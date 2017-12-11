DHA YURT BÜLTENİ-3

ERDOĞAN: TRUMP\'UN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE (EK)

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKMAK AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından kent hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yaşayan Kemal-Dilek Akıncı çifti\'nin 3 yaşına basan üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile Valilik binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşı çocuklara çeşitli hediyeler vererek anne ve babalarıyla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Valilik\'ten ayrılarak Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı \'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan\'ın görüşme isteğini kırmayarak evlerinde ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yaşında iken ağırladığı adaşlarının evine 17 yıl sonra yeniden konuk oldu.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyaretinden görüntüler

SİVAS/DHA

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2)KAMU GÖREVLİLERİNİN DAVASI, ALADAĞ DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ

ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar Cemaati\'ne ait kız yurdu yangını faciasında, haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava ile Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında açılan dava birleştirildi. Sanık sayısının 6\'sı tutuklu 12 kişiye yükseldiği davanın 4\'ncü celsesi bugün görülmeye başlandı. Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri; Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybetti.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Ara duruşmada sanık Ramazan Dede sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 12 kişiye mezar olan yurt da yıkıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Tutuklu sanıklar, bugün mahkeme salonu küçük olduğu duruşmanın yapıldığı Kozan Ticaret Odası binasına geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Sanıklar jandarmaların arasında duruşmanın yapılacağı salona çıkarıldı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, ilk dava ile Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile Şube Müdürü Davut Gökçeli ile yurtta denetim yapıp rapor hazırlayan görevliler Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın hakkında açılan davayı birleştirdi. 2 davanın birleştirilmesiyle birlikte Aladağ davasında sanık sayısı, 6\'sı tutuklu olmak üzere 12 kişiye yükseldi.

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- Polislerin görüntüsü

- Jandarmanın araçtan inmesi

- Zanlıların araçtan inmesi

- Girişleri

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- Sosyal Haklar Derneği üyesi Avukat Ömer Gökhan Çelik\'in açıklaması

- Eğitimsen Genel Başkanı Feray Aytekin Doğan\'ın açıklaması

- Ticaret Odası dış görüntüsü

- Ailelerden detay

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Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Yaşar KORKUSUZ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/KOZAN,(Adana),(DHA)

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3)DEAŞ BOMBACISI OLDUĞU İDDİASIYLA YARGILANAN SANIĞA BERAAT

DİYARBAKIR\'da 2 yıl önce polis lojmanları yakınındaki evinde çok miktarda patlayıcı, kimya tüpleri, gaz maskesi, elektronik devre kartları, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılıçla yakalanan B.İ. (36), \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan beraat ederken, evinde ele geçirilen kılıç nedeniyle 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, kılıcın sanığa ait olduğuna dair kanıt olmadığı gerekçesiyle verilen bu cezayı da bozdu.

Diyarbakır\'da, 5 Eylül 2015 tarihinde polis lojmanları yakınındaki binada oturan B.İ.\'nin, DEAŞ terör örgütüne mensup önemli biri olduğu, evinde bomba düzeneği hazırladığını ve önümüzdeki günlerde eylem yapacağı ihbarı yapıldı. Operasyon yapılan evde, cam tüp içindeki kimyasal maddeyi balkonun atık su giderine döken B.İ. gözaltına alınırken, evin laboratuvara dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde çok miktarda kimyasal katı ve sıvı madde, torpil, ölçekli cam kap, cam çubuk ve şişe, plastik ve cam numune alma tüpleri, gaz maskesi, patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler, dinamit görünümü verilmiş üzerinde elektronik devre kartı bulunan saat, elektronik devre elemanları, el yapımı ve fabrikasyon elektronik devre kartları, çok sayıda cep telefonu ve 42.5 santimetre uzunluğunda sivri uçlu bir kılıç bulundu.

