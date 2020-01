DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAKAN TÜFENKCİ YENİ DÖNEM HEDEFİNİ AÇIKLADI

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni dönemdeki en önemli hedefin tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak olduğunu belirterek, \"Onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, onları, tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması hususunda öncü konuma getirmektir\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya\'da Akra Otel\'de düzenlenen, dönem başkanlığını Türkiye\'nin yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı\'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası\'na katıldı. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Tüfenkci, tüketicilere yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlenmesinin yeni tüketici sorunlarını ortaya çıkardığını söyledi. Gelişen teknolojinin bir yandan yeni tüketici sorunları yaratırken, diğer yandan bu sorunların çözümüne yönelik çalışan kamu idarelerine imkan sunduğunu belirten Tüfenkci, geleceğin tüketici politikasının ülkeler arasında gerçekleştirilecek yoğun işbirliğinin eseri olması gerektiğini söyledi.

GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Türkiye\'nin Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı\'na 2010 yılında üye olduğunu dile getiren Bülent Tüfenkci, Türkiye dönem başkanlığı olarak, yoğun bir tempo içerisinde çalışıp, kuruluşu daha yetkin bir noktaya taşımanın birinci hedefi olduğunu söyledi. Paylaşım ekonomisi denen ve klasik tüketici- satıcı ilişkisinin dışında cereyan eden, hizmet sunan tarafın her zaman tacir olmayabildiği yeni ticari ilişki biçimlerini masaya yatıracaklarını anlatan Tüfenkci, bu yeni sistemin tüketiciler açısından risklerini ve fırsatlarını tartışacaklarını kaydetti. Bakan Tüfenkci, \"Bir oturumda, dünyanın özellikle son 5 yılda karşı karşıya kaldığı göçmen krizi karşısında, aynı zamanda birer tüketici olan bu kişilerin karşılaştığı sorunlar ve bunlara çözüm önerileri tartışılacak\" dedi.

\'EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ\'

Alternatif uyuşmazlık çözüm organı olan tüketici hakem heyetleri ile milyonlarca tüketicinin sorunlarına mahkemelere gitmeden, hızlı ve kolay bir biçimde çözüm bulunduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

\"Tüketici haklarına aykırı faaliyetlerde bulunan yüzlerce firmaya yaptırımlar uygulandı. Süreç içerisinde bakanlığımızın kurumsal kapasitesini onlarca kat artırdık. Tüketici politikalarını yalnızca özel sektöre ceza veren bir mantıkta yorumlamadık. Yeni dönemdeki en önemli hedefimiz, tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak, onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, onları, tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması hususunda öncü konuma getirmektir\" dedi.

ATATÜRK\'ÜN VİZYONU DOĞRULTUSUNDA

Bakan Tüfenkci, ekonomik göstergeleri sağlam, insan gücü bakımından dinamik ve umut vaat eden Türkiye\'nin, bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınandığını, ülkenin özellikle Türkiye dışından yönetilen bazı politik şer odaklarının etkisi altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Tüfenkci, \"Türkiye olarak, FETÖ terör örgütü gibi insanlık düşmanı yapıların karşısında dimdik durmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vizyonu doğrultusunda, Türkiye\'yi 21. yüzyılın küresel sisteminin en önemli ekonomik ve politik aktörlerinden biri haline getirmek, en önemli hedefimiz\" dedi.

2)KIZI KAZADA ÖLEN BABADAN BELEDİYE BAŞKANI VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

BURDUR\'da geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal\'ın babası Ömer Çakal, Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, 112 ekipleri, belediyeye bağlı BİMTAŞ şirketi yetkilileri ve polisler hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baba Çakal, \"Kızım suçlu ilan edildi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar kızımın hakkını hukukunu arayacağım\" dedi. Burdur\'da geçen 7 Aralık\'ta Ramazan Altınsoy\'un kullandığı, Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan sürücü Ramazan Altınsoy hakkında dava açılırken, baba Ömer Çakal kazayla ilgili Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, 112 ekipleri, belediyeye bağlı BİMTAŞ şirketi yetkilileri, olay yeri inceleme ve trafik polisleri hakkında \'görevi ihmal\', \'görevi kötüye kullanma\' iddialarıyla Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

