DHA YURT BÜLTENİ-3

1)PKK’NIN KADIN BOMBACISI İZMİR’DE YAKALANDI

İZMİR’de eylem hazırlığında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu öğrenilirken, polisin bu operasyonu olası bir saldırıyı da önlemiş oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınanların arasında PKK’nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerinde olduğu belirlendi. Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.’nin PKK’nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.’nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Polisin bu operasyonu kentteki olası bir saldırıyı önlemiş oldu.

Görüntü Dökümü

-------------------:

Operasyondan görüntü

Yakalanan şüphelilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

======================================================

2)2 BİNA ARASINDA YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİ KORKUTUYOR

RİZE’nin Çayeli İlçesi\'nde, 2 apartman arasında yer alan yüksek gerilim hattı direği, bina sakinlerinin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Apartmanlara adeta yapışık halde yükselen ve üzerinde 31 bin volt enerji geçen teller bulunan direğe yıldırım düştü, bina sakinleri büyük tehlike atlattı. Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğünü söyleyen bina sakinleri, yıllardır direğin kaldırılması için harcadıkları çabadan sonuç alamadı. İlçenin Eskipazar mahallesinde, 15 yıl önce 2 blok olarak inşa edilen 7’şer katlı ve 64’er daireli Altınbaş blokları arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı direği korku salıyor. Binalara adeta yapışık halde yükselen, apartmanlarda oturanların uzanarak elleriyle dokunabilecekleri mesafede bulunan 40 metrelik direk, bina sakinlerine ecel terleri döktürüyor. Geçen ay yıldırım düşen direk mahallede büyük korkuya neden olurken çevredeki araç ve işyerlerine hasar verdi. Şans eseri o sırada kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmadı. Binalar inşa edilmeden o alana dikilen direğin kaldırılması içim imza toplayan mahalle sakinleri yıllardır bir sonuç alamadı.



‘KÖTÜ VE ÇİRKİN’



Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, direğin sadece bir mahallenin değil ilçenin sorunu olduğunu belirterek kötü ve çirkin halde 2 bina arasında kalan direğin kaldırılmasını istedi. Köse, “Gelen misafirler bu manzarayı hayretlikle karşılıyor. Belki bu direk yapılırken bu binalar burada yoktu. Ama şu an bu binalar burada yapıldı. Düşen yıldırım sonucu burada bir araç ve bir dükkan zarar gördü. Düşen yıldırımın etkisini gözlerimle gördüm. Bu ilerde daha çok sıkıntı olacağının işaretidir. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Yarın bu işin zararı daha büyük olur. Bu direğin buradan bir an önce kalkmasını bekliyoruzö dedi.



‘BU DİREK KALDIRILMALI’



Bina altında işyeri bulunan Aytaç Seymen de “Yıldırım çarptı, araçlar ve bizim iş yerinin camı kırıldı. Ya o esnada bir insan bir çocuk olsaydı altında ne olacaktı? İlla bir insan öldükten sonramı bu direk buradan kalkacak?ö diye sordu.



Direğin kendilerine korku saldığını anlatan Naciye Kara ise \"Geçen gün yıldırım düştü etrafa hasar verdi. Bunu ‘Kaldırın’ diyoruz ama bizi duymuyorlar. Altında çocuklara salıncak yapacağım en sonunda. Yağmur yağınca herkes korkuyor. Direkten dolayı buradan ev almak istemiyorlar\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------------



DRONE ile havadan direk görüntülerri



Elektrik direği detayları



Mahalle sakinleir ve muhtar ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

=========================================================

3)EĞİTİM SENDİKALARINDAN ORTAK PROTESTO

BURDUR\'da Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri İzmir\'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün öğrenciler tarafından öldürülmesi protesto edildi. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) ile Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen) tarafından İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nde bir okul müdürünün öğrenciler tarafından öldürülmesi protesto edildi.

Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. İki sendika üyeleri adına basın açıklamasını öğretmen Arif Akın okudu. Son yıllarda öğretmene şiddet olaylarının sıradanlaştığını ve üçüncü sayfa haberleri arasına girdiğini belirten Akın, \"Neredeyse gün geçmiyor ki öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bu acı haberlerin sonuncusu da önceki gün İzmir Ödemiş\'ten geldi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrenci tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Ayhan Kökmen öğretmenimize yüce Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz\" dedi.



