıklarını belirtip, kameranın plaka okuma özelliği olmadığı için hırsızların tespit edilemediğini söyledi. Muhtar Kabaklıoğlu, \"Aralık ayı başından beri mahallemizde 4 defa zeytin hırsızlığı oldu. Mahalle Kahvesi yanında zeytinleri eleyip, kasalara bırakıyoruz. Gece saat 03.00 gibi, gelip hırsızlık yapıyorlar. İlk olarak 800 kilo zeytin çalındı. Kimliği belirsiz kişiler mahallemize son model otomobillerle gelip zeytin hırsızlığı yapıyorlar. Şu ana kadar 2 ton zeytin gitti. Tahminimize göre bu otomobiller kiralık. Plakaları da okunmuyor\" diye konuştu.

MOBESE TAKILMASINI İSTEDİ

Zeytinlerini koruyabilmek için nöbetleşe silahlı olarak sabaha kadar mahallede nöbet tuttuklarını belirten Kabaklıoğlu, \"Jandarma bir taraftan, biz bir taraftan mahallemizi korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar hırsızlıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Mahallemizde en azından bir MOBESE sisteminin olmasını istiyoruz. Saruhanlı\'nın bir çok mahallesinde MOBESE var. Bizim o mahallelerden ne farkımız var\" diye konuştu.

\"1200 KİLO ZEYTİNİNİ ÇALDIRDI\"

Mahallede yaşanan 4 hırsızlık olayının 2\'sinde çalınan zeytinlerin kendisine ait olduğunu belirten Sezai Yakarca, \"Son bir aydır mahallemize hırsızlar dadandı. Son model iki otomobille geliyorlar ve zeytinleri yükleyip gidiyorlar. Piyasada değeri 4 bin TL olan 1200 kilo zeytinim çalındı. Kamerada biz bunları gördük. Jandarma kamera kayıtlarını inceliyor. Elimizden geldiği kadar sabaha kadar nöbetleşe bekleyerek, mahallemizi hırsızlardan koruyacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------ :

-Sarıçam Mahallesi\'nden görüntü

-Mahallede dışarıda bekletilen zeytinlerden görüntü

-Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu ile röp.

-Mağdur zeytin üreticilerinden Sezai Yakarca ile röp.

-Mahalle sakinlerinin silahsız nöbet tutarken görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / SARUHANLI (Manisa), (DHA)

======================================================

6)ÇOCUKLAR YILBAŞI DEVESİYLE HARÇLIK TOPLADI

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, geleneği yaşatan çocuklar yılbaşında tahtadan yapılan deveyle ev ve iş yerlerini dolaşarak harçlık ve yiyecek topladı.

Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi\'nde yaşayan Çağrı Başar (11) ve Efecan Uçar (13) arkadaşlarıyla büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesi ile apartman ve iş yerlerini dolaşarak, yeni yıllarını kutlayıp, harçlık aldı. Çocuklar yıllardır sürdürülen develi yılbaşı kutlama geleneğini bu sene de kendilerinin yaşattığını söyledi. Hem harçlık toplayıp, hem de eğlenen çocuklara mahalleli de büyük ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------:

-Yılbaşı devesi oynaması

-Çağrı ve Efecan ile röp.

-Mahalleli ile röp

-Sokakarda dolaşması

-İş yerlerini dolaşması

-Apartmanları gezmeleri ve harçlık toplamaları

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

(Süre:3,53 / 425MB)

=======================================================

7)CAMİ MİNARALERİ İÇİN YAPTIĞI ALEMLERİ DÜNYAYA SATIYOR

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde bakır ustası 63 yaşındaki Kenan Çalışkan, cami minaraleri için yaptığı alemleri Türkiye\'nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesine pazarlıyor.

