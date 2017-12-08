DHA YURT BÜLTENİ-3 

Sezaryenle doğumda doktor unutkanlığı böbreğini kaybettirdiği iddiası

EDİRNE\'de 21 yaşındaki Esra Esma Büyükpiliç, sezaryenle yaptığı doğum sırasında iddiaya göre doktor İ.A., bıçağı kalın bağırsağına kaçırınca, kanama yaşanması üzerine idrar torbasının bir kısmını bağlayıp, öyle unuttu. Hastaneden taburcu edilen ve şiddetli ağrılar yaşayan Büyükpiliç, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat edilerek çürüyen sağ böbreği ile kalın bağırsağının bir kısmı alındı. Doktor hatası yüzünden ölümden döndüğünü söyleyen genç kadın, doktor hakkında şikayetçi oldu.

Edirne\'de ikinci çocuğuna hamile olan Esra Esma Büyükpiliç, yaklaşık 3 ay önce Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede doktor İ.A., tarafından sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getiren Büyükpiliç, Yağız adını verdiği çocuğuyla birlikte bir kaç gün sonra taburcu edildi. Doğumdan 12 gün sonra şiddetli ağrılar yaşayan Büyükpiliç, gittiği hastanede doktoru İ.A., tarafından muayene edildi. İddiaya göre, doktor İ.A., genç kadına rahminde kist oluştuğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Ameliyat olmayı kabul etmeyen Büyükpiliç, günlerce ağrılarla yaşadı. Ancak fenalaşan Büyükpiliç, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. İlk kontrollerinin ardından böbrek nakil ünitesine sevk edilen Büyükpiliç, Doç.Dr. Tamer Sağıroğlu, tarafından ameliyata alındı. Büyükpiliç\'in sağ böbreğinin idrar torbasına giden çubuğun doğum sırasında bağlı unutulması nedeniyle,

böbreğin şişerek patladığı belirlendi. Genç kadının böbreği ile kalın bağırsağının bir kısmı ameliyatla alındı.

\'2 GÜN GEÇ KALSAM YAŞAMA ŞANSIM OLMAYACAKMIŞ\'

Doğum sırasında doktor İ.A.\'nın ihmali ve dikkatsizliği yüzünden böbreğini ve kalın bağırsağının bir kısmını kaybedip, ölümden döndüğünü ileri süren Esra Esma Büyükpiliç, doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Doktor İ.A.\'yı mahkemeye verip hakkını yasal yollardan da arayacağını belirten Büyükpiliç, \"Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi\'nde 3 ay önce doktor A.İ., tarafından sezaryen ile ikinci çocuğum olan Yağız\'ı dünyaya getirdim. Doğum sırasında doktor bıçağı bağırsaklarıma kaçırmış. Kanama olduğundan dolayı idrar torbamın bir kısmını bağlamış. Ve öyle dikmiş. Eve çıktım ağrılarım başladı. Bir şey yiyip içemez oldum. Doğumdan 12 gün sonra doktorum A.İ., dikişlerim için kontrole çağırdı. Gittiğinde \' yumurtalıkta kist var, hastaneye yatıralım seni ameliyata alalım\' dedi. Ben istemedim. Daha sonra başka doktora çıktım ve beni fakülteye yönlendirdiler. Ve burada hemen ameliyata alındım. Böbreğim tamamen bitmiş ve böbreğim alındı. Kalın bağırsağımın yarısı alındı. İnce bağırsağımın şu an birazı dışarıda duruyor. 5-6 ay sonra içeri girecek. Buraya ağrılarım çok var diye geldim. Doğumdan sonra çok ağrılarım oldu. Böbreğimi iltihaptan dolayı çürüdüğü için aldılar. Bağırsağımı da aynı şekilde aldılar. Doktor hatası olduğunu söylüyorlar. İki gün daha geç kalsaymışım yaşama şansım olmayacakmış. Tedavi sürecim hala devam ediyor\" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi süren Esra Esma Büyükpiliç\'in ablası Elif Savaş, kardeşinin doktor hatası yüzünden ölümden döndüğünü söyledi. Büyükpiliç, \"Kardeşimin hastalığından çok sonra haberimiz oldu. 3 ay önce sezaryen ile doğum yaptı. Buradaki doktorlarımız bize, yanlış ellerde yanlış tedaviler gördüğünü söyledi. Bağırsağında kesik oluşturmuşlar idrar kesesinin bir kısmı bağlanmış. Bağlandığı içinde idrar torbası şişerek içeride patlamış. Ve içerde patladığı içinde, böbreğini ve kalın bağırsağını çürütmüş. Bu işlemler sonucu sağ böbreği alındı. Şu anda tek böbrekli kardeşim. Kalın bağırsağının bir kısmı alındı. İnce bağırsakta dışarıda kaldı. Bu bağırsağın tekrar içeri alınması için operasyon geçirecek. Burada doktorumuzun bize söylediği durumu çok kötü. Doktorun basit bir hatası yüzünden kardeşimi kaybetme korkusu yaşadık. Tedavisi uzun sürecek. Doktor hakkında şikayetçi olacağız. Bizim başımıza geldi, başkasının başına böyle kötü şeyler gelmesin\" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esra Esma Büyükpiliç\'in başvurusu üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü doktor İ.A., hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, \"Büyükpiliç\'in doktor hakkındaki şikayeti üzerine gerekli idari soruşturma başlattık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trakya Üniversitesi Hastanesi tabelası

-Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi tabelası

-Doğum ünitesi tabelası

-Esra Esma Büyükpiliç\'in konuşması

-Elif Büyükpiliç ile röp

-Hasta yatağından genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Akaryakıt istasyonunun mazgallarını 3 gün arayla 2 kez çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

ADANA\'da, akaryakıt istasyonunun mazgallarını çalan 29 yaşındaki Erhan U. yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Karataş Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Öğle saatlerinde, akaryakıt istasyonuna gelen Erhan U., bin 500 lira değerindeki mazgalları yerinden sökerek, motorsikletine yükledi. Hırsızlık olayını fark eden görevliler, çalınan mazgalların yerine yenisi yaptırdı. Olaydan 3 gün sonra tekrar petrol istasyonuna gelen Erhan U. aynı yöntemle tekrar soygun yaptı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Akaryakıt istasyonu sahibi, olayın ardından polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, görüntülerden zanlının kimliği tespit etti. Adresi tespit edilen Erhan U. kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemede, \"Evimin önü çamur oluyordu, mazgalları o yüzden çaldım\" diyen Erhan U. adli kontrol şartlıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anından görüntüler

- Mazgalları yerinden çıkarması

- Motosiklete yüklemesi

- Akaryakıt istasyonundan ayrılması

- Hırsızın adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA ,(DHA)

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Veteriner, aracın çarptığı yaralı köpeği tedavi edip, sahiplendi

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde veteriner hekim Barış Kasımoğlu, bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kliniğe getirilen köpeği tedavi edip sağlığına kavuşturduktan sonra sahiplendi.

Keşan\'da, geçen 17 Kasım\'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi\'nde meydana gelen olayda 8 aylık border collie cinsi sokak köpeği, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı köpek, yoldan tesadüfen geçen Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant-Veteriner Sağlık bölümü öğrencisi ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Kaan Atağ tarafından yakındaki bir veteriner kliniğine götürüldü. Çenesinde kırık ve vücudunda ezikler bulunan köpek, veteriner hekim Barış Kasımoğlu tarafından tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 günlük tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan ve \'Hoşaf\' adı verilen köpeği kendisini iyileştiren veteriner hekim Barış Kasımoğlu sahiplendi.

