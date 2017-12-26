DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEHİT ASKER MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

AĞRI’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek kaldırıldığı Erzurum’da 21 gün sonra şehit olan jandarma er İdris Gülek\'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı jandarma er İdris Gülek, dün tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kurtarılamayarak şehit düştü. Gülek için bu sabah Jandarma Bölge Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan tören ardından İdris Gülek\'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van\'a askeri helikopterle gönderildi. Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki M Tipi Cezaevi\'nde meydana gelen gaz sızıntısında 2\'si ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şehit asker İdris Gülek\'in fotoğrafı

-Şehit\'in cenaze aracından indirilmesi

-Tören mangası

-Törene katılan protokol

-Dua edilmesi

-Şehit\'in cenazesini helikoptere konması

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.53 BOYUT: 298 MB)

=====================================================

2)İSLAHİYE\'DE 70 ASKER YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde bulunan 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı\'nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.İstanbul\'un Maltepe ilçesindeki 2\'nci Zırhlı Tugay\'ının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye\'de bulunan 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı\'nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil servis önündeki hareketlilik

- Hastane koridorunda askerler

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kadir ÇELİK--Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

==========================================================

(ÖZEL)

3)ASKERİN BAHARATI, KAHRAMANMARAŞ\'TAKİ CEZAEVİNDEN

MİLLİ Savunma Bakanlığı\'nın almış olduğu karar doğrultusunda \'kırmızı biber\' başta olmak üzere askerin baharatını Türkoğlu ilçesindeki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu karşılayacak. Kurum Müdürü Mürsel Çakır, biberlerin cezaevinin 22 dönümlük arazisinde yetiştirildiğini diğer baharatların ise dışarıdan temin edilerek hijyenik ortamda işlenerek paketlendiğini söyledi.

Hem hükümlüleri meslek sahibi etme hem de ülke ekonomisine katkıda bulunma adına 2014\'te ahşap oyma atölyesini açan Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda aradan geçen zamanda 20 ayrı atölye kuruldu. 340 hükümlünün bulunduğu cezaevindeki 20 atölyeden 5\'inde üretim yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkı sunuluyor. Bu atölyelerden biri ise 2,5 ton üretim kapasitesine sahip baharat atölyesi. Milli Savunma Bakanlığı\'nın aldığı son kararla askerlerin pul biber, karabiber, Hindistan cevizi, kuş üzümü, çam fıstığı, nane, kimyon, kekik, tarçın, vanilya şekeri ve nişastası bu atölyelerde işlenip paketlenecek. Atölyede üretimin başını ise kent ile özdeşleşen \'Maraş biberi\' çekiyor. Biberler de cezaevinin 22 dönümlük arazisinde yetiştiriliyor ve hasadı da mahkumlar tarafından yapılıyor. Yıkama, kurutma, temizleme gibi aşamalardan geçirilen biber son olarak taş değirmende pul biber haline getirildikten sonra paketleniyor. Biber ve diğer tüm baharatların üretimi, paketlemesi hijyenik bir ortamda gerçekleştiriliyor.

2,5 TON KAPASİTESİ VAR

Cezaevinin Gıda Mühendisi Mehmet Akbulut, baharat atölyesinde günlük 1 ton üretim yapabildiklerini söyledi. Talep olması durumunda daha fazla üretim yapabileceklerini ifade eden Akbulut, \"Bahçemizde yetiştirdiğimiz Maraş yöresine ait kırmızı biberleri pul biber haline getiriyoruz. Bunun için de aldığımız makinelerle ürünlere fabrikasyon işlemi yapıyoruz. Makinelerimizin günlük üretim kapasitesi 2,5 ton fakat burada böyle bir kota yok. Ancak biz şu anda günlük 1 ton üretim yapabiliyoruz\" dedi.

