DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LİSE MÜDÜRÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise müdürü Orhan Yörükçü, hafif ticari araç çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yörükçü, sabah işe gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçtiği sırada Eren K. yönetimindeki 06 YSF 85 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Yörükçü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Orhan Yörükçü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yörükçü\'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Eren K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Kaza yeri

-Yaralıdan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Çarpan araç

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

========================================================

2)25 YIL BERBERLİK YAPTIKTAN SONRA ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 25 yıl berberlik yapan 42 yaşındaki Murat Bayoğlu, evinin bahçesine çilek üretimine başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Murat Bayoğlu, 25 yıl köyünde berberlik yaptı. Bu işi bırakmaya karar vererek \"Artık emekli oldum\" diyen Bayoğlu, köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bayoğlu, evinin önünde bulunan boş araziye 5 bin çilek fidesi dikti. Bu yıl ilk mahsulünü almaya hazırlanan Bayoğlu, gelecek yıllarda üretimini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Köyünde farklı bir meyve üretmek için yola çıktığını anlatan Bayoğlu, şöyle dedi:

\"Köyümde 25 yıl berberlik yaptım. Bir şeyler üretmek istiyordum. Çilek üretmek istedim. Burada toprak ve arazinin müsait olduğu ancak, pek üretim yapılmadığını fark ettim. İl dışından gerekli malzemeleri aldım. Bu yıl iyi bir mahsul alacağım. Gelecek yıllarda üretimimi arttırmak istiyorum. Yıllarca esnaflık yaptım. Bu iş daha huzurlu ve sakin. İnsanlar köylerinde boş arazileri bu şekilde değerlendirmeli. Birçok arazi boş olarak duruyor. Çalışınca her şey oluyor. Çileği satma gibi bir problemim de yok. Müşterisi her zaman olan bir meyvedir.\"

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Çilk fideleri

-Bayoğlu\'nun çilek tarlasında görüntüsü

-Bayoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)

=====================================================

3)1973 MODEL OTOMOBİLİNE, 45 BİN LİRA VERİYORLAR, SATMIYOR

KARAMAN\'da nostaljik otomobil tutkunu 25 yaşındaki Mehmet Aykan, 3 yıl önce 15 bin liraya satın aldığını 1973 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Parçalarının tamamı orjinal olan otomobilini almak için her gün bir taliplinin çıktığını belirten Aykan, \"Çocukluktan itibaren nostaljik otomobil tutkum var. Bu tutkumu 3 yıl önce bu aracı alarak gerçekleştirdim. Boyayıp bakımlarını yaptırdım. Şimdi satmam için 45 bin liraya kadar fiyat veriyorlar. Ama ben satmıyorum, satmamda.\" dedi. Oto tamircisi Mehmet Aykan\'ın, çocuk iken babası Murat 124 marka otomobil aldı. Ardından da Aykan\'ın o model araçlar ile nostaljik araçlara ilgisi arttı. Aykan, sürekli hayalini kurduğu aracına 3 yıl önce kavuştu. Parçaları orjinal olan 1973 model Murat 124 marka otomobili 15 bin liraya satın alan Aykan, boya ve bakımını yaptırım kullanmaya başladı. Ancak aracı gören bir çok kişi satın almak için talip oldu. 45 bin liraya kadar fiyat teklif edilmesine rağmen aracını satmayan Aykan, şunları söyledi:

\"Ben küçük yaşta bu otomobillere ilgi duymaya başladım. Onun için bu otomobili kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Bu otomobile neredeyse her gün müşteri çıkıyor. Ama benim için bu otomobilin maddi bir değeri yok. Ben kesinlikle satma taraftarı değilim. Ben bu otomobillere ilgi duyuyorum ve bu otomobillerden keyif alıyorum. \"

Otomobile gözü gibi baktığını ifade eden Aykan, \"Bu otomobilin üzerine ne yağmur, ne güneş gelmiyor. Otomobilimi çok seviyorum, ona bir çocukmuş gibi bakıyorum. O yüzden de asla satmak istemiyorum.\" dedi.