Barış Kasımoğlu, \'Hoşaf\'ın kendilerine trafik kazası nedeniyle yaralanması sonucu getirildiğini belirterek, \"Çok belirgin kafa travması, çenesinde ayrılma vardı ve koma halindeydi. Hemen gerekli müdahaleleri yaptık. 15 gün içerisinde de sağlığına kavuştu. Kuru mama yemeye başladı. Bu süreçte biz kendisine çok alıştık. İlk başta klinikte bakacaktım ama ben köpeği sahiplenmeye karar verdim. Birlikte evime taşınacağız\" dedi.

ÇARPIP KAÇMAK DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Araç çarpması sonucu yaralanan sokak hayvanlarının en kısa sürede veteriner kliniklerine ulaştırılması gerektiğini ifade eden Kasımoğlu, \"Yaralı hayvanın dakikalar içerisinde kliniğe ulaştırılması gerekiyor. Kliniğe ulaştırılırken de mutlaka yumuşak bir bez veya battaniyeye sarılması ve hareket ettirilmemesi gerekiyor. Eğer kırıkları varsa da bacakları havlu veya gazete yardımıyla sabitlenmeli. Bize ulaşıp, tavsiyede alabilirler. Mutlaka sağ duyulu olmaları ve yaralı köpekleri bırakmamaları gerekiyor. Çarpıp kaçmak doğru bir davranış değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sağlığına kavuşan \'Hoşaf\' isimli köpek

-Köpeğin klinik için dolaşması

-Köpeği sevenler ve oyun oynayanlar

-Detaylar

-Veteriner hekim Barış Kasımoğlu röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Emine\'nin aşk oyunu kanlı bitti

ADANA\'da başından vurularak öldürülen 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç\'ın, ayrıldığı sevgilisinin eski kocası ile yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen eski sevgilisini yeni sevgilisine ağabeyi olarak tanıtan 34 yaşındaki Emine T., \"Serdar benimle birlikte olmaya devam etmek isteyince eski eşim ile yeni sevgilime tehdit edildiğimi anlattım\"dedi.

Olay, 4 Aralık\'ta merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Serdar Ağırağaç\'a ait olduğunu belirledi.

ESKİ KOCA İLE YENİ SEVGİLİ ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ağırağaç\'ın ayrıldığı sevgilisi Emine T.\'yu incelemeye aldı. Bir işyerinde yönetici asistanı olarak çalışan Tunç\'un, 17 yıl önce perdecilik yapan 41 yaşındaki Osman Çiftçi\'yle evlendiğini, bu birliktelikten 1 kız 1 erkek çocuğu olduğunu tespit etti. Maddi sıkıntılar yüzünden 5 yıl önce eşinden boşanan genç kadının, iddia bayisi olan Serdar Ağırağaç\'la tanıştığını ve nikahsız olarak onunla yaşamaya başladığını öğrenen polis soruşturmayı genişletti.

TEHDİT ETTİ

Bir süre ilişki yaşadığı Ağırağaç\'tan ayrılan Emine T., bu kez sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası Nihat Yıldırım\'la aşk yaşamaya başladı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Ağırağaç ise, Tunç\'a \"Geri dön yoksa, seni ve çocuklarını öldürürüm\" dedi. Çocuklarına zarar geleceğinden korkan genç kadın durumu eski eşi Osman Çiftçi ile beraber yaşadığı Nihat Yıldırım\'a anlattı.

YENİ SEVGİLİSİNE ESKİ SEVGİLİSİNİ AĞABEYİ OLARAK TANITTI

Yeni sevgilisi Yıldırım\'a, eski sevgilisi Ağırağaç\'ı ağabeyi olarak tanıtıp kendini ölümle tehdit ettiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine eski koca ile yeni sevgili, eski sevgilinin peşine düştü. Kısa süre sonra Osman Çiftçi, beraberindeki 23 yaşındaki İhsan Boztay, 26 yaşındaki Gökhan Kaya ile Ağırağaç\'ı buldu. Eski koca daha sonra, Nihat Yıldırım\'ı arayarak \'Serdar elimizde\' dedi. Bunun üzerine Yıldırım, Ağırağaç\'ı merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi\'ndeki adrese getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim Akça tarafından dövüldü. Zanlıların elinden kaçmaya çalışan Ağırağaç ise, Yıldırım tarafından boynundan ve başından vurularak öldürüldükten sonda, boş araziye atıldı.

