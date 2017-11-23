DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ERZİNCAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN çevresinde, günlerdir etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı 49 köyde de özel idarenin çalışmaları sürüyor. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, hafta sonundan bu yana etkili olan kar, sabah saatlerinde kent merkezine de yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Sabah meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Refahiye\'de 35, Tercan’da 7, Üzümlü’de 3, Otlukbeli’de 1 ve merkezde 3 olmak üzere 49 köyde Erzincan İl Özel İdaresi 5 greyder ve 8 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından görüntü

-Yolda ilerleyen araçlardan görüntü

-Kapılarının önünü temizleyen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların açıklaması

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

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2)KARLIOVA’ DA ELEKTRİK İLETİM HATLARININ DİREKLER İLE TEMASI ODUN VE TAHTAYLA ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yıllardır kullanılan elektrik direklerinin yanına yeni direkler dikilip eski direkler kaldırılmayınca iletim hatlarının direklerle temasının engellenmesi için de ilginç bir çözüm kullanıldı. Aynı hizada yapılan yeni direkler tam olarak faaliyete girmezken, iletim hatlarının yeni direklere çarpıp kısa devre ve arıza yapmaması için yeni direklere tahta ve odun bağlayarak iletim hatlarının direk ile teması engellenmeye çalışılıyor. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Sadri Bingöl, elektrik şirketinin dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir uygulamaya imza atarak kendilerince bu şekilde çözüm bulduğunu ifade ederek; \"Yeni hat çekildiği zaman çok sevinmiştik. Fakat eski hatları çekmeden yeni hatlara ait direkler diktiler. Yeni direkler eski direğe bitişik dikip eski direkte bulunan hatlara ait teller yeni direğe değiyordu. Şirket buna saçma sapan bir önlem aldılar. Bu önlem resmen felakete davetiye çıkarmış durumda. Teller yeni direk ve eski direk arasına yerleştirilen tahtaların yağmurda ıslanmasıyla akım dolayısıyla direğe geçiyor ve kıvılcımlar çıkarak trafoda kesinti yaşanıyor\"dedi. Karlıova İlçesi\'ne elektrik sağlayan firma, 10 gün önce eskiyen iletim hattını onarmak için çalışma başlattı. Onarım çalışmaları kapsamında eski direklerin olduğu güzergaha yeni demir direkler dikildi. Ancak, eski direklerde enerji nakil kabloları, yeni direklere taşınmadı. Firma çalışanları, eski direklerdeki iletim kablolarının, yeni direklere temas etmemesi için de ilginç bir önlem aldı. Kabloların yeni direklere temas etmemesi için her direğe tahta kalas ve odun bağlayan firma çalışanlarının bu uygulaması, kabloların direklere temasını önleyemedi. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda kabloların, direklere temas ederek kıvılcım çıkarması direklerin bulunduğu alanda tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek, biran önce çözüm bulunmasını istedi. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Sadri Bingöl, Elektrik şirketinin mahallelerine yeni hat çektiği zaman çok sevindiklerini fakat, eski hatları çekmeden yeni hatlara ait direkler dikildiğini söyledi. Bingöl, \"Yeni direkler eski direğe bitişik dikip, eski direkte bulunan hatlara ait telleri yeni direklere çekmediler. Bu yüzden eski direklerdeki teller yeni direklere temas ediyordu ve rüzgarlı havalarda kıvılcım çıkıyordu. Şirket buna saçma sapan bir önlem aldı. Daha doğrusu kendilerince önlem aldıklarını düşündüler. Fakat, bu çalışma resmen felakete davetiye çıkarmış durumda. Teller yeni direk ve eski direk arasına yerleştirilen tahtaların yağmurda ıslanmasıyla akım dolayısıyla direğe geçiyor ve kıvılcımlar çıkarak trafoda kesinti yaşanıyor. Çocuklarımızın bu direklere dokunmasından korkuyoruz, şirketin biran önce bunu düzeltmesi gerekiyor\" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Bülent Temiz ise, elektrik şirketine tepki göstererek, \"Allah aşkına değil Türkiye\'de, dünyanın neresinde böyle bir saçmalık var. Eski direkleri kaldırmadan yeni direkleri yanına diktiler. Eski direkten geçen teller yeni direğe çarpmasın diye arasına tahta ve odun parçası koymuşlar. Bu nasıl bir rezalettir? Bizim hayatımız bu tahta kadar ucuz mu? Direkler elektrik kaçırıyor, bir çocuk veya yetişkin dokunsa direk akıma kapılır\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eski ve yeni elektrik direkleri