Gözaltına alınan B.İ. tutuklanırken, katı, sıvı ve toz halde elde edilen maddelerin patlayıcı yapımında kullanılabilen maddeler olduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda, asit içerikli madde ve aseton karıştırılması ile TATP adlı el yapımı patlayıcı üretilebileceği, sodyum benzoat ve potasyum klorat içerikli patlayıcı madde karışımının, torpillerin içinden temin edilerek, ana patlayıcı madde olarak kullanılabileceği kaydedildi. Ele geçirilen maddenin \'önemsiz tür ve miktarda patlayıcı kapsamında olmadığı\' belirtilen raporda, elektronik devre kartları ve dinamit görünümlü, üzerinde elektronik devre kartı bulunan saatli bomba görüntüsü verilen masa saatinin, bir bomba düzeneğinde anahtar sistemi olarak kullanılabileceği ifade edildi. Raporda, şöyle denildi:

\"Ülkemizde geçmişte terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı eylemlerde, asit içerikli maddeler ile asetonun belirli oranlarda karıştırması ile kolaylıkla üretilebilen, TATP adı verilen oldukça güçlü bir el yapımı patlayıcı maddenin kullanıldığı bilinmektedir. Pembe plastik kutu içerisinden elde edilen 110 gram ağırlığındaki patlayıcı maddenin önemsiz tür ve miktardaki patlayıcı maddeler kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. El yapımı elektronik devre kartlarının bir bomba düzeneğinde anahtar sistemi olarak kullanılabilecekleri, elektronik devre elemanlarının bomba düzeneğinde anahtar sistemi hazırlamakta kullanılabilecekleri, saatli bomba imajı verilen masa saatinin zaman ayarlı elektronik anahtar sistemi olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.\"

PATLATMA DENEMESİNİ CEP TELEFONUNA KAYDETMİŞ

Arama sırasında B.İ.\'nin kullandığı el konulan dizüstü bilgisayarında zaman ayarlı elektronik devreleri gösteren fotoğraflar,çok sayıda video ve ses dosyası, \'Küresel cihadın Türkiyeli fedaileri\' videosu ile çok sayıda elektronik devre şemaları ve elektronik derslerine ilişkin videolar bulundu. Bilgisayarda ayrıca Usame Bin Ladin\'in hayatını anlatan kitap, Suriye ve Filistin\'de öldürülen ve işkence yapılan kişilerin fotoğrafları, uzun namlulu silahların sökülüp takılması fotoğrafları, cihat ve şahadeti anlatan çatışma bölgelerinde ölen kişilerin fotoğrafları, bir bombanın yerleştirilme, yanma ve patlama anlarını gösteren video ile DAEŞ terör örgütü üyelerinin bomba düzeneği kullanarak öldürdükleri kişilerin ölüm anlarını gösteren videolar bulundu.

B.İ.\'nin cep telefonunda ise arama yapılan evinin salonunda, patlayıcı düzeneği hazırlayarak, zaman ayarlı şekilde patlattığı görüntüler bulundu. Ayrıca DEAŞ terör örgütü mensuplarının esir aldıkları 10 kişiye patlayıcı yerleştirdikleri, güçlendirilmiş patlayıcıyı ateşledikleri, 10 kişinin ceset parçalarının havaya ve geniş bir alana yayıldığı görüntüler çıktı.

Polis raporunda B.İ.\'nin özellikle patlayıcının etkisini öğrenmek için bu çeşit videoları seçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

SAVCI: DEAŞ ÜYESİ OLARAK CEZALANDIRILSIN

B.İ. hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak bulundurma\' suçlarından 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin DAEŞ terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenecek eylemlerde kullanılmak üzere bomba yapmaya çalıştığı belirtildi.

Evde bulunun kimyasal maddelerin patlatılmaya hazır bomba olmadığı raporu nedeniyle İ.B., hakkında bu suçtan dava açılmadı.

Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanırken tahliye edilen B.İ., DEAŞ terör örgütü ile ilgisi olmadığını, hobi amacıyla elektronik malzemeleri bulundurduğunu, amatör olarak kimya ile ilgilendiğini, kimyasal maddeleri internet üzerinden aldığını anlatırken, \"Ulaştırma Bakanlığı\'nın düzenlediği tehlikeli madde güvenlik danışmanlık uzmanlığı sınavına hazırlanıyorum. Bakanlığın istediği mecburi eğitim için kayıt yaptırdım. Aramada bulunan cep telefonlarını atmaya kıyamadığım için evde bulunduruyorum. Telefonları bomba düzeneği ateşleme veya uzaktan kumanda olarak kullanmadım. 2 üniversite bitirdim. Halen Almanca bölümünde öğrenciyim. Evde kendimi geliştirmeye dönük çalışmalar yapıyordum. Bilgisayarımdaki görüntüler haber sitelerinde izlediğim görüntülerdir. Terör örgütüne bomba hazırlamak gibi bir niyetim yok\" dedi.

