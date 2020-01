DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TOKAT\'TAN 180 KOMANDO DUALARLA SURİYE\'YE UĞURLANDI

TOKAT’ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli 180 komando Suriye’nin El-Bab şehrine dualar ile uğurlandı.Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ‘Kurtlar’ olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli 180 komando için düzenlenen tören öncesinde askerler, protokol ve vatandaşlar ile birlikte tabur içerisindeki mescitte sabah namazını kıldı. Namaz çıkışında ise Niksar Belediyesi tarafından asker ve vatandaşlara simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu. Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban\'ın komando yemini ettirdi. Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.

Törende konuşan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, \"Bugün burada Suriye El-Bab bölgesindeki göreve giden komandolarımızı birazdan uğurlayacağız. Halen o bölgede ne mutlu Tokat İl Jandarma Komutanlığı olarak yine bizim Turhal ilçemizde konuşlu olan Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı 6 aydır kendisine tebliğ edilen görevi büyük bir kahramanlıkla yerine getirmektedir. Bu bir nöbet değişimidir. Bugün arkadaşlarım oraya gidecekler, diğer silah arkadaşlarım geriye dönecektir.\" şeklinde konuştu.

Törende Niksar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, göreve giden askerler için yazılan mektuplarını Komando Taburu Komutanı Yarbay Haydar İrban’ya teslim etti.

Törenin ardından göreve giden komandolar aileleri ile vedalaştıktan sonra dualarla Suriye’nin El-Bab şehrine uğurlandı. Komandolar El-Bab\'da 6 ay boyunca görev yapacak.

-Taburdaki törenden görüntüler

-Askerlerin birlikte sabah namazı kılması

-Kurban kesilmesi

-Öğrenci mektuplarının teslim edilmesi

-İl Jandarma Komutanının konuşması

-Askerlerin yatkınlharı ile vedalaşması

-Dualar eşliğinde uğurlanmaları

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),(DHA)

(ÖZEL)

2)KONYA\'DA \'ŞEB-İ ARUS\' TÖRENİ İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANLARI ARTTI

KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7 Aralık\'ta başlayan anma etkinliği, 17 Aralık\'ta \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona eriyor. Şeb-i Arus’a sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranları artıyor. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 55’lere ulaştığını belirterek, otel fiyatlarında söylenildiği gibi yüzde 100’lük, yüzde 200’lük artışların olmadığını söyledi. Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, her yıl 7 Aralık günü \'Hoşgörü ve Sevgi\' yürüyüşle başlayıp, 10 gün boyunca konferans ve sema gösterisiyle devam ediyor. Mevlana, ölümünün ardından ağlanması ve yas tutulmasını istemediği, çok sevdiği \'Hakk\'a\' kavuştuğundan sevinç ve kutlama yapılmasını istediği için anma programı, \'Düğün Gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. Şeb-i Arus’a sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranları ise artıyor.

Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, törenlerin 10 gün sürdüğünü , şimdiden o tarihlerin rezervasyonunun yapıldığını ve şu an itibariyle de doluluk oranının arttığını belirtti. Şeb-i Arus törenleri sırasında otel konaklama fiyatlarının artırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Yanar, \"Otellerimiz dolmaya başladı. Şeb-i Arus dönemlerinde Konya’da oteller ve lokantalar çok yüksek fiyatlarda sunum yapıyor diye bir algı var. Öyle bir durum kesinlikle yok. Dünyanın her tarafında fuarlar bu tür festivaller ve organizasyonlarda yüzde 20’lik, 30’luk fiyat artışı mutlaka olur. Buda normal zaten. Ama kamuoyunda bilinen yüzde 100’lük yüzde 200’lük artışlar otellerimizde kesinlik yokö dedi.

GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞ VAR

Geçen seneye göre bu yıl ilginin biraz daha arttığını belirten Yanar, “Geçen sene malum sorunlu bir yıldı ülkemiz için. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. Bu sene geçen yıldan biraz daha iyi görünüyoruz. Geçen seneye göre biraz daha artış var.\" dedi.

