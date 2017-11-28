DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AK PARTİ HEYETİNİN KAZA ANI KAMERADA

KONYA\'da Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur\'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin yaralandığı otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza anı mobesse kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, geçen 24 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Konya-Seydişehir Karayolu Krom Kavşağı\'nda meydana geldi. Ayşe Koçak yönetimindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil, Ak Partilileri taşıyan Süleyman Ökmen\'in kullandığı 42 AK 020 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savrulup devrildi. Kazada, sürücüler Ayşe Koçak ve Süleyman Ökmen ile minibüste bulunan Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Necati Sametoğlu, Mustafa Gönüllü, Gülfem Arı, Vesile Esra Aldur, Ayşenaz Aldur, Mehmet Ali Özbuğday yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise mobesse kameraları tarafından kaydedildi.

KADIN SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yaşanan olay sonrası kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Ayşe Koçak, ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söyledi, Koçak, \" Aile sağlığı merkezinde çalışmaktayım. İşyerimden çıkıp akrabama gitmek üzere yola çıktım. Olay anını hiç hatırlamıyorum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ambulansla hastaneye getirilmişim\" dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koçak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anını gösteren kamera görüntüsü

-Kazanın olay yeri görüntüleri(ARŞİV 24 Kasım 2017)

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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(ÖZEL)

2)YANGINA GİDEN İTFAİYENİN SUYU TÜKENDİ, EV HARABEYE DÖNDÜ

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangına giden itfaiye aracının suyu tükenip, yanında takviye su tankeri de olmayınca ev harabeye döndü. Ciğirler Mahallesi’nde Hasan Gümüş’e ait iki katlı evde gece saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline bir kilometre uzaklıktaki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İTFAİYENİN SUYU BİTTİ

Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracında alevleri söndüremeden suyunun tükenmesi ve beraberinde takviye su tankerinin olmayışı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yangını mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangında can kaybı olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, Kızılcahamam\'da meydana gelen bütün yangınlarda aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, “Kızılcahamam’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ton su kapasiteli bir tane itfaiye aracı var. Olaylara itfaiye aracıyla birlikte su tankeri gitmiyor. İtfaiye aracının 3 ton su kapasitesi var ve yangına ilk müdahalesinde suyu tükeniyor. Bu sırada Ankara veya Kahramankazan\'dan takviye ekip çağrılıyor ama onlar gelene kadar evler tamamen küle dönüyor. Ve ardından gelen takviye su tankerleri içerisindeki suyu dereye boşaltıp dönmek zorunda kalıyor. Oysa yangına gelen ilk itfaiye aracı ile su tankeri birlikte yola çıksa yangınlara müdahale edebileceklerö diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM, (Ankara) (DHA)-

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3)UZMAN\'DAN ŞOFÖRLERE: EVİNİZİN KAPISINA GELDİĞİNİZDE ZİLE BASMADAN 2 DAKİKA BEKLEYİN

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı\'nca belediye bünyesindeki toplu taşıma araçlarında çalışan kadın ve erkek şoförlere öfke kontrolü seminerini veren Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın, günlük yaşanan problemlerin eve yansıtıldığını dile getirerek, \"En büyük problemi evde yaşıyoruz. Ne kadar problemli bir iş yaparsanız yapın, şunu unutmayın o lafı söylediğiniz zaman mutlaka bir karşılığı olacaktır. Evin kapısına geldiğinizde zile basmadan 2 dakika bekleyin\" dedi. Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarından görevli kadın ve erkek şoförler için öfke kontrolü, beden dili ve iletişim alanlarında eğitim semineri Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın tarafından verildi. Belediye Kongre Merkezi\'nde verilen eğitim seminerine, kent merkezi ve ilçelere toplu taşıma araçlarında görevli çok sayıda şoför katıldı. Uzman Saygın, İstanbul\'da da benzer eğitim semineri düzenlediğini ifade ederek, seminerde \"Biz insan\" taşıyoruz sloganını belirlediklerini aktardı. Şoförlere önemli bir hizmet sunduklarını söyleyen Saygın, \"Eğitim verdiğim için biliyorum, çok zor bir iş yapıyorsunuz ve de çok takdir edilecek bir iş. Günde yüzlerce insan aracına girip çıkıyor. Hem o insanları memnun etmek hem onları sağ salim gittikleri yerle ulaştırabilmek gerek. Sabah evden çıkarken rahat çıkmamız gerekiyor. Evden rahat çıkmadığımız taktirde kafamızda hep onlar oluyor. Çok kritik bir iş yapıyoruz. Kapıyı baam diye kapatırsanız ciddi sıkıntılar çıkabilir. Ama ne olursa olsun biz direksiyon başına gittiğimizde her şeyden sıyrılmamız lazım\" diye konuştu.

