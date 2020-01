DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İŞTEN ÇIKARILAN GARSON DEHŞETİ: 4 ÖLÜ (1)

ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Saat 10.30\'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2)EVE GİREN HIRSIZ, GELİN VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde 39 yaşındaki N.G., hırsızlık yapmak için girdiği evde çıkan boğuşmada 39 yaşındaki Dilek Akyol ve kayınvalidesi 60 yaşındaki Fatma Akyol\'u bıçaklayarak öldürdü. Sesler üzerine uyanan 35 yaşındaki Mehmet Akyol ve babası 58 yaşındaki Cevdet Akyol yakaladıkları hırsızı çıkan boğuşmada bıçakla yaralayıp, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra jandarmaya teslim etti. Olay, saat 06.00 sıralarında, Akyol ailesinin yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, N.G. hırsızlık için girdiği evde çıkardığı sesler üzerine Dilek Akyol uyandı. N.G., boğuştuğu Dilek Akyol\'u bıçaklayarak öldürdü. Ses üzerine kalkan Fatma Akyol\'u da bıçaklayarak öldüren N.G., uyanan Dilek Akyol\'un eşi Mehmet Akyol ile boğuşmaya başladı. Mehmet Akyol, babası Cevdet Akyol\'un da yardımıyla N.G.\'nin elinden bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçaklanarak ağır yaralandı. N.G.\'nin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğlu jandarmayı arayarak haber verdi. Gelen jandarmanın haber vermesiyle sağlık ekipleri eve geldi.

Yaralı N.G. kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Boğuşma sırasında hafif yaralanan Mehmet ve Cevdet Akyol da hastanede tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardından köyde yaşayanlar evin önünde toplandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

3)CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKAN MAHKUM, TIR ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

MARDİN\'in Derik ilçesinde oturan ailesini görmek için Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan Kenan Alan adlı hükümlü, minübüsten inip yolun karşısına geçmek isterken TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Derik ilçesinde 2010 yılında akraba olan aileler arasında çıkan ve 2 kişinin ölümü 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan çatışmadan sonra yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Kenan Alan, dün akşam cezasını çektiği Şanlıurfa\'nın Siverek açık cezaevinden ailesini görmek için izin aldı. Eşi ve 3 çocuğunu görmek için cezaevinden izinli çıkan Alan, minibüs ile geldiği Derik Üçyol mevkiinde minibüsten inerek yoluna karşısına geçmek isterken TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. N.K.\'nın kullandığı 33 ABT plakalı TIR\'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden hükümlü Kenan Alan\'ın cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın duyulması üzerine Derik Devlet Hastanesine gelen Alan\'ın yakınları burada sinir krizleri geçirdi. Hastane bahçesi\'nde göz yaşı döken Kenan Alan\'ın kardeşi Adnan Alan, \"Abim bir husumet nedeniyle 7 senedir cezaevindeydi. Siverek\'te yarı açık cezaevinden ikinci defa çıkıyordu. Çocuklarını görmek için izinli olarak gelmişti. Üçyol mevkiinde indiği araçtan karşıya geçerek başka bir arabayla köye gelecekti. 3 çocuk babasıydı, kaderiydi ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Allah bize sabır versin\"dedi.

Kaza ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü N.K,\'nın ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

