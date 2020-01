DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CANKURTARAN’DA KAZA: 1 ÖLÜ,1 YARALI

ARTVİN’in Cankurtaran Geçidi\'nde kontrolden çıkan TIR otomobille çarpıştı. Çarpanın etkisiyle camdan fırlayarak uçuruma yuvarlanarak otomobil sürücüsü Narman İlçe Halk Eğitim Müdürü 62 yaşındaki Nevzat İşler hayatını kaybetti. Kaza, Artvin\'in Hopa-Borçka karayolu, Cankarturan Dağı\'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Zeki Mısır yönetimindeki 61 K 12442 plakalı TIR, karşı yönden gelen Nevzat İşler idaresindeki 25 SF 347 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Nevzat İşler çarpmanın şiddetiyle camdan fırlayarak 25 metre yüksekliğinde uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan Hüseyin Selimoğlu (65) da araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kaza yerine ulaşan Hopa Gönüllü Arama Kurtarma ekibi, otomobilde sıkışan yaralıya ilk müdahalede bulunarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipleri otomobil sürücü Nevzat İşler\'i ise dik yamaçtan ip yardımıyla kurtardı. Yaralılar ambulansla Hopa Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Kazada sürücü İşler tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını kaybeden Nevzat İşler\'in Erzurum\'un Narman İlçesi Halk Eğitim Müdürü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

-Yaralının uçurumdan kurtarılması

Adem GÜNGÖR /ARTVİN (DHA)

2)KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö.\'nün tartıştığı kız arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21) bıçaklayarak öldürdü. Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. Özel bir üniversitede, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Ö., arkadaşı Zülal Tütüncü ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günhan Ö., Tütüncü\'yü bıçakladı. Günhan Ö., polisi arayarak cinayet işlediğini belirtip adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Evde Zülal Tütüncü\'nün cesedi bulundu. Polis ekipleri, evin çevresinde yaptıkları aramada Günhan Ö.\'yü gözaltına aldı. Günhan Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği\'ne götürüldü. Tütüncü\'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Olay yerinden görüntü

- Cenazenin evden çıkarılışından görüntü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

(ÖZEL HABER)

3)\'TÜRK SEDDİ\'NDE SONA GELİNDİ

TÜRKİYE ile Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattının 781 kilometresi, her biri 7 ton ağırlığında olan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulan duvarla kapatıldı. 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan ve kamuoyunda \'Türk Seddi\' olarak adlandırılan duvarın ilkbaharda tamamlanması hedefleniyor.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Suriye sınırının Türkiye\'ye yakın bazı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD\'nin kontrolü sağlaması, kaçakçılık ve kaçak geçişlerin yaşanması üzerine Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeni önlemler almak üzere çalışma başlattı. Öncelikli olarak tel örgülerin güçlendirildiği sınır hattına hendekler kazıldı ve termal kameralar ile yapılan izlenip, zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler tarafından kontrol edildi. 2015 yılında sınırın daha güvenli hale getirilmesi için Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında sınır hattına; akordiyon, kafes teller yapıldı, hendekler kazıldı, gözetleme kuleleri yenilendi ve kritik bölgeler aydınlatıldı. Bunun yanı sıra öncelik terör örgütünün tehdit oluşturduğu bölgeler olmak üzere 911 kilometrelik sınırın tamamının modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulacak duvarla kapatılması için harekete geçildi.Milli Savunma Bakanlığı ve TSK\'nın aldığı kararın ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle oluşturulan duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı.

781 KİLOMETRE DUVARLA KAPATILDI

911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 781 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Sınır hattının kalan 130 kilometrelik kısmının ise 2018 yılının ilkbaharına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yapımı tamamlanan bölgelerde kilometrelerce uzayan duvar yörede ise \'Türk Seddi\' olarak adlandırılıyor. Tamamlanınca Çin Seddi ve Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan Türk Seddi, düşmana da korku veriyor. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de alınan önlemlere rağmen tırmanmak isteyenlere karşı 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi.

SINIRIN YARISI AYDINLATILDI

Sınır hattında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hayata konulan uygulama kapsamında şu ana kadar 262 kilometre kafes tel yapıldı. Sınır hattının ayrıca geceleri olası kaçakçılık, kaçak geçiş ve terörist saldırılara karşı da kritik olarak belirlenen bölgelere öncelik verilerek şu ana kadar 472 kilometrelik kısmına aydınlatma sistemi kuruldu. Böylece sınır hattı geceler gündüze dönüştürüldü. Sınır hattında ayrıca askerlerin görev yaptığı nöbetçi kule ve kulübe sayısı artırılırken, yeni yapılan kule ve kulübelerin rokete dayanıklı şekilde güçlendirildi.