2,5 MİLYON TL KAR

Cezaevinde baharat atölyesi dışında perde, tekstil, mobilya ve ahşap oyma atölyeleri de bulunuyor ve tüm atölyelerde hükümlüler çalışıyor. Sağlık sigortaları yapılan hükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, diğer taraftan tam gün çalışmaları durumunda aylık 400 liraya kadar gelir elde edebiliyor. Tüm bu atölyelerde üretilen ürünler ise adliyelerdeki işyurdu satış mağazalarında satışa sunuluyor. Son kararla birlikte baharatlar işyurdu satış mağazalarında bundan sonra baharatlar Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne de verilecek. Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Mürsel Çakır, atölyelerin hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirmek, vasıfsız hükümlülere de yeni meslekler edinmelerini sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, \"Cezaevimizde 5 üretim atölyesinden biri olan baharat atölyesinde baharatlar tamamen hijyenik bir ortamda üretilip işlendikten sonra laboratuvarda yapılan tüm testlerden temiz onayı alınmasının ardından paketlenmektedir. Ayrıca, baharat atölyesi ile birlikte diğer atölyelerde yapılan üretimden cezaevimizin 2017 yılı karı ise 2.5 milyon liradır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Cezaevi tabelası

- Hükümlülerin biber temizlemesi

- Biberlerin makineye konulması

- Baharatların paketleme işlemi

- Mehmet Akbulut\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB



=========================================================

(ÖZEL)

4)ATIK KAĞITLARDAN TABUT YAPTILAR

KAHRAMANMARAŞ\'ta kurulu Kipaş Kağıt Sanayi, Hollanda\'daki bir şirketten gelen talep üzerine yüzde 100 atık kağıttan tabut yaptı. Fabrikanın Ambalaj ve Pazarlama Bölümü sorumlusu Özcan Büyüksakallı, Çin\'deki fabrikanın tsunamiden dolayı kapanmasından sonra dünyada kağıt tabut üreten tek fabrika olduklarını belirterek, \"Talep edilen numuneyi Hollanda\'ya gönderdik ve onayını da aldık. Şu anda sipariş anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Sipariş alırsak atık kağıttan ayda 30 bin tabut yapacak kapasitemiz var\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Kipaş Holding\'in Türkoğlu ilçesinde kurulu Kağıt Sanayi, 3 yıldır atık kağıtlardan kağıt üretimi yaparak hem binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Normal kağıt üretimi dışında kağıt paletler, masa ve sandalyeler de üreten Kipaş Kağıt Sanayi, son olarak kağıttan tabut üretti.

DÜNYADA TABUT ÜRETEN TEK FABRİKA

Ambalaj ve Pazarlama Bölümü sorumlusu Özcan Büyüksakallı, kağıttan tabut üretiminin bir kaç yıl önce ortaya çıktığını ve kendilerinin de Hollanda\'dan gelen bir talep üzerine ürettiklerini söyledi. Kağıttan tabut üretimini Çin\'de bir fabrikanın yaptığını ancak fabrikanın tsunami nedeniyle kapandığını belirten Büyüksakallı, \"Şu anda dünyada kağıttan tabut üreten tek fabrikayız\" dedi.

\"TAŞIMA KAPSİTESİ OLDUKÇA YÜKSEK\"

Ürettikleri tabutun tamamen atık kağıtlardan üretildiğini ve fabrikada yapılan bir dizi işlemle çok sağlam hale getirildiğini belirten Özcan Büyüksakallı, şunları söyledi:

\"Yapmış olduğumuz malzeme yüzde 100 atık kağıttan yapılmıştır. Avrupa ülkelerinin talebi üzerine yaptığımız Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir tabut yapmaya karar verdik. Tabi bu bizim ülkede olmasa da, Türkiye pazarında olmasa da Avrupa\'da çok ciddi anlamlarda ciro katabilecek bir ürün ve ihracat yapılacak bir malzeme olması nedeniyle işe biraz daha ciddi bir gözle baktık ve sonunda istediğimiz numuneyi de yaptık. Taşıma kapasitesi oldukça yüksek ve mukavemet anlamında da çok sağlam. Ahşaba göre baktığınız zaman daha ekonomik, daha hafif olması nedeniyle daha da makul fiyatlara satılıyor olması böyle bir ürün yapmaya karar verdik. Bunun testlerini yaptıktan sonra onayını da aldık ve şu anda sipariş anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Sipariş onayı geçildiği taktirde aylık 30 bin adet gibi yapma kapasitemiz var.\"