\'ŞEB-İ ARUS\' SADECE SEMA GÖSTERİSİ DEĞİLDİR

Şeb-i Arus\'un sadece sema gösterisinden ibaret olmadığını 10 günlük bir süreç olduğunu da belirten Yanar, “ Anma töreni 10 güne yayılan bir program. Aralık ayının 7’sinde başlayıp, 17’sine kadar devam eder. Kamuoyunda anma etkinliklerinin sadece Şeb-i Arus törenlerinden ibaret olduğu ve o törenlerde sema gösterisi yapıldığı algısı var. Şeb-i Arus ve anma törenleri sadece sema gösterisinden ibaret değil. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'müzün, üniversitelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin yaptığı 100’e yakın program, sunumlar, konferanslar, tiyatrolar var. \"dedi.

- Kazım Yanar röp.

- Mevlana Müzesi\'nden detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

3)UŞAK ÜNİVERSİTESİ\'NDE KORE KÜLTÜR GÜNÜ

UŞAK Üniversitesi\'nde Güney Kore Cumhuriyeti\'nin Türkiye Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi işbirliğiyle \'Kore Kültür Günü\' kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Uşak Üniversitesi kampüsündeki programda \'Kore Film Gösterimi\', \'Türkiye Kore İlişkileri Semineri\', \'Kore\'de Eğitim ve Korece Tanıtım Semineri\', \'Kore Geleneksel Kıyafet Deneyimi ve Fotoğraf Çekimi\', \'Macsabal Çömlek Yapma Performansı\' etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki Kore Geleneksel Müzik Konseri ile son buldu. Koreli sanatçıların vurmalı, telli ve üflemeli enstrümanlar eşliğinde geleneksel müzik parçalarını danslar eşliğinde sergilediği konser, izleyenlerin beğenisini topladı.

Konser öncesi konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Kore ile olan dostluk ilişkilerinin çok eskilere dayandığını belirterek, Uşak Üniversitesi olarak Güney Kore Cumhuriyeti ile karşılıklı kültür alışverişi içerisinde olacaklarını söyledi.

Öte yandan konseri Uşak Vali Yardımcısı Mehmet Hulusi Kaya, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk, protokol üyeleri ve öğrenciler izledi.

- Etkinlik afişinden görüntü

- Geleneksel kıyafet tanıtımından görüntü

- Macsabal çömlek yapma performansı etkinliği görüntü

- Rektör Vekili Sayın Dalkıran konuşma

- Kore Geleneksel Müzik konserinden görüntüler

Haber- Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)

4)BURDUR\'DA MEVLİT KANDİLİ PROGRAMI

BURDUR\'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulu Cami\'de program düzenlendi.

Burdur\'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulu Cami\'de düzenlenen programa Burdurlular yoğun katılım gösterdi. Yatsı namazı öncesinde İl Müftüsü Hıdır Bayrak vaaz etti. Müftü Bayrak, \"Peygamberimiz Hz. Muhammed 14 asır evvel dünyayı nurlandırmışlardır. Bu gece peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümüdür\" dedi.

Namaz sonrasında ise mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Namazdan çıkanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süt dağıtımı yapıldı.

- Müftü Bayrak\'ın vaazı

- İlahi okunması

- Mevlit okunması

- Süt dağıtımı

- Detay

140 MB /// 04.29\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

5)KARS’TA KAR EĞLENCESİ

KARS’ta etkili olan kar yağışı eğlenceye dönüştü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sokağa döktü.

Hükümet Konağı önünde toplana vatandaşlardan kimisi kardan adam yaptı kimisi kartopu oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Renkli görüntülerin sahne olduğu alanda çocuklar da doyasıya eğlendi. Karda yuvarlandılar, timsah yürüyüşü yaptılar, halay çektiler ve birbirlerini adeta karla yıkadılar. Kar eğlencesine ailece çıkanlarda vardı. 7’den 70’e herkes saatlerce karın tadını doyasıya çıkardı.Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Büşra Bayam, kar yağışıyla birlikte dışarı çıkarak kar topu oynadıklarını söyledi. Vatandaşlardan İlhan Turan da kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, “Hava bugünde çok güzel. Kars’ta böyle bir gün görmek gayet güzel, bu güzel günde kartopu oynamaya çıktık\" diye konuştu.

-Kar yağışı ve kar eğlencesinden genel ve detaylar

-Vatandaşların konuşmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

598 MB – 9 DK 26 SN -