DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

PARASI BİTİNCE FİRAR ETTİ, HIRSIZLIK YAPIP CEZAEVİNE DÖNDÜ

ADANA\'da hırsızlık suçundan hükümlü bulunan Şafak Feri (23), parasız kalınca açık cezaevinden firar etti. Feri, 10 günde 3 ayrı iş yerini soydu, cezaevine yeniden gidip, teslim oldu.

Hükümlü Şafak Feri, geçen 29 Eylül\'de Osmaniye Açık Cezaevi\'nden kaçtı. Merkez Seyhan ilçesindeki ganyan bayisine 8 Ekim günü giren Feri, kasada bulunan 300 TL\'yi aldı. Aynı bayiye ertesi gün yine gelen Feri, bu kez kasadan 200 TL çaldı. Ganyan bayisi sahibinin şikayeti üzerine araştırma yapan polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi. Polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin bu suçtan hükümlü olan Şafak Feri olduğunu belirledi. Kaldığı cezaevinde ifadesi alınan Feri, hükümlü olduğu Osmaniye Açık Cezaevi\'nde parasız kalınca 29 Eylül günü firar ettiğini, 2\'si aynı 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıp, çaldığı toplam 2 bin TL ile Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi\'ne teslim olduğunu söyledi.

Ganyan bayisindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansırken, Feri hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Hırsızın işyerine girişi

- Kasayı açmaya çalışması

- Çekmecelere bakması

- Ertesi gün işyerinin içinde görüntüleri

- Kasaya yönelmesi

- Açma çalışması

*ARŞİV*

- Adana Adliyesi tabelası

- Cezaevinden görüntüler

SÜRE: 01\'27\" BOYUT: 88,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

=========================================================

2)4 KIZ CEZAEVİNDE ZİYARETE GELMEYEN KIZ ARKADAŞLARINI DÖVDÜ

ADANA\'da, 17 yaşındaki Melisa K., 3 kız arkadaşı ile birlikte hırsızlık suçundan girdiği cezaevinde ziyaretine gelmeyen arkadaşı 16 yaşındaki Buse D.\'yi dövdü. Dayak diyen genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 kız, görüntü alan gazetecilere, \"Pişman değiliz aklımız hala yapmadıklarımızda\" diye bağırdı. Lise öğrencisi Melisa K., 2 ay önce hırsızlık suçundan tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan genç kız, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Melisa K. cezaevinde bulunduğu sırada kendisini ziyarete gelmeyen arkadaşı Buse D.\'yi merkez Çukurova ilçesindeki evlerine çağırdı. Melisa K., eve gelen Buse D.\'yi arkadaşları Burcu K. (19), Özge Y. (19) ve Kudret B. (16) ile dövdü. Bu olaydan bir gün sonra, 4 kız, eğitim gördükleri lisenin bahçesinde Buse D.\'yi ikinci kez dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, evine gelip, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine 4 kız, gözaltına alındı.

HIRSIZIN SLOGAN OLAN SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi\'ne getirilen kızlar, görüntü alan gazetecileri görünce gülüp, \"Cezalar bizi yıldıramaz, yaptıklarımız için pişman değiliz aklımız hala yapmadıklarımızda\" diye bağırdı. Melisa K. ifadesinde Buse D.\'yi cezaevinde ziyaretine gelmediği için dövdüklerini ileri sürdü. Diğer kızlarda benzer ifade verdi. 4 kız arkadaş, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZ DA AYNI SÖZLERLE TANINMIŞTI

Adana\'da hırsızlık yaptığı eşyalara eve getirince babası Salih T. tarafından polise ihbar edilen 18 yaşındaki İsmail T., 8 Ekim\'de gözaltına alınmış, hırsızlık şüphelisi gazetecilere, \"Bu hayatta yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Bu hayatta unutulan değil iz bırakan ol\" deyince sosyal medyada ünlenmişti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Kızların Adli Tıp Birimi\'nden çıkması