YAKALANDILAR

Emine T. ve Nihat Yıldırım ile birlikte 7 kişi gözaltına alınırken, eski koca Osman Çiftçi kayıplara karıştı. Sorguya alınan Emine T. sorgusunda, \"Serdar tekrar benimle birlikte olmak istiyordu. Kabul etmedim, beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Ben de durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat\'a anlattım\" dedi.

Katil zanlısın Nihat Yıldırım\'ın ise, \"Emine, ölen Serdar\'ı bana ağabeyi olarak tanıttı. Yaptığım araştırmada bende önceki sevgili olduğunu öğrendim. Emine\'yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar\'ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum\" diye konuştu.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan Nihat Yıldırım tutuklanırken, Emine T.\'ye ev hapsi verildi. Gözaltındaki diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şahısların, sağlık kontrolüne getirilmesi

- Emine Tunç\'un görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nin dış görüntüsü

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ARŞİV

-4 ARALIK 2017

olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA ,(DHA)

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Tavla turnuvasında \'mezar taşı\' hediye

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde geleneksel hale getirilen Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda en centilmen oyuncu seçilen oyuncaya hediye olarak mezar taşı verilecek.

Malkara\'da bu yıl 9\'uncusu Ocak ayı içinde düzenlenecek olan Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda derece alacak oyunculara ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşlar sponsor olarak tarafından hediyeler verilecek. Turnuvanın en dikkat çekici hediyesi ise mezar taşı oldu. Turnuvanın en centilmen oyuncusu seçilecek kişiye bir mezar taşı hediye edilecek.

En centilmen oyuncuya mezar taşı hediye edecek firmanın sahibi 52 yaşındaki Şenol Bıyıklıoğlu, \"Baba mesleğimiz olan mermerciliği 40 yıldan bu yana sürdürüyoruz. İlçede birçok projeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ilçede düzenlenecek olan tavla turnuvasına da sponsor olduk. Centilmenler her zaman kazanır diye en centilmen oyunculara hediyemiz olacak. Hediyemizi de mezar taşı olarak düşündük. Çünkü, geçmişlerimizin de mezarlarında görüyoruz. İsmi belli değil. 70 yıl, 50 yıl veya 100 yıl önce vefat etmiş olsa arşivlerden onların isimlerini bulup en azından isimlendirerek takmayı taahhüt ediyoruz. Bizler Star Mermer olarak Malkara\'da ilkleri yaptığımızı düşünüyoruz. Birçok meslektaşımıza da yol gösterdiğimizi düşünüyoruz. Malkara ilçemize güzel şeyler kazandıralım. Güzel projeler sunalım istiyoruz. Biz mezar taşlarımızı 100 yıl önceki gibi elmas kalemlerle çekiçlerle oyarak yapıyoruz. Bir mezar taşına tam bir gün mesaimizi harcıyoruz. Bu şekilde yaparsak daha kalıcı oluyor\" dedi.

Firmada çalışan Erkan Köktaş ise \"Ben 25 yıldır mermercilik işiyle uğraşıyorum. Düzenlenecek tavla turnuvasına sponsor olduk. Turnuva sonunda dereceye girecek ve kazanacak en centilmen arkadaşa mezar taşı hediye edeceğiz. Bundan sonraki düzenlenecek turnuvalara da mezar taşı hediyemiz olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Turnuvanın düzenleneceği kahvede tavla onayanlar

-Kahveye asılan afişte ödülün mezar taşı yazması

-Mezar taşı verecek Bıyıkoğlu\'nun taşları hazırlaması

-Ustanın mezar taşını elmas kalemle işlemesi ve hazırlaması

-Mermerlerden genel detay

-Erkan Köktaş\'ın konuşması

-Şenol Bıyıklıoğlu\'nun konuşması

-Diğer işçi ve ustaların çalışmaları

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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