SINIR 24 SAAT İZLENİYOR

Türk Seddi ile güçlendirilen sınır hattında görev yapan Mehmetçikler, 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutuyor. Kule ve kulübelerde sınır hattını dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri ayrıca İnsansız Hava Araçları ve drone\'lardan de yararlanıyor. Teknolojik cihazlar ile önlem alan asker ayrıca sınırda, 360 derece görüntü kaydı alınabilen zırhlı muharebe aracıyla sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Sınırda buna ek olarak askerler, patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

KAÇAKÇILIK VE KAÇAK GEÇİŞ SONA ERDİ

İç savaşın başlamasıyla Suriye\'den Türkiye\'ye at, araç ve sırtla yapılan kaçakçılık da Türk Seddi adı verilen modüler beton duvar uygulamasının hayata geçmesiyle neredeyse tamamen bitti. Uygulama ile sınır hattından kaçak olarak Türkiye veya Suriye tarafına geçmek isteyenler de engellendi.

- Sınır hattı

- Sınır hattındaki modüler duvar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153 MB

(ÖZEL HABER)

4)KIŞIN LEZZETİ KAVURMA İÇİN KAZANLAR KAYNAMAYA BAŞLADI

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzyıllardır devam eden kavurma geleneği, hemen her evin önemli kışlık erzakları arasında yer alıyor. Kış ayları için ilkbahardan itibaren özel olarak beslenen hayvanların etinden yapılan ve insanlık tarihinin en eski et saklama yöntemlerinden biri olan kavurma için kurulan kazanlar kaynamaya başladı.

Son yıllarda et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok aile kavurma hazırlığından vazgeçerken maddi durumu iyi olan ailelerin kavurmaya olan rağbeti devam ediyor. Semiz hale gelmesi ve etinin lezzetli olması için kavurma yapılacak hayvanlar 8 ay beslenip, Aralık ayında kesiliyor. Kavurma için hazırlıklar sabah saat 05.00\'te başlıyor. Hazırlanan yağsız etler meşe odununu ateşinde pişiriliyor. Oldukça meşakkatli olan pişirme işlemlerinin ardından hazırlanan etler, teneke veya kaplara bırakılarak, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Bu gelenek, yüzyıllardan beri devam ediyor.

KAVURMALIK HAYVANLAR, 8 AY BESLENİYOR

Eskiden bütün köylerde kavurma yapıldığını hatırlatan Mardinli aşçı Hikmet Ölçer, yıllardır ekibiyle birlikte ağız tadını bilenler için kavurma hazırladıklarını söyledi. Kavurmanın yapılışını anlatan Ölçer, \"İlk önce büyükbaş hayvanları alıp, 7-8 ay boyunca besliyoruz. Kavurma zamanı geldiğinde o hayvanları kesip, etleri doğruyoruz. Bir kilo etten 650 gram kavurma elde ediliyor. Kilosunu 70 TL\'den satıyoruz. Kavurma yapmak hem zahmetli hem masraflıdır. İşçiliği de çok zordur. Et ateşe bırakıldığında 6-7 saat boyunca karıştırılıyor. Tam kıvamına gelene kadar çok emek veriliyor. Yaptığımız kavurmanın ömrü iki aydır. Havalar ısınmadan bitmesi lazım çünkü kavurma sıcak havada eriyor. Kavurma iç yağla yapıldığı için birbirini tutuyor. Buzdolabına da koymaya gerek yok. Salonda ya da balkonda bırakılıyor. Çok erken bir şekilde 5 dakikada hazır olabilen bir yemek çeşididir. Misafir geldiği zaman et alıp saatlerce pişirmeye gerek yok. Hemen ısıtılıp, misafire ikram ediliyor\" dedi.