Sanığın ablası A.İ. ve ağabeyi M.İ. ise evde bulunan bazı malzemelerin kendilerine ait olduğunu, ancak bunların bomba yapımında kullanmak amacıyla almadıklarını söyledi. Savcı, B.İ.\'nin cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

2 Mart 2017 tarihli duruşmada kararını açıklayan mahkeme, B.İ., \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan beraat etti ancak, evde bulunan kılıç nedeniyle 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırıldı. Bu ceza ertelendi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Cumhuriyet Savcısı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmediği için ,sanık B.İ.\'nin avukatı ise evde bulunan kılıç nedeniyle ceza verildiği için istinaf başvurusu yaptı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi,usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın istemini reddetti. Ele geçirilen kılıca benzeyen bıçağın sanığa ait olduğuna dair kesin kanıt olmadığı gerekçesiyle bu verilen ceza kararı bozuldu.

B.İ.\'nin yeniden 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanırken, \'bıçak ve izinsiz maddeleri izinsiz olarak bulundurma\' suçundan daha önce 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezası verilen B.İ.\'nin beraatine hükmetti. Kararda evin duvarına asılı kılıç şeklindeki bıçağın sanığa ait olduğuna dair savunmasının aksini kanıtlar delil bulunmadığı kaydedildi.



Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)BACAĞINDAN TABANCAYLA YARALANDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada, 26 yaşındaki Vahdettin İder tabancayla bacağından yaralandı. İder hastanede tedaviye alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün (pazar) saat 22.45 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 334 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, alacak yüzünden Vahdettin İder ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonrası 3 kişiden biri, tabancayla İder\'i bacağından yaralayıp, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İder\'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İder\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca açılan ateş sonucu bir otomobilde de hasar oluştu. Polis, olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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5)BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

NİĞDE’de 24 yaşındaki Ahmet Arı, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Mehmet Emre K. gözaltına alındı. Olay, Merkez Burhan Mahallesi Hanlar Sokak’ta tek katlı evde sabaha karşı meydana geldi. Kavga sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, Ahmet Arı\'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi Ahmet Arı\'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan inceleme ardından Arı\'nın cenazesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili katil şüphelisi olarak Mehmet Emre K. gözaltına alınarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Cesedin evden çıkarılması

- Ambulans görüntüsü

SÜRE:01\'03\"

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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6)EV ALEV ALEV YANDI

SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde 3 katlı binanın 3\'üncü katında çıkan yangında ev alev alev yandı.

Saat 09.00 sıralarında, Ferizli Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki 3 katlı binanın 3\'üncü katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Fabrikada çalışan kişinin iş yerinde bulunması nedeniyle evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler evin pencerelerinden yükseldi. Merdivenli araçla binaya yaklaşılarak alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daire kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Alevlerin yükseldiği binadan görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA) -

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7)\'UYKU BOZUKLUKLARI CİNSEL İSTEKSİZLİĞE, İKTİDARSIZLIĞA NEDEN OLABİLİR\'

AHİ EVRAN Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin, uyku bozukluğu olan hastaların cinsel yaşamlarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, \"Uyku apnesi dediğimiz rahatsızlıklar kadınlarda cinsel isteksizliğe, erkeklerde iktidarsızlığa neden olabilir\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen 12\'nci Ulusal Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi\'ne katılan Ahi Evran Üniversitesi KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin, uyku bozukluklarının gündelik yaşamdan cinselliğe, askerlikten, iş hayatına kadar pek çok noktada olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

\"NORMAL YAŞAMA ADAPTASYONDA SIKINTI YAŞAYABİLİR\"

Uyku rahatsızlıklarının toplumun en az yüzde 10- 15\'inde uykuya dalma, uykuyu sürdürme, uyku sırasında nefesin kesilmesi şeklinde görüldüğünü belirten Metin, \"Bu insanlar gün içerisinde normal yaşantılarını sürdürme sıkıntısı yaşar. Devamlı bir uyku ihtiyaçları vardır veya uyku apnesi dediğimiz uyku bozuklukları vardır. Bu hastalarımız geceleri uyurken çok fazla nefes durmasıyla karşı karşıya kalır. Bu da sağlıklı uyku alamamalarına, vücudun yeterli oksijen alamamasına sebep olur. Gün içerisinde devamlı bir uyku halindedirler, devamlı uyku ihtiyacı halindedirler, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği, normal yaşama adaptasyonda sıkıntı yaşayabilir. Bu durum iş gücü kaybına neden olabileceği gibi hastalarda sosyal aktivitelere katılmada eksiklik, adaptasyonda problemler ve sistemik hastalıklara da yol açabilir\" dedi.