Şiddeti nefretle kınadıklarını kaydeden Akın, tüm eğitim çalışanlarının öğretmene şiddete karşı tek vücut olduğunu vurguladı. Akın, şöyle devam etti: \"Öğretmene uygulanan şiddet olaylarında sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabi ki olumlu buluyoruz. Ancak yetki sahibi olanların, sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüğümüzü ve kendilerinden daha somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Artık yeter. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmedir. Artık sabırlar tükendi.\"



Grup açıklamanın ardından dağıldı.





Görüntü Dökümü



--------------



- Milli Eğitim Müdürlüğü dış görünüş



- Arif Akın\'ın açıklamayı okuması



- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

========================================================

4)TERMİK KABUSUNDA MUTLU SON

SAMSUN\'un Terme İlçesi\'nde bir firma tarafından ithal kömürle çalışacak 680 megavatlık termik santralin kurulmasına engel olmak için ilçe belediyesinin desteğiyle başlatılan mücadele mutlu sonla tamamlandı. Geçen sene ÇED sürecinin sonlandırılması üzerine firma kararın iptali için Samsun 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Ancak aleyhte bir karar alınınca bu defa da karar temyiz edildi. Son olarak Danıştay 14\'üncü Dairesi geçen Mayıs ayında, temyiz talebini reddedip kararı onadı. Ayrıca karar düzeltme yolunu da kapattı. Böylece termik santralle ilgili yargı süreci tamamen sonlanmış oldu. İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, \"Enerjisiz kalkınma olmaz. Ancak biz çevreyi de enerjiye feda edemeyiz\" dedi.

Terme ilçesi Kozluk mevkisinde özel bir firma tarafından ithal kömürle çalışacak 680 megavatlık termik santral kurulması için 2014\'de yasal girişimler başlatıldı. 73 bin nüfuslu ilçede yapılması planlanan santralin kömürünün Kolombiya, Rusya, Güney Afrika\'dan getirileceği, saatte 225 ton, yılda 1 milyon 620 bin ton kömür ve saatte 100 bin metreküp su kullanılacağı belirtildi.

İlçede termik santralin kurulmaması için başlatılan mücadeleye çevre örgütü Greenpeace da destek verdi. Termik santralin kurulmaması için Terme Çevre Platformu öncülüğünde kitlesel çalışmalar gerçekleştirildi. Kozluk bölgesinde yaşayan köylü kadınlar termik santrale tepkilerini bölgede \'çember\' olarak adlandırılan beyaz başörtü örterek gösterdi. Kadınlar beyaz başörtünün kirli enerjiye karşı temiz çevreyi simgelediğini belirterek bu simgesel tepkiye ise \'Beyaz çember hareketi\' adını verdi. Ayrıca ÇED sürecinin iptal edilmesi için Haziran 2015\'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 25 bin dilekçe gönderildi.

Terme İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Şenol Kul da termik santral karşıtı çalışmalara destek verdi. Belediye binasına \'Termik santrale hayır\' yazılı afiş astı. Ekim 2015\'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu termik santralle ilgili ÇED süreci sonlandırıldı. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda 1\'inci İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı\'nda Terme Belediyesi tarafından termik santralin yapılmaması için sunulan gerekçeler nedeniyle ÇED sürecinin sonlandırıldığı belirtildi.

Bunun üzerine firma ÇED sürecinin tamamlattırılmayarak sonlandırılmasının hukuku olmadığını iddia ederek işlemin iptali talebiyle Samsun 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkemece Şubat 2016\'da verilen kararda dava konusu termik santrale ilişkin süreçte gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün gerekse Terme Belediye Başkanlığı\'nın 1\'inci İnceleme Değerlendirme Toplantısı aşamasında proje kapsamında ileri sürdükleri görüşlerde, söz konusu projenin yöre tarımına, deniz yaşamına ve çevreye büyük zararlar vereceğinin, projenin sonuçlandırılmasında sakınca olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesinin uygun olmadığına karar verilip ÇED sürecinin sonlandırıldığı da belirtildi. Samsun 1\'inci İdare Mahkemesi bu gerekçelerle ÇED sürecinin sonlandırılması kararında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verip davayı reddetti.

Firma bu kararın bozulması talebiyle Danıştay 14\'üncü Daire\'ye temyiz başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Danıştay 14\'üncü Daire\'si 22 Mayıs 2017\'de söz konusu kararı ve dayandığı gerekçelerin hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek kararın onanmasına, karar düzeltme yolunun da kapalı olarak duyurulmasına oybirliği ile karar verdi.