\'KULLANILACAK ETE DİKKAT ETMEK LAZIM\'

Kavurma hazırlamanın meşakkatli olduğunu ve herkesin bunu yapamadığını dile getiren aşçılardan Hacı İsmail Ferhanoğlu da, \"Kavurma için hayvan alındığında yağı olmaması lazım. Eti yağlı olan hayvan kavurma için olmuyor. Kavurma yapılırken çok dikkat edilmesi gereken bir husus da kavurma etine katılacak yağdır. Kavurma etine katılacak yağın böbreklerin üzerindeki yağ olması gerekiyor. Böbrek üzerindeki yağ geç donuyor. Böbrek yağı kavurmanın küflenmesini önlüyor ama diğer yağlar çabuk donuyor. Kavurma, kırmızı et ile böbrek yağından yapıldığında çok daha lezzetli oluyor. Kavurma yapmak meşakkatli bir iştir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir\" diye konuştu.

\'ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ\'

Kavurmanın yapılışını yerinde görmeye geldiğini ifade eden vatandaşlardan Deniz Yılmaz, \"Sabah 05.00\'ten beri buradayım. Ustalarla beraber kavurmanın yapıldığı yerdeyiz. Kolay bir meslek olmadığını gördük. Gerçekten zahmetli bir iştir. Kavurma yapan arkadaşların emeğinin hakkını verdiklerine şahit olduk. Kavurma en çok kadınların işine yarıyor çünkü kolay hazırlanan bir yemektir, fazla uğraşmıyorlar. Bir misafir geldiğinde ısıtıp, direkt servis ediyorlar\" şeklinde konuştu.

\'MEZOPOTAMYA\'NIN VAZGEÇİLMEZ BİR YEMEK KÜLTÜRÜDÜR\'

Kavurmanın birçok yemek çeşidinde kullanıldığını bildiren Göksel Adıbelli ise \"Kavurma, Mezopotamya bölgemizin en geleneksel ve vazgeçilmez bir yemek kültürüdür. Kavurma, her yemeğe girilen bir çeşittir. Birçok yemek çeşidinde kullanılıyor. Hem kendimiz yiyoruz hem de misafirlerimize ikram ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Kazanlardan görüntü

Etlerin karıştırılması

Kazanlarda yanan ateş

Aşçıların ve vatandaşların konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

// ÖZEL- GÖRÜNTÜLÜ //

5)SEDİR KOZALAĞI KADINLARIN ELLERİNDE FİDANA DÖNÜŞÜYOR

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki sedir ağaçlarının kozalakları, kadın ve erkek işçiler tarafından toplanıyor. Bu kozalaklardan elde edilen tohumlar, kadınlar tarafından dağlık arazilere saçılarak, yeni sedir filizlerine dönüştürülüyor.Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Gömbe ve Sütleğen orman bölge şeflikleri sınırlarında, sedir ağaçlarının kozalakları kadın ve erkek işçiler tarafından toplanıyor. İşçiler, tırmandıkları sedir ağaçlarından özel bir araçla kozalakları tek tek koparıyor. Toplanan kozalaklar, Sütleğen Mahallesi\'ndeki boş alana getiriliyor. Önce suyla ıslatılan kozalaklar, gece sıfırın altına inen sıcaklıkta çatlıyor. Çatlayan kozalakları kadın işçiler, elleriyle tek tek parçalayıp, tohumlarını ortaya çıkarıyor. Çuvallara doldurulan tohumlar da araçlarla Toroslar\'ın yamaçlarına götürülüyor.

30 TON KOZALAK TOPLANDI

Kovalara konan sedir tohumları, kadınlar tarafından araziye serpiliyor. Serpilen tohumlar, yaklaşık 1 yıl sonra fidan olarak gün ışığına çıkıyor. Toroslar\'ın yamaçlarında çalışan kadınlar, günlük 60 TL kazanıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu yıl, bölgeden 30 ton sedir kozalağı toplandı.

Öte yandan Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'nce, 500 hektar alanda tohumlama yapılacak. Kadın işçilerden Medine Karakoyun, \"Sedir kozalaklarını dağlardan topluyoruz. Eritip, tohum haline getiriyoruz. Gereken yerlere ekiyoruz. Toprakla buluşturup, sedir ağacına dönüştürüyoruz\" dedi.

\'19 BİN HEKTAR SEDİR ORMANI BULUNMAKTADIR\'

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ise \"Sedir ormanları, dünyada nesli tükenmekte olan ormanlardır. Sedir ormanları, ülkemizde Akdeniz Bölgesi\'nde, özellikle Elmalı ve Kaş ilçelerinde yetişen ağaç türüdür. Kaş\'ta, 19 bin hektar sedir ormanı bulunmaktadır. Sedir ormanlarının az olduğu alanlara kasım, aralık aylarında kozalakları toplatarak, vatandaşımıza tohumları açtırıyoruz. Bu tohumları da toprakla buluşturuyoruz. Bu attığımız tohumlar, 1 yıl içinde fidana dönüşüyor. Sedir ormanlarının alan miktarını bu şekilde artırıyoruz. Ayrıca bu çalışmalarla orman köylümüze ekonomik girdi sağlıyoruz\" diye konuştu.