Bakırcılık mesleğinin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını belirten evli, 2 çocuk babası Kenan Çalışkan, \"Askerden geldikten sonra baba mesleği olan bakırcılığa devam ettim. Kendimi geliştirerek 1983 yılından itibaren camilerin minarelerine alem yapmaya başladım. O gün bugündür de pek çok camiye alem yaptım. Kahramanmaraş ve Manisa\'nın Kula ilçesinden aldığı bakırlarla alemleri büyüklüğüne göre 1 ile 15 gün arasında bir sürede yapıyorum. 3 metrelik bir alemi yapmak ortama 15 gün sürüyor. Sabır isteyen bir iş. Tamamen el dövmesi ile yaptığımız, parçaları birbirine birleştiriyoruz. Alemin özelliği dizaynini çok iyi ayarlamaktan geçiyor. çok emek isteyen bir iş\" dedi.

Türkiye\'nin her iline alem yaparak yolladığını belirten Çalışkan, \"Yurt dışında Almanya, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Polonya, İngiltere ve Danimarka gibi çok sayıda ülkedeki caminin minaresi için alem yapıp, kargoyla yolladım. İleriki yıllarda bu işin fabrikasyona döneceğini düşünmüyorum. Bakırdan alem yapımının fabrikasyona dönmesi çok zor görünüyor., Kromdan belki yapılabilir ama bakırdan yapılması zor. Çünkü bakır, tamamen el işçiliği gerektiriyor\" dedi.

Türkiye\'de cami minare alemi yapan çok az sayıda usta kaldığını belirten Çalışkan, \"Çırak da yetişmiyor. Bizler alemin son ustalarıyız\" diye konuştu. Mesleğini severek yaptığını belirten Çalışkan, \"Yaptığım iş gerçekten çok sabır isteyen bir iş. İlk yıllarda sadece bu bölgede bizi tanıyanlar alem yaptırıyordu. Ama şu an yaptığımız kadar düzenli olmuyordu. İnternet ortamı oluştuktan sonra kendimizi daha da geliştirdik. Her ülkeye üretim yapmaya başladık, talepte çok arttı. Bu işi severek, zsevk alarak yapmak gerekiyor. Yoksa başarılı olman mümkün değildir\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kenan Çalışkan\'ın alem yaparken görüntüsü

-Kemal Çalışkan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

========================================================

8)KAYBOLAN EL SANATLARI BU ÇARŞIDA YAŞATILIYOR

İZMİR\'in tarini Kemeraltı Çarşısı\'nda bulunan 370 yıllık Başdurak Camii, restore edildi. Caminin altındaki dükkanlar da yenilenerek Turistik El Sanatları Çarşısı kuruldu. Sekiz dükkanda satışla beraber seramik, nazar boncuğu, çini, tezhip, çömlek, keçe tasarımı, sedef ve hat sanatı eğitimi veriliyor. Yabancı turistler başta olmak üzere ziyaretçiler, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarına, her bir ürünün hikayesine büyük ilgi gösteriyor.

İzmir\'deki Kemeraltı Çarşısı\'nda 1652 yılında inşa edilen Başdurak Camii\'ni restore ederek Turistik El Sanatları Çarşısı olarak kiraya veren İzmir Ticaret Odası el sanatları ürünleri hazırlayıp satışını yapan üreticileri bir araya getirdi. 370 yıllık bir binada tarihi dokuyla içiçe İzmirli sanatseverleri ağırlayan 8 dükkan sahibi seramik, nazar boncuğu, çini, tezhip, çömlek, keçe tasarımı, sedef ve hat sanatı icra ediyor. Projenin 3 ay önce hayata geçirildiğini ve çarşıda yer alacakların titizlikle incelenerek seçildiğini anlatan keçe tasarımcısı Yalçın Ayarcıoğlu, çarşıda standart bir satış noktasından daha fazlasının düşünüldüğünü söyledi. Ayarcıoğlu, \"Burası sadece satış noktası değil. Bir workshop ve sunum odası da hazırlandı. Bu odada sergi, eğitim gibi etkinlikler yapılıyor. Herkesin hedefi satış ama bir üst aşamada bunu yapacağız. Bu çarşının bizim için avantajı, burada sunulan ürünlerin çok eski hikayelerinin olması. Türk geleneklerinin önemli mihenk taşlarını sanatseverlere sunuyoruz. Tarihle buluşmak için burası bir seçenek. Özellikle yabancı misafirler çok daha fazla ilgi gösteriyor. Çünkü onların bu kadar derin bir geçmişi olan el sanatları kültürü yok. Kemeraltı\'nda bu el sanatlarının bir arada sunulduğu bir yer yoktu. Biz burda olmaktan mutluyuz. Çarşıya gelenler o işi yapan insanlarla tanışıp işin ruhunu yakından tanımış oluyor. Sadece satış yapmıyor işimizi de anlatıyoruz\" dedi.

