DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DİYARBAKIR\'IN 5 İLÇESİNİN 42 MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



DİYARBAKIR\'ın Lice, Kocaköy, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 5 ilçenin kırsal kesiminde yer alan 42 mahallede bugün sabah saat 05.00\'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, devamla şöyle denildi:

\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi\'ne bağlı olan Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar köyleri, Kulp İlçesi\'ne bağlı olan Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri, Hazro İlçesi\'ne bağlı olan Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz köyleri, Silvan İlçesi\'ne bağlı olan Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere köyleri, Kocaköy İlçesi\'ne bağlı olan Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köyleri 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.\"

DİYARBAKIR, (DHA) -

2)MAHKEMEDEN GİZLİ TANIKLA İLGİLİ ÇARPICI KARAR: İFADESİ TEK BAŞINA DELİL OLAMAZ

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü 42 yaşındaki Korucubaşı Hacı Alan\'ın kafasından vurularak şehit edilmesi olayı ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2 sanığa 6\'şar yıl hapis cezası verilirken, 37 sanık ise beraat etti. Dava ile ilgili gerekçeli kararında PKK terör örgütü ve eylemlerini ayrıntılı olarak açıklayan mahkeme, gizli tanık ifadesinin tek başına hükme esas teşkil etmeyeceğine dikkat çekerek, bu nedenle 37 sanık hakkında beraat kararı verildiğini açıkladı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU, HER ÖRGÜTE GÖRE AYRI BELİRLENMELİ

Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü saat Korucubaşı Hacı Alan, \"Zindan\" kod adlı PKK terör örgütü mensubu tarafından şehit edilmesi olayında 37 sanığı beraat ettiren, 5 sanığı ise değişik oranlarda cezalandıran Bingöl 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda örgüt üyeliği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapan Mahkeme, örgüte katılma iradesinin somut bir davranışla ortaya konulması ve bu iradenin devamlı olması ile örgüt üyeliğinin gerçekleştiğini kaydetti. Örgüt üyeliği suçunun oluşması için, silahlı örgütün yöneticilerinin durumlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuken belirgin olması gerektiği ifade edilen kararda,\"Terör örgütlerinin yapılanması genelde farklıdır. Bazı terör örgütleri tim sistemini, bazıları hücre tipi yapılanmayı benimsediklerinden örgüt üyeliğinin her terör örgütünün yapısına göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Örgüte üye olmak fiili bir katılma olup, bunun için örgüt yöneticilerinin rızasına gerek yoktur. Tek taraflı iradeyle bile örgüte katılmak mümkündür.Bu nedenle örgüt üyeliği suçunun oluşumunda temel ölçüt, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Aslolan organik bağ kriteridir\"denildi.

TEHLİKE ALTINDAKİ TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKINI MUTLAK BİR DEĞER OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN OLMAMALIDIR

AİHM\'in verdiği kararlara göre, tüm delillerin, tartışma ortamını hazırlayacak şekilde, sanığın mevcut bulunduğu aleni bir duruşmada ileri sürülmesinin doğru olduğu belirtilen kararda, \"Ancak, bu ilke, tanık beyanının delil sayılabilmesi için, tanığın mutlaka Mahkemede aleni duruşmada dinlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaz. Savunmanın haklarına saygı gösterildiği sürece, duruşma öncesi alınmış tanık ifadesinin delil olarak kullanılması, tek başına aykırılık oluşturmaz. Sanıktan gelecek misillemelerden korunması için yeterli sebep mevcut ise, tanığın kimliğinin gizli tutulması mümkündür. Mahkumiyet kararı sadece kimliği açıklanmayan tanığın ifadesine dayandırılamayacağı gibi, bu ifade ağırlıklı rol oynayan delil konumunda olmamalıdır. Savunma hakkına riayet etmek koşuluyla güvenliği nedeni ile kimliği gizli tutulan tanığın, sanık hazır bulunmadan dinlenmesi veya verdiği ifadenin duruşmaya 3\'üncü kişi tarafından aktarılması da mümkündür. Mahkemeye göre, bir tanığın ifadesinin delil olarak kabul edilmesi için, bu ifadenin her zaman mahkemede verilmesi gerekmediği, bu yüzden tanık tarafından önceden kolluğa veya adli makamlara verilen ifadelerin duruşmada delil olarak kullanılmasının kesin olarak reddedilemeyeceği kabul edilmiştir. Kimliği gizlenmiş her tanığın can güvenliğine yönelik tehdit yoğunluğu aynı derecede olmayabilir. Sanık haklarının sınırsızlığını kabul etmek ve hayatı tehlike altındaki tanığa doğrudan soru sorma hakkını mutlak bir değer olarak görmek mümkün olmamalıdır. Mahkeme\'nin yaklaşımı, genel olarak olaya göre bir tartışma ve olayın koşullarının değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır\"denildi.