Otomobile 45 bin lira teklifte bulunduğunu belirten Recep Aydın ise , \"Bu otomobili gördüğümde kesinlikle almalıyım demiştim. Bu otomobil 1973 model ve piyasada çok nadir bulunuyor. 1990 modellerden bir hayli var. Ama bu seride çok az kaldı. Müşteri olduk, yaşı kadar fiyat verdik, arkadaşı satması için bir türlü ikna edemedik. Bu otomobili alsak garajda muhafaza edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Otomobilden detay

-Otomobilin gelişi

-Pazarlık anı

- Röportaj

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

==========================================================

4)SEFERİHİSAR’DA TURUNCU BAYRAM

TÜRKİYE’nin mandalina cenneti Seferihisar’da bu yıl 18. kez düzenlenen Mandalina Şenliği\'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, mandalinanın katma değerini artırmak için günde 300 kilogram kuruttuklarını, kilosu 1.2 Euro\'dan yani 10 kat bedelle Almanya\'ya ihraç ettiklerini söyledi. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18\'inci Mandalina Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye bandosu eşliğinde gerçekleşen rengarenk kıyafetli çocukların da yer aldığı kortej yürüyüşüyle şenlik başladı. Şenliğin yapıldığı alanda mandalinalı ürünlerin yanı sıra Seferihisar\'a özgü diğer ürünlerin de stantlarda satışı yapıldı. Şenliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, şunları söyledi:

\"Bugünün asıl amacı mandalina ağaçlarının çığlığını size duyurmak. Belediye Başkanı Şehr-emini demektir. Yani şehrin emanet edildiği insan. Şehir ise, insanların yaşadığı yer. Yani şehir, doğası, diğer canlıları, ağaçları, denizi ve toprağıyla birlikte vardır. Belediye başkanı işte bunların hepsinin emanet edildiği insandır. Onun için, denizimizi koruyalım diye orkinos çiftliğiyle mücadele ettik, onun için, sokak hayvanlarını koruyalım diye sokak hayvanları yuvası inşa ettik. En büyük zenginliğimiz olan, doğamıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak elbette asli görevimiz. Bir Başkan, kentinin doğasını koruyor ve tarihine sahip çıkıyorsa görevini yapıyor demektir.\"

MANDALİNA KURUSU ALMANYA\'YA SATILIYOR

Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, mandalina bahçesi ve ürünün değerini arttırmak, üreticinin cebine giren parayı büyütmek için Mandalina Üretici Birliği\'ni kurduklarını ardından, işleme paketleme tesisi satın alıp onu birliğe devrettiklerini mandalinayı sadece dalından koparılıp satılan bir ürün olmaktan çıkarıp, rekabet gücünü arttırarak, raf ömrünü uzatmak ve katma değerini büyütmek için yan ürünlerini geliştirdiklerini anlattı. Soyer, \"Soğuk hava deposu inşa ettik. En son geliştirdiğimiz en başarılı ürünümüz mandalina kurusu oldu. Günde 300 kg kurutarak başlattığımız bu üretim süreci, mandalinanın katma değerini en az 5 misli arttırarak, yeni ihracat olanakları açtı. Bu yıl kilosu 1,2 Euro’dan yani 10 misli bedelle Almanya’ya ihracat yapıyoruz\" dedi.

\"BAHÇELERİ BETONA FEDA EDEREK YAPACAĞIMIZ TAHRİBAT İHANET OLUR\"

Belediye Başkanı Soyer, mandalina bahçelerini imara açtıkları yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, ilçede imar planlarının 1985 yılında İller Bankası tarafından yapıldığını, belediyenin halen bu planlar üzerinden ruhsat verdiğini, üst ölçekli planlara uymak zorunda olan belediyenin bu planlara aykırı davranmasının imkansız olduğunu söyledi. Soyer, şöyle konuştu:

\"Mandalina bahçeleri 1985 yılında yapılan imar planlarının kurbanı olmuştur. Seferihisar Belediyesi, üst ölçekli planlara uymak, mülkiyet hakkı ve planlar nedeniyle ortaya çıkan kazanılmış haklara uygun ruhsat düzenlemek yükümlülüğü ile baş başadır. Bu tablo karşısında mandalina bahçelerini korumak için tek çare, mandalinanın katma değerini, pazarlama kabiliyetini arttırmaya çalışmak olmuştur. Çünkü tek umudumuz, mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak ve böylece üreticiyi mandalina ağaçlarını kesmekten caydırmaktır. Onun için, üreticiyi korumaya, köylerden belediyemize devrolan arazilere sımsıkı sahip çıkarak onlara kullandırmaya devam edeceğiz. Tarım politikamıza, yani küçük üreticiyi teşvike, üreticileri kooperatiflerde buluşturmaya, tarımsal ürünü işleyerek dönüştürmeye ve yerli tohuma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dünyada yaklaşan gıda krizini en az hasarla atlatacak olanlar tarımsal ürünlerine sahip çıkabilenler olacak. Bahçeleri betona feda ederek yapacağımız tahribat ihanet olur. Doğa, uğradığı tahribatın bedelini her daim ödetmiştir. Dinozorları yok eden bu haşmetli güç, insanoğlunun sonunu getirmek için gözünün yaşına bakmayacaktır. İnadına tohum, inadına mandalina yetiştireceğiz.\"