- Ormanlardan genel görüntüler

- Ağaca çıkıp kozalak toplayanlar

- Kozalaklardan detay

- Kozalakları parçalayan kadın işçiler

- Dağlarda kozalak tohumu saçan işçiler

- Kadın işçilerin dağda yemek yemesi

- Röportajlar

475 MB /// 07.47\"

(Haber- Kamera Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

6)DİYARBAKIR\'DA SOKAK KEDİLERİNE ISI YALITIMLI ÖZEL EV

DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, havaların soğumaya başladığı bugünlerde, sokakta kalan kediler için kendi imkanlarıyla yaptırdıkları ve boyadıkları ısı yalıtımlı kedi evlerini kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, soğukların artması nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla kendi imkanlarıyla kedi evleri yaparak bir ilke imza attı. Aralarında doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu üyeler, ısı yalıtımlı kedi evlerini, işlerinden artan zamanlarda evlerinde boyayarak yaklaşık 1 aylık zaman içerisinde hazırladı. Şimdiye kadar 30 adet ısı yalıtımlı kedi evini boyayarak üzerlerine mizah ve dikkat çekici sözler yazan üyeler, hazırladıkları kedi evlerini kentin değişik noktalarına bıraktı. Tigris Bisiklet ve özel sporcular Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu, kulüplerinde çeşitli meslek gruplarından üyelerinin olduğunu belirterek, 2014 yılından bu yana özellikle sosyal ve kültürel alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi. İnsan, doğa ve sağlık alanlarında da sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını ifade eden Alioğlu, \"Bu projelerle bölgede farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyini arttırmak ve aynı zamanda halkta farkındalık uyandırmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı gün geçtikçe arttırıyoruz. Yaklaşık 200 üzerinde üyemiz var. Ve bu işler tamamıyla gönüllülük üzerinden yürütülüyor. Sadece Diyarbakır\'a hitap etmiyoruz, ülkenin bütün bölge ve illerinde faaliyet yürütecek kapasitedeyiz. Biz bisiklet Kulübü görünsekte aslında sadece bisiklet kulübü değiliz. Aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik bir çok faaliyetimiz var\" dedi.

Soğukların artmasıyla birlikte sokak kedilerinin yemek bulamadığını ve barınma yerlerinin olmadığını belirten Alioğlu, şöyle konuştu:

\"Kedilerin soğuktan zarar görmesini engellemek amacıyla ısı yalıtım sistemiyle dizayn edilmiş ve kendi imkanlarımızla oluşturmuş olduğumuz kedi evleriyle en azından ulaşabildiğimiz kadar sokak hayvanlarının zarar görmemesini sağlayacağız. Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımızın müthiş bir özverisi var. Özverileri sayesinde biz bu çalışmayı bu noktaya getirdik. Ancak sadece bizim çaba ve gayretlerimiz yetmiyor. Halkında bu kedi evlerini bıraktığımız noktalarda bakımlarına destek olması gerekiyor. Ve mama ihtiyacı konusunda destek istiyoruz. Ayrıca biz bu evleri bıraktıktan sonrada evlerin korunması noktasında takipçisi olup ara ara takip ederek mama desteği konusunda halkın desteğini istiyoruz. Biz bu noktaya getirdik bundan sonrasını da halkımız sürdürecektir. Umarız sokak hayvanlarımız da yaşam alanları olan bu evlerde daha güzel yaşamış olur. Şuan imkanlar dahilinde 30 adet yetiştirebildik. Destekler geldikçe biz bunları kentin bütün cadde ve sokaklarına yaymayı planlıyoruz. Biz buna öncülük ettik ama STK\'lar veya bireysel çalışmalarla sokaklara bırakılarak bu bilincin arttırılmasını istiyoruz.\"

-Kedi evlerini hazırlayan grup üyeleri

-Kedi evlerinin boyanması yazılar yazılaması

-Kedi evlerini hazırlayanlarla röportaj

-Kedi evlerinin hazırlanarak çıkarılması

-Kedi evlerinin sokaklara yerleştirilmesi

-Başkan Alioğlu\'nun konuşması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