GİZLİ TANIK BEYANI TEK BAŞINA HÜKME ESAS ALINAMAZ

Haklarında,\"Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\", \"Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek\" ve \"Terör örgütü üyeliği suçundan ceza istenen 37 sanık hakkında, olay anında, olay yerinde bulunduğuna ilişkin kamera kayıtları ve gizli tanık ifadesi bulunduğu kaydeden Mahkeme gerekçeli kararında, \"Gizli tanık beyanları ve kamera görüntü inceleme tespit tutanaklarında olay günü bir kısım sanıkların olay yerinde bulunduklarına ilişkin tespit dışında başkaca delil yoktur. Kamera görüntülerinde görülen bazı sanıkların olayın gerçekleştiği yerde işyerlerinin bulunması nedeniyle olay yerinde bulunmaları hayatın olağan akışına uygundur. Sanıkların işlenen suça iştirak ettiklerine dair gizli tanık beyanları dışında bir delil bulunmamaktadır. Hakkında tedbir uygulanan gizli tanığın beyanı tek başına hükme esas teşkil etmez\"denildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-İlçe merkezinden genel görüntü

-Polis ve özel timin aldığı güvenlik önlemleri

-Yakılan işyerinin görüntüsü

-Yakılan BDP ilçe başkanının evinin görüntüsü

-Kurşunlanan işyeri ve bir BDP\' liye ait evin görüntüsü

-Kurşun izlerinin görüntüsü

-Yerdeki kan izleri

-İlçe girişinde polisin yaptığı güvenlik uygulaması

-İlçeye giren araçların aranması

-Dün camları kırılan belediye binasında temizlik yapılması

-Kaymakamlık önünde alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü tarihi:29 Temmuz 2011

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

3)NEVŞEHİR MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU



NEVŞEHİR merkezli 13 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ/PYD örgütüne yönelik, kent merkezi ile İzmir, Çanakkale, Ankara, Adana, Samsun, Ağrı, Tokat, Kayseri, Şırnak, Şanlıurfa, Kastamonu, Aksaray\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alınırken, operasyonların halen devam etmesi nedeniyle bu sayının artabileceği bildirildi.



Sinan KORKMAZER-NEVŞEHİR, (DHA)-

4)TÜRKİYE EKMEK ÜRETİCİLERİ BAŞKANI KAVUNCU \" MERDİVENALTI FIRINLARIN ÜRETTİĞİ EKMEĞİ YEMEYİN\"-\"TÜRKİYE\'DE 12 BİN RUHSATSIZ FIRIN VAR\"

TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu ekmek israfı yüzünden yılda 1.5 milyar doların çöpe gittiğini belirterek \" Günlük ekmek israfı 12 milyon adet. Kapanan fırın çok. Türkiye\'de şu anda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor. Vatandaş ucuz diye gramajı noksan, nasıl üretildiği belli olmayan ekmeği almasın ve yemesin\" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık\'ta, eczaneler gibi fırınlara da kısıtlama getirilmesini, belediyelerin bu sektörden elini çekmesini istedi.

Kayseri\'de düzenlenen Federasyon çalıştayına katılan ve 40 ilden gelen fırın ve unlu mamüller üreticileriyle bir araya gelen Murat Kavuncu, Genel Başkan Yardımcısı Selim Acık ile birlikte fırıncıların sorunlarını masaya yatırdı. Ekmekte oynanan oyunlardan yakınan ve ülke genelinde tek tip fiyat ve tek tip gramaj konusuna dikkati çeken Genel Başkan Murat Kavuncu, fırıncı esnafının şu anda zararda olduğunu ülke genelinde 12 bin fırının kapandığına dikkati çekerek, DHA\'ya şunları anlattı :

HAKSIZ REKABET İÇİN TİCARET MAHKEMESİNE GİTTİK\"