El sanatlarının güncellenerek yaşatılmasını istediklerini vurgulayan Ayarcıoğlu, \"Gelişen dünyada keçe kullanımı azaldı. Ama bu sanatın yaşatılması için güncellenmesi gerekiyor. Bunu günümüz yaşamının bir parçası haline getirebiliriz. Organik yaşam sadece beslenmek ile alakalı değil. Bir bluz alırken yüzde yüz pamuk mu diye bakıyoruz. Çünkü insan kendini korumaya çalışıyor. Çini tabakta yemek yerken aynı anlayış geçerli. Biz de günümüz kadınlarının daha çok kullanabilecekleri ürünler hazırlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

ÇARŞIYA İLGİ ARTIYOR

Çarşıda tezhip sanatını icra eden Figen Kajan ise, daha önce Ankara\'da evinden kurumlar ve büyükelçilikler ile çalıştığını, İzmir\'e gelince ise sabit bir yer arayışına girdiğini anlattı. 10 yıldır bu sanatla ilgilendiğini kaydeden Kajan, çarşının güzel bir proje olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Ben klasikler haricinde geniş bir skalada çalışıyorum. Atatürk portresi çalışmam da var, Kur\'an-ı Kerim\'den kitap ayracına, padişah kaftanları, tuğralar ve Selçuklu dönemi çalışmalarına kadar farklı eserler hazırlıyorum. Çarşımıza ilgi yavaş yavaş artıyor. Tezhip eserlerinin bazılarında orjinal altın malzeme kullanıyorum. 15 liraya kitap ayracı da var, 50 ile 400 lira arasında satışını yaptığım kaftanlar da var. Hepsi el işi. Galeriye nazaran makul fiyatlarla sunuyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------:

- Pasajdan görüntü

- Dükkanlardan görüntü

- Hat sanatı

- Seramik sanatı

- Atölyelerden görüntü

- Atölyedekilerle Röp.

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

==========================================================

9)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: BİR HAFTA ÖNCE CEZA YEDİM, BİR DAHA YAZMAYIN NE OLUR

KARABÜK\'te, 2.48 promil alkolle polise yakalanan sürücü, \"Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın ne olur\" dedi. Ayhan E.\'ye 2 bin 639 TL ceza kesildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin 2 noktasında alkollü sürücü denetimi yaptı. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi\'nde yapılan denetimde alkolmetreyi üfleyen Ayhan E., 2.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yememek için polisi ikna etmeye çalışan Ayhan E., \"Bir hafta önce ceza yedim, bir daha yazmayın ne olur. Ekmeğimle oynamayın. Evim buradan 100 metre ilerisi, yapmayın. Ben işçiyim. Beton attık. Arkadaşlarla 2 bira içtim. Yılbaşı kutlaması ihtimali yok bizim. 2 bira içtim. 2 tane de fazla kaçırdım. İçtim geldim, sıkıntı yok yani\" dedi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Ayhan E.\'ye 2 bin 639 TL para cezası kesildi. Otomobili ise gelen arkadaşına teslim edildi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ile denetim yapan polisleri görevleri başında ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Uygulamadan detay

-Alkollü sürücü alkolmetreyi üflerken

-Alkollü sürücünün polisle olan diyaloğu

-Karabük Valisi Kemal Çeber\'in denetim yapan polislerin yeni yılını kutlaması

Süre:(03.29) Boyutu:(111 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=========================================================