\"NÜFUZLARINI KULLANARAK ADALETİ YANILTMIŞLARDIR\"

Ömer Çakal, kızının öldüğü olayda kamu görevlilerinin adaletsizlik yaptığını düşündüğünü öne sürdü. Çakal, \"Elime geçirdiğim belgeleri de cumhuriyet savcısına sunarak suç duyurusunda bulunmaya geldim. Olay yeri inceleme ekiplerinin, 112 ekiplerinin görevini eksik yaptığı kanaatindeyim. Ayrıca Belediye Başkanı ve Burdur encümenleri nüfuzlarını kullanarak adaleti yanıltmışlardır. Bu sayede şahıs bir gün bile cezaevine girmemiştir\" dedi.

\"KIZIMIN ŞEHİT OLDUĞUNA İNANIYORUM\"

İlk yapılan olay yeri inceleme tutanağında kızının yolun ortasındaymış gibi gösterilerek asli suçlu ilan edildiğini öne süren Çakal, \"Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Trafik kurallarında da Yargıtay\'ın söylediği gibi şoför her ne olursa olsun yayanın can güvenliğini korumak zorundadır. Şehit Denizli Cumhuriyet Başsavcısının dosyasında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda şoförün suçlu olduğu ve 12 yıl hapis cezası aldığını öğrendik. Benim kızım da öğretmen olacaktı. Belki savcı, hakim, doktor yetiştirecekti. Gurbete ilim irfan öğrenmeye gelmişti. Kızımın şehit olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.

\"KIZIM SUÇLU İLAN EDİLDİ\"

Kamu görevlilerinin kızının hukukunu savunmadıklarını düşündüğünü kaydeden Ömer Çakal, şöyle dedi:

\"Olay yeri inceleme tutanakları ve Burdur Belediyesi\'nin nüfuzunun kullanılmasının etkisiyle şahıs bir gün bile cezaevine girmemiş ve Burdur Belediyesi ile BİMTAŞ şirketi dava dışına çıkmıştır. Ortada bir ölüm var, bir genç kız öldü ama ortada suçlu yok. Çok büyük acı yaşıyoruz. Başta Burdur Belediye Başkanı ve encümen üyeleri hakkında ayrıca olay yeri inceleme, 112 acil tıp ekibi ve trafik polisleri hakkında görevlerini kötüye kullandıkları için suç duyurusunda bulunuyorum. Adaleti yanılttıklarını düşünüyorum. Görgü şahitlerinin de belirttiği gibi kızım olay yerinde vefat ettiği halde savcı gelmeden kızım olay yerinden uzaklaştırılmış. Denizli Cumhuriyet Başsavcısının davasında dava üç boyutlu görülürken bizim davamızda belediye ve şirketi dava dışında tutularak tek boyutlu görülüyor. Mağdur ve mazlum olan, ölen benim ama ortada suçlu yok. Adaleti yanıltmak için büyük bir çaba sarf edildiğini düşünüyorum. Kızım suçlu ilan edildi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar kızımın hakkını hukukunu arayacağım. Kimse hukuksuzluk yapıp da elini kolunu sallaya sallaya gezmesin. Akşam yattıklarında başlarını yastığa koyduğunda garibanın çocuğu için üzülsünler. Bu davanın basit bir trafik kazası gibi görünerek olayın kapanmasını istemiyorum. Suçlular, görevini kötüye kullananlar, olayı karartanlar, olayın soruşturmasında ihmali olanların hepsinden şikayetçiyim. Kızıma bu haksızlığı yapanlardan hem bu dünyada hem öbür dünyada şikayetçiyim.\"