\"Türkiye ekmek Üreticileri Federasyonu olarak ülkedeki bütün fırıncılarımızla birlikte federasyonumuz olarak şuanda hükümetimizin tarım ve ekmek politikasını yakından takip ediyoruz. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek\'in başkanlığında Türkiye\'de büyük bir taban fiyat uygulaması ve aynı zamanda tek ilden tarif fiyat getirmek için uğraşılıyor. Bizde bu komisyonları yakından takip ediyoruz. Türkiye\'de şuanda büyük bir haksız rekabet var. Rekabet olduğundan dolayı da şuanda ekmeği maliyetinin altında düşük fiyata satıyorlar. Bu sektörün en güçlü federasyonuyuz. Türkiye\'de 1 yıldır kamuoyundan takip ettiğiniz gibi bu işe en son hükümetimiz el attı. Biz ekmek üreticileri olarak haksız rekabeti önlemek için Ticaret Mahkemesine gittik. Mazota, benzine zam geliyor. Ekmeğin ham maddesi olan una zam geliyor. Geçen yıl ekmeğin ham maddesi unun çuvalı 52 liraydı şuanda 80 liraya çıkmış durumda. O yüzden ekmek fiyatları aynı durumda. Şuanda piyasada denge unsurunu oturtamadık. Ekmek Üreticileri Federasyonumuz yapmış olduğu çalışmalarla birlikte Türkiye\'de taban fiyat uygulamasını inşallah kazanmış olduğumuz Ticaret Mahkemesiyle birlikte Türkiye\'de bütün odalarımızda aynı zamanda Ticaret Odasındaki meslek komiteleriyle bu uygulamayı yapıyoruz. İstanbul\'da 250 gram ekmek 1,25 TL Türkiye\'nin diğer illerinde ise 1 TL\'den satılıyor. Ekmeğin 2013 yılındaki maliyeti 75 kuruştu. Şuanda ekmek maliyetleri arttı. Ekmeğe şu anda inanılmaz bir şekilde zam gelmedi.\"

GÜNDE 12 MİLYON EKMEK İSRAF OLUYOR

Murat Kavuncu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye\'deki bütün fırıncı birlik başkanlarını Kayseri\'de topladıklarını , burada düzenledikleri çalıştayda 200 gram ekmek üzerinde durduklarını söyledi. Kavuncu \" 200 gram ekmeğin maliyeti ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. 200 gram ekmek bir yönden gelse iyi. 200 gram ekmeğin olmasının maliyet açısından avantajı var. Türkiye\'de günlük 120 milyon adet ekmek üretimi var. Günlük ekmek israfı ise 12 milyon adet. Ekmeğin yüzde 10\'u israf oluyor. Biz bunun Ar-Ge çalışmalarını yaptırdık. Bu çalışmalarda 1,5 milyar dolar yıllık ekmek israfından dolayı çöpe atmış olduğumuz masraf var. Federasyon olarak inşallah bu toplantılarımızda hükümetimizin ekmek politikasına destek vereceğiz. Yani İstanbul ve diğer illerde ekmek fiyatları aynı olmuş olacak. Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmada bir insanın sağlık yaşaması için yemesi gerek ekmek tüketimi 400 gram. O yüzden 200 gram ekmek iyidir. Hem bu şekilde ekmek üretimindeki rekolteyi düşürerek israfı önlemiş oluruz. Buğday ithalatımız var. Şuanda 6,5 milyon tonun üzerinde yurtdışından buğday ithalatımız devam ediyor. \" diye konuştu

12 BİN RUHSATSIZ FIRIN VAR

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Kavuncu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, merdivenaltı olarak tabir edilen ruhsatsız korsan olarak açılan 12 bine yakın fırından söz ederek\" Bunların ürettiği ekmekleri almayın ve yemeyin \"dedi. Kavuncu \"Fırınların maliyeti kurtardığı yok. Şuanda halk ekmek fabrikaları var. Bu fabrikalar kendi esnafıyla rekabet yapıyor. Ben şuanda Türkiye\'de hiçbir halk ekmek fabrikasının para kazandığına inanmıyorum. Yani piyasaların dengesini bozuyorlar. Ancak, sadece iyi niyetli belediye başkanlarımız çıkarsa ekmeğin maliyetini hesaplattırıp ekmek üreticilerinin taban fiyat uygulamasına yardımcı oluyor. Biz aynı fiyata geçilmesini istiyoruz. Ankara\'da ki halk ekmek fabrikasının günlük 600-700 bin ekmek üretimi var. Bu ekmek üretimi çok. İstanbul\'da aynı şekilde. Bizler ekmek üreticileri olarak bu konuda hükümetimizden destek istiyoruz. Ekmeğin maliyeti şuanda 85 kuruş. Bayiye de 20 kuruş veriyorsun. Ekmek üreticisi kazanamıyor. Şuan kazanamadıkları için sadece sıcak para döngüsü sağlamış oluyorlar. Kapanan fırın çok. Türkiye\'de şuanda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor\" diye sözlerini tamamladı