4)TELEVİZYONLARINI ÇALDIĞI HASTANEDE TEDAVİ OLAN HIRSIZIN ARACINI SOYDULAR

GAZİANTEP\'te, ayağına pansuman yaptırmak için tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Sedat A.\'nın işaretiyle yanındaki refakatçi, 4 gün arayla hastanedeki 2 televizyonu çaldı. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen Sedat A., 2 hafta sonra bu kez kontrol için geldiği hastanede polis tarafından gözaltına alınırken, otoparkta bulunan aracı ise başka kişiler tarafından soyuldu. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ayağından tabancayla vurulan Sedat A., geçen 6 Aralık gecesi, kimlikleri belirlenemeyen 1 kadın ve 1 erkekle pansuman için kamu hastanesine geldi. Yanındaki kadınla ayağına pansuman yaptıran Sedat A.\'nın işaret ederek, yerini gösterdiği sendika ofisinin duvarındaki televizyon, erkek tarafından çalındı. Aynı kişi, bu kez giydiği özel güvenlik görevlisi montuyla 10 Aralık\'ta geldiği hastanenin koridorunda, duvarda asılı televizyonu çaldı. Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelip, ayağına pansuman yaptıran Sedat A.\'nın hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğunu belirledi. Pansuman için 20 Aralık gecesi ikinci kez hastaneye gelen Sedat A., tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sedat A., emniyet müdürlüğünde ifade verirken, hastaneye yakın bir yerdeki otoparka park ettiği hafif ticari araç, başka kişi ya da kişiler tarafından soyularak, içindeki malzemeler çalındı.

HIRSIZLIK ANLARI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastanede yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen Sedat A.\'nın yanındakilere televizyonun ve çıkış kapısının yönünü gösterdiği görülüyor. Sedat A.\'nın yanındaki kişinin hastanedeki 2 televizyonu da çalma anlarının da yansıdığı görüntülerde, Sedat A.\'ya ait aracın soyulma anı da yer alıyor.

Sedat A., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren diğer şüpheliyi ve Sedat A.\'nın aracını soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

5)ÖĞRENCİLER PAZARCI OLDU

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu tarafından, \'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi\' kapsamında, \'Okul Pazarı\' programı düzenlendi. Öğrencilerin temsili olarak pazarcı oldukları etkinliklere katılan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, çocuklardan meyve satın alıp, yerli malı kullanmanın ülke için önemini uyguladı.

Nazilli Cumhuriyet İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu\'nda Okul Pazarı etkinliği düzenlendi. Okulların bahçesinde stantlar kurularak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, tezgah başına geçip, pazarcı oldu. Etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit\'in yanı sıra Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hilmi Mete, Müdür Yardımcıları Fatih Konuklar ve Muhammet Sarıkaya, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yetkilisi Mehmet Pamukçu ve öğretmenler katıldı. Okul bahçesinde stantlar kurularak gerçekleştirilen etkinlik, geleneksel pazar duasıyla başladı. Ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Koçyiğit, temsili pazar tezgahlarını gezerek küçük pazarcılardan, alışverişi yaptı. Koçyiğit, öğrencilerle bol bol sohbet ederken, velilere de projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Etkinlikten elde edilen gelirin, sınıfların ihtiyacı için kullanılacağı belirtildi.

\"ÇOCUKLARIMIZIN ŞEVKLERİNİ ARTTIRIYOR\"

Öğrencilerin Okul Pazarı etkinliğinde yaşayarak ve yaparak öğrendiklerini ifade eden Nazilli İlçe Milil Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, \"Çocukların sosyalleşmesi ve hayata hazırlanmasında bu tür etkinliklerin önemli bir yeri var. Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası dolayısıyla okullarımızda, \'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi\' kapsamında, Okul Pazarı etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Hem hafta kutlanıyor, hem de çocuklarımız hayata hazırlanıyor. Yani yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Eğitim öğretimin sadece kara tahtanın karşısında, sınıflarda olmadığını gösterdiler. Bu organizasyonumuzu yapan okul yönetimlerini, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi kutluyorum\" dedi.

\"GERÇEK ANLAMDA SOSYALLEŞME DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR\"

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hilmi Mete ise, etkinlikte amaçlarının, öğrencilerin hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlamak olduğunu belirterek, \"Yaparak, yaşayarak öğrenme sadece teoride kalan eğitim öğretimden daha kalıcıdır. Öğrenciler doğrudan etkinliğin içinde yer alarak bir arada hareket edebilme, sorumluluk ve sosyalleşme becerilerini geliştirir. Bu etkinlikle öğrencilerimiz hem satıcı hem alıcı olarak hayatın içinde yaşayacakları bu durumları şimdiden tecrübe etmiş olacaklardır. Ayrıca okulda bulunan diğer öğrencilerle alışveriş sırasında pazarlık yaparak, iletişime geçerek gerçek anlamda sosyalleşme deneyimi yaşayacaklar\" diye konuştu.

Öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan pazarda, çeşitli sebze ve meyveler ile kestane, ceviz, kuru üzüm, incir, kayısı gibi pek çok ürün sattı. Öğrenciler, etkinlikte kostümleri ile de dikkat çekti.

6)KADİRLİ\'DE UYUŞTURUCU TACİRİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.E.(27), Ö.E. (22), Y.E.T.(22), S.B. (32), H.B. (22) ve H.A. (19) gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 500 gram esrar ile 30 Ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 kişi, \'uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7)YAKLAŞIK 50 YILDIR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPIYOR

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde oturan Ali Şentürk (73) yaklaşık 50 yıldır doğa sporları ve doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Yaklaşık 4.5 yıl önce kaybettiği eşinin hatırasını yaşatmak için yürüyüşlerine ondan hatıra kalan yemenileri boynuna bağlayarak çıkan Ali Şentürk, günde 10 ile 25 kilometre arasında yürüyüş yapıyor.

Almanya\'da yaşarken 1989 yılında tatil için geldiği Kemer\'i çok beğenen ve bir yıl sonra ailesiyle birlikte ilçeye yerleşen \'Ali dayı\' lakaplı Ali Şentürk, her gün saat 06.00\'da kalkıp doğa yürüyüşleri yapıyor. Günde 10 ile 25 kilometre arasında doğa yürüyüşleri yapan Ali Şentürk, yaklaşık 50 yıllık alışkanlığından vazgeçmiyor. 46 yıllık hayat arkadaşı İnci Şentürk\'ü 2013 yılında kaybeden Ali Şentürk, çok sevdiği eşinin hatırasını yaşatmak için ondan kalan yemenileri de doğa yürüyüşlerinde yanından ayırmıyor. Ali Şentürk, Çamyuva Mahallesi\'ndeki evinde kayınvalidesi Şükran Şirin(90) ile birlikte yaşamayı sürdürürken, 2 çocuğu ise Almanya\'da hayatlarını devam ettiriyor.

\'BANA CESARET VERİYOR, GÜÇ VERİYOR\'

Ali Şentürk, \"1967 senesinin 18 Haziran\'da evlendim. Eşimin ölüm tarihi 18 Mayıs 2013. Tesadüfler hep bizi 18\'e getiriyor. Eşimin doğum tarihi de 18 Mart. Eşim 2013\'te rahmetli oldu. O gün bugündür \'eşim de benimle beraber yürüsün\' diye hatıra kalan yemenilerini boynuma takıyorum ve yanımdan ayırmıyorum. Bana cesaret veriyor, güç veriyor. Benimle beraber olduğunu hissediyorum. Boynuma taktığım 4 çeşit yemeni var. Bunlar eşimin bana hatıraları. Bana moral ve motivasyon veriyorlar ve benimle beraber olduğunu hissediyorum. Yemeniler hep boğazımda. Ali dayı nereye giderse onlar hep benimle\" dedi.

\'ÇIKMADIĞIMIZ YER YOK\'

Doğa yürüyüşlerini son nefesine kadar sürdüreceğini anlatan Ali Şentürk, \"Yaşım 73. 50 senedir doğa sporlarıyla ve yürüyüşlerle uğraşıyorum. 1990 senesinden beri Kemer\'deyim. Kemer\'in cennet olduğunu 90 senesinde gördüm ve yerleştim. O gün bugün Kemer\'in bütün dağlarında, Teke Dağı\'nda, Toroslarda, Kızlarsivrisi\'nde çıkmadığımız yer yok. Bunun için herkesi Kemer\'e doğa sporunu yapmaya davet ediyorum. Sporun bir insan yaşamında ne kadar sıhhatli ve sağlıklı olduğunu söylememe gerek yok\" diye konuştu.