- Kızların gülerek konuşmaları

- Polis aracına binmeleri

- Polis aracının gidişi

SÜRE:51\" BOYUT:52 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

==========================================================

3)KAMPÜSE ALINMAYAN ŞOFÖRLER AÇLIK GREVİNDE



KARS\'ta, Üniversite- Bülbül Mahallesi hattında çalışan 7 özel halk otobüsünün şoförü, ellerinde meclis ve mahkeme kararına olmasına rağmen üniversite kapılarının açılmaması nedeniyle açlık grevi başlattı. Kars Belediye Meclisi 4 Ağustos 2008 tarihli kararında Kafkas Üniversitesi Kampüsü\'nü de kapsayan güzergah belirledi. Meclis kararına rağmen otobüs şoförleri iddiaya göre yıllarca bu güzergah hattını kullanamadı. 2016\'da yeniden belediyeye başvuran şoförler bu güzergahı kullanabilmeleri için yeniden meclis kararı çıkarttı. Karar sonrası Fen Edebiyat Fakültesi hattında başka güzergahtan üniversite kampüsü ve hastanesine yolcu taşıyan şoförler, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvurarak diğer meslektaşlarının menfaat ihlali yaptıklarını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

Erzurum 2\'nci İdare Mahkemesi 29 Aralık 2016\'da verdiği kararında şoförlerin bu isteğini reddererek meclis kararın uygulanmasını istedi. Bölge İdare Mahkemesi ve meclis kararlarına rağmen 7 otobüs şoförü Bülbül Mahallesi hattını bir türlü kullanamayınca açlık grevine başladı. Fen Edebiyat Fakültesi hattında çalışan arkadaşlarının ellerinde meclis kararı almadan üniversite yolcu taşımasından yakınan şoförler haklarının ihlal edildiğini söyledi. Bülbül Mahallesinin şehir merkezine çok yakın mesafede olması nedeniyle kimsenin araçlarına binmediğini belirten şoförlerden İlyas Bağ, şöyle dedi:

\"Bu bir imdat çağrısıdır. Elimizde meclis ve mahkeme kararı olmasına rağmen Kafkas Ünivesitesi, içindeki araştırma hastanesinin kapıları bize açılmıyor. Belediye rektörlüğü, rektörlük de belediyeyi sorumlu tutuyor. Belediye araçlarımızı büyütmemizi istedi. Biz de büyüttük, 100 bin lira borç ettik. Buna rağmen hastaneye yolcu taşıyamıyoruz. Masraf edip araçlarımızı büyüttüğümüz halde çalışamadığımız için borçlarımızı ödeyemez duruma geldik.\"

Güzergah kapısının bir an önce açılmasını isteyen şoför Mehmet Yılmaz ise \"Hepimiz borç altına girerek sıfır araçlar aldık. Belediye ve rektör sürekli birbirlerine yönlendiriyorlar. Biz kime gideceğimizi bilmiyoruz. Elimizde mahkeme kararı olmasına rağmen hastanenin kapısını açmıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım gidecek kapımız yok lütfen bu sorunumuzu çözsünler. Diğer güzergahtan çalışan şoförler meclis kararı olmamasına rağmen yolcu taşıyabiliyor, biz mağdur ediliyoruz\" dedi.

İşçiler sorunları çözülünceye kadar Cumhuriyet Meydanı\'nda grevlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Dolmuşlar detay

-Dolmuşcular İlyas Bağ; Rıfat Bozyel, Mehmet Yılmaz konuşmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(165 MB - 2 DK 30 SN)