3)EŞİNDEN BOŞANDI, OTOMOBİLİYLE \'ÇOK MUTLUYUM\' TURU ATTI

HATAY\'da yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda eşinden boşanan 29 yaşındaki Mehmet Emin Çete, mahkemenin kararı açıklamasının hemen ardından otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, şehir turu attı. Merkez Antakya İlçesi\'nde yaşayan ve lokantada paketçi olarak çalışan Mehmet Emin Çete, 2012 yılında Z.Ç. ile evlendi. Görücü usulüyle dünya evine giren çiftin arasında evliliklerinin 3 yılında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Mehmet Emin Çete ile Z.Ç., evleri ayırdı, ardından da karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafların anlaşmazlığı yüzünden Hatay 2\'nci Aile Mahkemesi\'nde 2 yıl süren dava dün karara bağlandı. Çift boşanınca Mehmet Emin Çete, otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, üzerine de \'Boşandım, çok mutluyum\' yazdırdı. Çete, gelin arabası gibi süslediği otomobiline binip, korna çalarak şehir turu attı.

BOŞANINCA DA MUTLULUK OLUYORMUŞ

Evlenirken araba süslemenin çok normal olduğu gibi ayrılınca arabayı süslemenin de normal bir durum olduğunu savunan Mehmet Emin Çete, şunları söyledi:

\"2012 yılında evlendik görücü usulüyle, 2015 yılına kadar bir evliliğimiz oldu. Zaman içinde tartışmalarımız, anlaşmazlıklarımız oldu. Baktık sonunda olmayacak \'ayrılalım\' dedik. Önce ben verdim mahkemeye, kendi kabul etmedi. Sonra o verdi mahkemeye, ben kabul etmedim. Sonunda bir şekilde kendimizi mahkemede bulduk. 2015 yılında mahkemeye verdik, ancak bugün bitti. Her zaman gelin arabaları süsleniyor ben de farklılık yapayım dedim. Ana yol üzerinde çevirip ters yönden gelip fotoğraf çektirenler oluyor, binanın 4-5\'inci katlarından durdurup gelip fotoğraf çekilenler oluyor. Bir tek evlenince mutlu olmak değil, boşanınca da mutluluk oluyormuş.\"

4)NİĞDELİ MUCİTLERİN MOTOKASK PROJESİ, DÜNYA BİRİNCİ OLDU

NİĞDE Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı \'Motokask\' projesi, Samsung Elektronik\'in dünya çapında düzenlediği \'Solve For Tomorrow\' (Gelecek için Çözüm) bilim yarışmasında dünya birincisi oldu.

BİLSEM öğrencilerinden 13 yaşındaki Dilek Öykü Ahraz ve aynı yaştaki arkadaşı Efe Gündeğer, motosiklet kazalarında can kaybını engellemek için kask takılmadığında uyarı veren ve motosikletin çalışmasını engelleyen düzenek geliştirdi. Geçen yıl düzenlenen Samsung Geleceğin Mucitleri bilim yarışmasında Türkiye birincisi olan ikili bu yılda projesi Samsung Elektronik\'in dünya çapında düzenlediği \'Solve For Tomorrow\' programında ABD ve Çin gibi ülkelerinde yer aldığı yarışmada dünya birincisi oldu.

MOTOSİKLET KAZALARI, PROJE FİKRİNİ DOĞURDU

Babasının polis olduğunu anlatan projenin fikir babası Dilek Öykü Ahraz, \"Babam bana, motosiklet kazalarının çok sık yaşandığını söylemişti. Ben de bu durumu öğrenince çok üzüldüm. En son kasksız motosiklet sürücüsü gördüm ve garip hareketler yapıyordu. Çok şaşırdım. Sonra benim aklıma bu proje geldi. Efe arkadaşımla bu durum paylaştım. Bir Türk\'ün böyle yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesi ve üstüne bir derece alması bizler için iyi gururdur. Güzel bir duygu\" dedi. Çok çalışıp, büyük emek harcadıkları projeye güvendiklerini belirten Efe Gündeğer ise Amerika ve Çin gibi ülkeler arasında birinci olmalarının, kendiszini mutlu ettiğini söyledi.