\'TERMİK SANTRAL SÜRECİ SONLANDI\'

Danıştay 14\'üncü Daire\'sinin son kararı ile termik santralle ilgili yargı sürecinin tamamen sonlandığını söyleyen Terme Belediye Başkanı AK Partili Şenol Kul, \"Terme halkı, bütün sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler birlikte santrale karşı olduğunu ortaya koydu. Başlatılan mücadele sonrasında ÇED süreci bakanlıkça iptal edildi. Ancak santral şirketi yargıya başvurdu. Gelinen son aşamada Danıştay, tarafından verilen kararla Terme\'de santral süreci sonlandı. Yeşille mavinin buluştuğu ilçemizde bundan sonra termik santral yapılamaz. İlçemizin havasını, suyunu, her türlü yaşantısını etkileyecek ve kirliliğe neden olacak santrallerin önü sonsuza kadar kapandı. Biz çok sevinçliyiz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'ÜNİVERSİTELER TEZ KONUSU YAPIYORLAR\'

\"Türkiye\'de bu bir örnek. Diğer illerden, ilçelerden arıyorlar bizi hatta üniversitelerden bize gelip bilgi alıp tez konusu yapıyorlar. Türkiye\'de bu şu açıdan bir ilk; Bu süreci bu kadar kısa sürede sonlandıran ve santralin yapımını engelleyen başka bir süreç yok. Görüyoruz Türkiye\'de ara kararlar alınıyor, mücadeleler veriliyor ama hala süreçler devam ediyor. Bizim burada verdiğimiz mücadele sonuçlandı. Çünkü kurumların verdiği raporlarda yapılması için olumsuzdu. Hukuki süreçte dahil olmak bütün süreçler sonlandı. O nedenle bu kadar kısa sürede bu kadar güçlü bir şekilde verilen bir mücadeleden kesin bir sonuç alındığı bir örnek bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Tabii ki biz enerji yatırımlarına karşı değiliz bütün dünyada yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor, bizde kalkınan bir ülke olarak enerjiye ihtiyacımız var ama enerjinin alternatifi var. Terme bir ova toprağın alternatifi yok. Türkiye\'de santraller yapılacaksa da uygun yatırımlar uygun yerlere yapılmalı. Kalkınmakta olan bir ülkenin refaha erişmesi için enerjiye ihtiyacı var. Enerjisiz kalkınma olmaz. Ancak biz çevreyi de enerjiye feda edemeyiz. Çünkü sürdürülebilir bir çevrede yaşamak ancak yanabilir bir çevrede mümkün olur.\"



Görüntü Dökümü:



----------------------



-İlçeden detay



-Termik santral yapılması planlanan alandan detay



-Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile röportaj



(SÜRE:5.52 Dk) (BOYUT:657 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/TERME(Samsun), (DHA)



==============================================================

5)ZİLE\'DE 3 BİN 600 TARİHİ EV RESTORE EDİLİYOR (ÖZEL)

TOKAT\'ın 4 bin yıllık geçmişe sahip Zile ilçesinde bulunan sivil mimari örneği binlerce tarihi ev Belediye, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Valiliği desteğiyle restore ediliyor. Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, \"Yeni bir Beypazarı, Safranbolu ortaya çıkıyor.\" dedi.



Zile\'de kullanılmaz haldeki yaklaşık 3 bin 600 tarihi evin yeniden gün yüzüne çıkarılması için Zile Belediyesi harekete geçti. Belediye bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Valiliği ile birlikte ortak çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında 67 tarihi evin restorasyonu tamamlandı. Ayrıca Amasya Caddesi üzerinde bulunan tarihi evlerin onarım projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilçede bulunan 300 tarihi evin projesini de ihaleye çıkardı.



\'GİZLİ BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZI FARK ETTİK\'



Zile\'nin tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, \"İlçemizde 3 bin 600 adet dünden bugüne bize miras bırakılan sivil mimari örneği evlerimiz var. Biz evlerimizi gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz. 3 bin 600 evimiz farkına varmadan aralarını betonlaştırmadığımız, koruduğumuz evlerimiz. Biz gizli bir hazinenin üzerinde yaşadığımız fark ettik. Bununla ilgili şu anda ülkemizde 8 belediyenin başardığı koruma amaçlı imar planımızı yaptık. Restorasyon çalışmalarımızı aşama aşama yapıyoruz. Şu anda Amasya Caddesi\'ndeki tüm evlerimizin proje çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Kültür Bakanlığı 300’e yakın evimizin de projesi için ihaleye çıktı. 17 adet evimizin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Orta Karadeniz Ajansının çağrısına uygun olarak yapmıştık ve projelerimiz onaylandı. Biz bu evlerimizi butik otel, yöresel yemeklerin ikram edildiği mekanlar, yaşanabilen evler haline getirmeye çalışıyoruz.\" dedi.