\'DOĞADAN HİÇ KİMSE AYIRAMAZ\'

Bazen yolda yürürken kendisine soranlara yaşını söylediğinde şaşırdıklarını aktaran Ali Şentürk, şöyle dedi:

\"\'Ya dayı 73 yaşındaki insanların şu anda evde oturup neneyle birlikte dertleşmesi lazım değil mi\' dediklerinde, tabi ki diyorum ki beni buralardan, bu doğadan hiç kimse ayıramaz, bu doğayı seviyorum. Ben sizlerle bu yürüyüşüme devam edeceğim ta ki son nefesime kadar.\"

8)BUZ KIRMA TİMİ, GÜNDE YÜZLERCE TON BUZ İMHA EDİYOR

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın \'Buz Kırma Timi\', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor. Buz Kırma Timi, günde yüzlerce ton ağırlığında buzu imha ediyor.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları büyük tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları imha etmek için vatandaşlar itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırık veya kazmalarla kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

Günde yaklaşık 20-30 kamyon buz kırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten Kiremitçi, \"Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Hemşehrilerimizi bizden yardım talebinde bulunsunlar. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz\" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Saray Bonsa Caddesi\'ndeki apartmanların saçaklarında biriken buzların havaların ısınması ile hayatlarını tehdit ettiğini belirten semt sakinleri de bu nedenle buz kırma timinden yardım istediklerini söyledi.

9)CEVHER, YENİ VİDEO KLİBE HAZIRLANIYOR

ARABESK ve pop şarkıları özgün yorumlamasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cevher, \'Merhametsiz\' albümündeki \'Özelim\' ve \'Merhametsiz\' şarkılarının ardından üçüncü klibi, \'Bizim Şarkımız\'a çekecek. Aranjörlüğünü Suat Aydoğan\'ın yaptığı, üç şarkı ve bir remiksten oluşan \'Merhametsiz\' albümünü dijital müzik marketlerde sevenlerinin beğenisine sunan Cevher, Türkiye\'nin dört bir yanında verdiği konserlerle albümünün başarısının mutluluğunu yaşıyor. \'Merhametsiz\'in söz ve müziğinin kendisine, \'Özelim\' ve \'Bizim Şarkımız\'ın ise Burak Öksüzoğlu\'na ait olduğunu belirten Cevher, albümünün ilk video klibini, Murad Küçük yönetmenliğinde \'Özelim\'e çekti. Çıkış videosu \'Özelim\'in ardından sanatçı, ikinci video klibi melodik yapısı ve güçlü sözleriyle yılın favori şarkıları arasına girmeyi başaran \'Merhametsiz\'e çekti.

Sosyal medya üzerindeki video sitelerinde 100 binin üzerinde tıklanma alan şarkı, popülaritesini her geçen gün yükseltiyor.

\'Merhametsiz\' şarkısının klibinin Kemal Kekeva yönetmenliğinde tarihi Fil Ambarları\'nda çekildiğini anlatan Cevher, \"Ben görsele çok meraklıyım. Fotoğraf ve video çekimleri benim için çok önemli. Her günüm koşuşturma içinde geçiyor. Sürekli bir tempo içindeyim. Şu an Türkiye\'nin 25 şehrinde sahneye çıkıyorum. Daha fazla yere gitmek istiyorum. Çünkü herkesin İstanbul\'da sizi dinlemesi mümkün değil. Ben bu şehirlere giderek insanlara şarkılarımı, sesimi duyurmak istiyorum. Kitle büyüdükçe insanların tanıması arttıkça birbirlerine dinletiyorlar. İnsanlara ulaştıkça büyüyebiliyorsun. Bir yandan sahne ve konser çalışmaları bir yandan albüm çalışmalarım devam ediyor\" dedi.

Albümündeki bir diğer şarkı \'Bizim Şarkımız\'a da ocak ayı içinde video klip çekileceğini belirten Cevher, sözlerine şöyle devam etti:

\"Benim yaşama şeklim müzik. Ömrüm müzik. Yaptıklarım yerini buldukça bana güç veriyor. Yaptığım işlerin insanlar tarafından ilgi görmesi, beni motive ediyor. Benim detoksum, ruhumu ve kalbimi iyi tutuyorum. Benim en büyük enerji kaynağım. Üçüncü video klibim mart ayı gibi sevenlerimle buluşacak. Ardından yaz çalışmalarına yoğunlaşacağım.\"