KRAL KRALİÇE SEÇİLDİ

Birbirinden renkli yarışmalara sahne olan etkinlikte Mandalina Kral, Kraliçesi ve En İyi Mandalina Yetiştiricisi de seçildi. Güzellik yarışmasında 2017 Mandalina Kraliçesi Büşra Dipkaya, Mandalina Kralı Yalın Mert Durmaz oldu. Yılın en iyi mandalina yetiştiricisi ise Sedat Özinan oldu. Şenlik kapsamında yapılan En İyi Mandalinalı Yemek Yarışması\'nın birincisi mandalina ve balıktan yaptığı “Diriliş\" isimli yemeğiyle Esra Tıklar, En İyi Mandalinalı Tatlı Yarışmasını “Mandalinalı Kurabiye\" tatlısıyla Gülizar Kızılçay kazandı. En yavaş bisiklet sürme yarışmasını ise Yunus Yüce kazandı. Kazananlara ödülleri Seferihisar Çocuk Belediyesi meclisinde görevli çocuklar tarafından verildi. Ayrıca WheelChair Dance Project/Engelsİzmir grubu, Seferihisar Pantomim ekibi ve Zeybek ekibi de sahneye çıkarak gösteriler gerçekleştirdi. Seferihisar’ın turuncu bayramı ünlü sanatçı Feridun Düzağaç’ın şarkılarıyla tamamlandı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Festivalden genel ve detay görüntüler

- Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer\'in konuşması

(İZMİR/DHA

==========================================================

(ÖZEL HABER)

5)FLYBOARDCULAR ŞOVLARI VE GÜZELLİKLERİYLE BÜYÜLEDİ

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde 2018 Dünya Flyboard Şampiyonası\'na hazırlanan flyboard sporcuları Rus 20 yaşındaki Valeria Vershinina ile Kazak aynı yaştaki Dina Adburakhmanova, yaptıkları şovların yanı sıra güzellikleriyle de izleyenleri büyüledi.

Kemer merkezindeki ünlü Ayışığı Koyu\'nda 2018 yılında yapılacak olan Dünya Flyboard Şampiyonasına hazırlanan, 2017 yılı Dünya Şampiyonası\'nda 5\'inci olan Rus Valeria Vershinina ile Kazakistan gelen ve Dünya Şampiyonasında Türk takımında yarışmak için çalışma yapan Dina Adburakhmanova, hem flyboardda yaptıkları şovlar hem de güzellikleriyle ilgi çekti.

\"KADINLAR İÇİN ZOR BİR SPOR\"

Valeria Vershinina, \"Antalya Türk takımının yanına 2018 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonasına hazırlık için geldik. 2 yıldır flyboard kullanıyorum. Kadınlar için gerçekten zor bir spor, dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Bunun için de sürekli idman yapılması gerekiyor. Havalar iyi olduğunda saat 11.00\'de başlıyoruz 15\'er dakikalık çalışmanın ardından dinleme ve tekrar 15 dakika çalışma ile akşam gün batımına kadar devam ediyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'YE DAVET EDİLDİM\"

2 aydır flyboardla uğraşan ve Flyboard Türkiye takımı ile birlikte çalışmalar yapan Antalya\'da yaşayan Kazak asıllı Dina Abdurakhmanova, \"Türkiye\'ye davet edildim, burada kurulan Türk takımında yer almak için. Kazakistan\'da yaşayan bir kız arkadaşım ile birlikte bir şampiyonada birlikteydik, şampiyonada 3\'üncü oldum. Moskova\'da yapılan turnuvada beni Türkiye\'ye davet ettiler. Buranın güzelliklerini bildiğim ve imkanlar burada daha iyi olduğu için Türkiye\'ye geldim\" diye konuştu.