\'YENİ BİR BEYPAZARI, SAFRANBOLU ORTAYA ÇIKMAKTA\'



İlçenin tanıtımı adına tur operatörleri ile görüştüklerini söyleyen Başkan Vidinel, \"Şu anda bir çok tur şirketleri programlarına aldılar. Her hafta 10 otobüs kadar turist alıyoruz. Tabi biz bunu yeterli görmüyoruz. Her geçen gün sayıyı artırma gayreti içerisindeyiz. İlçemiz Orta Karadeniz’in cazibe merkezi, ülkemizin de parlayan yıldızı. Anadolunun ortasından yeni bir Beypazarı, yeni bir Altındağ, yeni bir Safranbolu çıkmakta. Tarih ve kültür turizmine meyilli insanlarımızın da aşırı derecede dikkatini çekmekte. Halkımız da şu anda buna katkıda bulunuyor. 40 vatandaşımız da kendi ev ve iş yerlerinin restorasyonunu yaptı.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------



-İlçe merkezinden görüntü



-Restorasyonu yapılan tarihpi evlerin görüntüleri



-Belediye Başkanının açıklamaları



-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(260 mb)

===========================================================

6)SAHTE ALTIN SATAN SURİYELİLER YAKALANDI

MERSİN\'de internet üzerinden sahte altın satan Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili bir ihbarı değerlendirerek, bir adresi takibe aldı. İnternet üzerinden \'Bizde Osmanlı dönemine ait altınlar var\' diyen Suriye uyruklu kişilerin önce gerçek altınları gösterip, ardından sahte altınları sattıkları belirlendi. Bunun üzerine İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan eve operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu Y.M., M.E.U., U.E.H., A.H. ve S.A. yakalanarak gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramada 308 sahte altın, 10 captagon uyuşturucu hap, 3 bin 801 ABD dolar, 1365 TL, bin Venezüella bolivarı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 Suriyeli götürüldükleri Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



- İlçe Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü



- Zanlılar polislerin arasında götürülürken



- Zanlılar polis aracına bindirilirken



- Ele geçen sahte altın ve dolarlarların görüntüsü

SÜRE: 01\'14\" BOYUT: 79.00 MB



Haber-kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN,(DHA)

=============================================================



7)MAKÜ\'DE KLASİK MÜZİK KONSERİ

BURDUR\'da \'3 Viyolonsel- 1 Piyano\' konseri gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen 3 Viyolonsel- 1 Piyano konseri MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda yapıldı. Konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Burdurlular izledi. Konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası\'ndan emekli Şinasi Çilden, Gazi Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan ve MAKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Mehmet Can Çiftçibaşı viyolonsel, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Bilgin piyanoda, Henry Purcell, Edward Elgar, Georges Bizet, Antonio Vivaldi, Astor Piazzola vee David Popper\'in eserlerinin yanı sıra düzenlemelerini Şinasi Çilden\'in yaptığı Beyaz Giyme, Yörükler Yaylası ve Sarı Gelin türkülerini seslendirdi.Konser sonunda Prof. Dr. Sibel Karakelle ve Prof. Gökay Yıldız sanatçılara teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Karakelle, kendisinin de Gazi Üniversitesinden mezun olduğunu ve hocası Şinasi Çilden\'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Salondan detay

- Konserden

- Teşekkür belgesi verilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

======================================================



8)MEMURLARA MASA BAŞI EGZERSİZ

BURDUR\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında kamu kurumlarında çalışan personele masa başı egzersizleri yaptırılıyor. Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Projesi kapsamında kent merkezindeki kurumlarda çalışan memurlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından masa başı egzersizleri yaptırılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kamu kurumlarında masa başında çalışan memur arkadaşlarımızın daha sağlıklı şekilde çalışmaları için destek oluyoruz. Masa başında çalışan arkadaşlarımızda kireçlenmelerden kaynaklı ağrılar oluyor. Amacımız memurlarımızın oturduğu yerde kültür fizik hareketleri yapmaları ve vücuttaki hamlığı ortadan kaldırmak. İnsanlarımıza daha sağlıklı bir yaşam kazandırmak, insanların vücudundaki tutulmaları engellemek ve herkese spor dolu yaşam sağlamak\" dedi.

Ömer Faruk Şiran, faaliyetlerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacağını aktardı.

Görüntü Dökümü



-------------



- Antrenörün anlatımı



- RÖP: Ömer Faruk Şiran



- Kültür fizik hareketlerinden detay



240 MB /// 03.59\"

( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)





========================================================