KONTROL KARTLARI VE BOYUTLU YAZICILARDAN YARARLANDIK

Projenin danışman öğretmeni Ertuğrul Özar da şu açıklamaya yaptı: \"Öğrenciler Motokask projesi ile geldiklerinde aslında motorlarda yaşanan bir problem vardı. Bu problemi çözmek için biz kontrol kartlarından ve boyutlu yazıcılardan yararlandık. Asıl problem motorlara kask takılmadan binilmesiydi. Bununla birlikte ölümlü kazalar olabiliyordu. Bunu engellemek için biz bu projesi geliştirdik. Projemizde eğer motora kasksız binildiğinde motor çalışmıyor uyarı veriyor. Lütfen kaskı takınız şeklinde. Bu proje Samsung\'un düzenlemiş olduğu farklı ülkelerdeki projeler arasından en iyi proje oldu. Böylece uluslararası bir derece elde etmiş olduk.\"

5)KAYBOLAN YAŞLI KADIN 15 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKTI

BURSA’nın Büyükorhan İlçesi Yenice Mahallesinde dün öğle saatlerinde evinden ormanlık alana mantar toplamaya diye çıkan 70 yaşındaki Şükriye Özger 15 saat sonra bitkin bir halde evine döndü. Büyükorhan ilçesi Yenice Mahallesindeki evinden öğle saatlerinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan 70 yaşındaki Şükriye Özger akşam dönmeyince ailesi durumu Jandarma’ya bildirdi. Havanın kararması ve soğuk olması nedeniyle Jandarma ekipleri, mahalle halkı AFAD, AKUT ve BAKUT ekipleri bölgede arama çalışmaları yaptılar. Yapılan aramalarda bulunamayan Şükriye Özer saat 02.30 sıralarında kendi imkanlarıyla evine döndü. Soğuk havadan dolayı üşüyen ve konuşmakta zorluk çeken Şükriye Özer 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)VALİ EŞİNDEN KADINLARI BULUŞTURAN PROGRAM

ADAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Ardahanlı kadınların birbiriyle kaynaşması amacıyla program düzenledi. Bilmez, “Toplumu değiştiren kadındır\" dedi.

İl Müftülüğü’nün yatılı kuran kursunda gerçekleştirilen yemekli kaynaşma programına Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy’un eşi Cevriye Köksoy, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in eşi Selma Biber, din görevlilerinin eşleri ve kadın din görevlileri katıldı. Programda kadınlar sohbet etti, birlikte yemek yediler. Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, kadınlarla yaptığı sohbette, ‘toplumu değiştiren kadınlardır’ diyerek şöyle konuştu: “Bizim dinimiz sevgi dinidir. Zihnimizi hurafelerden arındırarak, dinimiz sevgi dini ise sevgimizi katarak ve dinimize sevgi dini diyerek insanlara ulaştırmak görevimizdir. Toplumu değiştiren kadınlardır. İnsanların dine bakış açısını değiştirecek olanlarda yine kadınlardır. Din görevlilerimizin eşleri, siz hayat tarzlarınız ile üslubunuz ile konuşmanız ile ve edindiğiniz donanımlarınız ile insanlara dinin temel esaslarını, sevgi ve doğruluk dini olduğunu anlatabilecek insanlarsınız. Bu konuda hepinize, hepimize görev düşüyor. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Çıkış noktamız burası olmak koşuluyla bu şekilde bazı çalışmalar, buluşmalar yapacağız. Ben, hepinizi tanıdığım için çok mutlu oldum.\"

7)DEFİNE AVCILARINA JANDARMA OPERASYONU

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde izinsiz define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İnegöl İlçesi İclaliye Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların kaçma ihtimaline karşı ormanlık bölgede önlem alan Jandarma düzenlediği operasyonda daha önceden kazdıkları 7 metre ve 2.5 metre derinliğinde iki ayrı kuyuda kazıyı sürdüren 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede altın arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, ses düzeyini artırıp azaltan cihaz, metal arama çubuğu, toprak altı röntgen cihazı, jeneratör, taş kırmak için murç, akü, patlayıcı özelliği olan kaya kırıcı fünye ile şüphelilerin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayacak maddelere el konuldu. Gözaltına alınan A.S., F.T., S.G., İ.T. ve Y.K. \'izinsiz kazı yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildiler.

