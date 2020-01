DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN DEV KONTEYNIR GEMİSİ GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı\'ndan Panama bayraklı 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı dev konteyner gemisi geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Suudi Arabistan\'ın King Abdullah Limanı\'ndan İzmit Yarımca Limanı\'na giden 151 bin 559 groston ağırlığında ve 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı gemi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Saat 09.50\'de Çanakkale önlerine ulaşan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu saat 10.05\'de döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik maksadıyla, Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\', \'Kurtarma-9\' römorkörleri refakat etti.

2)KONYA\'DA BİR AYDA 18 OKUL VE 4 İŞYERİNİ SOYMUŞLAR

KONYA\'da 18 okul ve 4 işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1\'i kadın 4 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirilği ekipleri, son 1 ay içerisinde kent merkezindeki 18 farklı okul ile 4 işyerinde meydana gelen para, telefon ve bilgisayar hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, okul ve işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin plastik doğrama malzemeden yapılan kapı ve pencereleri tekmeleyerek yada zorlayarak açtıklarını belirledi. Şüphelilerden bir tanesinin Karatay İlçesi Elmacı Mahallesi\'ndeki Yusuf Gül İlkokulu\'nda bir kapıyı açmak için koşarak uçan tekme atması da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin hırsızlık suçundan hüküm giydiği ve Antalya Açık Cezaevi\'nden firar ettiği belirlenen Ahmet S. (19) ile arkadaşları Hasan K. (24), Murat Y. (20) ve Tuba K. (22) olduğu tespit edildi. Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri düzenlediği operasyon ile evlerinde yakalaraka gözaltına aldı. Zanlıların 10 bin lira para, 3 laptop ve 1 telefonu çaldıklarını itiraf ettikleri ve bu parayla da uyuşturucu madde aldıkları öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet S. ve Hasan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Tuba K. ve Murat Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



3)KENDİ OKUMADI AMA, ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE EVİNİ KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ

ŞIRNAK\'ta, yaşayan 10 nüfuslu ailenin oğlu olan 29 yaşındaki taksi şoförü Mevlit İnan, kalabalık aile yapısından dolayı gidemediği üniversiteye gençler gitsin diye evini kütüphaneye çevirdi. Kalabalık bir aileye yapısına sahip olduğu için lise eğitiminden sonra üniversiteye gidemediğini belirten İnan, \"Benim ve mahalledeki çocuklar okusun diye Gündoğdu Mahallesi\'ndeki evimin bir odasını kütüpheneye çevirdim. Oluşturduğumuz kütüphanede hergün yaklaşık 50 öğrenci ders çalışma fırsatı buluyor\" dedi. Kütüphanede kaynak eksiği olduğunu ifade eden öğrenciler, kitap yardımı yapılması için çağrı yaptı.

Merkez Gündoğdu Mahallesi\'ndeki evinin bir odasını kütüphaneye çeviren taksi şoförü Mevlit İnan, hem kendi hem de mahalleli çocukların ders çalışması buraya sandalye ve masa koyarak, duvara da kitap konulması için raf yaptırdı. Bu kütüphaneye de kendi imkanlarıyla satın aldığı kaynak kitapları yerleştiren İnan\'ın annesi Taybet İnan, 07.00 ile 10.00 saatleri arasında çocuklara Kur\'an ı Kerim dersi veriyor. Saat 15.00\'dan 18.00\'a kadar da okula giden çocuklar gelip bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Minik öğrenciler ders çalışırken lise mezunu olan biri de başlarında duruyor ve anlamadıkları konularda yardımcı oluyor. Saat 19.00 ile gece yarısına kadar ise lise öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler gelip ders çalışıyor. Tek sorun ise, yetersiz ders kitapları ile kaynak kitaplar.

\"BEN OKUMADIM OKUMAYA VESİLE OLMAK İSTEDİM\"

Evini kütüphaneye çeviren İnan, üniversite okuyamadığını, bu yüzden okumaya vesile olmak istediğini belirterek, \"Bir Şırnaklı olarak binada bu kütüphaneyi açmak için ellimden geleni yaptım. Bu kütüphaneyi çocuklar için yaptım. Ben okumadım, okumaya vesile olmak istedim. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için her şeyi yapmaya hazırız. Ama çok eksikliklerimiz var. Kütüphanemizdeki raflarımız boş. Bize destek olunmasını istiyoruz. Keşke bütün binalarda çocuklar için böyle odalar kurulsaydı. Bütün binalarda böyle bir odanın yapılmasını istiyorum. Yaklaşık 15 tane küçük çocuğumuz var ilkokula giden. Ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz de var. Sabahları annem burada Kuran-ı Kerim dersi veriyor, sonra ilk okul ve ortaokul öğrencileri ile lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler geliyor\" dedi.

İnan\'ın kurduğu kütüphaneden faydalanan 8\'inci sınıf öğrencisi Asmin İrmez, 10 kardeşi olduğu için evde çalışma imkanı bulamadığından buraya geldiğini belirterek, kaynak konusunda hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

7 kardeşi bulunan 8\'inci sınıf öğrencisi Aleyna İnan da, mini kütüphanede çok daha iyi çalışabildiğini ifade ederek, \"Biz 7 kardeşiz. Evimiz kalabalık olduğu için evde çalışamıyoruz. Buraya gelip arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Burada çalışma ortamımız çok güzel. Kitap eksikliğimiz var. Lütfen ellinizde fazladan kitabınız varsa okuduğunuz. Bize gönderebilirsiniz\" diye konuştu.