-Yeni direklere bağlanan ağaç ve tahta kalaslar

-Mahalle sakinlerinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)-

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3)KADINLARA DİABET BİLGİLENDİRMESİ

BURDUR\'da 14-21 Kasım Diyabet Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Diyabet Haftası dolayısıyla Burdur Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonu\'nda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Burdur Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Uzm. Dr. Ayten Eraydın, dünyada 199 milyon diyabetli kadın olduğunu, bunun 2040 yılında 313 milyona çıkmasının beklendiğini söyledi. Eraydın, \"Her 5 diyabetli kadından 2\'si doğurganlık yaşında. Diyabet dünyada kadınlar arasındaki dokuzuncu yaşam kaybı sebebi. Tip 2 diyabetli kadınlar, diyabetli olmayanlara göre yaklaşık 10 kat fazla koroner kalp rahatsızlığına yakalanma riskine sahip. Diyabet tedavi edilmezse körlüğe, böbrek yetmezliğine, diyabetik ayak yaraları, kalp krizi, inme, hipertansiyon gibi hastalıklara sebep olabilir\" dedi.

Eraydın, diyabetin genetik, obezite, inaktif yaşam, ilaçlar ve bazı endokrinolojik hastalıklar sebebiyle oluşabileceğini belirterek, tedavi yöntemleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Ayten Eraydın\'ın sunumu

- Detay

168 MB /// 05.21\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4)ÖĞRERMENLER GÜNÜ DART TURNUVASI

BURDUR\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dart turnuvası düzenlendi.

Burdur\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görevli öğretmenler arasında dart turnuvası düzenlendi. Dart Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Gençlik Merkezi\'nde yapıldı. Dereceye giren öğretmenlere ödülleri Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy tarafından verildi. Dart Federasyonu İl Temsilcisi Davut Aksu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte ilk defa turnuva düzenlendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Turnuvadan detay

- Ödül töreni

- Detay

86.7 MB /// 02.45\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)KAZANDAN ÇIKAN DUMAN KORKUTTU

BURDUR\'da bir binanın kalorifer kazanındaki cihaz değişimi nedeniyle ortaya çıkan yoğun duman yangın paniğine neden oldu. Atatürk Caddesi\'nde bulunan ve Doğa Koruma 6\'ncı Bölge Müdürlüğü, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yardım Sevenler Derneği\'nin bulunduğu İl Özel İdaresi\'ne ait iki katlı binanın bacasından dün saat 20.00 sıralarında yoğun şekilde duman çıktığını görenler yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kazan dairesinde yaptıkları incelemede dumanın yangın sebebiyle değil kalorifer kazanının gündüz saatlerinde değiştirilen brülöründen (yakıtın havayla uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihaz) kaynaklandığını tespit etti.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçları

- Kazan dairesindeki itfaiye erleri

- Detay

44.4 MB /// 01.25\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)POLİSİ GÖRÜNCE ESRARI SOBADA YAKMAŞYA ÇALIŞTILAR

Adana\'da polisin operasyon düzenlediği evdeki 5 kişi, yanlarındaki esrarı sobada yakmaya çalışırken yakalandı. Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskında, evin kapısı \'koçbaşı\' ile kırıldı. Bu sırada, evdeki şüpheliler 1 kilo 400 gram esrarı, sobada yakmaya çalıştı. İçeri giren polis, U.Y., İ.E., E.B., M.Ö. ve K.Y.\'yi yakaladı. Şüphelilerin yakmaya çalıştığı esrar da sobada bulundu. ŞÜpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik polisinin sobada narkotik madde bulması

- Emniyet müdürlüğüde fotosu çekilen narkotik madde

SÜRE: 00\'54\" BOYUT: 55,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:ADANA, (DHA)

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