\"EVLİLİK YAŞANTILARINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR\"

Horlamanın da bir uyku rahatsızlığı olduğunu anlatan Metin, \"Bu hastalarımızın çoğunluğu gece yatarken horlamaktadır. Uyurken horlamaktadır. Bu eşlerini olumsuz etkilemektedir. Bu hastalarda özellikle kadınlarda uyku apnesi dediğimiz rahatsızlıklar görülüyorsa, kadınlarda cinsel isteksizliğe neden olabilir, erkeklerde uyku apnesi iktidarsızlığa neden olabilir, cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu da evlilik yaşantılarını olumsuz yönde etkileyebilir\" diye konuştu.

\"HORLADIKLARINDAN DOLAYI YATAKLARI AYIRIYORLAR\"

Horlamanın değişik sebepleri olduğunu kaydeden Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Horlama gece kişiyi etkilediği gibi kişinin yanında eşini de olumsuz etkileyecektir. Aşırı horlayan bir kişinin yanında eşi uyumak istemeyecektir. Horlama şikayeti için genelde hastalar kendileri başvurmaz, genellikle eşleriyle beraber gelirler. Eşler bundan şikayetçidir. Bu da yataklarını ayırmalarına sebep olmaktadır. Horlayan hastalar geceleri aşırı horladıklarından dolayı yatakları ayırıyorlar, yatakları ayırdıkları için eşlerinden biraz uzaklaşıyorlar. Bu da iki tarafın birbirinden uzaklaşması bir cinsel isteksizliğe, aile içinde huzursuzluğa neden olabiliyor. Horlayan hastalarda özellikle sigara ve alkolü kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sigara alkol kullanımı horlamayı iyice tetiklemektedir. Horlayan hastalarımızda uyku apnesi de görülebilmektedir, bu da cinsel isteksizliğe ve cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilmektedir.\"

\"YÜZDE 35 ORANINDA ÖZÜR RAPORU VERİLEBİLİYOR\"

Tedavi edilemeyen uyku rahatsızlıklarında saatte 30 veya daha fazla en az 10 saniye nefes kesilmesi şeklinde rahatsızlığı olan hastalara sağlık kuruluşları tarafından yüzde 35 oranında özür raporunun verilebildiğini ve başka hastalıkları da olduğu zaman malulen emekli olabildiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin, \"Hasta uyurken uygulanan pozitif basınçlı hava veren \'PAB\' dediğimiz cihazlar vardır. Bu cihazları kullanmalarına rağmen uykuda nefes durmalarının sayısı saatte 15 ve üzeriyse sağlık kuruluşları tarafından bu tür hastalar için \'askerliğe elverişli değildir\' raporu verilmektedir. Askerlik herkes için vatan görevidir ama bu tür kişilere nöbet tutturamayacaksınız, kritik görev veremeyeceksiniz. Bu yüzden askerliğe elverişli değildirler\" dedi.

ÇOCUKLARDA UYKU PROBLEMLERİ

Ailelerin özellikle annelerin çocuklarında geniz eti olup olmadığı konusunda zaman zaman şüphe duyduklarını anlatan Metin, çocuklarda uyku problemi olup olmadığının anlamak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

\"Gece takiplerinde çocuğun nefes kesilmesini gözlemlerlerse veya gün içerisinde çocuğun devamlı bir uykululuk hali varsa çocuk oturduğu yerde uyuyakalıyorsa, devamlı uyuma ihtiyacı duyuyorsa veya daha küçük çocuklarda devamlı bir huzursuzluk hali içindeyse uyuduktan sonra çocuk rahatlıyorsa ve normal yaşıtlarına göre daha uzun süreler uyuyorsa o zaman bir uyku probleminden şüphelenebilirler.\"

Görüntü Dökümü

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- Konferanstan görüntüler

- RÖP: Yrd. Doç. D r. Mehmet Metin (5 bölüm)

- Detay görüntüler

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Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)