\"FIRIN ENFLASYONU VAR, SINIRLAMA GETİRİLSİN \"

Toplantıya ev sahipliği yapan Kayserili ekmek ve un üreticisi , Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık\'ta, bakanlığın tıpkı eczanelerde olduğu gibi aynı semtte birbiri ardına açılan ve rekabet yüzünden kapanan fırınlar olduğuna dikkati çekerek\" Bu konudac bir sınırlama getirilmesini istiyoruz\" dedi. Açık, ekmekteki sorunlar ve fırıncıların yaşadığı sıkıntılarla ilgili şunları söyledi :

Ekmek fiyatlarında taban fiyat uygulaması olmalıdır. Bir market örneğin 1 TL olan ekmeği diğer ürünlerini satmak adı altında 40-50 kuruşa satabiliyor. Ekmekle promosyon yapmaktalar. bu yanlış bir uygulamadır. Marketlerde promosyonlar ekmek üzerine yoğunlaşıyor. Bu bizim sektörümüze zarar veriyor ve o bölgede huzursuzluk yaratıyor. Vatandaşlara karşı da mahcup oluyoruz. Büyük bir kazanç varmış gibi düşünülüyor. Biz bunu istemiyoruz. Ayrıca , semtlerde birbirine yakın ve oldukça fazla sayıda fırın açılıyor. Eczanelerde olduğu gibi , fırın sayısına da sınırlama getirilmesini ve haksız rekabetin önlenmesini istiyoruz\"

Görüntü Dökümü:

-Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu açıklaması

-Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık açıklaması

-Genel detay

Haber : Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 2 Dosya 8 Dakika 21 Saniye / 277 MB

5)FINDIKTA VERİMİ ARTIRMAK İÇİN SEFERBERLİK

DÜNYA\'da 110\'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yaparak 3 milyar dolara yakın döviz girdisi elde eden Türkiye\'de, fındıkta dekar başına verimin artırılması için çalışma yürütülüyor. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, hazırladıkları projeyle örnek fındık bahçeleri oluşturduklarını, fındıkta 1 randıman artışıyla yıllık 40 milyon TL ek gelir sağlanacağını söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının yüzde 76\'sını elinde bulunduran Türkiye, 110\'dan fazla ülkeye fındık ihraç ederek 3 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Her yıl zirai don, külleme hastalığı, bahçelerde yaşlılıktan dolayı oluşan dal kurumaları gibi olumsuz etkenlerle fındığın rekoltesi de azalıyor. Türkiye\'nin yıllık fındık rekoltesi 450 bin ton civarında olurken, dekar başına verimin artırılması içinde Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, \'Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elamanı Benim Projesi\' ile 2.5 yılda 2 binin üzerinde üreticiye budama eğitimi verildiğini, üreticilere verilen bu eğitimlerle, dekarda ortalama 90-100 kilogram fındık alınırken, bu oranın 200-250 kilogradam çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yürütülen projeyle il genelinde fındıkta verimin dekara ortalama 10 kilogram artırılması halinde yılda 200 milyon TL gelir sağlanacağını belirten Kemal Yılmaz, \"Dünya fındık üretiminin tek başına yüzde 75’ini gerçekleştirerek üretiminde lider ülke konumunda olduğumuz fındıkta, örnek alan değil örnek alınan İl olmayı hedeflemekteyiz. Fındık ülkemize yıllık 2,5-3 milyar dolar ihracat getirisi olan bir ürün. Bu ürünün birim alan veriminde sağlanacak verim artışıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkı sağlanacaktır\" dedi.