\"GÜLÜMSEMESİNİ BİLMEYENLER ARABA KULLANMASIN\"

İletişimde beden dilinin önemini şoförlere anlatan Oğuz Saygın, beden diliyle yapılacak ters bir hareketin kötü sonuçlara neden olacağını söyledi. Saygın, \"İletişimin 3 ayağı var. Bunlar birincisi, beden dili, diğerleri ses tonu ve kelimeler. Beden dili hepsinden önemlidir. Kelimelerin rolü yüzde 10\'dur, ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 70\'tir. İnsanlar en çok beden dilinize takılıyor. Beden dili o kadar önemlidir ki dışarıya mesajı verir. Beden dilinizle çok ters bir hareket yaparsanız karşı tarafla problem başlar. Beden dilindeki tek bir ters hareket çok kötü şeylere sebep olabilir. Beden dilini en yumuşatacak hareket gülümsemektir. Gülümsemesini bilmeyenler araba kullanmasın. Beden diliyle ilgili çok ciddi kavgalar çıkıyor. Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde okumuşsunuz, kavganın nedenin \'Ters baktı\' diye\"dedi. Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın, gün boyu yaşanan sorunları eve yansıtılmaması gerektiği belirterek, şoförlere şu önerilerde bulundu:

\"GÜNLÜK YAŞADIĞIMIZ O STRESİ EVE YANSITIYORUZ\"

\"Eve gidiyoruz canımız sıkkın. En büyük problemi evde yaşıyoruz. Günün bütün stres ve yoğunluğuyla eve gidiyoruz. Günlük yaşadığımız o stresi eve yansıtıyoruz. Akşama kadar ciddi bir yorgunluk yaşıyorsunuz, zor bir iş yapıyorsunuz, yolcularla tartışıyorsunuz hepsi tamam. Eve gittiğinizde çocuklar ve eşiniz bundan bir suçu var mıdır? Hayır. Ama eve yansıyor. Ne kadar problemli bir iş yaparsanız yapın, şunu unutmayın o lafı söylediğiniz zaman mutlaka bir karşılığı olacaktır. Evin kapısına geldiğinizde, zile basmadan 2 dakika bekleyin. Ve kendi kendinize şunu söyleyin, \'Bugün ciddi problemler yaşamış olabilirim hepsi bir kenara ama bunların hiç birinden benim eşimin ve çocuklarının hiç bir suçu yok, bunlar tamamıyla benim yaşadığım şeyler. Ben şimdi tüm negatif enerjimi döküyorum ve içeriye öyle giriyorum\'. Suratınız eğer asıksa bağırıp çağırmanıza gerek yok. Karşınızdaki insanlar sizin ne demek istediğiniz anlıyor. Diyorsunuz ki çoğuma bir şey söylemedim, söyleminize gerek yok. O beden dilinden anlaşılıyor. Bütün mutluluğun hepsi ailedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Seminere katılanlar

-Saygın\'ın eğitimi sunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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4)SURİYELİ ÇOCUK, ESNAFIN DESTEĞİ İLE HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

SURİYE\'deki iç savaştan 4 yıl önce kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen 13 çocuklu Ebubekir ailesinin oğlu, 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, ailesinin geçimini sağlamak için esnafın kendi imkanları ile yaptığı tezgahta, simit ve kek satarak hayat mücadelesi veriyor. İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, okulundan geriye kalan boş zamanlarında simit ve kek satarak ailesinin geçinmesine katkı sunduğunu belirterek, \"Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için yaklaşık 3.5 yıldır bu işi yapıyorum. 13 kardeşiz. Okuldan sonra çalışıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Bundan dolayı yardımcı oluyorum. Babam iş bulamadığı için şu an çalışamıyor\" dedi. Ailesi ile birlikte Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, esnafların yaptıkları tezgahta okulundan geriye kalan boş zamanlarında simit ve kek satarak aile geçimine yardımcı oluyor. Yaklaşık 3.5 yıldır simit ve kek sattığını belirten Sıddık Ebubekir, \"Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için yaklaşık 3.5 yıldır bu işi yapıyorum. 13 kardeşiz. Okuldan sonra çalışıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Bundan dolayı yardımcı oluyorum. Babam iş bulamadığı için şuan çalışmıyor. İş bulunmasını istiyorum\" dedi.

Esnaflardan Ramazan Öner, Suriye\'li Sıddık Ebubekir\'in azimli olduğunu belirterek, esnaf olarak ona yardımcı olduklarını söyledi. Öner, \"Elazığ\'da esnaflık yapıyorum.Küçük kardeşimizi burada mücadele ederken görüyoruz. Bazen tepsi içerisinde kek satıyor. Bazende esnafların yardımcı olarak yaptırdığı bu gezici tezgah ile insanlara bir şeyler satıyor. Dilenmeden direnerek ailesine sahip çıkmaya çalışıyor. Kardeşimizin gösterdiği bu mücadeleden dolayı bizlerde her türlü destek veriyoruz. Örnek gösterilmesi gereken koca bir yürek o\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun arabası ile gidişi

-Tezgahından genel ve detay görüntü

-Müşterinin çocuktan kek alması

-Çocuk ile röportaj

-Esnaf ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)-

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5)BAGAJDAKİ VALİZDE 17 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ADANA\'da, polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada 17 kilo kubar esrar, ele geçilirdi.Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi\'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı güven timleri, şüphelendikleri bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajdaki valizin içinde 17 kilo kubar esrar, bulundu. Otomobilde bulunan Cihan B. ve Okan K., gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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**Emniyet cep telefonu çekimi**

- Narkotik madde bulunan aracın görüntüsü

- Bagajda bulunan narkotik madde

- Narkotik madde fotoğraflar

SÜRE:01\'28\"BOYUT:89,5MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)