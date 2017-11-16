DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CADDENİN ASFALTLANMASINI HAVAİ FİŞEKLE KUTLADILAR

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Mehmed Uzun Caddesi\'nin Belediye tarafından asfaltlanması mahalle sakinleri tarafından havai fişeklerle kutlandı.

Bağlar İlçesi\'ndeki Bağcılar Mahallesi\'ndeki Kürt yazar Mehmed Uzun\'un adının verildiği caddenin bakımsızlığından dolayı mahalle sakinleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na caddenin asfaltlanması için taleplerde bulundu. Talepleri değerlendiren Belediye ekipleri, uzun zamandır asfaltlanmayan caddene yenileme çalışması başlattı. 1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede yaşayanlar kışın çamura yazın ise toza maruz kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece asfaltlama çalışmaları yaptıkları sırada bir grup vatandaş çalışma yerine gelerek, ekiplere teşekkürlerini ileterek, havai fişeklerle kutlama yaptılar. Uzun zamandan bu yana caddenin bakımsızlığından dolayı sorun yaşayan vatandaşlar havai fişeğin yanı sıra bir pankart açarak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'ya teşekkürlerini illetti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Attila, göreve geldiği 1 Kasım 2016 gününden bu yana kent içinde 460 bin ton asfalt döküldü, yıl sonuna kadar bu rakam 500 bin ton olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü

-Asfaltlama yapan ekipleri

-Caddeden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Havai fişek görüntüleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)AKÜ HIRSIZLARINI PUSU KURAN POLİS YAKALADI

ADANA\'da TIR ve kamyonlardan akü çalan 20 yaşındaki Ramazan E. ve 22 yaşındaki Müslüm E. yakalandı. Olay, merkez Yüreğir ve Sarıçam İlçelerinde meydana geldi. TIR ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine harekete geçen, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Mağdurların şikayetini değerlendiren polis, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha öncede akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E.\'yi suç üstü yakalama isteyen polis, olayların meydana geldiği yerlerde pusu kurdu. Gece otomobille tur atan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızların otomobilinin bagajında 2 adet akü bulundu. Emniyete götürülen zanlılar sorgularında, çaldıkları aküleri Ramazan B.\'ye 50 ile 100 lira arasında sattıklarını itiraf etti. 2 şüpheli ile gözaltına alınan Ramazan B. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan E. ile Müslüm E. tutuklanırken aküleri satın alan Ramazan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Aracın gelişi

- TIR\'ın yanından geçerken araçla duraklamaları

- Aracın tekrar gelişi

- Zanlıların araçtan inmesi

- Zanlılardan birinin TIR\'ın aküsünün bulunduğu bölüme girmesi

- Aküleri çıkarması

- Yanındaki arkadaşına vermesi

- Diğer zanlının aküleri taşıması

*

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmeleri

SÜRE:04\'05\" BOYUT:249 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)İÇİ DE DIŞI DA KIRMIZI ELMAYI TESCİLLEMEK İSTİYORLAR

ARDAHAN Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Posof İlçesi\'nde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan elmaya coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptı. ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ardahan bölgesinde yetiştirilen 26 farklı elma çeşidinden biri olan \'İçi kırmızı elma\'yı tescillemek istediklerini açıkladı. Demirci, \"Bu elma, şeker hastalığının yanı sıra, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. İçi kırmızı elma çeşidinin üretimi geliştirmek ve dış pazara sunmak için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık. Bu kapsamda marka patent ve danışmanlık hizmeti veren Figen Konak, Marka Patent ve Danışmanlık şirketi ile protokol imzaladık ve içi kırmızı elmanın coğrafi işaret tescili için çalışmalarımız başlanmıştır. Coğrafi işaret tescil çalışmalarımız Posof kırmızı elması ile sınırlı kalmayacak. Ardahan\'a özgü yerel ürünlerin coğrafi işareti tescil ettirmek üzere çalışmalar devam edecek\" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Türkiye\'de sadece Posof İlçe merkezi, Türkgözü, Armutveren, Kumlukoz köylerinde yetişen ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan içi de dışı gibi kırmızı elma için bir çok alanda çalışma başlatıldı. Posof Belediyesi kırmızı elma türünün varlığını sürdürebilmesi için elma fidan üretim çalışmaları başlattı. Posof Belediye Başkanı Ak Partili Cahit Ulgar, ŞÖYLE DEDİ:

\"Türkiye\'de sadece ilçemizde yetişen içi- dışı kırmızı elmanın neslini devam ettirmek adına Ardahan Üniversitesi ile ortak bir proje çalışması yürütüyoruz. Belediyemize ait Yurtbekler Köyündeki 50 dönümlük araziyi üniversitenin bahçe bitkileri bölümü için tahsis ettik. Bu türünde burada üretilmesi ve bilimsel olarak geliştirilmesi için ortak bir proje yürütüyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Elma toplayan kadınlar

-Kadınlar ile röp

-Elmanın içini göstermeleri

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ Posof (ARDAHAN),(DHA)

SÜRE: 3.51 DK) (SÜRE: 424 MB)

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(ÖZEL)

4)107 YAŞINDAKİ ELİFE NİNE\'YE KATARAKT AMELİYATI

ADANA\'da 107 yaşındaki Elife Boruzanlı, \'Benim daha işim bitmedi\' diyerek 2 gözünden katarakt ameliyatı oldu.

Eşini uzun süre önce kaybeden ve yakınlarının yanında yaşayan ancak görme problemi olan 10 çocuk annesi Elife Boruzanlı\'nın başvurduğu doktorlar yaşı nedeniyle ameliyat olamayacağını söyledi. Son olarak başvurduğu Sevgi Göz Merkezi\'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Mürşitoğlu, Boruzanlı\'nın gözlerine katarakt ameliyatı yapılabileceğini söyledi. Ameliyata alınan Elife Nine\'nin her iki gözündeki katarakt alındı. Hastasının gözündeki yaşlılığa bağlı oluşan kataraktları Fako Yöntemi (lazerli ameliyat) ile aldıklarını belirten Metin Mürşit oğlu, \"Hastamızı kızı getirdi. Başvurdukları hastaneler yaşı nedeniyle ameliyat etmek istememiş. Ancak hastamızı muayene ettik ve ameliyata alınabileceğini söyledik. Kızı ve kendisi kabul edince gözlerindeki kataraktları Fako Yöntemi ile aldık. Kendisi şu an çok iyi ve rahat görebilecek\" dedi.

GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDU

Elife Boruzanlı\'nın kızı Sultan Bilur ise annesinin uzun süredir neredeyse hiç göremediğini söyledi. Bilur, \"Annem uzun süredir gözleriyle ilgili sıkıntı çekiyordu. Ancak kendisi çok istedi. \'Görmek istiyorum\' dedi. Bizde getirdik. Annem 1910 doğumlu. Trafik kazasından dolayı engelli hale geldi. Devamlı bize, \"Gözüm açılsın. Benim işim bitmiş olarak düşünüyorlar ama benim işim bitmedi. Daha yaşayacağım. yapacağım çok şey var\' dedi. Biz de getirdik ameliyat oldu\" dedi.

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Elife Boruzanlı ise, \" Ben çok iyiyim. Göremiyordum, şu anda çok iyiyim. Gözlerimde biraz kumlanma var ancak iyiyim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 107 yaşındaki Elife Boruzanlı\'nın röp

- Doktorlar gözünü açıp meayene etmesi

- 107 yaşındaki Elife Boruzanlı\'nın kızı ile röp

- Doktoru ile röp

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE:,3\'34\" BOYUT: 218 MB

Habar:Murat kibritoğlu / Kamera:Çağlar ÖZTÜRK

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(özel)

5)İSİMLERİ \'TÜRKİYE\' OLAN SURİYELİ VE IRAKLI İKİ KADIN, TÜRKİYE\'Yİ ANAVATANLARI GİBİ GÖRÜYOR

KONYA\'da sığınmacı olarak oturan Suriye ve Irak uyruklu iki kadının isimlerinin \'Türkiye\' olması ilgi çekiyor. Türkiye\'yi kendi öz vatanları gibi gördüklerini belirten kadınlardan Suriye uyruklu Türkiye El Mustafa, \"Bir çocuğum daha olursa ismini \'Türkiye\' koyarım\" dedi. Iraklı Türkmen Türkiye El Yetim ise \"Adımın \'Türkiye\' olmasından gurur duyuyorum.\" dedi.