\"ÇEVRECİ BİR TABUT\"

Tabutun kağıttan yapılması nedeniyle çevreye bir zararı olmadığını da ifade eden Büyüksakallı, \"Defin işlemlerinde toprağa gömüldüğü için doğayla karışmaktadır. O yüzden doğaya çevre kirliliği anlamında hiçbir zararı olmayan malzemedir ahşaptan farkı olarak. Tabi diğer ülkelerin dini inançlarına göre kimisi defnetmekte, kimileri yakmakta ama her iki kullanım için gayet uygun bir malzemedir. Tabutun kağıt yapılmasının faydalarından bazıları hem atık kağıttan yapılması hem de defnedildikten sonra doğayla karışması. Yani her iki yönde de çevre kirliliği anlamında doğaya zarar vermeyen bir malzeme olmasıdır\" diye konuştu.

ÜZERİNE BASKI YAPILABİLİR

Öte yandan üretilen tabutun yan yüzeyleri ile kapağının yüzeyi beyaz kuşe kağıtla kaplandı. Tabutun bu özelliği sayesinde cenaze yakınları ölen kişinin fotoğrafını ya da herhangi bir resmi tabutun üzerine baskı yaptırabilecek.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- KİPAŞ Kağıt\'tan genel görüntü

- Atık kağıtlar

- Kağıtların TIR\'dan indirilmesi

- Kağıtların banta yüklenmesi

- Kağıtların bantla fabrikaya taşınması

- Kağıtların hamur kazanına dökülmesi

- Kağıt üretiminden detay

- Ambalaj bölümünden çalışan işçiler

- Ambalaj bölümünden detay

- Özcan Büyüksakallı\'nın makinedeki kağıdı incelemesi

- Kağıt tabuttan detaylar

- Büyüksakallı ile röp.

- Büyüksakallı tabutun kapağını kapatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

===============================================

5)KAŞ\'TA TURİSTLER DENİZE GİRDİ, AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Kaputaş Plajı\'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı.Türkiye\'nin birçok bölgesinde ağır kış koşulları yaşanırken, Kaş\'ta ise baharı ve yazı andıran görüntüler ortaya çıktı. İlçenin kuzeyindeki Torosların yüksek kesimleri karla kaplanırken, ilçeye gelen turistler kış ortasında denize girme keyfini yaşadı. Bir haftalığına Kalkan Mahallesi\'ne tatile gelen 4 kişilik İngiliz Gardiner ailesi, ünlü Kaputaş Plajı\'nda denize girdi. Su sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 19 derece olduğu Kaputaş Plajı\'nın turkuaz mavisi sularına kendilerini bırakan aile, denizin ve güneşin tadını çıkardı. İlçenin Gökseki mevkiindeki yol kıyısında bulunan bazı ağaçlar da sıcak havaya aldanarak çiçek açtı.

Kaputaş\'ta deniz giren Cnarlie Gardiner, \"Kaputaş harika bir plaj. Burada denize girmeyi çok seviyorum\" dedi.