\"KADINLARA ÖNEREBİLİRİM\"

Flyboardun kolay bir spor olmadığını vurgulayan Dina Abdurakhmanova, şöyle dedi:

\"Kadınlar için daha zor ve her düşmeden sonra kadınlar bu işi bırakıyor. Hatta arkadaşım birinci denemeden ve düşüşünün ardından bu sporu yapmayı bıraktı. Ben bu işi yapmak istiyorum. Vücudun dengesini kurduktan sonra ve sürekli antrenman yaptıktan sonra bence en güzel spor dallarından bir tanesi ve kadınlara önerebilirim.\"

2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu Uğur Piro da Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı olduğunu belirterek, Rusya\'dan gelen ve 2018 Dünya Şampiyonasında rakipleri olacak sporcuları ağırladıklarını söyledi. Misafirlerin Türkiye\'ye ilk defa geldiğini aktaran Piro, doğasını ve hava şartlarını çok beğendiklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Hazırlıklar detay

- Valeria Vershinina\'nın çalışmalara başlaması ve gösteri detayı

- Röp1: Valeria Vershinina

- Valeria Vershinina gösteri detay

- Flyboard Russia yazılı t-shirt detay

- Dina Abdurakhmanova\'nın takla atarak suya atlaması

- Röp2:Dina Abdurakhmanova hazırlık

- Dina Abdurakhmanova hazırlık

- Dina Abdurakhmanova denize girerek çalışmaya başlaması

- Dina Abdurakhmanova eğitim detay

- Dina Abdurakhmanova eğitimin bitmesi

- Röp3: Türkiye Flyboard Şampiyonu Uğur Piro

170 MB /// 05.19\"

(Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

====================================================

6)İKİ KATLI TERK EDİLMİŞ AHŞAP BİNA KUNDAKLANDI

BURSA\'da terk edilen iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binadaki yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Cadde üzerinde bulunan Recep U.\'ya ait terk edilmiş iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çevredekilerin alevleri görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürüde geldi. İki katlı ahşap binayı kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan binalara ve Daya Hatun Camii\'ne sıçramadan söndürüldü. Binayı yakanların belirlenerek yakalanabilmesi için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

-Binanın görüntüsü

-Vatandaş röportaj

-Detaylar

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)-

====================================================

7)KEMER\'DE KAZA: 1 YARALI

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kemer merkez Derviş Eroğlu Caddesi\'nden Aslanbucak Mahallesi istikametine giden Erdoğan Tuğ\'un kullandığı 60 HZ 956 plakalı otomobil Kemer 2 girişindeki köprülü kavşak altında önce yaya geçidine çarparak takla attı, ardından da trafik ışığı direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis güvenlik tedbirlerini alırken, olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdoğan Tuğ ambulansla Kemer Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Erdoğan Tuğ\'un tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Kaza yapan araçtan detaylar

Polisin ölücümü detay

Olay yerine gelen itfaiye aracı detay

Polislerin ölçümü

Aracın vinç ile kaldırılması

Vinçe bağlı olarak kaldırılan araca ek halat bağlanması yakın detay

Kaldırılan aracın yüklenmesi

Vinç ve aracın kaza yerinden ayrılması

01:09 dakika ve 37,2 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=========================================================

8)KUMLUCA\'DA DEVELER MEYDANA ÇIKTI

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde havut giydirme ve daylak güreşi yapıldı.

Kumluca ve Demre Deveciler Derneği tarafından havut giydirme ve yeni güreşe başlayan develeri sezona hazırlama etkinliği yapıldı. Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Akşit, Demre Devecileri Koruma Derneği Başkanı Necati Sarıca ve güreş severler katıldı.

Etkinlikte bir deveye temsili havut giydirildi. Deveye havuttun giydirilmesiyle deve güreşi sezonu resmen başlamış oldu. Ardından İlçe Müftüsü Hacı Kahraman dua yaptı. Duadan sonra güreş meydanlarına yeni çıkacak genç develere alıştırma güreşi yaptırıldı.

Kumluca Devecileri Koruma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, \"Her yıl yapmış olduğumuz havut giydirme ve daylak güreşini temsili olarak gerçekleştirdik. Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu geçirmeyi diliyorum. Güzel güreşi bol güreşlerin olmasını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Temsili havut giydirme

- Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından dua yapılması

- Güreşe yeni başlayacak genç develerin güreşleri

111 MB /// 02.27\"

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)