=======================================

4)YÜZEYİ BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ\'NDE \'AŞIK\' OYNAYIP, KIZAKLA KAYDILAR

ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü\'nde babalar, çocukları ile birlikte \'aşık\' oynadı, topaç çevirdi, kızakla kaydıktan sonra Eskimo usulü balık tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü\'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yüzeyi tamamen buzlu kaplandı. Karşı dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan Çıldır Gölü tablo gibi görüntüler oluştururken insanlarda bunun zevkini doyasıya yaşıyor. Çıldır Gölü\'nün etrafında bulunan köylerden biri olan Doğruyol köyünden Ömer Bilir, Barış Koç ve Selçuk Koç, çocukları ile birlikte Çıldır Gölü\'nün buz tutan yüzeyinde Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan \'aşık\' oynayıp, kızakla kaydı ve daha sonra Eskimo usulü balık avladı.Yazın olduğu gibi kışın da Çıldır Gölü\'nün nimetlerinden yararlandıklarını söyleyen Ömer Bilir, \"Aşık oyunu ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş oyunlardan sadece birisi. Bu oyun adını koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan kemikten almaktadır. Dört köşesi bulunan aşık kemiği, oldukça dayanıklıdır ve eski zamanlarda insanlar tarafından oyun aracı olarak kullanılmıştır. Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde oynanmaktadır. Biz de yüzeyi buz tutan gölün üzerinde aşık oynadık, topaç çevirdik, kızakla kaydık ve daha sonra balık tutarak güzel bir hafta sonu geçirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Buz tutan çıldır gölü

-Buz üzerinde kızakla kayan çocuklar

-Topaç çeviren kız

-Buz üzerinde çocukları ile oynayan vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp

-Aşık oyunu oynayan gençler

-Aşık oynayan vatandaşlar ile röp

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/Çıldır,ARDAHAN,(DHA)

(SÜRE: 06.51 BOYUT: 417 MB)

============================================================

(ÖZEL HABER)

5)SU KABAKLARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

BALIKESİR\'in Burhaniye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Su Kabağı İşleme Kursu\'na katılan 18 kursiyer, su kabaklarını el işlemeli süs ve kabartma yöntemiyle süs eşyalarına dönüştürerek hayat veriyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 28 Kasım tarihinde Su Kabağı İşleme Kursu açıldı. 10 Nisan 2018 tarihinde sona erecek kursa 18 aday başvurdu. Öğretmen Eda Şahin öncülüğünde Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 4\'er saat eğitim alan kursiyerler, öğrendikleriyle su kabaklarına hayat veriyor. Avize ve vazo gibi süs eşyalarına dönüştürülen su kabakları üzerine delme, oyma, boyama ve çizme yöntemi ile çeşitli figür ve desenler oluşturuluyor.

Birer sanat eserine dönüştürülen eserlerin yılsonunda sergileneceğini belirten öretmen Eda Şahin, \"Kursiyerlerimiz su kabaklarından avizelere, lambalar yapıyor. Kursa eşleri ile gelen kursiyerlerimiz var. Delme, oyma, boyama ve çizme ile ortaya güzel çeşitli eserler çıkarıyoruz\" dedi.

Su Kabağı İşleme Kursu\'na katılan 68 yaşındaki Mahmut Erkan, boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini düşünürken su kabağı işleme kursuna katılmaya karar verdiğini belirterek, hem eğlenceli zaman geçirdiğini, hem de ortaya güzel eserler çıkardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kursiyer Gülşen Bayın ise, boş zamanlarını değerlendirmek için katıldığı kursta bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarına hayat vermekten duyduğu mutluluğu ifade ederken, eserleri arkadaşlarına hediye edeceğini belirtti.

Kabakları kendisinin yetiştirdiğini belirten Yıldız Şimşek ise, \"Böyle bir kurs açıldığını duyunca çok sevindim. Kabaklarımızı evimize dekoratif amaçlı kullanmak istedik. Hem avize, hem süs eşyası olarak değerlendiriyoruz\" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerin sanat eserine dönüştürdüğü ürünler, yıl sonunda sergilendikten sonran satışa sunulacak.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kursiyer\'den görüntü.

-Kursiyerlerin su kabaklarına el işleme uygulaması yapmasından görüntü.

-Su kabaklarının ham halinden görüntü.

-Kursiyerler tarafından süs eşyalarına çevrilmiş kabaklardan görüntü.

-Eda Şahin röp.

-Mahmut Erkan röp.

-Gülşen bayın röp.

-Yıldız Şimşek röp.

-Gülizar Kaya röp.

HABER-KAMERA: Sefer TALAY / BURHANİYE, (DHA)

====================================================