1 RANDIMAN ARTIŞI 40 MİLYON TL EK GELİR SAĞLIYOR

Ordu\'nun 19 ilçesinde yürütülen projeyle çok sayıda örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu, bahçe sayısının her gün geçtikçe daha da artırılacağını vurgulayan Kemal Yılmaz şunları söyledi: \"Projenin genel amacı; birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün almayı kısıtlayan budama başta olmak üzere bakım hataları, bitki besleme hataları ve fındık hastalık ve zararlıları ile mücadeledeki hatalardan kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırarak, lider ülke konumumuzun devamını sağlamaktır. Proje ile üreticilerimize fındık budama işleminin nasıl yapılması gerektiği, budamada yapılan hatalar, toprak numunesi alımı ve gübreleme teknikleri arazi üzerinde uygulamalı olarak gösterilmekte, önemli fındık hastalık ve zararlıları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca her ilçemizde bir bahçenin tüm bakım budama işlemleri teknik ekibimizin gözetiminde yapılarak örnek bahçeler oluşturulmaktadır. Bu bahçelerimiz bölge çiftçilerimize örnek teşkil edecek, böylelikle arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşmış bahçe sayılarımız gün geçtikçe artacaktır.\"

Müdür Kemal Yılmaz, fındıkta dekar artırımıyla birlikte, 1 randıman artışının da yıllık 40 milyon TL ek gelir sağladığını da sözlerine ekledi.

-Görüntü Dökümü

-Müdür Kemal Yılmaz\'ın uygulama fındık bahçesinde açıklamaları

-Bahçede fındık üreticileriyle röportaj

-Bahçede çalışmalardan görüntü

-Fındıkla ilgili görüntü (Arşiv)

(SÜRE: 7.11 Dk ) (BOYUT: 422 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

(ÖZEL)

6) SATTIĞI ÇAY KUTUSUNDAN CEVİZ KABUĞU ÇIKTI

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kent merkezindeki bir üst geçitte seyyar olarak ithal çay satışı yapan İsmail B.’yi yakaladı. Çay kutularına el koyan zabıtalar, yaptığı incelemede satıcının kutuya çay yerine ceviz kabuğu koyduğunu ve ambalajlayarak vatandaşlara sattığını belirledi.

Büyükşehir Belediyesi bağlı sivil zabıta ekipleri Hürriyet Caddesi\'nde yaptığı denetim sırasında üst geçitte seyyar olarak ithal çay satışı yapan İsmail B.’yi yakalayarak sattığı kutulara el koydu. Karakola getirilen 1’er kiloluk kapalı haldeki 40 çay paketini kontrol amaçlı açan zabıtalar, kutularda çay yerine ceviz kabuğu çıktığını görünce şaşkına döndü. Kutusu 45 liradan satılan çaydan kaç kişinin alındığı belirlenemezken, ekipler İsmail B.’ye, 227 lira idari para cezası kesti. Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşları açıkta satılan ve merdiven altı diye tabir edilen yöntemlerle imal edilen ürünlerden almamaları ve bu tip ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. El konulan çay kutuları yapılan incelemenin ardından imha edildi.

Görüntü Dökümü

- Zabıta karakolu

- Ele geçirilen çay kutuları

- Çay kutuları içindeki ceviz kabukları

- Kutuların çantaya boşaltılması

- Zabıta ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

7)50 DOSYADAN ARANAN DOLANDIRICILAR ADANA\'DA YAKALANDI

ADANA\'da zarfçılık yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen 51 yaşındaki Kemal A. ile 54 yaşındaki Recep A. yakalandı.

Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, zarfa para gibi kestiği gazete parçalarını koyan Kemal A. destenin en üstüne de 1 dolar yerleştirdi. Daha sonra Kemal A., yolda yürüyen 60 yaşındaki Sami B.\'nin önüne attığı zarfı tekrar alıp, \"Para buldum, gel bunu paylaşalım\" dedi. Gazete kağıtlarını para sanan Sami B. ise dolandırıcıyla ara sokağa girdi. Bu sırada, diğer dolandırıcı Recep A. gelerek, \"Burada para düşürdüm, siz bu parayı buldunuz. Cebinizdeki parayı çıkarın, bakalım benim param mı?\" diyerek Sami B.\'nin cebindeki 500 lirayı aldı. El çabukluğuyla da gerçek paranın yerine gazete parçalarını veren iki dolandırıcı daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldı. Elindeki zarfta gazete destesini gören Sami B., polisi aradı. İşyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 dolandırıcı kısa sürede yakalandı. Dolandırıcılar, sorgularında, \"Sabıkamız var diye, iş bulamadık aç kaldık. Bizde bu işi yaptık\" dedi.

Türkiye\'nin farklı kentlerinden 50 ayrı dolandırıcılık suçlamasıyla arandığı belirlenen 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların yolda yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimin\'den çıkışı

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi\'nin tabelası

SÜRE :00\'57\" BOYUT:58,3 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)