Suriye ve Irak\'tan, Türkiye\'ye gelerek Konya\'da yaşamaya başlayan iki kadının isimlerinin \'Türkiye\' olması dikkat çekti. Sığınmacı kadınların isimleri, farklı zamanlar da muayene için geldikleri Konya Numune Hastanesi Nakipoğlu Semt Polikliniği\'ndeki Kadın Doğum bölümünde fark edildi. Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Suriye\'deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce kaçarak Konya\'ya gelen 33 yaşındaki Türkiye El Mustafa ile 3 yıl önce Irak\'tan gelen Iraklı Türkmen 42 yaşında 4 çocuk annesi Türkiye El Yetim, Türkiye\'yi anavatanları gibi görüyor. Muayene için geldikleri hastane de tanışan iki kadın, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun.

AİLEM TÜRKİYE\'Yİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN BANA BU İSMİ VERMİŞ

Babası ve dedesinin Osmanlı Devleti\'ni ve Türkiye\'yi çok sevdikleri için kendisine \'Türkiye\' ismini verdiklerini anlatan Türkiye El Mustafa, şunları söyledi:

\"Türkiye adını bana babam vermiş. Babam ve dedelerim Osmanlı Devletini ve Türkiye\'yi çok sevdikleri için bana bu ismi vermeyi layık görmüşler. Suriye\'deki iç savaştan sonra, orada yaşayamayacağımızı düşündük ve 2 yıl önce Türkiye\'ye geldik. Türkiye\'de nereye gidersem gideyim ismimi öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. Sürekli soruyorlar ismin neden \'Türkiye\' diye? İsmimin \'Türkiye\' olduğunu öğrenenler benimle çok ilgileniyorlar. \'Türkiye\' olduğu için çok seviyorlar. Ailem de ve akrabalarımda bu ismi taşıyan tek ben varım. Türkiye\'de olmaktan çok memnunum.\"

ANAVATANIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ

Türkiye\'de gördüğü ilgi karşısında gururlandığını ifade eden Türkiye El Yetim, 3 yıl önce Irak\'tan gelip yerleştiğini belirtti. Babası ve ağabeyinin Türkiye\'yi çok sevdiği için adını \'Türkiye\' koyduklarını ifade eden El Yetim, \"Ülkemiz çok zor durumdaydı biz de buraya kaçtık geldik. Türk halkının bize çok yardımı dokundu. Allah Onlardan razı olsun. Babam ve ağabeyim Türkiye\'yi çok sevdikleri için ismimi \'Türkiye\' koymuşlar. İsmimin \'Türkiye\' olması nedeniyle çok farklı tepkiler alıyorum. Neden böyle bir isim vermişler sana diyorlar şaşırıyorlar. Biz Türkiye\'de böyle bir isim hiç duymadık diyorlar, sorular soruyorlar. Ben burada gördüğüm ilgi karşısında gururlanıyorum. İsmimin \'Türkiye\' olması çok güzel bir şey. İyi ki de ismim \'Türkiye\' olmuş diyorum. Türkmen olduğumuz için burayı çok seviyoruz ve anavatanımızı gibi görüyoruz. İleri de inşallah bir çocuğum daha olursa ismini \'Türkiye\' koymayı isterim.\" diye konuştu.

BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE İSMİNİ KULLANMASI ÇOK GURURLANDIRDI

Muayene için gelen hastalarının isimlerinin \'Türkiye\' olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ünsal,\" Ben ilk başta 1 kişinin ismini görünce herhalde dedim bir tesadüftür. Çok şaşırdım ve insanın içinde böyle bir coşku oluyor. Sonra arka arkaya \'Türkiye\' isimli hastalar gelmeye başladı. Sonra ben bununla ilgili bir araştırma yaptım. Kayıtlara baktın ve çok sayıda var. Bu bana bir \'Anadolu Anavatan\' çağrıştırdı. Benim de çok hoşuma gitti gerçekten. Her seferinde gelen hastalarla da özellikle oturup konuşuyorum bu isimleriyle ilgili evveliyatıyla ilgili. \"dedi.

Hastalarının isminin \'Türkiye\' olarak yeni konulmadığını dikkat çeken Ünsal, \"Tabii bunlar 4-5 yıllık isimler değiller. Yani o savaş süreçlerinden sonra konulmuş isimler değiller. Bunlardan kırklı, ellili yaşlarda kişiler var. Konuştuğumuzda tamamen Türkiye sevgisinden olduğunu söylüyorlar. Çok hoşuma gidiyor başka ülke vatandaşlarının \'Türkiye\' ismini kullanması. Şahsen benim de hiç aklıma gelmemişti ama ben de diyorum bir çocuğum olsa artık ben de ismini \'Türkiye\' koyarım. Türkiye\'de bizim Türk vatandaşının da artık bundan sonra akıllarına geleceğini ve bu ismi koyabileceğini düşünüyorum. Kadınlar genel de Türkiye ismini koyuyor erkeklerde de Türki isimleri var tabi yine o bölgeden gelenler kişilerde. Tamamen anavatan hissinden dolayı kadınlarda \'Türkiye\', erkekler de \'Türki.\' Biz şimdi Üniversite de Sosyoloji Fakültesiyle de görüştük. Başka ülke vatandaşı olup, başka bir ülkenin ismini kendine isim olarak kullanan olmadığı için onunla ilgili de bir akademik çalışma da başlattılar. Bu da ayrıca çok enteresan bir şey. Bu da dünya da bir ilk olur böyle bir akademik çalışma. Sosyologlarla konuştuğum zamanda da dünya da başka bir örneği olmadığını da söylediler.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Suriyeli kadın röp.

-Iraklı kadın röp.

- doktor röp.

- Kadınlardan detay

- Türk bayrağını öpleri

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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6)BURDUR\'DA MÜZELERE YOĞUN İLGİ

BURDUR\'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılının 10 ayında 59 bin 948 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Burdur Arkeoloji Müzesi, Sagalassos, Kibyra ve Kremna Antik Kenti ile Doğa Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 2017 yılının 10 ayında Arkeoloji Müzesi\'ni 15 bin 500, Sagalassos Antik Kenti\'ni 32 bin 929, Kibyra Antik Kenti\'ni 5 bin 927, Kremna Antik Kenti\'ni 662, kent merkezinde

geçen yıl ziyarete açılan Doğa Tarihi Müzesi\'ni ise 4 bin 930 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 240 bin 760 lira gelir elde edildi.

Görüntü Dökümü

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- Burdur Arkeoloji müzesinden detay görüntü

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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7)FESTİVAL SPONSORLARINA PLAKET

YEDİNCİ Malatya Uluslararası Film Festivali\'ne sponsor olan firmaların temsilcilerine plaket töreni düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen plaket törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, jüri üyeleri, film yönetmenleri ve çok sayıda oyuncu katıldı. Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, film festivalini güzel hale getiren katılımcılara teşekkür ederek, \"Bu sene gerçekten şahsım adına festivali çok olumlu buldum. Sinema salonlarının tıklım tıklım olması belki bir çok filme izleyicilerin girememesi, kuyrukların oluşması buda film festivalinin yerel manada kabul gördüğünü artık izlendiğini, takip edildiğini biliyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından 7\'nci Uluslararası Malatya Film Festivali\'ne sponsor olan firmaların yetkililerine, protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Ahmet Çakır\'ın konuşması

- Plaketlerin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB

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