Elif Başçı da, 7\'inci sınıf öğrencisi olduğunu, ev ortamında ders çalışma imkanı olmadığından dolayı buraya geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

\"Evimiz 2 odalı. Biz 4 kardeşiz. Evde her yer dolu çalışma imkanımız yok. Mevlit Ağabeyimiz, bu kütüphaneyi açtığı için çalışma imkanımız oldu. Hedeflerimiz var bizimde. Öğretmen olmak, doktor olmak istiyoruz. Benim hedefim doktor olmak. Kütüphanemizin bir çok rafı boş. Test, kitap, kaynak, kalem, defter eksiğimiz var. Bize yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. Bilmediğimiz sorular olunca büyük ağabeylerimiz, ablalarımız var onlara soruyoruz. Yada biz birbirimize yardımcı oluyor. Biz küçüklerimize yardımcı oluyoruz, büyüklerimizde bizlere yardımcı oluyor.\"

12\'inci sınıf öğrencisi Zeliş İnan ise, kütüphaneye hem ders çalıştığını, hem de küçük öğrencilerin derslerine yardımcı olduğunu ifade ederek, \"Şu anda kaynak eksikliğimiz var. Her dersi dört dörtlük çalışamıyoruz. Kaynak yardımına ihtiyacımız var\" şeklinde konuştu.

Üniversiteye hazırlanan lise mezunu Süheyla İnan, tek amacının çocukların geleceğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

4)BURDUR\'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ORMANI

BURDUR\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Büğdüz yolu üzerindeki 30 dekarlık araziye Burdur\'da görev yapan 3 bin 789 öğretmen için fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, \"Geleceğimizin gençlerini yetiştiren öğretmenlerimizin her biri adına bir fidan diktiği için Orman Bakanlığımızı kutluyoruz\" dedi.

Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Orman Genel Müdürlüğü\'nce orman ve ağaç sevgisini kazandırmak için öğretmenler adına fidan dikildiğini aktarırken, \"Türkiye genelinde 1 milyondan fazla fidan dikilecek. Burdur\'umuzda 3 bin 789 fidan dikiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun\" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da böyle bir günde hatırlanmanın güzel olduğunu kaydederek, \"Senenin 365 günü öğretmenlerimizin hatırlanmasını istiyoruz. Orman Bakanlığımızın bu çalışması için teşekkür ediyorum\" dedi.

Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile etkinliğe katılan öğrenciler ve öğretmenler fidan dikimini gerçekleştirdi.

5)KURSİYERLER TASARLADI, ÜNLÜ MANKENLER SERGİLEDİ

DENİZLİ Ticaret Odası (DTO) Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin tasarladığı birbirinden renkli kıyafetler, Denizli Fashion Week etkinlikleri kapsamında ünlü mankenlerin katımıyla düzenlenen defilede sergilendi.

Denizli Ticaret Odası ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) işbirliği ile Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu\'nda düzenlenen defileye AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Süleyman Kocasert, DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, çok sayıda işadamı ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan defile öncesi yaptığı konuşmada, tasarım ve Ar-Ge\'ye büyük önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, oda bünyesindeki Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin yaptığı tasarımları görücüye çıkardıklarını belirterek, \"Oda olarak Denizli\'nin tekstil sektöründe moda merkezi olması için çalışmalarımız sürüyor. Düzenlediğimiz defilede, 6 ay süreyle eğitim alan kursiyerlerin, emeklerini göreceğiz. Denizli, kendi markasını oluşturmalı, katma değeri yüksek ürünler üretmelidir. Bu ürünlerin üretilmesi için ilk olarak tasarımcılar yetiştirilmesi gerekiyor. Moda, tasarım ve Ar-Ge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Denizli moda ve tasarım anlamında bir hamle yaparak yoluna devam ediyor. Denizli\'de bugün 21 moda, tasarım ve 6 Ar-Ge merkezi açıldı. Bundan sonra Denizli moda, tasarım, Ar-Ge ve markalaşmada dünyaya doğru yola çıktı\" dedi.

DTO Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi\'nde eğitim gören kursiyerlerin tasarladığı birbirinden renkli ve transparan kıyafetler Elif Ece Uzun, Irmak Atuk, Özge Ulusoy\'un da aralarında bulunduğu 20 manken tarafından podyumda sergilendi. Mankenler, podyuma ellerindeki geometrik şekillerle birlikte çıkarken, kıyafetlerdeki ilginç aksesuarlar dikkat çekti. Defileyi izleyenler, gözlerini mankenlerden alamadı. Yoğun alkış alan defilede, katılımcılar cep telefonlarıyla sık sık görüntü ve fotoğraf çekti. Defilenin sonunda tasarımcılara sertifikaları protokol üyelerince verildi.

6)ÇINTARA İLGİ YOĞUN

MUĞLA il merkezi ile ilçelerinde kasım yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu 15 ila 35 lira arasında satılan çıntara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla yöresinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği çıntar mantarı, dağ köylerinde yaşayan pek çok vatandaşın geçim kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor. Kasım ayındaki yağmurla çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, lezzetiyle sofraları süslüyor. Çıntar, pazarda büyüklüğüne göre kilosu 15 ila 35 lira arasında satılıyor.

Pazarcılık yapan 30 yaşındaki Ayşe Sever, \"Kasım ayının son haftasında yağmurun bittiğini gördüğümüzde Balan Dağı\'na çıkarak çıntarı toplarız. Çok nazik ve havanın soğuk veya çok sıcak olmasından dolayı hemen çıkan, kaybolan organik bir mantar türü. Bu nedenle hemen toplayarak pazara getiriyoruz. Bu yıl fazla çıntar çıkmadı. Büyüklüğüne göre kilosunu 15 ila 35 lira arasında satışa çıkardık. Muğlalılar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren lezzetli bir tür\" dedi.