John Gardiner da \"Kaputaş Plajı\'nı çok seviyorum. Kaputaş Plajı yüzmek için dünyadaki en güzel plaj. Aralık sonundayız. Bugün burada yüzdüm. Güneş çok güzel, pırıl pırıl bir hava. Güneşin ve denizin tadımı çıkarıyoruz. Bugün harika bir gün benim için\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kaputaş Plajı\'nda güneşlenenler

- Denize girenler

- Denizde yüzen aile

- Çiçek açan ağaçlar

- Röportajlar

142 MB /// 04.28\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

========================================================

6)HAYVANSEVER ÜNİVERSİTELİLER

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde okuyan bir grup öğrenci, İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden gelen öğrencilerle birlikte sokak hayvanları için köpek kulübesi yapıp bunları kent merkezinde ve sokak hayvanların yoğun olduğu Gölpark mesire alanına bıraktı.

Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluğu (ÜNİHAK) etkinliği kapsamında İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden Bilecik\'e gelen öğrenciler, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle birlikte kapalı pazaryerinde biraraya geldi. Bilecik Belediyesi ile Hayvanları Koruma Derneği\'nin de destek verdiği etkinlikte Bozüyük ilçesindeki Eczacıbaşı Fabrikası\'ndan getirilen tahta paletlerle köpek kulübeleri yapıldı.

Kızlı-erkekli 25 öğrenci tarafından yapılan 7 adet köpek kulübesinden 2\'si kent merkezine, 5\'i de sokak hayvanlarının yoğun olduğu kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Pelitözü Gölpark mesire alanına konuldu. Karla kaplı mesire alanında kulübelerin yanına hayvanlar için yiyecek de bırakan öğrenciler tekrar kent merkezine döndü.

Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Esma Sühendan Senger, üniversite öğrencilerine sokak hayvanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Senger şöyle konuştu:

\"Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüpleri 10 gün önce bize bir teklifle geldiler, sokak hayvanlarına kulübeler yapalım diye. Biz de bunu çok büyük bir zevkle kabul ettik. Kulübe yapmak için belediyemiz bize pazaryerini açtı. Öğrenciler ilk etapta 7 adet kulübe yapıldı ve bunlar kent merkezi ile Pelitözü Göleti yakınlarına konuldu. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde kulübeler yapılıp kentin değişik yerlerine konulacak. Biz, ağır kış şartlarında yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için herkesten destek bekliyoruz. Lütfen artan yiyeceklerimizi çöpe değil, çöp konteynırlarının yanına bırakalım, sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunalım.\"

Görüntü dökümü:

------------------------------

-Kapalı pazar yerinde kızlı-erkekli öğrencilerin tahtadan köpek kulübesi yapmaları,

-Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Esma Sühandan Senger\'in konuşması

-Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü Başkanı Halit Aydemir\'in konuşması

-Şeyh Edebali Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Melahat Ersoy\'un konuşması

-Öğrencilerin yaptıkları köpek kulübelerinden ikisini kent merkezine bırakması,

-Öğrencilerin diğer köpek kulübelerini Gölpark mesire yerine bırakmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

===================================================

7)GAZİANTEP\'TE, \'KURTULUŞ\' RESEPSİYONU

GAZİANTEP\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti milletvekili Nejat Koçer, Ahmet Uzer, CHP milletvekili Akif Ekici, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ile STK temsilcileri katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan ve kenti düşman işgalinden kurtaran atalarıyla şeref duyduklarını anlatan Fatma Şahin, \"96 yıl önce bugün yeni bir tarih yazıldı. Bu tarih bizim ecdadımızın kanıyla yazıldı. Çünkü Gaziantepli demek hür olmak, özgür olmak demektir. Gaziantep aklını, imanını ve cesaretini birleştirdi. Gaziantep eda ile sela ile dua ile 96 yıl önce ikinci bir Kurtuluş Savaşı, ikinci bir Çanakkale ruhunu yaşattı. İşte bu ecdadın torunları olarak onlarla onur ve şeref duyuyoruz. Onlardan aldığımız güç ve ilhamlarla yolumuz aydınlanıyor\" dedi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise resepsiyona Antep Savunmasının kahramanlarından Şehit Kamil\'in ağabeyi Kemal Direk\'in katıldığını ifade ederek, \"Bu kurtuluşta payı olan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Resepsiyona katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB